Kreisliga 1 Donau/Isar

Der zweite Spieltag brachte erneut spannende Duelle und packende Momente. SV Karlskron, FC Hitzhofen-Oberzell und SV Zuchering bleiben weiterhin ungeschlagen und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Besonders die Offensive von FC Hitzhofen-Oberzell beeindruckte mit einem starken Auftritt. Überraschend hielt SV Menning ein torloses Remis gegen den favorisierten TSV Lichtenau, während SV Denkendorf weiterhin auf die ersten Punkte wartet.
Am Sonntag traf der SV Denkendorf auf die Reserve des VfB Eichstätt und musste sich letztlich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, bis der Schiedsrichter in der 35. Minute auf den Punkt zeigte. Samuel Schmid verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän zur 0:1-Führung für die Gäste.
Nach der Pause kämpfte der SV Denkendorf weiter, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. In der 81. Minute sorgte Andac Ginyol mit einem gut platzierten Schuss für das 0:2. Nur drei Minuten später erhöhte Reybek Khashumov nach einem schnellen Konter auf 0:3 und besiegelte damit die Niederlage des Heimteams.
Der SV Denkendorf zeigte phasenweise eine solide Leistung, scheiterte jedoch an der mangelnden Chancenverwertung. Die Gäste aus Eichstätt nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt und verdienten sich den Sieg vor allem durch ihre Effizienz.
Das Spiel offenbarte die Defizite des SV Denkendorf im Offensivspiel und bot dem VfB Eichstätt II die Möglichkeit, mit gezielten Aktionen das Spiel zu entscheiden. Die klare Niederlage verdeutlicht den Handlungsbedarf, insbesondere im Abschluss und in der Defensivorganisation.
Am vergangenen Wochenende traf der TV Münchsmünster auf den TSV Kösching und konnte sich in einem spannenden Duell mit 2:1 durchsetzen. Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft, beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und Kampfgeist.
Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, bis Andreas Müller kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute das erlösende 1:0 für den TV Münchsmünster erzielte. Mit diesem wichtigen Treffer ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel erwischte Münchsmünster den besseren Start. In der 52. Minute erhöhte Moritz Feigl nach starkem Kombinationsspiel auf 2:0. Doch der TSV Kösching antwortete prompt: Nur vier Minuten später, in der 56. Minute, verkürzte Benedikt Schneeberger auf 2:1 und machte die Partie wieder spannend.
In der verbleibenden Spielzeit drängte Kösching auf den Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder an der kompakten Defensive des TV Münchsmünster und einem starken Torhüter.
Der TV Münchsmünster zeigte eine starke Teamleistung und verdiente sich den Sieg durch zwei entscheidende Momente vor und nach der Halbzeit. Trotz des Anschlusstreffers von Kösching behielt Münchsmünster die Nerven und verteidigte den Vorsprung souverän.
Das Spiel war geprägt von intensivem Kampf und taktischer Disziplin. Der TV Münchsmünster nutzte seine Chancen effizient, während der TSV Kösching trotz einer engagierten zweiten Hälfte ohne Punktgewinn nach Hause fahren musste.
Das Punktspiel zwischen dem FC Hitzhofen-Oberzell und dem SV Kasing war von Beginn an intensiv. Der FC Hitzhofen-Oberzell dominierte in den Anfangsminuten und wurde in der 29. Minute belohnt, als Admir Music den Ball zur 1:0-Führung einnetzte. Doch der SV Kasing zeigte Moral und glich in der 37. Minute durch Ömer Sali Moustafa aus.
Nach der Pause kam Hitzhofen mit frischem Elan zurück und erzielte in der 49. Minute das 2:1 durch Maik Wnendt. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend: Jonas Greth sah in der 89. Minute Gelb-Rot, kurz darauf folgte Martin Oblinger (90.) mit derselben Strafe. Trotz der Unterzahl gelang Alexander Thomas in der Nachspielzeit der 3:1-Endstand.
Der FC Hitzhofen-Oberzell zeigte eine starke kämpferische Leistung und verdiente sich den Sieg dank effizienter Chancenverwertung. Der SV Kasing konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen, fand jedoch keine Antwort auf den Offensivdruck der Gastgeber nach der Pause.
Ein spannendes und umkämpftes Spiel, das von taktischer Disziplin und individuellen Glanzmomenten geprägt war. Hitzhofen bewies Nervenstärke und sicherte sich wichtige drei Punkte im Heimspiel.
Am vergangenen Wochenende empfing der FC Sandersdorf den TSV Hohenwart zu einem spannenden Punktspiel. Die Gäste aus Hohenwart starteten besser in die Partie und gingen früh in Führung: Leon Sedlmair nutzte in der 10. Minute eine Unachtsamkeit in der Sandersdorfer Abwehr und schob souverän zum 0:1 ein.
Der Rückstand weckte den Kampfgeist der Hausherren. Bereits sechs Minuten später erhielt der FC Sandersdorf einen Foulelfmeter, den Sandro Rott sicher verwandelte (16. Minute) und damit den Ausgleich herstellte.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Sandersdorf mehr Biss und belohnte sich in der 49. Minute: Erneut war es Sandro Rott, der seine Torgefahr unter Beweis stellte und zum 2:1-Endstand traf. In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gastgeber entschlossen und brachten den knappen Heimsieg über die Zeit.
Ein spannendes Spiel mit zwei Teams auf Augenhöhe. Der FC Sandersdorf bewies Moral und drehte nach frühem Rückstand das Spiel. Matchwinner war eindeutig Sandro Rott, der mit zwei Treffern den Unterschied machte.
Der FC Sandersdorf zeigte eine starke Reaktion nach dem frühen Rückstand und sicherte sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Treffsicherheit von Sandro Rott verdiente drei Punkte gegen den TSV Hohenwart.
Der SV Ingolstadt-Hundszell startete furios in die Partie und ging bereits in der 6. Minute durch Martin Kusche in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dominierte Hundszell das Spielgeschehen, verpasste jedoch, die Führung weiter auszubauen.
Nach der Pause zeigte der SV Zuchering ein völlig anderes Gesicht. In der 60. Minute erzielte Berthold Schneider den verdienten Ausgleich. Nur sieben Minuten später brachte Leander Friedl die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in Führung (67.). Direkt im Anschluss erhöhte Philip Delanowski in der 68. Minute auf 1:3. Trotz einer Roten Karte für Leopold Fröhlich in der 85. Minute kämpfte Zuchering tapfer weiter.
In der Nachspielzeit verkürzte Matthias Weinzierl (90.+5) für Hundszell auf 2:3, doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.
Der SV Zuchering bewies große Moral und drehte nach einem Rückstand das Spiel. Hundszell startete stark, ließ sich jedoch vom Druck der Gäste in der zweiten Halbzeit überrollen. Die späte Aufholjagd reichte nicht mehr für einen Punktgewinn.
Ein spannendes Duell, das Zuchering dank einer beeindruckenden Leistungssteigerung nach der Pause verdient für sich entschied. Trotz Unterzahl zeigte das Team Kampfgeist und sicherte sich drei wertvolle Auswärtspunkte.
In einer spannungsgeladenen Partie trennten sich der TSV Lichtenau und der SV Menning mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an eine kämpferische Leistung, jedoch fehlte es an der entscheidenden Durchschlagskraft vor dem Tor.
Ein Wendepunkt des Spiels war die Gelb-Rote Karte für Jeton Jashari in der 55. Minute, die den TSV Lichtenau in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der SV Menning den Vorteil nicht in Tore ummünzen.
Beide Mannschaften zeigten eine solide Defensivleistung, jedoch mangelte es an kreativen Ideen im Angriff. Der TSV Lichtenau bewies trotz Unterzahl Moral, während der SV Menning die fehlende Effizienz im Abschluss bedauern dürfte.
Ein gerechtes Unentschieden in einem Spiel, das von Taktik und Kampf geprägt war. Für beide Teams bleibt die Erkenntnis: In der Offensive gibt es noch Luft nach oben.
Am vergangenen Spieltag traf der FC Mindelstetten auf den SV Karlskron. Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab. Doch in der 35. Minute gelang Christopher Haas der Durchbruch: Nach einem präzisen Pass von Daniel Reitberger setzte er sich gegen die Verteidigung durch und erzielte das 0:1 für die Gäste.
Der FC Mindelstetten reagierte energisch, doch die Karlskroner Defensive um Thomas Tyroller und Daniel Mayer stand stabil. Nach der Halbzeitpause erhöhte Mindelstetten den Druck, brachte mit Luis Euringer und Joseph Lohr frische Kräfte, doch ohne den gewünschten Erfolg.
In der 65. Minute schlug Christopher Haas erneut zu. Nach einem schnellen Konter nutzte er eine Unachtsamkeit in der Mindelstettener Abwehr und erhöhte auf 0:2. Trotz weiterer Bemühungen des FC Mindelstetten blieb es beim verdienten Auswärtssieg für den SV Karlskron.
Der SV Karlskron zeigte sich effizient vor dem Tor und überzeugte durch eine kompakte Defensivleistung. Matchwinner war eindeutig Christopher Haas mit seinem Doppelpack.
Der FC Mindelstetten konnte seine Chancen nicht nutzen und fand kein Mittel gegen die starke Abwehr des SV Karlskron. Mit mehr Durchschlagskraft im Angriff hätte das Spiel anders verlaufen können. Der SV Karlskron profitierte von seiner Kaltschnäuzigkeit und holte verdient die drei Punkte.
Vorschau auf den 3. Spieltag:
VfB Eichstätt II (6. Platz) – SV Ingolstadt-Hundszell (12. Platz):
VfB Eichstätt II startet als Favorit nach dem klaren Auswärtserfolg. SV Ingolstadt-Hundszell braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.
SV Menning (5. Platz) – SV Denkendorf (14. Platz):
Nach dem Remis will SV Menning gegen den punktlosen Tabellenletzten SV Denkendorf den ersten Heimsieg einfahren.
SV Zuchering (3. Platz) – FC Sandersdorf (8. Platz):
Spitzenspiel mit Torgarantie? SV Zuchering zeigt sich offensivstark, aber auch FC Sandersdorf kommt mit Rückenwind nach dem Heimsieg.
TSV Hohenwart (7. Platz) – FC Hitzhofen-Oberzell (2. Platz):
Ein echtes Top-Duell: TSV Hohenwart muss sich nach der Niederlage gegen starke FC Hitzhofen-Oberzell rehabilitieren.
TSV Kösching (11. Platz) – FC Mindelstetten (13. Platz):
Kellerduell mit Brisanz: Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Wer schafft den Befreiungsschlag?
SV Karlskron (1. Platz) – TSV Lichtenau (4. Platz):
Gipfeltreffen: Der Tabellenführer SV Karlskron empfängt den ungeschlagenen TSV Lichtenau – ein echtes Highlight des Spieltags.
SV Kasing (9. Platz) – TV Münchsmünster (10. Platz):
Punktgleiches Duell: SV Kasing will die Heimstärke ausspielen, während TV Münchsmünster auf den zweiten Sieg in Folge hofft.