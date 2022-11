Ein spannendes Topspiel gab es in der Kreisliga am Wochenende. – Foto: ro

Kreisliga 1: Remis im Topspiel, Karlsfeld zieht durch Sieg mit Dachau II gleich TSV Dachau 1865 II und Sulzemoos trennen sich 1:1

Vier Spiele sind es noch bis zur Winterpause in der Kreisliga 1. Ein Trio steht vorne mit Dachau 1865 II und Karlsfeld II (jeweils 24 Punkte) und Allach (23).

Dachau – Dahinter lauert der SV Sulzemoos, der mit dem TSV Dachau am zurückliegenden Wochenende ein wahres Spitzenmatch auf den Platz legte. Schon am Sonntag steht für die Dachauer mit dem TSV Allach der nächste Brocken im Spielplan. Vier Spiele haben auch die abstiegsbedrohten Teams Gelegenheit, vor der Winterpause noch Boden gutzumachen, darunter Weichs und Erdweg.

TSV 1865 Dachau II – SV Sulzemoos 1:1 (1:1): Beide Teams zeigten ein vor allem in der ersten Hälfte flottes Spitzenspiel. Die Szene des Nachmittags war das Sulzemooser Führungstor in der 33. Minute: Der ehemalige Regionalligaspieler Peter Herger sah, dass 1865-Keeper Maximilian Mayer zu weit vor dem Tor stand. Herger traf aus 45 Metern. Dachau konnte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Raffael Dirrigl ausgleichen. Pech hatte der SVS, als sich Stammtorwart Maximilian Kronschnabl an der Hand verletzte. Für ihn ging Franz Klement ins Tor. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel etwas, doch beide Teams hatten weitere Chancen. „Für uns ist das 1:1 absolut in Ordnung“, sagte SVS-Sprecher Dennis Raith. Er erinnerte daran, dass derzeit 16 Spieler verletzungsbedingt fehlen. Der kurzfristig reaktivierte René Röhrl habe seine Sache überragend gemacht. 1865-Spielertrainer Christian Doll sprach vom „erwartet schweren Spiel gegen einen wirklich guten Gegner. Wir haben nie so wirklich in unser eigenes Spiel gefunden und können mit dem Unentschieden zufrieden sein.“ ro

TSV Eintracht Karlsfeld II – FC Alte Haide 2:0 (1:0): Nach einer halben Stunde richteten es die drei jüngsten Spieler der Karlsfelder Zweiten: Bastian Kirschner und Kilian Schestak brachten Janis Habschied in Position, der den Spielzug mit seinem dritten Saisontor veredelte. „Die erste Hälfte war richtig gut. Vor allem über die Flügel haben wir schnell nach vorne gespielt“, sagte TSV-Trainer Florian Beutlhauser. Schestak und Alexander Stangl setzte sich immer wieder auf außen durch – nur fanden ihre Flanken keine Verwerter. Nach dem Seitenwechsel baute die Eintracht ab. Alte Haide blieb im Spiel, doch dem Absteiger aus der Bezirksliga Nord gelang kein Treffer. Auf der anderen Seite war die Eintracht-Zweite noch einmal erfolgreich: Zwanzig Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Schestak das 2:0 – gleichzeitig der Endstand. Die Karlsfelder stehen nach elf Spieltagen punktgleich mit der Reserve von Dachau 65 an der Tabellenspitze. stm

SC Inhauser Moos – SV Niederroth 1:1 (1:1): Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger, das Ergebnis stand bereits zur Pause fest. In der 33. Minute hatte Christian Hain seine Farben in Führung gebracht, zwei Minuten vor dem Pausenpfiff sorgte Gezim Pongja für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich nicht unbedingt ein prickelndes Spiel, sodass es unter dem Strich bei einem gerechten Remis blieb. Endlich konnte die Niederrother Defensive den Laden bis auf eine Ausnahme sauber halten, Balsam also auf die Seele der zuletzt so gescholtenen Abwehrarbeit beim SVN. Am kommenden Wochenende empfängt Niederroth den SV Waldeck, die Akteure vom SC Inhauser Moos empfangen den FC Alte Haide. hae