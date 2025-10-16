Kreisklassist im Münchner Halbfinale – Sieben Tore in Feldmoching

Der SV Nord München-Lerchenau trotzt der Personalnot und erreicht als erster Verein das Halbfinale des Münchner Kreispokals. Bei Alte Haide gibt es eine Überraschung, während Feldmoching dank eines Doppelschlags jubeln darf.
Nächste Hürde genommen: Bezirkligist München-Lerchenau steht im Halbfinale des Münchner Kreispokals. Gegen den SV München West tat sich der SV Nord lange schwer, obwohl er zunächst durch Arbnor Segashi (40.) in Führung ging. Denn: Durch einen Doppelschlag durch Lukas Hogeback und August Auspurg (61., 63.) drehte der Kreisligist die Partie, musste aber in der 79. Minute durch Dominik Besel den Ausgleich hinnehmen. Das anschließende Elfmeterschießen entschieden die Zeussel-Elf für sich. Vom Punkt entschied Amanuel Wodere die Partie.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns, wir hatten leider auch etwas Personalnot. Trotzdem haben wir das Spiel gut angenommen und hatten auch immer wieder eigene Phasen, in denen wir gut drinnen waren. Letztendlich haben wir durch eine System-Anpassung in den letzten 20 Minuten das Spiel auf unsere Seite gezogen und dann auch ausgeglichen. Im Elfmeterschießen waren waren wir die reifere Mannschaft.«
SV München West – SV Nord München-Lerchenau 4:6 n.E.
SV München West: Marvin Reisinger, Luka Radulovic (69. Janis Teschner), Tareq Odeh, Mateo Kelava, Lukas Hogeback (82. Christos Bairamidis), August Auspurg, Nikolaus Ralle, Paul Lugscheider (46. Marcel Schröpfer) (46. Daniel Egwi), Julian Steinhaus (83. Julian Hippacher), Balthasar Auspurg, Lorenz Weber - Trainer: Florian Hahn
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (27. Korbinian Hafner), Nikolaos Mangasaros, Tarak Boussarsar (66. Christian Seizer), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann, Vukasin Pajic (73. Peter Zeussel), Martin Angermeir (45. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Arbnor Segashi (40.), 1:1 Lukas Hogeback (61.), 2:1 August Auspurg (63.), 2:2 Dominik Besel (79.), 4:5 Janis Teschner (121. i.E.), 3:5 Tareq Odeh (121.), 4:6 Amanuel Wodere (121. i.E.), 2:5 Nikolaos Mangasaros (121. i.E.), 2:4 Dominik Besel (121. i.E.), 2:3 Peter Zeussel (121.)
Der Pokalschreck schlägt erneut zu: Nach dem TSV Zorneding besiegt Eintracht München auch den nächsten höherklassigen Gegner und steht als einziger Kreisklassist Münchens im Halbfinale. Der FCE startete traumhaft in die Partie: Nach hohem Ballgewinn schaltete Angelo Hauk schnell und schob überlegt zur Führung ein. Und der Kreisklassist legte direkt nach. Einen langen Einwurf verwerte Ioannis Zefalis mit einem sehenswerten Volley. Für die Entscheidung sorgte Vincent van Esen kurz vor Schluss: Nach einer kurz ausgeführten Ecke hatte Eintracht München zunächst Glück in Ballbesitz zu bleiben, am Ende einer artistischen Vorlage besorgte van Esen per Kopf das 3:0 (81.). Brisant: Am 23. November kann sich Alte Haide revanchieren, denn dann gastiert die zweite Mannschaft des DSC in der Kreisklasse 2 bei Eintracht München.
FC Alte Haide - DSC München – FC Eintracht München 0:3
FC Alte Haide - DSC München: Emin Halilovic, Malte Ahrens, Levy Budiaki, Fabian Imhof, Achilleas Sota (48. Ousmane Boubacar), Gabriel Ramaj, Bleon Krasniqi, Said Magomedov (47. Florian Ujupaj), Marko Colic, Lordan Handanovic, Alexandros Ketikidis - Trainer: Cenkhan Kabalakli
FC Eintracht München: Florian Nehring, Marco Heilemann, Beruk Mekonnen Fitsum, Maximilian Steinöcker, Ahmed Abbas, Vincent van Essen, Lujain Louis, Ioannis Zefalis, Florian Pscherer, Angelo Hauk, Hüseyin Gümüs - Spielertrainer: Angelo Hauk
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Angelo Hauk (11.), 0:2 Ioannis Zefalis (36.), 0:3 Vincent van Essen (81.)
Der vielleicht einzige Kreisklassist im Münchner Viertelfinale, der FC Eintracht München, gastiert bei Alte Haide. Beide schlugen im Achtelfinale bereits Bezirksligisten. Alte Haide schlug Waldeck-Obermenzing, während Eintracht München gegen den gewann.
Der FC Neuhadern hat das vermeintlich schwerste Los im Pokal erwischt. Am Dienstag, dem 21. Oktober, fordert der formstarke Kreisligist von Dario Casola den bisher ungeschlagenen VfB Forstinning.
Vorteil für Neuhadern: Bisher legte Trainer Gery Lösch den Fokus klar auf die Bezirksliga. Aber: Auch mit einer etwas durch gewürfelten Mannschaft schlug der VfB den Kreisliga-Spitzenreiter Fürstenried.
Die Paarung im letzten Viertelfinale steht fest. Der SV Untermenzing trifft im Viertelfinale auf Feldmoching. Im letzten Achtelfinale setzte sich die SpVgg zu Hause am Ende souverän gegen Alemannia München durch. Die Gäste gingen zwar zunächst durch Sauter in Front (20.), doch Feldmoching antwortete noch vor der Pause (33.). Im zweiten Durchgang entschied der Kreisligist das Spiel binnen 18 Minuten: Kukrica (62.), Olley (75.) und Miftari (80) sorgten kurz vor Schluss für die deutliche 4:1-Führung. Fischers Anschlusstreffer (83.) wurde fast umgehend von Mensah (85.) erwidert.
SpVgg Feldmoching – FC Alemannia München 5:2
SpVgg Feldmoching: Eike Theel, Robert Leidenberger, Moritz Haile, Emir Kukrica, Murad Aliyev, Belmin Imamovic, Mario Ljubicic, Anes Smajilovic, Sebastian Ban, Edwin Padan, Solomon Mensah - Trainer: Bozo Peric
FC Alemannia München: Sascha Polecki, Noah Weinhold, Moritz Schuster, Dominik Cichowski, Paul Pötscher, Maximilian Lemon, Enrico Brydniak, Simon Domscheit, Manuel Almargo Seitz, Julius Sauter, Dimitris Georgidis - Trainer: Sascha Polecki
Schiedsrichter: Cristian Ciolacu - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Julius Sauter (20.), 1:1 Moritz Haile (33.), 2:1 Emir Kukrica (62.), 3:1 Gabriel Olley (75.), 4:1 Lorik Miftari (80.), 4:2 Henrik Fischer (83.), 5:2 Solomon Mensah (85.)
