Kreisliga 1 München

Im spannenden Duell zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem FSV Harthof München entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Beide Teams agierten mit hoher Intensität, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Die Defensive beider Mannschaften stand sicher, sodass es zur Halbzeit 0:0 stand.

Nach der Pause brachte der FSV Harthof frischen Wind durch die Einwechslung von Emirhan Ay und Abdou Derman, doch auch der SC Grüne Heide versuchte mit offensiven Wechseln, das Spiel zu beleben. In der 81. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einer gelungenen Kombination landete der Ball bei Norman Funke, der eiskalt zum 0:1 verwandelte. Trotz aller Bemühungen des SC Grüne Heide in den letzten Minuten blieb es beim knappen Auswärtssieg für den FSV Harthof.

Ein intensives Spiel, das lange offen war. Der späte Treffer von Norman Funke entschied das Duell zugunsten des FSV Harthof, der sich durch eine clevere Spielweise den Auswärtssieg verdiente.

Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch am Ende war der FSV Harthof das effektivere Team. Mit einer starken Defensivleistung und der entscheidenden Aktion in der Schlussphase nahm Harthof verdient drei Punkte mit nach Hause.