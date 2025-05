Kreisliga 1 kompakt: Karlsfeld II weiter auf Erfolgskurs – Sulzemoos legt Traumstart hin

3:1 in Sulzemoos, 3:1 gegen den FSV Harthof und jetzt 3:1 beim Tabellendritten: Der TSV Eintracht Karlsfeld II arbeitet sehr erfolgreich am Werkstück „Klassenerhalt.“

Lohhof überraschte zwar in der Anfangsphase mit einer eher passiven Ausrichtung, doch als sich die Karlsfelder darauf eingestellt hatten, lag die Führung in der Luft. Zunächst verhinderte die Latte das 0:1, ehe Kuhn nach einem Ball über die Kette auf und davon war und seinen ersten Treffer des Spiels erzielte. Vor der Pause überstand die Eintracht-Zweite eine Druckphase der Lohhofer schadlos.

SV Lohhof – Eintracht Karlsfeld II 1:3: Die abstiegsbedrohte Eintracht-Zweite spielte zuletzt nicht wie ein Abstiegskandidat. Auch, weil Jonas Kuhn einen Lauf hat. Der von der ersten Mannschaft abgestellte Offensivmann traf in den vergangenen beiden Spielen jeweils zweimal. Beim Aufstiegsaspiranten Lohhof legte der 20-Jährige noch einen drauf. Dabei spielte dem pfeilschnellen Kuhn der Matchplan seines Trainers Fabian Porsch in die Karten: „Wir wollten wieder tief stehen, Lohhof kommen lassen und auf Konter gehen.”

Nach dem Seitenwechsel agierte Lohhof weiterhin ungewöhnlich hoch. Das spielte den Karlsfeldern in die Karten. In der 53. Minute erhöhte Kuhn auf 2:0. Im Anschluss verdiente sich Lohhof den Anschlusstreffer (Nemanja Plavsic,69.). Doch dann ebbte der Druck wieder ab. Das bestraften die Karlsfelder. Wieder war Kuhn zur Stelle, der in der 77. Minute den Dreierpack schnürte und den 3:1-Erfolg unter Dach und Fach brachte. „So müssen wir weitermachen”, sagte Porsch, der sich einen weiteren Sahnetag Kuhns erhofft. Der erzielte sieben der letzten acht Treffer seiner Mannschaft – und ist auf dem besten Weg, zur Lebensversicherung im Kampf gegen Abstieg zu werden.

SpVgg Erdweg ­– Grüne Heide Ismaning 1:0: Nach dem Coup von Eintracht Karlsfeld II beim Topteam aus Lohhof rückte der Klassenerhalt für die SpVgg Erdweg in weite Ferne. Der Rückstand auf die Relegationszone wuchs vor dem Heimspiel gegen Grüne Heide auf acht Punkte an. Um die Minimalchance zu wahren, musste Erdweg gewinnen. Der Gegner Grüne Heide Ismaning konnte mit einem Erfolg einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Dafür investierten die Gäste zunächst mehr. Sie waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, doch Erdweg hatte in dieser Partie das Glück auf seiner Seite. Spielertrainer Michael Dietl nutzte nach einer halben Stunde eine der wenigen SpVgg-Chancen. Die Führung hielt bis zur Halbzeitpause – und auch danach, denn die Gäste fanden kein Mittel, um Dominik Chlubek im Erdweger Tor zu bezwingen.

Für Erdweg kam der Sieg möglicherweise dennoch zu spät, denn fünf Punkte auf das zuletzt starke Eintracht Karlsfeld II aufzuholen, scheint ausgeschlossen. „Wir nehmen die drei Punkte heute trotzdem gerne mit und schauen, was in den letzten drei Partien noch passiert”, so SpVgg-Sprecher Robert Strixner. Er weiß: Erdweg braucht ein kleines Wunder. Doch die gibt es im Fußball immer wieder mal.

TSV Arnbach – TSV 1865 Dachau II 2:1: Mit dem fünften Sieg in Folge hat sich Aufsteiger Arnbach bereits drei Spieltage vor dem Ende der Saison die Liga gesichert. Dies wurde direkt nach dem Schlusspfiff mit einer ausgedehnten Kabinenparty gefeiert. Auf die Dachauer hingegen wartet wohl die Relegation, der Abstieg in die Kreisklasse droht.

Das 1:0 für Arnbach fiel in der 45. Spielminute durch einen Foulelfmeter – eine Sache für den Experten Fabian Beck. Felix Obeser war von Dachaus Keeper Alperen Adatepe zu Fall gebracht worden. Arnbach hatte noch einen Lattentreffer durch Florian Riedmair zu verzeichnen. Die Dachauer Zweite hingegen blieb zunächst harmlos.

Doch in der 54. Minute erzielte Mario Gratzl nach einem Doppelpass mit Raffael Dirrigl den Ausgleich. Der TSV Dachau versäumte es in der zweiten Halbzeit, mindestens einen Punkt zu holen. Aber Arnbach hatte auch das Spielglück und feierte den Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit durch einen Kopfball von Dominik Hahn.

„Die Kabinenparty läuft noch, unglaublich, drei Spieltage vor Schluss den direkten Klassenerhalt klargemacht zu haben“, sagte Arnbachs Sprecher Florian Mayr, „ich bin so stolz auf das ganze Team und den ganzen Verein, einfach nur eine Wahnsinnsleistung!“ „Eine gute Halbzeit hat nicht gereicht, wir haben Big Points liegen lassen und müssen jetzt alles gewinnen und bei der Konkurrenz auf Niederlagen hoffen“, so ein enttäuschter Niclas Seibt vom TSV 1865.

SV Sulzemoos – TSV Allach 5:1: Der SV Sulzemoos sorgte ultraschnell für klare Verhältnisse: In der 3. Minute erzielte Peter Heilig nach einem Torwartfehler zunächst das 1:0. Schon in der 7. Spielminute legte Marko Petrovic mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern das 2:0 nach. Und wiederum nur drei Minuten später schlenzte Heilig den Ball zum 3:0 ins lange Eck. Sulzemoos setzte seinen Torrausch gegen konsternierte Gäste mit dem 4:0 in der 13. Minute fort, Torschütze war Mehmet Ayvaz. Anschließend wurde es ruhiger, das Spiel bewegte sich auf Augenhöhe.

Chris Wagenpfeil durfte sich für drei Assists feiern lassen. „Dies macht mich besonders stolz, weil der Bursche sich endlich belohnt für den Aufwand, den er Woche für Woche betreibt“, so Sportlicher Leiter Dennis Reith.

Angesichts der klaren Führung entwickelte sich in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger ein sommerlicher Kick. Zwei Tore gab es noch, jeweils durch Foulelfmeter. Uli Freis traf für Allach zum 4:1 (82.), Maximilian Rothfuss für Sulzemoos zum 5:1 (88.).