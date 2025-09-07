Kreisliga 1 München

Der 3. Spieltag der Saison bot packende Duelle, überraschende Ergebnisse und beeindruckende Einzelleistungen. SV Sulzemoos und FSV Harthof München verteidigten ihre makellosen Bilanzen und untermauerten ihre Top-Positionen in der Tabelle. Der FC Türk S. Garching überzeugte erneut mit einer starken Offensive. Überraschend ließ SV Olympiadorf München trotz Überlegenheit Punkte liegen. Spielerisch fiel besonders die Effizienz vor dem Tor ins Gewicht.
Im spannenden Duell zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem FSV Harthof München entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Beide Teams agierten mit hoher Intensität, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Die Defensive beider Mannschaften stand sicher, sodass es zur Halbzeit 0:0 stand.
Nach der Pause brachte der FSV Harthof frischen Wind durch die Einwechslung von Emirhan Ay und Abdou Derman, doch auch der SC Grüne Heide versuchte mit offensiven Wechseln, das Spiel zu beleben. In der 81. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einer gelungenen Kombination landete der Ball bei Norman Funke, der eiskalt zum 0:1 verwandelte. Trotz aller Bemühungen des SC Grüne Heide in den letzten Minuten blieb es beim knappen Auswärtssieg für den FSV Harthof.
Ein intensives Spiel, das lange offen war. Der späte Treffer von Norman Funke entschied das Duell zugunsten des FSV Harthof, der sich durch eine clevere Spielweise den Auswärtssieg verdiente.
Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch am Ende war der FSV Harthof das effektivere Team. Mit einer starken Defensivleistung und der entscheidenden Aktion in der Schlussphase nahm Harthof verdient drei Punkte mit nach Hause.
Der TSV Arnbach musste sich im Heimspiel gegen den SV Sulzemoos deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Bereits früh in der Partie zeigte Sulzemoos seine Dominanz und ließ Arnbach kaum Raum zur Entfaltung.
Bereits in der 3. Minute brachte Manuel Eisgruber die Gäste mit einem platzierten Schuss früh in Führung. In der Folge drängte Arnbach auf den Ausgleich, fand jedoch gegen die stabile Defensive des SV Sulzemoos kaum Lücken. Die zweite Halbzeit begann mit frischen Kräften auf beiden Seiten, doch Sulzemoos blieb das aktivere Team. In der 65. Minute erhöhte Mehmet Ayvaz nach einem schnellen Konter auf 0:2. Trotz einiger Wechsel konnte Arnbach das Spiel nicht mehr drehen. Kurz vor Abpfiff setzte erneut Manuel Eisgruber den Schlusspunkt mit seinem zweiten Treffer (89.) zum 0:3-Endstand.
Der SV Sulzemoos zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und verdiente sich den Sieg durch Effizienz im Abschluss und eine stabile Abwehr. Der TSV Arnbach hingegen agierte oft ideenlos und fand keine Mittel gegen das druckvolle Spiel des Gegners.
Ein verdienter Auswärtssieg für den SV Sulzemoos, der von Beginn an das Spiel kontrollierte. Arnbach muss vor allem an der Offensive und der Chancenkreation arbeiten, um in den kommenden Partien erfolgreicher zu agieren.
Am Sonntag traf die SpVgg Feldmoching in einem spannenden Heimspiel auf den VfR Garching II. Bereits in der 9. Minute brachte Moritz Haile die Gastgeber mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Doch Garching II antwortete schnell: Marcel Krautner glich in der 21. Minute aus, bevor Xaver Kramer nur drei Minuten später das Spiel drehte und die Gäste mit 1:2 in Front brachte.
Nach der Halbzeit zeigte Feldmoching großen Kampfgeist. In der 54. Minute erzielte Lorik Miftari den verdienten Ausgleich zum 2:2. Das Spiel blieb intensiv und umkämpft. Die Entscheidung fiel in der 81. Minute, als der eingewechselte Gabriel Olley mit einem präzisen Abschluss den 3:2-Siegtreffer markierte. Garching II musste kurz vor Schluss noch einen Platzverweis hinnehmen, als Ali Mezini in der 87. Minute die Rote Karte sah.
Die SpVgg Feldmoching zeigte nach einem zwischenzeitlichen Rückstand eine starke Moral und drehte das Spiel verdient zu ihren Gunsten. Garching II kämpfte aufopferungsvoll, doch individuelle Fehler und die späte Unterzahl verhinderten einen Punktgewinn.
Ein spannendes Spiel mit vielen Wendungen, bei dem Feldmoching dank starker Nerven und effektiver Chancenverwertung den knappen Sieg einfuhr. Die Torschützen Moritz Haile, Lorik Miftari und Gabriel Olley waren die Matchwinner des Tages.
Das Punktspiel zwischen dem SV Lohhof und dem TSV Allach München begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 1. Minute brachte Dominik Damjanovic die Gäste mit 0:1 in Führung. Der SV Lohhof ließ sich jedoch nicht entmutigen und kontrollierte zunehmend das Spiel. In der 41. Minute gelang Nemanja Plavsic der verdiente Ausgleich zum 1:1.
Nach der Halbzeitpause drehte der SV Lohhof richtig auf. In der 54. Minute sorgte Daniel Suck für die 2:1-Führung. Der TSV Allach München versuchte zu kontern, doch die Defensive von Lohhof stand sicher. In der 72. Minute baute der eingewechselte Bilall Misini die Führung auf 3:1 aus. Den Schlusspunkt setzte Luan da Costa Barros in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 4:1.
Nach einem frühen Rückstand zeigte der SV Lohhof große Moral und drehte das Spiel mit einer überzeugenden Leistung. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Nemanja Plavsic, Daniel Suck, Bilall Misini und Luan da Costa Barros, die den Unterschied ausmachten.
Der SV Lohhof bewies beeindruckende Comeback-Qualitäten und dominierte das Spiel nach dem frühen Gegentreffer. Der Sieg ist das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung und effizienter Chancenverwertung.
Im packenden Punktspiel zwischen dem FC Türk S. Garching und dem TSV Moosach-Hartmannshofen erlebten die Zuschauer eine emotionale Achterbahnfahrt. Bereits in der 31. Minute brachte Selim Magat die Gastgeber mit einem präzisen Treffer in Führung. Nach der Pause legte Selim Magat erneut nach (52.) und erhöhte auf 2:0.
Doch TSV Moosach-Hartmannshofen bewies Kampfgeist. Innerhalb von sechs Minuten gelang Manuel Daumoser ein beeindruckender Doppelpack (60., 66.), wodurch das Spiel wieder ausgeglichen war.
Als alles nach einem Unentschieden aussah, sorgte ein Foulspiel in der Nachspielzeit für einen Elfmeter zugunsten von Garching. Koray Altinay behielt die Nerven und verwandelte souverän zum umjubelten 3:2-Siegtreffer (90.+3).
Der FC Türk S. Garching zeigte eine starke erste Halbzeit, ließ jedoch nach der Pause nach und machte das Spiel unnötig spannend. TSV Moosach-Hartmannshofen kämpfte sich beeindruckend zurück, musste sich aber letztlich durch einen unglücklichen Elfmeter geschlagen geben.
Ein fesselndes Spiel mit vielen Emotionen, einem mutigen TSV, der nie aufgab, und einem FC Türk S. Garching, der dank eines Last-Minute-Treffers die wichtigen drei Punkte sicherte.
Im spannenden Duell zwischen TSV Eintracht Karlsfeld II und TSV 1865 Dachau II setzte sich die Heimelf mit einem verdienten 2:0 durch. Bereits in der 23. Minute brachte Marc Preis die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. Karlsfeld kontrollierte das Spielgeschehen, zeigte eine kompakte Defensive und ließ den Gästen kaum Raum, gefährlich zu werden.
In der zweiten Halbzeit erhöhte das Team von Trainer den Druck. Nach einigen sehenswerten Kombinationen gelang Stipe Mašić in der 71. Minute das vorentscheidende 2:0. Dachau II bemühte sich zwar um den Anschluss, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr von Karlsfeld.
Karlsfelds Team überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, effektive Chancenverwertung und eine stabile Defensive. Dachau II fand keine Mittel gegen die kompakte Abwehr und musste sich am Ende verdient geschlagen geben.
Der TSV Eintracht Karlsfeld II zeigte eine beeindruckende Leistung gegen TSV 1865 Dachau II. Mit einer Kombination aus defensiver Stabilität und kaltschnäuziger Chancenverwertung sicherte sich Karlsfeld verdient die drei Punkte.
Am Sonntag trafen der SV Weichs und der SV Olympiadorf München in einem umkämpften Match aufeinander, das mit 0:0 endete. Beide Teams präsentierten sich defensiv stabil, ließen jedoch in der Offensive die nötige Präzision vermissen.
Der SV Weichs begann mit einer robusten Abwehrreihe um Fabian Langer und Markus Hirtes. Im Mittelfeld lenkten Philip Heiß und Adriano Bernhardt das Spielgeschehen, während Tim Szeidl und Sedin Hrbat für Tempo nach vorne sorgten. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb der entscheidende Treffer aus. Trainer versuchte mit Einwechslungen von Elias Gebhard und Hristiyan Hristov frische Impulse zu setzen, doch auch diese Änderungen blieben ohne durchschlagenden Erfolg.
Der SV Olympiadorf München zeigte sich in der Defensive ebenso stabil. Alexander Trifellner im Tor bewies mehrmals seine Reaktionsschnelligkeit. Im Mittelfeld sorgten Ferdinand Wieberneit und Emre Altunay für kreative Momente, doch auch hier verhinderten Ungenauigkeiten im Abschluss eine mögliche Führung. Spätere Einwechslungen von Moritz Kastner und Philipp Kirner brachten zwar frischen Wind, führten jedoch nicht zum erhofften Tor.
Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, mit defensiver Disziplin und kämpferischem Einsatz. Die Abwehrreihen dominierten das Spielgeschehen, während es in der Offensive an Durchschlagskraft mangelte.
Ein torloses Remis, das von starken Defensivleistungen geprägt war. Beide Teams zeigten großes Engagement, scheiterten jedoch an der Verwertung ihrer Chancen. Mit diesem Punkt nehmen beide Mannschaften wertvolle Erfahrungen für die kommenden Spiele mit.
Vorschau auf den 4. Spieltag:
SV Lohhof (4.) – SpVgg Feldmoching (9.)
SV Lohhof will nach dem klaren Sieg den nächsten Dreier einfahren. SpVgg Feldmoching reist mit Selbstvertrauen an und könnte für eine Überraschung sorgen.
TSV 1865 Dachau II (6.) – FC Türk S. Garching (3.)
Ein Topspiel, bei dem TSV 1865 Dachau II nach der Niederlage Wiedergutmachung betreiben will. FC Türk S. Garching setzt auf seine starke Offensive.
VfR Garching II (12.) – TSV Arnbach (14.)
Duell im Tabellenkeller: Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein spannendes Spiel ist garantiert.
SV Olympiadorf München (7.) – TSV Eintracht Karlsfeld II (8.)
Zwei Teams im Mittelfeld der Tabelle treffen aufeinander. SV Olympiadorf München will die Heimstärke ausnutzen, TSV Eintracht Karlsfeld II setzt auf seine stabile Defensive.
SV Sulzemoos (1.) – SC Grüne Heide Ismaning (11.)
Der Tabellenführer SV Sulzemoos geht als klarer Favorit ins Spiel. SC Grüne Heide Ismaning braucht eine Top-Leistung, um zu bestehen.
TSV Allach München (13.) – TSV Moosach-Hartmannshofen (5.)
Nach der Niederlage will TSV Allach München zu Hause punkten. TSV Moosach-Hartmannshofen will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze halten.
FSV Harthof München (2.) – SV Weichs (10.)
FSV Harthof München will seine Siegesserie fortsetzen. SV Weichs muss offensiv mutiger agieren, um eine Chance zu haben.