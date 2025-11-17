Kreisliga 1 München: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Gesamtfazit der Spielrunde

Eine torreiche Spielrunde mit spannenden Begegnungen und souveränen Siegen liegt hinter uns. Insgesamt fielen 30 Tore in sieben Partien, wobei einige Teams ihre Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Der TSV Allach München feierte einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Weichs. Die Torschützen Maxim Zakharov, Duro Ereiz, Dominik Damjanovic und Uli Fries (per Foulelfmeter) trugen sich in die Liste der Torschützen ein.

Der SC Grüne Heide Ismaning ließ dem TSV Eintracht Karlsfeld II keine Chance und gewann ebenfalls mit 4:0. Besonders hervorgetan hat sich dabei Moritz Kiener, der gleich doppelt traf. Ergänzt wurden die Tore von Felix Ruhland und Manuel Schricker.

Einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg sicherte sich der SV Lohhof gegen den TSV 1865 Dachau II. Die Treffer erzielten Paolo D'Avanzo und Daniel Suck, während Leonardo Kristic für Dachau den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte.

Der SV Olympiadorf München drehte nach einem frühen Rückstand das Spiel gegen den VfR Garching II und setzte sich mit 3:1 durch. Matchwinner war Mustafa Kamburoglu mit zwei Treffern, unterstützt von Emre Altunay.

Die torreichste Partie des Spieltags fand zwischen der SpVgg Feldmoching und dem TSV Moosach-Hartmannshofen statt. Nach einem Eigentor durch Emir Kukrica kamen die Gastgeber durch Treffer von Edon Prebreza (2), Solomon Mensah und Lorik Miftari zu einem 4:2-Erfolg.

Der FC Türk S. Garching zeigte beim 3:0-Sieg gegen den TSV Arnbach eine starke Leistung. Die Tore erzielten Valon Zeka, Akif Abasikeles und Selim Magat.

Abschließend dominierte der FSV Harthof München gegen den SV Sulzemoos mit einem klaren 3:0. Die Torschützen waren Niclas Bromberger, Güven Dhaouadi und Redon Ramabaja.

Insgesamt zeigte sich eine große Bandbreite an Torschützen, wobei besonders Moritz Kiener und Mustafa Kamburoglu mit jeweils zwei Treffern herausragten.