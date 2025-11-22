Kreisliga 1-3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

Spannendes Remis zwischen SV Lohhof und TSV Moosach-Hartmannshofen

In einem umkämpften Spiel trennten sich der SV Lohhof und der TSV Moosach-Hartmannshofen mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Vor lediglich 20 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Der TSV Moosach-Hartmannshofen erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Kian Seyed Vossoughi mit 0:1 in Führung. Lohhof zeigte sich unbeeindruckt von dem Rückstand und drängte auf den Ausgleich. In der 33. Minute bot sich die große Chance: Nach einem Foul im Strafraum trat Lirim Kelmendi zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am stark parierenden Torwart.

Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich der SV Lohhof für seinen Offensivdrang. Tobias Handra traf in der 42. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten.

In der 83. Minute schien der SV Lohhof das Spiel zu drehen: Luan da Costa Barros erzielte nach einem schnellen Angriff das 2:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 89. Minute gelang Eric von Zastrow der späte Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Fazit

Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit einem verdienten Unentschieden. Der verschossene Elfmeter von Lohhofs Lirim Kelmendi könnte im Nachhinein als spielentscheidender Moment angesehen werden.