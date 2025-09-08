Kreisliga 1 Donau/Isar

Der dritte Spieltag brachte packende Duelle mit sich, bei denen vor allem FC Hitzhofen-Oberzell und TSV Lichtenau ihre starke Frühform bestätigten. Während FC Hitzhofen-Oberzell seine Tabellenführung souverän ausbaute, zeigte TSV Lichtenau eine reife Leistung gegen einen starken Gegner. Überraschend punktete SV Denkendorf auswärts, während TSV Kösching und FC Mindelstetten sich in einem umkämpften Remis trennten. Offensiv überzeugten viele Teams, was sich in der hohen Toranzahl widerspiegelt.
Im Punktspiel zwischen dem TSV Hohenwart und dem FC Hitzhofen-Oberzell zeigte der Gast von Beginn an eine starke Leistung. Bereits in der 37. Minute gerieten die Gastgeber unglücklich in Rückstand durch ein Eigentor von Benjamin Eckert, das dem FC Hitzhofen-Oberzell die 1:0-Führung bescherte. Nur drei Minuten später erhöhte Admir Music (40.) mit einem sehenswerten Treffer zum 0:2-Halbzeitstand.
Nach der Pause kontrollierte der FC Hitzhofen-Oberzell weiterhin das Spielgeschehen. Maximilian Eichlinger traf in der 47. Minute zum 0:3 und legte nur wenige Minuten später (51.) mit einem weiteren Tor nach. Trotz der Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte der TSV Hohenwart dem Druck nicht standhalten.
Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und nutzte die Schwächen des TSV Hohenwart konsequent aus. Besonders hervorzuheben ist Maximilian Eichlinger, der mit zwei Treffern den Sieg besiegelte.
Ein verdienter 4:0-Erfolg für den FC Hitzhofen-Oberzell, der sowohl defensiv stabil als auch offensiv effizient agierte. Der TSV Hohenwart hingegen fand kaum Mittel gegen die starke Offensive des Gegners.
In einem spannenden Punktspiel setzte sich der SV Kasing mit 4:2 gegen den TV Münchsmünster durch. Bereits in der 11. Minute brachte Sebastian Hauber die Gäste in Führung. Der SV Kasing ließ sich davon nicht beeindrucken und glich in der 36. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Fabian Reichenberger aus. Kurz vor der Halbzeit sorgte Emre Erbas für den Führungswechsel (44.).
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TV Münchsmünster Kampfgeist und kam durch einen Foulelfmeter von Enrico Reindl (68.) zum Ausgleich. Trotz der Gelb-Roten Karte für Can Djedović (72.) bewies der SV Kasing Moral. In der Schlussphase avancierte Emre Erbas zum Matchwinner mit zwei späten Toren in der 84. und 88. Minute.
Der SV Kasing zeigte eine beeindruckende Moral, besonders nach der Gelb-Roten Karte. Emre Erbas war der überragende Akteur des Spiels und sicherte seinem Team mit einem Hattrick den verdienten Sieg.
Ein packendes Spiel, das durch individuelle Klasse und mentale Stärke entschieden wurde. Der SV Kasing konnte trotz Unterzahl die Partie für sich entscheiden und bestätigte seine Heimstärke.
Am vergangenen Spieltag traf der TSV Kösching auf den FC Mindelstetten – ein Duell, das von Beginn an Spannung versprach. Schon in der 2. Minute sorgte Sebastian Schneeberger für die frühe Führung des TSV. Mit einem präzisen Schuss ließ er Mindelstettens Torhüter Fabian Sangl keine Chance.
Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 15. Minute nutzte Jonas Schoberer eine Unaufmerksamkeit in der Defensive des TSV und glich zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld.
Beide Teams hatten Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. TSV Kösching wechselte in der zweiten Halbzeit frische Kräfte ein, doch weder die eingewechselten Gerard Gläser und Andrej Jozak noch der FC Mindelstetten mit Joseph Lohr und Luis Euringer konnten den entscheidenden Treffer erzielen.
Ein intensives Spiel mit zwei frühen Toren und viel Kampfgeist, jedoch ohne weiteren Torerfolg. Beide Mannschaften zeigten Moral und Einsatzbereitschaft, konnten jedoch ihre Chancen nicht konsequent nutzen.
Das Unentschieden ist leistungsgerecht. Der TSV Kösching startete stark, der FC Mindelstetten bewies Comeback-Qualitäten. Für beide Teams bleibt in der Offensive noch Luft nach oben, doch die Defensivreihen überzeugten mit stabiler Leistung.
Am Sonntag trafen der SV Karlskron und der TSV Lichtenau in einer spannenden Begegnung aufeinander. Von Beginn an dominierte der TSV Lichtenau das Spielgeschehen und setzte die Abwehr des SV Karlskron unter Druck. Bereits in der 25. Minute erzielte Lorenz Schweiger das 0:1, nachdem er einen präzisen Pass von Steven Spieß eiskalt verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte erneut Lorenz Schweiger in der 44. Minute auf 0:2, indem er einen Abwehrfehler der Gastgeber konsequent ausnutzte.
Nach der Pause versuchte der SV Karlskron, das Spiel zu drehen, doch die Defensive des TSV Lichtenau stand kompakt. In der 60. Minute baute Fabian Pöhlmann die Führung mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 0:3 aus. Der SV Karlskron gab jedoch nicht auf: Daniel Mayer gelang in der 67. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, der das Heimteam nochmals motivierte. Trotz weiterer Chancen konnte der SV Karlskron das Ergebnis nicht mehr zu seinen Gunsten wenden.
Der TSV Lichtenau zeigte eine starke Auswärtsleistung und überzeugte mit effizientem Offensivspiel. Der SV Karlskron kämpfte tapfer, konnte jedoch die frühe Dominanz der Gäste nicht entscheidend brechen.
Ein verdienter Sieg für den TSV Lichtenau, der durch eine konzentrierte Teamleistung und herausragende Leistungen von Lorenz Schweiger und Fabian Pöhlmann den Unterschied ausmachte.
In einem spannenden und hart umkämpften Punktspiel zwischen dem SV Menning und dem SV Denkendorf mussten sich die Gastgeber unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Beide Teams starteten engagiert in die Partie, wobei Denkendorf die erste Großchance nutzte. In der 33. Minute brachte Marius Heß die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung.
Menning zeigte sich wenig beeindruckt und drängte auf den Ausgleich, der kurz vor der Halbzeitpause fiel. Nach einem präzisen Pass von Moritz Mühlrath markierte Simon Wolfsfellner in der 43. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Trainer wechselten, um frischen Wind ins Spiel zu bringen.
Als alles auf ein Unentschieden hinauslief, schlug Denkendorf noch einmal zu. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte David Buchner mit einem Abstauber für den späten 1:2-Siegtreffer, der Menning schockierte und Denkendorf jubeln ließ.
Der SV Menning zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch durch ein Gegentor in der Nachspielzeit geschlagen geben. Denkendorf nutzte seine Chancen effizienter und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten.
Ein intensives Spiel mit einem bitteren Ende für Menning. Trotz starker Moral und guter Chancen fehlte am Ende das Quäntchen Glück. Denkendorf bewies Kaltschnäuzigkeit und sicherte sich glücklich, aber nicht unverdient den Sieg.
Der VfB Eichstätt II hat im Heimspiel gegen den SV Ingolstadt-Hundszell mit 4:2 gewonnen und zeigte dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine dominante Vorstellung. Bereits in der 3. Minute brachte Tom Wasztl die Gastgeber nach einem schnellen Angriff in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Samuel Schmid auf 2:0, nachdem er eine präzise Flanke mit einem gezielten Schuss verwertete. Der VfB blieb weiter am Drücker und erzielte in der 40. Minute durch Andac Ginyol das verdiente 3:0. Nach der Pause kam der SV Ingolstadt-Hundszell besser ins Spiel und verkürzte durch Maximilian Friebe (48.) auf 3:1. Doch der VfB antwortete prompt: In der 61. Minute verwandelte Samuel Schmid einen Foulelfmeter zum 4:1. In der Nachspielzeit gelang Matthias Weinzierl noch der Treffer zum 4:2-Endstand.
Eichstätt II überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit mit hoher Effizienz und schnellen Angriffen. Nach der Pause ließ die Konzentration etwas nach, aber der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.
Mit diesem verdienten 4:2-Erfolg zeigt der VfB Eichstätt II seine Offensivstärke. Besonders hervorzuheben ist Samuel Schmid, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug. Die Defensive muss jedoch in der Schlussphase konzentrierter agieren, um späte Gegentore zu vermeiden.
Im Punktspiel zwischen dem SV Zuchering und dem FC Sandersdorf setzte sich der Gast aus Sandersdorf mit 2:0 durch. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft, wobei beide Teams defensiv stark agierten. Die Entscheidung fiel in der 38. Minute, als Sandro Rott einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Der SV Zuchering versuchte danach, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch mehrfach an der kompakten Abwehr der Gäste.
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv. Der FC Sandersdorf nutzte in der 76. Minute einen weiteren Fehler der Hausherren aus:Thomas Kuttenberger sorgte mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand. Trotz einiger Chancen für den SV Zuchering blieb es bei diesem Ergebnis.
FC Sandersdorf zeigte sich effizient und nutzte seine Chancen eiskalt. Der SV Zuchering hingegen war bemüht, fand jedoch kein Mittel gegen die starke Defensive der Gäste.
Ein verdienter Auswärtssieg für den FC Sandersdorf, der vor allem durch seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und eine stabile Abwehr überzeugte.
