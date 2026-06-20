Kreisliga 1 mit 16 Teams: Auf Polling und Habach wartet eine knackige Saison

Fußball; Kreisliga; Saison 2024/25; Maximilian Baumgartner (in Schwarz, links) und Sebastian Gößl vom SV Polling im Auswärtsspiel beim SV Ohlstadt am 16. April 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Die Kreisliga 1 soll mit 16 statt 15 Vereinen starten – genauso viele wie in der Bezirksliga. Ob es dabei bleibt, ist noch offen: Der TSV Oberalting wehrt sich gegen seine Einteilung.

In Habach wussten sie mal wieder früher als die anderen Bescheid. Der TSV Oberalting, ein neues Gesicht der Kreisliga 1, ist nicht zufrieden mit der Einteilung der Ligen. ASV-Trainer Michael Schmid erfuhr das aus erster Hand, weil sie mit den Oberaltingern ein Testspiel vereinbart hatten. Damals noch in der Annahme, in unterschiedlichen Gruppen zu landen. Doch warum auch immer die Grenzlinie dieses Mal anders verläuft: Nach vielen, vielen Jahren in der Kreisliga 2 müssen die Fußballer vom Ammersee die Gruppe wechseln – und dagegen wehren sie sich aktuell.

Oberaltinger Veto gegen Einteilung

Für Habach und den Rest heißt es also nun erst einmal: abwarten. Womöglich schrumpft ihre Klasse doch wieder auf die bekannte Größe von 15 Vereinen zusammen. Der erste Entwurf sah eine Kreisliga 1 mit 16 Mannschaften vor, was beim zweiten Landkreis-Vertreter, dem SV Polling, Erinnerungen ans eben abgeschlossene Fußballjahr hervorrief. „Genauso viele Spiele wie in der Bezirksliga“, notiert Alexander Kraus vom SVP. Er spricht von einer „aufgeblähten Liga“, dafür aber einer mit „gehobenem Niveau“. Beim Absteiger begegnen sie der neuen Einteilung mit Gleichmut. Einerseits trauern sie den vielen regionalen Duellen, die es früher gab, nach. Andererseits kann da nach dem Abstieg von Hungerbach (2025) und Peißenberg (2026) ja der Verband nichts dafür. Froh sind sie nur, dass fortan die weiten Fahrten nach München entfallen, die Merkmal der Bezirksliga sind. „Die meisten waren auch noch ohne Punkte“, scherzt Alex Kraus.

Egal, ob nun 15 oder 16 Vereine: Auf die beiden Landkreis-Klubs wartet eine knackige Saison. In den vergangenen Jahren setzte eine Entwicklung ein, die sich auch eine Stufe tiefer in der Kreisklasse beobachten lässt. Das Spielniveau in der Zugspitz-Region ist durchgängig gut, Meister werden erst im Endspurt einer Saison gekürt, Kellerkinder sind ständig für Überraschungen zu haben. Als Auslöser für diesen Trend sieht Michael Schmid die mitunter sehr professionelle Arbeit selbst bei kleinen Vereinen. Schon auf dieser Ebene kümmern sich Team-Manager um Kaderplanung, locken Spieler mit allerlei Vorzügen an. „Viele haben sich gezielt verstärkt. Wenn du mitspielen willst, musst du das machen“, betont der Habacher Trainer. Bestes Beispiel ist gerade der SV Raisting: Der spielt eine Etage höher in der Bezirksliga, findet in der Region aber partout keine Leute, die sich dafür begeistern lassen. Schmid wertet das als Zeichen der guten Arbeit bei den vielen Klubs in der Region.

Auch deshalb wagt sich keiner der beiden Landkreis-Vertreter an eine Prognose. Mit Lenggries dürfte zu rechnen sein nach dem um Haaresbreite verfehlten Aufstieg in die Bezirksliga. Zumal der LSC selbst offensiv Ambitionen auf die ersten beiden Plätze bekundete. Wobei Migga Schmid zu bedenken gibt: „So etwas musst du erst mal wegstecken, das kann im Kopf bleiben.“ Er sieht wie auch der Pollinger Kollege Kraus eine Gruppe aus einer Handvoll Teams vorn, die sich schon nach dem ersten Monat heraussieben könnte. Müßig zu erwähnen, dass freilich Habach und Polling gern zu diesem erlesenen Kreis dazugehören würden. „Platz drei zu betätigen, wird schwer genug“, hält Schmid fest.

Fitness spielt wichtige Rolle

Mit Blick auf die vielen bekannten Rückkehrer – Ohlstadt und Polling kommen aus der Bezirksliga runter, Kreuth, Otterfing und Starnberg aus der Kreisklasse von unten – schätzt er, dass das Leistungslevel nochmals gestiegen sein dürfte. In Anbetracht dessen ist es auch nicht ganz unbedeutend, ob nun 15 oder 16 Klubs in der Kreisliga 1 landen. Der Fitness-Faktor ist ohnehin bedeutend und rückt mit der einen oder anderen englischen Woche mehr weiter in den Fokus.

Wer sich in einem Jahr als Aufsteiger krönen lassen wird, benötigt eine Saison ohne größere Verletzungen. Auf ein Duell freuen sich die Pollinger Fußballer übrigens besonders: das Auswärtsspiel in Habach beim einzigen Landkreis-Gegner samt dessen Volksfeststimmung. „Mit Sicherheit wieder ein Höhepunkt“, weiß Alex Kraus. Schließlich geht’s in diesem Spiel auch um die Frage, wer denn die Nummer drei im Landkreis hinter Penzberg und Raisting ist.