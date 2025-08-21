Kreisliga 1 München 1. Spieltag

Der erste Spieltag brachte spannende Duelle und enge Ergebnisse. Besonders SV Sulzemoos und FSV Harthof München überzeugten mit knappen Siegen und setzen sich an die Tabellenspitze. Überraschend stark präsentierten sich auch TSV 1865 Dachau II und SV Olympiadorf München, während einige Favoriten wie SV Lohhof und SpVgg Feldmoching enttäuschten. Die ausgeglichene Tabelle verspricht schon jetzt eine spannende Saison.
Vor 200 begeisterten Zuschauern lieferten sich der SC Grüne Heide Ismaning und der FC Türk S. Garching ein spannendes Punktspiel, das letztlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete.
Die Gastgeber starteten druckvoll und belohnten sich früh: In der 14. Minute brachte Thomas Niggl den SC Grüne Heide Ismaning mit einem präzisen Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Der FC Türk S. Garching ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand zunehmend besser ins Spiel. In der 38. Minute erzielte Kerem Arik nach einer sehenswerten Kombination den verdienten Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams weitere Chancen, scheiterten jedoch entweder an den starken Torhütern oder an der eigenen Abschlussschwäche. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es beim 1:1.
Das Spiel war geprägt von Kampfgeist und spannenden Szenen auf beiden Seiten. Der SC Grüne Heide Ismaning startete stark, während der FC Türk S. Garching sich spätestens nach dem Ausgleich stabilisierte. Das Unentschieden spiegelt den Spielverlauf gerecht wieder – beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und trennten sich verdient mit einem Punktgewinn.
In einem spannenden und kampfbetonten Punktspiel setzte sich der SV Olympiadorf München mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg gegen den SV Lohhof durch. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägt war.
Nach torlosen ersten 45 Minuten gelang Emre Altunay direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute der entscheidende Treffer. Mit einem präzisen Abschluss brachte er den SV Olympiadorf München in Führung und setzte damit das Highlight in einer Partie, die von Defensivarbeit beider Teams dominiert wurde.
Das Spiel nahm kurz darauf eine dramatische Wendung: Benjamin Ouattara sah in der 51. Minute die Rote Karte, wodurch der SV Olympiadorf München in Unterzahl agieren musste. Trotz numerischer Unterlegenheit verteidigten die Gäste leidenschaftlich und ließen kaum klare Chancen für den SV Lohhof zu. In der Nachspielzeit erhielt Lazaros Pliatsikas noch Gelb-Rot, was die Anspannung in der Schlussphase weiter erhöhte.
Der SV Olympiadorf München zeigte großen Kampfgeist und Effizienz. Trotz doppelter Unterzahl in der Schlussphase verteidigte das Team von Trainer Neil Abdel Satter die knappe Führung mit großem Einsatz. Der SV Lohhof konnte seine Überzahl nicht in Zählbares ummünzen und muss sich mit einer bitteren Heimniederlage abfinden.
In einem packenden Punktspiel zwischen VfR Garching II und FSV Harthof München setzte sich der Gast aus München mit 2:1 durch und drehte damit einen frühen Rückstand.
Bereits in der 8. Minute brachte Patrick Hölzl den VfR Garching II mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Hälfte und gingen mit diesem knappen Vorsprung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV Harthof München jedoch ein anderes Gesicht. Mit frischem Offensivdrang drängten sie auf den Ausgleich, der in der 51. Minute durch Abdiram Musse Bile gelang. Beflügelt vom Ausgleichstreffer erhöhte Harthof den Druck weiter und wurde in der 78. Minute belohnt: Lahid Issa erzielte das entscheidende 2:1 für die Gäste.
Trotz späten Wechseln und Bemühungen des VfR Garching II gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der FSV Harthof verteidigte den knappen Vorsprung clever bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Nguyen, Thu Trung.
Der FSV Harthof München zeigte eine beeindruckende Moral und drehte dank einer starken zweiten Halbzeit das Spiel verdient zu seinen Gunsten. VfR Garching II ließ nach einer soliden ersten Hälfte nach und musste sich letztlich geschlagen geben.
In einer spannenden Begegnung trennten sich der SV Weichs und der TSV Eintracht Karlsfeld II mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel.
Bereits in der 5. Minute brachte Manuel Zirkler die Gäste aus Karlsfeld mit 0:1 in Führung. Der SV Weichs ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schlug nur fünf Minuten später zurück: Tim Szeidl erzielte in der 10. Minute den schnellen Ausgleich.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm der SV Weichs zunehmend die Kontrolle. In der 33. Minute belohnte sich die Heimelf für ihren Einsatz, als Drazen Kober das 2:1 erzielte und seine Mannschaft damit in Führung brachte.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Eintracht Karlsfeld II Moral und erhöhte den Druck. In der 66. Minute gelang ihnen schließlich der verdiente Ausgleich durch Thomas Weiss. Beide Teams hatten in der Folge noch Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim 2:2-Endstand.
Das Remis geht aufgrund des ausgeglichenen Spielverlaufs in Ordnung. Beide Mannschaften zeigten starke Phasen und verdienten sich jeweils einen Punkt. Der SV Weichs überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit, während der TSV Eintracht Karlsfeld II nach der Pause das Spielgeschehen dominierte.
Im spannenden Punktspiel zwischen dem TSV Arnbach und dem TSV Moosach-Hartmannshofen setzte sich die Gastmannschaft mit einem knappen 0:1-Sieg durch. Vor rund 100 Zuschauern war es Manuel Daumoser von Moosach-Hartmannshofen, der bereits in der 6. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.
Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Der frühe Führungstreffer durch Daumoser nach einem präzisen Pass von Niko Mühlbauer brachte Moosach-Hartmannshofen in eine komfortable Ausgangsposition. Arnbach zeigte sich unbeeindruckt und versuchte mit hohem Pressing und schnellem Flügelspiel den Ausgleich zu erzielen. Florian Gazdag im Tor von Arnbach verhinderte mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand.
Im Verlauf des Spiels nahm die Intensität zu. Trainer Franz Gottwald von Arnbach wechselte taktisch klug, brachte ab der 62. Minute frische Kräfte wie Lucas Becker, um mehr Druck zu erzeugen. Auch Bastian Liebl (77.) und Andreas Kahlig (87.) wurden eingewechselt, um in der Schlussphase noch offensive Akzente zu setzen. Trotz dieser Bemühungen blieb Moosach-Hartmannshofen stabil in der Defensive.
Auf Seiten von Moosach sorgte Trainer Florian Hanemann mit der Hereinnahme von Markus Schneider (46.) und später Simone Castellano (80.) für defensive Stabilität und Kontergefahr. Die Abwehr um Tobias Zobel und Lukas Höpfl stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen.
Der TSV Moosach-Hartmannshofen siegte verdient durch das frühe Tor von Manuel Daumoser, profitierte aber auch von einer starken Defensivleistung. Der TSV Arnbach kämpfte bis zum Schlusspfiff und zeigte eine beeindruckende Moral, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. Ein Spiel, das von Kampfgeist und Taktik geprägt war, mit einem glücklichen Ende für die Gäste.
In einem spannenden Punktspiel setzte sich der SV Sulzemoos mit 2:1 gegen den TSV Allach München durch. Vor 70 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein umkämpftes Spiel, das vor allem durch unglückliche Eigentore entschieden wurde.
Bereits in der 19. Minute geriet der TSV Allach München durch ein Eigentor von Maxim Zakharov mit 0:1 in Rückstand. Der SV Sulzemoos nutzte das Momentum und konnte kurz vor der Halbzeitpause nach einem weiteren Eigentor von Michael Scheurer (44. Minute) auf 2:0 erhöhen. Die Gastgeber gingen somit mit einer komfortablen Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Allach München mehr Offensivdrang und belohnte sich in der 74. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Uli Fries. Trotz intensiver Bemühungen gelang es Allach jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.
Der SV Sulzemoos profitierte von zwei unglücklichen Eigentoren des TSV Allach München und zeigte eine solide Defensivleistung, um den Vorsprung zu verteidigen. Allach kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel, konnte aber aus den eigenen Chancen kein weiteres Kapital schlagen. Insgesamt ein glücklicher, aber nicht unverdienter Heimsieg für den SV Sulzemoos.
Im Punktspiel zwischen der SpVgg Feldmoching und dem TSV 1865 Dachau II setzte sich der Gast aus Dachau knapp mit 0:1 durch. Die Partie fand bei sonnigem Wetter vor 50 Zuschauern statt und wurde von Schiedsrichter Tim Polwein geleitet.
Beide Teams starteten engagiert in das Spiel. Während die SpVgg Feldmoching versuchte, über schnelle Kombinationen zum Erfolg zu kommen, setzte der TSV 1865 Dachau II auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel. In der 41. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor: Minel Catic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber eiskalt aus und brachte die Dachauer mit 0:1 in Führung.
In der zweiten Halbzeit drängte Feldmoching auf den Ausgleich, doch der TSV 1865 Dachau II verteidigte geschickt und konnte sich immer wieder auf seinen Torhüter Korbinian Scherm verlassen. Kurz vor Schluss sorgte eine Gelb-Rote Karte für zusätzliche Spannung: Korbinian Scherm musste in der 93. Minute das Feld verlassen. Trotz Unterzahl brachte Dachau den knappen Vorsprung über die Zeit.
Der TSV 1865 Dachau II zeigte eine konzentrierte Defensivleistung und sicherte sich dank des Treffers von Minel Catic drei wichtige Punkte. Die SpVgg Feldmoching kämpfte bis zur letzten Minute, blieb jedoch trotz guter Chancen ohne Torerfolg. Letztlich entschied ein Moment der Effizienz das umkämpfte Match.
Vorschau für den nächsten Spieltag:
TSV 1865 Dachau II (3.) – SV Weichs (7.)
TSV 1865 Dachau II will seinen perfekten Start ausbauen. SV Weichs braucht mehr defensive Stabilität, um Punkte mitzunehmen.
TSV Allach München (11.) – FC Türk S. Garching (9.)
Beide Teams suchen den ersten Sieg. TSV Allach München muss seine Defensive verbessern, während FC Türk S. Garching offensiv mehr Durchschlagskraft zeigen sollte.
FSV Harthof München (2.) – TSV Arnbach (13.)
FSV Harthof München geht als Favorit ins Spiel. TSV Arnbach steht nach der Auftaktniederlage unter Druck und muss sich steigern.
VfR Garching II (10.) – SV Lohhof (12.)
Ein Duell zweier Teams, die Wiedergutmachung betreiben wollen. VfR Garching II hat den Heimvorteil, SV Lohhof braucht dringend Punkte.
SV Olympiadorf München (4.) – SC Grüne Heide Ismaning (8.)
Nach dem Auswärtssieg will SV Olympiadorf München zu Hause nachlegen. SC Grüne Heide Ismaning muss defensiv stabiler werden.
SV Sulzemoos (1.) – SpVgg Feldmoching (14.)
Tabellenführer gegen Schlusslicht: SV Sulzemoos kann selbstbewusst auftreten. SpVgg Feldmoching braucht eine klare Leistungssteigerung.
TSV Moosach-Hartmannshofen (5.) – TSV Eintracht Karlsfeld II (6.)
Ein Duell auf Augenhöhe. TSV Moosach-Hartmannshofen will den Heimvorteil nutzen, während TSV Eintracht Karlsfeld II offensiv Akzente setzen muss.