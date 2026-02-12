Kreisklassist Gautinger SC muss Saisonziele korrigieren GSC im Abstiegskampf von Tobias Empl · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser

Der Gautinger SC schwört sich auf den Endspurt ein. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Der Gautinger SC steht auf dem drittletzten Platz. Sieben von acht Niederlagen gingen nur mit einem Tor Unterschied verloren.

So hatten sich die Fußballer des Gautinger SC die erste Saisonhälfte nicht vorgestellt. Mit 13 Punkten aus 15 Spielen belegt die erste Mannschaft aktuell den drittletzten Platz der Kreisklasse 1 im Kreis Zugspitze und müsste somit am Saisonende in die Relegation. Dabei hatte sich die Mannschaft in der Vorsaison nach schwachem Beginn stabilisiert, zwischenzeitlich sogar elf Spiele in Folge nicht verloren. Die Gautinger hatten sich deshalb in ihrer Entwicklung schon etwas weiter gesehen und eher einen Platz im oberen Mittelfeld im Blick gehabt. GSC-Kapitän Julian Feser sagt: „Sportlich haben wir leider bis jetzt nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten.“ Er betont, dass die Mannschaft gegen jeden Gegner mithalten konnte. „Wir sind auf jeden Fall wettbewerbsfähig“, sagt Feser. Von ihren acht Saisonniederlagen verloren die Gautinger siebenmal mit nur einem Tor Unterschied. Die einzige Ausnahme bildete die 0:4-Pleite gegen den TSV Hechendorf. Daher ist das Torverhältnis (29:33) auch deutlich besser als bei den Konkurrenten im Tabellenkeller.

Doch letztlich braucht der GSC Punkte. Symptomatisch war der Auftritt vor der Winterpause gegen Aufstiegskandidat SC Fürstenfeldbruck, als es nach ordentlichem Spiel 2:3 stand. „Spielerisch machen wir es gut, aber wir bringen uns zu oft durch unnötige, selbst verschuldete Fehler um den Lohn“, sagt Feser, der sich auch selbst von dieser Kritik nicht ausnimmt. Daher sei nun bis zum Saisonende „knallharter Abstiegskampf“ angesagt. Stimmung und Trainingsbeteiligung seien in der insgesamt recht jungen Mannschaft mit einigen erfahrenen Stützen jedoch immer gut gewesen. Mit 20 Spielern ins Trainingslager Und die Zuversicht ist groß, dass im neuen Jahr endlich auch die nötigen Punkte eingefahren werden. Schon häufiger waren die Gautinger nach der Winterpause stärker als davor – auch dank des traditionellen Trainingslagers am Gardasee, an dem auch in diesem Jahr wieder mehr als 20 Spieler teilnehmen wollen.