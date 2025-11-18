 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht

Kreisliga 1-2: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette

Kreisliga 1

Gesamtfazit der Spieltage

Ein spannender Spieltag mit zahlreichen Toren und packenden Duellen liegt hinter uns. Insgesamt wurden in den sieben Partien 24 Tore erzielt, was den Zuschauern spannende Unterhaltung bot.

TSV Hohenwart – VfB Eichstätt II 2:0

Der TSV Hohenwart setzte sich souverän mit 2:0 durch. Die Torschützen Giuseppe Iapalucci (20.) und Nico Prause (41.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Ein Platzverweis von Alexander Bäuerle in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis.

SV Zuchering – SV Denkendorf 2:3

Ein torreiches Spiel mit frühem Chancenfeuerwerk endete knapp zugunsten des SV Denkendorf. Leander Friedl (1.) brachte Zuchering in Führung, doch Denkendorf konterte durch Raphael Kick (2.) und Stjepan Lucic (11.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marcel Preuß (53.) entschied Marcel Jasmann (58.) das Spiel.

SV Menning – TV Münchsmünster 0:3

Der TV Münchsmünster dominierte die Partie klar. Die Tore erzielten Enrico Reindl (11.), Maximilian Anthofer (51.) und Moritz Feigl (66.).

SV Karlskron – FC Hitzhofen-Oberzell 1:2

Ein Eigentor von Daniel Reitberger (64.) brachte Hitzhofen in Führung. Yannik Werle (70.) glich aus, doch Emin Ismaili (85.) sicherte den späten Auswärtssieg.

TSV Kösching – FC Sandersdorf 2:0

Der TSV Kösching feierte einen verdienten Sieg, maßgeblich geprägt von Doppeltorschütze Sebastian Zabka (18., 43.). Ein Platzverweis für Christian Winkler (51.) schwächte Sandersdorf zusätzlich.

SV Kasing – SV Ingolstadt-Hundszell 4:1

Der SV Kasing überzeugte mit einer starken Offensivleistung. Stefan Krnjaić (12.) traf früh, Fabian Reichenberger (38., 87.) schnürte einen Doppelpack, und Ömer Sali Moustafa (90.) setzte den Schlusspunkt. Manuel Wittmann (14.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen.

TSV Lichtenau – FC Mindelstetten 0:2

Der FC Mindelstetten sicherte sich auswärts die drei Punkte durch die Treffer von Jonas Schoberer (32.) und Marcel Kappelmaier (36.).

Fazit

Der Spieltag war geprägt von vielen Toren und spannenden Wendungen. Besonders hervorzuheben sind Sebastian Zabka und Fabian Reichenberger, die jeweils doppelt trafen und maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beitrugen.

Kreisliga 2

Gesamtfazit der Spielrunde

Die aktuelle Spielrunde bot spannende Begegnungen mit zahlreichen Toren und dramatischen Momenten.

BC Attaching – FC Moosburg 1:1

Das Spiel endete ausgeglichen, wobei Franz Gamperl früh für BC Attaching traf (7. Minute). Der Ausgleich kam durch Karlo Rimac in der 36. Minute, was den Endstand markierte. Beide Teams zeigten eine solide Abwehrleistung, wodurch keine weiteren Treffer fielen.

SC Moosen/Vils – TSV Allershausen 3:3

Ein wahrer Torreigen mit wechselnder Führung begeisterte die 171 Zuschauer. Dario Turkman brachte die Gäste in Führung (21.), bevor Tobias Huber (54.) ausglich. Thomas Ostermaier (58.) und Andreas Forsthuber (64., Foulelfmeter) sorgten erneut für Spannung. Ein Eigentor von Lukas Zainer (70.) besiegelte das Remis.

SV Eintracht 60 Berglern – TSV Wartenberg 0:1

Ein umkämpftes Spiel mit dem einzigen Treffer von Daniel Bauer (70.), der TSV Wartenberg den knappen Auswärtssieg sicherte. Die starke Defensivarbeit beider Teams prägte das Spiel.

TSV Nandlstadt – FC Ampertal Unterbruck 2:1

Johannes Gerlspeck war der Mann des Spiels mit einem Doppelpack (20., 70.). Dominik Wastl glich zwischenzeitlich für die Gäste aus (34.). Ein Platzverweis von Andreas Buchberger in der Nachspielzeit (92.) sorgte für zusätzliche Dramatik.

Insgesamt zeigte die Runde spannende Partien mit starken Torschützen, die den Spieltag besonders machten.

Helmut KampaAutor