 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht

Kreisliga 1-3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Kreisliga 1

Heute, 14:30 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide Ismaning
SV Weichs
SV Weichs
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV Arnbach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht Karlsfeld
Abgesagt

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg Feldmoching
FC Türk S. Garching
FC Türk S. Garching
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV Lohhof
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-Hartmannshofen
2
2
Abpfiff

Spannendes Remis zwischen SV Lohhof und TSV Moosach-Hartmannshofen

In einem umkämpften Spiel trennten sich der SV Lohhof und der TSV Moosach-Hartmannshofen mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Vor lediglich 20 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Der TSV Moosach-Hartmannshofen erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Kian Seyed Vossoughi mit 0:1 in Führung. Lohhof zeigte sich unbeeindruckt von dem Rückstand und drängte auf den Ausgleich. In der 33. Minute bot sich die große Chance: Nach einem Foul im Strafraum trat Lirim Kelmendi zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am stark parierenden Torwart.

Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich der SV Lohhof für seinen Offensivdrang. Tobias Handra traf in der 42. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten.

In der 83. Minute schien der SV Lohhof das Spiel zu drehen: Luan da Costa Barros erzielte nach einem schnellen Angriff das 2:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 89. Minute gelang Eric von Zastrow der späte Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Fazit

Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit einem verdienten Unentschieden. Der verschossene Elfmeter von Lohhofs Lirim Kelmendi könnte im Nachhinein als spielentscheidender Moment angesehen werden.

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR Garching
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 Dachau
0
5
Abpfiff

Der TSV 1865 Dachau II dominierte das Spiel gegen den VfR Garching II von Beginn an und sicherte sich einen souveränen 5:0-Auswärtssieg. Die frühe Rote Karte für Benedikt Seeger in der 17. Minute stellte die Gastgeber vor eine große Herausforderung, die sie nicht mehr überwinden konnten.

Der Torreigen begann in der 31. Minute mit dem Führungstreffer durch Benedikt Blank. Nur fünf Minuten später erhöhte Gonzalo Lopez Ramirez auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit stellte Kyrylo Shats mit einem weiteren Treffer den komfortablen 3:0-Pausenstand her.

Nach Wiederanpfiff setzte Dachau II seinen Druck fort: Leonardo Kristic traf in der 47. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Matija Maric in der 70. Minute, der den Endstand von 5:0 besiegelte.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Sulzemoos
SV Sulzemoos
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf München
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Harthof München
FSV Harthof München
TSV Allach München
TSV Allach München
3
1
Abpfiff

Der FSV Harthof München konnte sich in einem spannenden Match mit 3:1 gegen den TSV Allach München durchsetzen. Von Beginn an zeigte der FSV Harthof eine dominante Spielweise, die sich bereits in der 14. Minute mit dem Führungstreffer durch Abdiram Musse Bile auszahlte. Der TSV Allach reagierte jedoch prompt und glich in der 20. Minute durch Thomas Huser aus, was für zusätzliche Spannung sorgte.

Kurz vor der Halbzeit brachte Güven Dhaouadi den FSV Harthof erneut in Führung, was für einen psychologischen Vorteil in der zweiten Hälfte sorgte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Stefan Gasda in der 62. Minute, die den FSV Harthof in Unterzahl brachte, konnten sie ihre Führung behaupten. In der Nachspielzeit sorgte Iso Music mit seinem Treffer zum 3:1 für den Endstand und besiegelte den verdienten Sieg.

Insgesamt zeigte der FSV Harthof München eine kämpferische Leistung, die auch in Unterzahl von Teamgeist und Effektivität geprägt war.

Kreisliga 2

Morgen, 11:00 Uhr
FC Fürstenried
FC Fürstenried
TSV Großhadern
TSV Großhadern
11:00

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Pasing
DJK Pasing
SV München West
SV München West
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern München
FC Teutonia München
FC Teutonia München
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FT München Gern
FT München Gern
FC Kosova München
FC Kosova München
15:00

Heute, 13:15 Uhr
TSV Gräfelfing
TSV Gräfelfing
TSG Pasing
TSG Pasing
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Neuried
TSV Neuried
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC München
3
0

Heute, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 München
TSV München-Solln
TSV München-Solln
17:30

Kreisliga 3

Heute, 17:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 Haidhausen
17:00

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Trudering
TSV Trudering
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing Parsdorf
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-Vaterstetten
TSV Waldtrudering
TSV Waldtrudering
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix München
TSV Oberpframmern
TSV Oberpframmern
15:00

Heute, 13:00 Uhr
TSV Ottobrunn
TSV Ottobrunn
SK Srbija München
SK Srbija München
6
0
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss Oberföhring
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
SV Helios-Daglfing
SV Helios-Daglfing
Abgesagt

Helmut KampaAutor