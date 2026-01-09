Kreisklassist SV Türkspor Allach verstärkt sich aus der Landesliga

Kreisklassist SV Türkspor Allach holt Mehmet Köse von SVN München.

SV Türkspor Allach schnappt sich Mehmet Köse aus der Landesligist SVN München. Unsere sportliche Leitung hatte den Spieler schon länger im Visier. Nun kam es zu einem persönlichen Treffen und beide Seiten einigten sich bis Juni 2026 und ein weiteres Jahr. Beide Seiten freuen sich auf die gemeinsame Zeit und auf den baldigen Vorbereitungsstart in die Rückrunde.

Der in der Mittelfeld vielseitig einsetzbare Spieler wird der Mannschaft guttun, mit seiner Erfahrung in der Vorrunde Landesliga spielte kann sich in die Richtung Aufstieg zur Kreisliga weiterhelfen.

Mehmet Köse war sehr überzeugt bei der treffen mit sportlicher Leiter Cengiz Kara das Ziel Aufstieg in die Kreisliga sei und viel bemüht haben mich zu verpflichten, war für mich klar das ich zur SV Türkspor Allach wechseln muss.



