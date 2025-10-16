Kreisklassist im Münchner Halbfinale – Sieben Tore in Feldmoching

Nächste Hürde genommen: Bezirkligist München-Lerchenau steht im Halbfinale des Münchner Kreispokals. Gegen den SV München West tat sich der SV Nord lange schwer, obwohl er zunächst durch Arbnor Segashi (40.) in Führung ging. Denn: Durch einen Doppelschlag durch Lukas Hogeback und August Auspurg (61., 63.) drehte der Kreisligist die Partie, musste aber in der 79. Minute durch Dominik Besel den Ausgleich hinnehmen. Das anschließende Elfmeterschießen entschieden die Zeussel-Elf für sich. Vom Punkt entschied Amanuel Wodere die Partie.

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns, wir hatten leider auch etwas Personalnot. Trotzdem haben wir das Spiel gut angenommen und hatten auch immer wieder eigene Phasen, in denen wir gut drinnen waren. Letztendlich haben wir durch eine System-Anpassung in den letzten 20 Minuten das Spiel auf unsere Seite gezogen und dann auch ausgeglichen. Im Elfmeterschießen waren waren wir die reifere Mannschaft.«

SV München West – SV Nord München-Lerchenau 4:6 n.E.

SV München West: Marvin Reisinger, Luka Radulovic (69. Janis Teschner), Tareq Odeh, Mateo Kelava, Lukas Hogeback (82. Christos Bairamidis), August Auspurg, Nikolaus Ralle, Paul Lugscheider (46. Marcel Schröpfer) (46. Daniel Egwi), Julian Steinhaus (83. Julian Hippacher), Balthasar Auspurg, Lorenz Weber - Trainer: Florian Hahn

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (27. Korbinian Hafner), Nikolaos Mangasaros, Tarak Boussarsar (66. Christian Seizer), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann, Vukasin Pajic (73. Peter Zeussel), Martin Angermeir (45. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Arbnor Segashi (40.), 1:1 Lukas Hogeback (61.), 2:1 August Auspurg (63.), 2:2 Dominik Besel (79.), 4:5 Janis Teschner (121. i.E.), 3:5 Tareq Odeh (121.), 4:6 Amanuel Wodere (121. i.E.), 2:5 Nikolaos Mangasaros (121. i.E.), 2:4 Dominik Besel (121. i.E.), 2:3 Peter Zeussel (121.)