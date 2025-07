Kreisklassist Michelfeld testet erfolgreich auswärts

Fußball, Herren Freundschaftsspiel Samstag, 26. Juli 2025, 16 Uhr: TSV Neunkirchen am Brand – ASV Michelfeld 2:3 (2:1) Die Gastgeber (Liga-Wechsler in die Kreisliga 1, letzte Saison Vierter in der Kreisliga 2 Erlangen/Pegnitzgrund) traten zu ihrem zweiten Testspiel mit 15 Spieler an – mit sechs von elf Neuzugängen, ohne sieben Stammspieler (die mindestens 18 Punktspiele in der vergangenen Saison absolvierten, darunter der im Urlaub sich befindende Torjäger Manuel Menges). Der ASV aus der Oberpfalz (Dritter Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) reiste aus 49 Kilometer Entfernung zum sportlichen Wiedersehen nach 2016 (Freundschaftsspiel 3:0 für die Brandbachkicker) und 1996 (gemeinsam in der Bezirksliga, NaB gewann sein Heimspiel damals vor 200 Zuschauer nach 0:1-Rückstand noch in der 91. Minute mit 2:1) mit 16 Kicker in den 8000-Einwohner-Ort im oberfränkischen Landkreis Forchheim – ohne sechs potenzielle Stammkräfte.

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit die dominantere und aktivere Elf und führten nach einer guten halben Stunde entsprechend verdient per Abstauber am Fünfer mit der Fußspitze von Bastian Wartenfelser nach einer Rechtsflanke von Timothy Lazaridis-Holt (13.) und durch den entschlossen in halbrechter Position einschießenden Avian Kain (nach einem gewonnenen Zweikampf gegen ASV-IV Max Gsell, Torhüter Stefan Sattler war noch am Ball, 34.). Die ASV-Kicker verzeichneten in der ersten Halbzeit auch eine 50-prozentige Chancenauswertung, denn Julian Schäffner nutzte eine Nachlässigkeit der Gastgeber am und im eigenen Sechzehner und schob flach zum 2:1-Anschlusstreffer ein (40.). Kurz davor (39.) prüfte Simon Zitzmann mit einem beherzten 18-Meter-Schuss den gegnerischen Torhüter und auf der anderen Seite vergaben Bastian Wartenfelser (frei am Fünfer direkt über den Kasten, 12.) und Avian Kain (halblinks frei im Sechzehner, ASV-Torhüter Stefan Sattler wehrte klasse ab, 28.) tolle Chancen.

Nach Auswechslungen auf beiden Seiten in der Pause (vier und drei) entwickelte sich ein rassiges Testspiel leistungsmäßig auf Augenhöhe, wobei sich der Ausgleich durch den eingewechselten Mittelstürmer Leon Haberberger nach einer genialen Vorlage von Julian Schäffner per Distanzschuss an den rechten Innenpfosten und Abpraller hinter die Torlinie schon andeutete (53.) und nach einer starken Schluss-Offensive (mit fünf Ecken und drei Chancen) in der Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer per Haberberger-Kopfball am Fünfer nach einer Paul Gropp-Ecke passierte (90.+2). Haberberger hatte schon in Minute 47 eine halbwegs gute Einschussgelegenheit in der Box, aber der Ball war schwer zu verarbeiten. Julian Schäffner konnte eine Haberberger-Vorlage nicht verwerten (76.), einen scharfen und flachen Haberberger-Pass von rechts Richtung Fünfmeterraum klärte eine TSV-Verteidiger zum ersten Eckball für die Gäste (86.) und eine flache Rechtsflanke von Paul Gropp auf Daniel Meier konnten die Gastgeber wieder zur Ecke von rechts blocken (90.+1). Aber der spielentscheidende Corner wurde dann von links ausgeführt, nach dem dann das 2:3 fiel.

Die Brandbachkicker taten sich in der zweiten Halbzeit gegen leidenschaftliche und mutig spielende Michelfelder (die ihre Mentalität und Qualität offenbarten) schwer und verpassten zwischenzeitlich durch den eingewechselten Vinzenz Casper per Doppel-Chance (zunächst geblockt und dann über das Tor, 63.) auf 3:2 stellen - so gewann der ASV mit 2:3, wie am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den oberpfälzer Kreisligisten FV Vilseck mit 3:2 (ebenfalls nach einem Rückstand und Siegtreffer in der Nachspielzeit).