Kreisliga 1 Donau/Isar

Am Sonntag traf der SV Denkendorf auf die Reserve des VfB Eichstätt und musste sich letztlich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, bis der Schiedsrichter in der 35. Minute auf den Punkt zeigte. Samuel Schmid verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän zur 0:1-Führung für die Gäste.

Nach der Pause kämpfte der SV Denkendorf weiter, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. In der 81. Minute sorgte Andac Ginyol mit einem gut platzierten Schuss für das 0:2. Nur drei Minuten später erhöhte Reybek Khashumov nach einem schnellen Konter auf 0:3 und besiegelte damit die Niederlage des Heimteams.

Der SV Denkendorf zeigte phasenweise eine solide Leistung, scheiterte jedoch an der mangelnden Chancenverwertung. Die Gäste aus Eichstätt nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt und verdienten sich den Sieg vor allem durch ihre Effizienz.

Das Spiel offenbarte die Defizite des SV Denkendorf im Offensivspiel und bot dem VfB Eichstätt II die Möglichkeit, mit gezielten Aktionen das Spiel zu entscheiden. Die klare Niederlage verdeutlicht den Handlungsbedarf, insbesondere im Abschluss und in der Defensivorganisation.