Zurück in Pöcking nach einem halben Jahr Bezirksliga: Trainersohn Florian Flath (r.). – Foto: Dagmar Rutt

Kreisklassist kämpft gegen den dritten Abstieg in vier Jahren Letzter Platz zur Winterpause Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 SC Pöcking Daniel Flath

Der SC Pöcking-Possenhofen überwintert auf dem letzten Platz. Zwei Neuzugänge sollen das Ruder noch herumreißen.

Pöcking – Der Trend ist eindeutig: Vor dreieinhalb Jahren stiegen die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen aus der Bezirksliga ab, vor eineinhalb Jahren mussten sie den Gang in die Kreisklasse antreten. Nun droht der Mannschaft der nächste Abstieg. Der SCPP überwintert auf dem letzten Platz der Kreisklasse 3. Bisher holte das Team von Trainer Daniel Flath aus 14 Spielen gerade einmal zwölf Punkte. „Das Zwischenfazit fällt dem Tabellenplatz entsprechend aus“, stellt Flath unmissverständlich klar, der im Sommer die Nachfolge von Florian Beck angetreten hatte. Sein Team habe zu schwankende Leistungen gezeigt, was auch mit vielen personellen Wechseln von Woche zu Woche zu tun gehabt habe. „Ein Kader von 14, 15 Leuten, die immer da sind, wäre optimal. Aber leider hatten wir zu wenig Konstanz – zum einen wegen Verletzungen, zum anderen fallen manche Spieler wegen Studium oder anderen Verpflichtungen immer wieder aus.“

Die Kaderstruktur mache die Arbeit insgesamt nicht einfach. „Wir haben mit Ferdinand Jäger, Lukas Wannenwetsch und Clemens Link drei Spieler über 30, dann kommt schon Philipp Hönigschmid mit 24, und dann kommen ganz viele junge Spieler der Jahrgänge 2003, 2004 und 2005“, erklärt der Coach. Die Youngster hätten viel Potenzial, in manchen Situationen merke man ihnen die fehlende Erfahrung aber noch an. Die zuletzt gezeigten Leistungen vor der Winterpause stimmen Flath jedoch positiv, dass seine Mannschaft so langsam genügend Lehrgeld gezahlt hat und sich inzwischen auf dem richtigen Weg befinden könnte. Sechs ihrer zwölf Punkte sammelte sie aus den vier Partien vor dem Jahreswechsel, gewann nicht nur gegen den direkten Konkurrenten SV Eurasburg-Beuerberg, sondern auch gegen das Topteam SG Antdorf/Iffeldorf.