In der neu gestarteten Saison der Kreisliga 1 München kristallisieren sich nach dem ersten Spieltag bereits erste Tendenzen heraus, auch wenn sich das Kräfteverhältnis erst in den kommenden Wochen endgültig zeigen wird. Besonders positiv aufgefallen ist der SV Sulzemoos, der mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den TSV Allach München die Tabellenführung übernommen hat. Am Sonntag wartet mit der SpVgg Feldmoching, die ihr Auftaktspiel gegen den TSV 1865 Dachau II verlor, die nächste Herausforderung.

Der FSV Harthof München, punktgleich mit Sulzemoos, konnte sich zum Auftakt gegen den VfR Garching II durchsetzen und trifft nun auf den TSV Arnbach, der nach einer Niederlage gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen auf den ersten Punktgewinn hofft. Letzterer möchte seinen starken Start bestätigen und empfängt am Sonntag TSV Eintracht Karlsfeld II, die ihrerseits ein Remis gegen SV Weichs erkämpften.

Der TSV 1865 Dachau II ist nach einem knappen Erfolg gegen SpVgg Feldmoching ebenfalls mit drei Punkten gestartet und will am Freitagabend gegen den SV Weichs nachlegen. Parallel empfängt der TSV Allach München den FC Türk S. Garching, der nach dem 1:1 gegen SC Grüne Heide Ismaning auf den ersten Saisonsieg aus ist.

Der SV Olympiadorf München, der mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Lohhof überzeugte, hat mit SC Grüne Heide Ismaning den nächsten Gegner vor der Brust. Der SV Lohhof wiederum hofft beim Auswärtsspiel gegen den VfR Garching II auf ein besseres Resultat nach der Auftaktniederlage.

Das zweite Spieltagswochenende verspricht also spannende Duelle und möglicherweise die ersten Weichenstellungen in der noch jungen Saison.