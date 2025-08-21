Kreisliga 1 München 1. Spieltag

Der erste Spieltag brachte spannende Duelle und enge Ergebnisse. Besonders SV Sulzemoos und FSV Harthof München überzeugten mit knappen Siegen und setzen sich an die Tabellenspitze. Überraschend stark präsentierten sich auch TSV 1865 Dachau II und SV Olympiadorf München, während einige Favoriten wie SV Lohhof und SpVgg Feldmoching enttäuschten. Die ausgeglichene Tabelle verspricht schon jetzt eine spannende Saison.

Vor 200 begeisterten Zuschauern lieferten sich der SC Grüne Heide Ismaning und der FC Türk S. Garching ein spannendes Punktspiel, das letztlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete. Die Gastgeber starteten druckvoll und belohnten sich früh: In der 14. Minute brachte Thomas Niggl den SC Grüne Heide Ismaning mit einem präzisen Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Der FC Türk S. Garching ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand zunehmend besser ins Spiel. In der 38. Minute erzielte Kerem Arik nach einer sehenswerten Kombination den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams weitere Chancen, scheiterten jedoch entweder an den starken Torhütern oder an der eigenen Abschlussschwäche. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es beim 1:1. Das Spiel war geprägt von Kampfgeist und spannenden Szenen auf beiden Seiten. Der SC Grüne Heide Ismaning startete stark, während der FC Türk S. Garching sich spätestens nach dem Ausgleich stabilisierte. Das Unentschieden spiegelt den Spielverlauf gerecht wieder – beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und trennten sich verdient mit einem Punktgewinn.

– Foto: Jeanette Stock

In einem spannenden und kampfbetonten Punktspiel setzte sich der SV Olympiadorf München mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg gegen den SV Lohhof durch. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägt war. Nach torlosen ersten 45 Minuten gelang Emre Altunay direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute der entscheidende Treffer. Mit einem präzisen Abschluss brachte er den SV Olympiadorf München in Führung und setzte damit das Highlight in einer Partie, die von Defensivarbeit beider Teams dominiert wurde. Das Spiel nahm kurz darauf eine dramatische Wendung: Benjamin Ouattara sah in der 51. Minute die Rote Karte, wodurch der SV Olympiadorf München in Unterzahl agieren musste. Trotz numerischer Unterlegenheit verteidigten die Gäste leidenschaftlich und ließen kaum klare Chancen für den SV Lohhof zu. In der Nachspielzeit erhielt Lazaros Pliatsikas noch Gelb-Rot, was die Anspannung in der Schlussphase weiter erhöhte. Der SV Olympiadorf München zeigte großen Kampfgeist und Effizienz. Trotz doppelter Unterzahl in der Schlussphase verteidigte das Team von Trainer Neil Abdel Satter die knappe Führung mit großem Einsatz. Der SV Lohhof konnte seine Überzahl nicht in Zählbares ummünzen und muss sich mit einer bitteren Heimniederlage abfinden.

In einem packenden Punktspiel zwischen VfR Garching II und FSV Harthof München setzte sich der Gast aus München mit 2:1 durch und drehte damit einen frühen Rückstand. Bereits in der 8. Minute brachte Patrick Hölzl den VfR Garching II mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Hälfte und gingen mit diesem knappen Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV Harthof München jedoch ein anderes Gesicht. Mit frischem Offensivdrang drängten sie auf den Ausgleich, der in der 51. Minute durch Abdiram Musse Bile gelang. Beflügelt vom Ausgleichstreffer erhöhte Harthof den Druck weiter und wurde in der 78. Minute belohnt: Lahid Issa erzielte das entscheidende 2:1 für die Gäste. Trotz späten Wechseln und Bemühungen des VfR Garching II gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der FSV Harthof verteidigte den knappen Vorsprung clever bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Nguyen, Thu Trung. Der FSV Harthof München zeigte eine beeindruckende Moral und drehte dank einer starken zweiten Halbzeit das Spiel verdient zu seinen Gunsten. VfR Garching II ließ nach einer soliden ersten Hälfte nach und musste sich letztlich geschlagen geben.

In einer spannenden Begegnung trennten sich der SV Weichs und der TSV Eintracht Karlsfeld II mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. Bereits in der 5. Minute brachte Manuel Zirkler die Gäste aus Karlsfeld mit 0:1 in Führung. Der SV Weichs ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schlug nur fünf Minuten später zurück: Tim Szeidl erzielte in der 10. Minute den schnellen Ausgleich. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm der SV Weichs zunehmend die Kontrolle. In der 33. Minute belohnte sich die Heimelf für ihren Einsatz, als Drazen Kober das 2:1 erzielte und seine Mannschaft damit in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Eintracht Karlsfeld II Moral und erhöhte den Druck. In der 66. Minute gelang ihnen schließlich der verdiente Ausgleich durch Thomas Weiss. Beide Teams hatten in der Folge noch Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim 2:2-Endstand. Das Remis geht aufgrund des ausgeglichenen Spielverlaufs in Ordnung. Beide Mannschaften zeigten starke Phasen und verdienten sich jeweils einen Punkt. Der SV Weichs überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit, während der TSV Eintracht Karlsfeld II nach der Pause das Spielgeschehen dominierte.