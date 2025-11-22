Kreisliga 1-3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

Spannendes Remis zwischen SV Lohhof und TSV Moosach-Hartmannshofen
In einem umkämpften Spiel trennten sich der SV Lohhof und der TSV Moosach-Hartmannshofen mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Vor lediglich 20 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.
Der TSV Moosach-Hartmannshofen erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Kian Seyed Vossoughi mit 0:1 in Führung. Lohhof zeigte sich unbeeindruckt von dem Rückstand und drängte auf den Ausgleich. In der 33. Minute bot sich die große Chance: Nach einem Foul im Strafraum trat Lirim Kelmendi zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am stark parierenden Torwart.
Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich der SV Lohhof für seinen Offensivdrang. Tobias Handra traf in der 42. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten.
In der 83. Minute schien der SV Lohhof das Spiel zu drehen: Luan da Costa Barros erzielte nach einem schnellen Angriff das 2:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 89. Minute gelang Eric von Zastrow der späte Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.
Fazit
Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit einem verdienten Unentschieden. Der verschossene Elfmeter von Lohhofs Lirim Kelmendi könnte im Nachhinein als spielentscheidender Moment angesehen werden.
Der TSV 1865 Dachau II dominierte das Spiel gegen den VfR Garching II von Beginn an und sicherte sich einen souveränen 5:0-Auswärtssieg. Die frühe Rote Karte für Benedikt Seeger in der 17. Minute stellte die Gastgeber vor eine große Herausforderung, die sie nicht mehr überwinden konnten.
Der Torreigen begann in der 31. Minute mit dem Führungstreffer durch Benedikt Blank. Nur fünf Minuten später erhöhte Gonzalo Lopez Ramirez auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit stellte Kyrylo Shats mit einem weiteren Treffer den komfortablen 3:0-Pausenstand her.
Nach Wiederanpfiff setzte Dachau II seinen Druck fort: Leonardo Kristic traf in der 47. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Matija Maric in der 70. Minute, der den Endstand von 5:0 besiegelte.
Der FSV Harthof München konnte sich in einem spannenden Match mit 3:1 gegen den TSV Allach München durchsetzen. Von Beginn an zeigte der FSV Harthof eine dominante Spielweise, die sich bereits in der 14. Minute mit dem Führungstreffer durch Abdiram Musse Bile auszahlte. Der TSV Allach reagierte jedoch prompt und glich in der 20. Minute durch Thomas Huser aus, was für zusätzliche Spannung sorgte.
Kurz vor der Halbzeit brachte Güven Dhaouadi den FSV Harthof erneut in Führung, was für einen psychologischen Vorteil in der zweiten Hälfte sorgte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Stefan Gasda in der 62. Minute, die den FSV Harthof in Unterzahl brachte, konnten sie ihre Führung behaupten. In der Nachspielzeit sorgte Iso Music mit seinem Treffer zum 3:1 für den Endstand und besiegelte den verdienten Sieg.
Insgesamt zeigte der FSV Harthof München eine kämpferische Leistung, die auch in Unterzahl von Teamgeist und Effektivität geprägt war.