Kreisliga 1 Donau/Isar

Im Punktspiel zwischen dem TSV Hohenwart und dem FC Hitzhofen-Oberzell zeigte der Gast von Beginn an eine starke Leistung. Bereits in der 37. Minute gerieten die Gastgeber unglücklich in Rückstand durch ein Eigentor von Benjamin Eckert, das dem FC Hitzhofen-Oberzell die 1:0-Führung bescherte. Nur drei Minuten später erhöhte Admir Music (40.) mit einem sehenswerten Treffer zum 0:2-Halbzeitstand.

Nach der Pause kontrollierte der FC Hitzhofen-Oberzell weiterhin das Spielgeschehen. Maximilian Eichlinger traf in der 47. Minute zum 0:3 und legte nur wenige Minuten später (51.) mit einem weiteren Tor nach. Trotz der Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte der TSV Hohenwart dem Druck nicht standhalten.

Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und nutzte die Schwächen des TSV Hohenwart konsequent aus. Besonders hervorzuheben ist Maximilian Eichlinger, der mit zwei Treffern den Sieg besiegelte.

Ein verdienter 4:0-Erfolg für den FC Hitzhofen-Oberzell, der sowohl defensiv stabil als auch offensiv effizient agierte. Der TSV Hohenwart hingegen fand kaum Mittel gegen die starke Offensive des Gegners.