Kreisliga 1-2: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Kreisliga 1

Gesamtfazit der Spieltage

Ein spannender Spieltag mit zahlreichen Toren und packenden Duellen liegt hinter uns. Insgesamt wurden in den sieben Partien 24 Tore erzielt, was den Zuschauern spannende Unterhaltung bot.

TSV Hohenwart – VfB Eichstätt II 2:0

Der TSV Hohenwart setzte sich souverän mit 2:0 durch. Die Torschützen Giuseppe Iapalucci (20.) und Nico Prause (41.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Ein Platzverweis von Alexander Bäuerle in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis.

SV Zuchering – SV Denkendorf 2:3

Ein torreiches Spiel mit frühem Chancenfeuerwerk endete knapp zugunsten des SV Denkendorf. Leander Friedl (1.) brachte Zuchering in Führung, doch Denkendorf konterte durch Raphael Kick (2.) und Stjepan Lucic (11.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marcel Preuß (53.) entschied Marcel Jasmann (58.) das Spiel.

SV Menning – TV Münchsmünster 0:3

Der TV Münchsmünster dominierte die Partie klar. Die Tore erzielten Enrico Reindl (11.), Maximilian Anthofer (51.) und Moritz Feigl (66.).

SV Karlskron – FC Hitzhofen-Oberzell 1:2

Ein Eigentor von Daniel Reitberger (64.) brachte Hitzhofen in Führung. Yannik Werle (70.) glich aus, doch Emin Ismaili (85.) sicherte den späten Auswärtssieg.

TSV Kösching – FC Sandersdorf 2:0

Der TSV Kösching feierte einen verdienten Sieg, maßgeblich geprägt von Doppeltorschütze Sebastian Zabka (18., 43.). Ein Platzverweis für Christian Winkler (51.) schwächte Sandersdorf zusätzlich.

SV Kasing – SV Ingolstadt-Hundszell 4:1

Der SV Kasing überzeugte mit einer starken Offensivleistung. Stefan Krnjaić (12.) traf früh, Fabian Reichenberger (38., 87.) schnürte einen Doppelpack, und Ömer Sali Moustafa (90.) setzte den Schlusspunkt. Manuel Wittmann (14.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen.

TSV Lichtenau – FC Mindelstetten 0:2

Der FC Mindelstetten sicherte sich auswärts die drei Punkte durch die Treffer von Jonas Schoberer (32.) und Marcel Kappelmaier (36.).

Fazit

Der Spieltag war geprägt von vielen Toren und spannenden Wendungen. Besonders hervorzuheben sind Sebastian Zabka und Fabian Reichenberger, die jeweils doppelt trafen und maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beitrugen.