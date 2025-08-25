Kreisliga 1 Donau/Isar 1. Spieltag

Im packenden Punktspiel zwischen dem SV Kasing und dem FC Sandersdorf setzte sich der Gastgeber mit einem dramatischen 2:1-Sieg durch. Vor 300 begeisterten Zuschauern boten beide Teams ein intensives und spannendes Duell.

Der FC Sandersdorf erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute durch Luca Hilger verdient mit 0:1 in Führung. Die Gäste kontrollierten in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen, während der SV Kasing Schwierigkeiten hatte, offensiv Akzente zu setzen.

Nach der Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Leon Hagen ein anderes Gesicht. Mit mehr Druck und Einsatzwillen erarbeiteten sich die Kasinger zahlreiche Chancen. In der 66. Minute belohnte Fabian Reichenberger sein Team mit dem verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1.

Als alles nach einem Remis aussah, schlug der SV Kasing in der Nachspielzeit nochmals zu. In der 90.+3 Minute erzielte Martin Oblinger das umjubelte 2:1 und besiegelte damit den Heimsieg der Kasinger.

Der SV Kasing zeigte nach einer schwachen ersten Halbzeit große Moral und Kampfgeist. Mit einer beeindruckenden Leistungssteigerung und dem späten Siegtreffer sicherten sie sich wichtige drei Punkte. Der FC Sandersdorf hingegen verpasste es, seine Führung auszubauen und wurde am Ende für nachlassende Konzentration bestraft.