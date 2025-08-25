Kreisliga 1 Donau/Isar 1. Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Saison bot spannende Spiele, torreiche Duelle und einige Überraschungen. TSV Lichtenau setzte mit einem eindrucksvollen 6:2-Sieg gegen SV Denkendorf ein klares Ausrufezeichen und übernimmt die Tabellenführung. Auch SV Menning und TSV Hohenwart überzeugten mit souveränen Siegen.
Im packenden Punktspiel zwischen dem SV Kasing und dem FC Sandersdorf setzte sich der Gastgeber mit einem dramatischen 2:1-Sieg durch. Vor 300 begeisterten Zuschauern boten beide Teams ein intensives und spannendes Duell.
Der FC Sandersdorf erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute durch Luca Hilger verdient mit 0:1 in Führung. Die Gäste kontrollierten in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen, während der SV Kasing Schwierigkeiten hatte, offensiv Akzente zu setzen.
Nach der Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Leon Hagen ein anderes Gesicht. Mit mehr Druck und Einsatzwillen erarbeiteten sich die Kasinger zahlreiche Chancen. In der 66. Minute belohnte Fabian Reichenberger sein Team mit dem verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1.
Als alles nach einem Remis aussah, schlug der SV Kasing in der Nachspielzeit nochmals zu. In der 90.+3 Minute erzielte Martin Oblinger das umjubelte 2:1 und besiegelte damit den Heimsieg der Kasinger.
Der SV Kasing zeigte nach einer schwachen ersten Halbzeit große Moral und Kampfgeist. Mit einer beeindruckenden Leistungssteigerung und dem späten Siegtreffer sicherten sie sich wichtige drei Punkte. Der FC Sandersdorf hingegen verpasste es, seine Führung auszubauen und wurde am Ende für nachlassende Konzentration bestraft.
Der SV Menning zeigte vor heimischer Kulisse eine starke Leistung und besiegte den FC Mindelstetten deutlich mit 3:0. Bereits in der 15. Minute brachte Philip Wolfsfellner die Gastgeber mit einem platzierten Schuss in Führung. Der SV Menning dominierte das Spielgeschehen, ließ jedoch mehrere Chancen ungenutzt, sodass es mit einer knappen Führung in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel setzte Menning das Spiel mit gleicher Intensität fort. In der 60. Minute war es erneut Philip Wolfsfellner, der nach einer sehenswerten Kombination zum 2:0 erhöhte. Der FC Mindelstetten versuchte, mit einigen Wechseln frischen Wind ins Spiel zu bringen, blieb jedoch weitgehend harmlos vor dem gegnerischen Tor.
In der 85. Minute machte Moritz Mühlrath mit seinem Treffer zum 3:0 alles klar. Die Defensive des SV Menning stand sicher, sodass der Sieg nie wirklich in Gefahr geriet.
Der SV Menning überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer stabilen Defensive und treffsicheren Offensivaktionen. Mit zwei Toren von Philip Wolfsfellner und einem späten Treffer von Moritz Mühlrath sicherte sich das Team einen verdienten Heimsieg. Der FC Mindelstetten konnte offensiv kaum Akzente setzen und muss sich im nächsten Spiel steigern.
Im spannenden Punktspiel zwischen dem SV Zuchering und dem VfB Eichstätt II setzte sich der Gastgeber knapp mit 3:2 durch. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb.
Der SV Zuchering erwischte den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Berthold Schneider mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Senih Fazlji glich nur drei Minuten später (25.) zum 1:1 aus. Der VfB Eichstätt II drehte das Spiel sogar noch vor der Pause, als Julian Scholl in der 35. Minute zum 1:2 traf.
Nach dem Seitenwechsel drückte der SV Zuchering auf den Ausgleich. In der 57. Minute belohnte sich das Team, als Leander Friedl einen Angriff erfolgreich abschloss und das 2:2 markierte. In der Schlussphase zeigte der SV Zuchering noch einmal großen Kampfgeist. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Berthold Schneider in der 82. Minute den fälligen Elfmeter sicher zum 3:2-Endstand.
Der SV Zuchering zeigte große Moral und drehte das Spiel nach einem Rückstand erneut zu seinen Gunsten. Berthold Schneider war mit seinen beiden Treffern der Matchwinner. Der VfB Eichstätt II bot eine engagierte Leistung, musste sich aber letztlich der Kaltschnäuzigkeit des Gegners geschlagen geben.
In einer torreichen Partie setzte sich der TSV Hohenwart mit 5:3 gegen den SV Ingolstadt-Hundszell durch. Unter der Leitung von Schiedsrichter Niklas Großmann entwickelte sich von Beginn an ein intensives Punktspiel.
Der TSV geriet zunächst in Rückstand, konnte jedoch noch vor der Halbzeit durch Sebastian Herker (39.) den Anschluss zum 1:2 erzielen. Nach der Pause kam der TSV Hohenwart entschlossen aus der Kabine: Leon Sedlmair glich in der 50. Minute zum 2:2 aus.
In der 67. Minute verwandelte Daniel Liebhardt einen Foulelfmeter sicher zur 3:2-Führung. Der TSV baute den Vorsprung durch Nico Prause in der 80. Minute weiter aus. Kurz vor Spielende sorgte Johannes Jocham (87.) für den 5:2-Endstand. Der SV Ingolstadt-Hundszell konnte kurz vor Abpfiff noch ein weiteres Tor erzielen, das jedoch am Sieg des TSV nichts mehr änderte.
Der TSV Hohenwart zeigte nach frühem Rückstand eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel mit einer starken Teamleistung. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen, die mit ihrer Effizienz den Grundstein für den verdienten Heimsieg legten. Der SV Ingolstadt-Hundszell kämpfte tapfer, musste sich jedoch der Offensivkraft des TSV beugen.
In einem packenden Punktspiel zwischen dem TSV Kösching und dem FC Hitzhofen-Oberzell setzte sich der FC Hitzhofen-Oberzell mit 3:2 durch. Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Match mit zahlreichen Wendungen.
Bereits in der 8. Minute brachte Emin Ismaili die Gäste aus Hitzhofen-Oberzell in Führung. Der TSV Kösching zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich durch Jonas Betz in der 36. Minute aus. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Kösching das Spiel: Stefan Winzinger traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zur 2:1-Führung.
Nach dem Seitenwechsel übernahm erneut der FC Hitzhofen-Oberzell das Kommando. In der 52. Minute war es wieder Emin Ismaili, der den Ausgleich erzielte. Das Spiel blieb hart umkämpft, ehe Admir Music in der 67. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 erzielte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten und eines energischen Schlussspurts des TSV Kösching blieb es beim Sieg für die Gäste.
Das Derby zwischen dem TSV Kösching und dem FC Hitzhofen-Oberzell hielt, was es versprach. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch am Ende hatte der FC Hitzhofen-Oberzell das glücklichere Ende für sich. Matchwinner war zweifellos Emin Ismaili mit seinen zwei Treffern.
Am Sonntag traf der SV Karlskron auf den TV Münchsmünster und setzte sich in einer überzeugenden Partie mit 3:1 durch. Von Beginn an dominierte der SV Karlskron das Spielgeschehen und belohnte sich früh mit dem Führungstreffer: Fabian Graf erzielte bereits in der 9. Minute das 1:0.
Der Druck der Hausherren blieb hoch, was in der 29. Minute zum nächsten Erfolg führte. Nach einem schönen Spielzug erhöhte Yannik Werle auf 2:0. Nur drei Minuten später war es erneut der SV Karlskron, der jubelte: Christopher Haas traf in der 32. Minute zum 3:0 und sorgte damit schon früh für eine komfortable Führung.
Der TV Münchsmünster fand nach diesem Rückschlag jedoch besser ins Spiel und kam vor der Pause noch zum Anschluss. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Enrico Reindl den fälligen Elfmeter sicher zum 3:1 (40. Minute).
In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel etwas. Der SV Karlskron konzentrierte sich auf die Verwaltung der Führung, während der TV Münchsmünster zwar bemüht war, aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen konnte. Die eingewechselten Spieler brachten frischen Wind, konnten jedoch keine weiteren Tore mehr erzielen.
Der SV Karlskron zeigte eine starke erste Halbzeit und legte mit drei Treffern den Grundstein für den verdienten Heimsieg. Trotz eines kleinen Aufbäumens des TV Münchsmünster vor der Pause blieb der Gastgeber auch im zweiten Durchgang souverän. Die Torschützen Fabian Graf, Yannik Werle und Christopher Haas ragten dabei besonders hervor.
Der TSV Lichtenau zeigte am Sonntag eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Denkendorf mit 6:2. Vor 160 Zuschauern begann das Spiel turbulent: Bereits in der 1. Minute brachte Bastian Stadler die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch der TSV ließ sich davon nicht beirren und glich in der 12. Minute durch Ermin Alagic aus.
Nach einer intensiven ersten Halbzeit nahm der TSV in der zweiten Hälfte das Heft in die Hand. Der eingewechselte Jeton Jashari avancierte zum Matchwinner, indem er in der 67. und 70. Minute einen Doppelpack schnürte und sein Team mit 3:1 in Führung brachte. In der 82. Minute erhöhte Lorenz Schweiger auf 4:1, bevor Marius Heß in der 85. Minute noch einmal für den SV Denkendorf verkürzen konnte.
Doch Lichtenau setzte zum Schlussspurt an: Marco Lustig traf in der 90. Minute zum 5:2, gefolgt von Bastian Wagner, der in derselben Minute den Endstand von 6:2 markierte. In der Nachspielzeit sah Fabian Hundsdorfer (SV Denkendorf) noch die Gelb-Rote Karte (93.).
Der TSV Lichtenau zeigte nach frühem Rückstand eine beeindruckende Moral und dominierte vor allem in der zweiten Halbzeit. Mit einer starken Offensivleistung und effizient genutzten Chancen sicherte sich das Team einen verdienten Kantersieg gegen den SV Denkendorf.
Vorschau für den nächsten Spieltag:
TSV Lichtenau (1.) – SV Menning (2.):
Ein echtes Topspiel! Beide Teams starteten mit einem Sieg und wollen ihre Serie fortsetzen. TSV Lichtenau wird auf seine starke Offensive setzen, während SV Menning defensiv gefordert ist.
FC Hitzhofen-Oberzell (5.) – SV Kasing (7.):
Nach einem knappen Auswärtssieg will FC Hitzhofen-Oberzell zuhause nachlegen. SV Kasing zeigte zuletzt Moral und wird ebenfalls mit breiter Brust auftreten.
SV Ingolstadt-Hundszell (11.) – SV Zuchering (6.):
SV Ingolstadt-Hundszell muss nach der torreichen Niederlage vor allem defensiv stabiler werden. SV Zuchering reist mit einem knappen Sieg im Rücken an und will erneut punkten.
FC Sandersdorf (10.) – TSV Hohenwart (3.):
Für FC Sandersdorf gilt es, die Auftaktniederlage abzuhaken. TSV Hohenwart will seine Offensivstärke erneut ausspielen und den zweiten Sieg einfahren.
TV Münchsmünster (12.) – TSV Kösching (8.):
Beide Teams starteten mit einer Niederlage. TV Münchsmünster will zuhause den ersten Dreier, während TSV Kösching auf Wiedergutmachung aus ist.
FC Mindelstetten (13.) – SV Karlskron (4.):
FC Mindelstetten hat nach der deutlichen Niederlage einiges gutzumachen. SV Karlskron reist mit Selbstvertrauen an und will den zweiten Sieg einfahren.
SV Denkendorf (14.) – VfB Eichstätt II (9.):
Nach der herben Pleite steht SV Denkendorf unter Druck. VfB Eichstätt II zeigte trotz Niederlage gute Ansätze und will auswärts punkten.