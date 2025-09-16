Kreisklassist dreht 0:3-Rückstand nach der 83. Minute

In dieser Szene setzt sich Odelzhausens Omid Jafari (rotes Trikot) gegen den Haimhausener Josef Kuffner durch. Am Ende stand jedoch ein klarer Sieg des SVH. – Foto: Haelke

SV Niederroth verpasst Sieg in Günding, bleibt aber Tabellenführer.

Drei Mannschaften der Fußball-Kreisklasse München 1 sind nach dem vierten Spieltag noch ungeschlagen: der SV Niederroth, der SV Ampermoching und die SpVgg Erdweg. Niederroth verteidigte Rang eins mit einem Remis in Günding, brachte dabei jedoch eine 3:0-Führung nicht ins Ziel. SV Günding – SV Niederroth 3:3: Das Match der beiden Kontrahenten entwickelte sich zum Inbegriff einer Floskel: „Das Spiel hatte zwei grundverschiedene Halbzeiten.“ Der Gast ging in der ersten Halbzeit mit drei Treffern durch Dominik Leisch (10.) und Merim Halilovic (28./43.) verdient in Führung. Stephan Liebl, Trainer des SV Günding, war noch einige Zeit nach der Partie stinksauer über die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. „So kann man nicht auftreten. Da bin ich in der Halbzeitpause deutlich geworden. Meine Ansage war nicht lange, ich bin dann aus der Kabine raus. Die Jungs haben dann wohl untereinander einiges geklärt“, so Liebl.

So., 14.09.2025, 12:30 Uhr SV Günding Günding SV Niederroth Niederroth 3 3 Abpfiff In der Tat schien es so, dass ein reinigendes Gewitter in der Gündinger Kabine Einzug gehalten hatte. Es dauerte allerdings bis zur 83. Minute, ehe Keanu Pitthan den ersten Gündinger Treffer erzielte. Benedikt Rabl machte dann per Doppelschlag (85./90.+1) noch das Unentschieden perfekt.

SV Odelzhausen – SV Haimhausen 0:4: Der Haimhauser Modibo Konare war mit seinen drei Treffern (25./56./77.) zweifelsohne Mann des Tages beim Spiel in Odelzhausen. Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen, allerdings dezimierte sich der Gastgeber nach 35 Minuten durch eine Gelb-Rote Karte für Sascha Richter selbst. In der Folge übernahm Haimhausen mehr und mehr das Kommando. Bei wechselnden Bedingungen, mal Regenschauer, dann wieder Sonnenschein, behielten die Gäste das Heft des Handelns in den Händen und bauten die Halbzeitführung sukzessive weiter aus. Neben dem Hattrick von Modibo Konare traf Pascal Preller in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Der Endstand von 4:0 war vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, für den SV Haimhausen war es der zweite Saisonsieg.

TSV Indersdorf – SpVgg Erdweg 3:4: Indersdorfer Standardschwäche bringt Erdweg den 4:3-Auswärtssieg – so könnte man das Spiel überschreiben. Denn die Erdweger schlugen bei allen vier Toren nach Standardsituationen zu.

Anton Burghart verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter souverän zum 0:1 (21.). Acht Minuten später nutzte Tim Elstner ein Missverständnis in der Erdweger Defensive und schob zum Ausgleich ein (29.). Mit dem Halbzeitpfiff brachte Tobias Altstiel die Indersdorfer per Volley sogar in Führung. Die Minuten nach Wiederanpfiff gehörten dann Erdweg: Stefan Stegmair staubte zum 2:2 ab (49.), ehe Burghart seinen zweiten Strafstoß – dieses Mal mit etwas Glück über den Innenpfosten – zur erneuten Erdweger Führung verwandelte (58.). Kurz darauf sah Manuel Rumler nach Foulspiel die Rote Karte, wodurch Indersdorf die restliche Zeit in Überzahl agierte. Die Gäste zogen sich tief zurück und verteidigten leidenschaftlich. Bei hohen Bällen war Erdweg an diesem Tag klar überlegen – folgerichtig fiel das vierte Tor nach einer Ecke, erneut durch Stefan Stegmair (71.). In der Nachspielzeit konnte Marcel Truntschka nur noch auf 3:4 verkürzen. TSV Hilgertshausen – TSV Bergkirchen 4:0 (1:0): Eine starke Leistung verschaffte dem TSV Hilgertshausen am vergangenen Samstag einen glatten Sieg. In einer sehr guten Kreisklassenpartie gingen die Gastgeber von Beginn an konzentriert ans Werk. Bereits in der 7. Minute hatten sie die erste Chance zur Führung, Marius Klimmer schoss aus nur fünf Metern über das Tor. Doch Hilgertshausen erspielte sich weiter gute Chancen und ließ hinten wenig zu, sodass Torhüter Alex Parr, der Aron Sturm vertrat, selten gefordert war. Nach einer weiteren vergebenen Torchance machte es Stürmer Marius Klimmer im dritten Anlauf besser, er traf nach einem langen Ball von Dennis Peuker (40.).

Halbzeit zwei brachte den nächsten Rückschlag für die Gäste: Eine Hereingabe von Felix Lang hämmerte Sebastian Oberhauser zum 2:0 in die Maschen (51.). Bergkirchen war weiterhin bemüht, fand aber keine Lösung gegen die sattelfeste Hilgertshauser Defensive. Spätestens als Milos Kobilarov mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck auf 3:0 erhöhte (79.), war das Spiel entschieden. Nur drei Minuten später besorgte Youngster Max Kornprobst nach einem Konter den Endstand. Fazit von Hilgertshausens Abteilungsleiter Norbert Schneider: „Die gesamte Mannschaft hat alles investiert und verdient gegen eine der Top-Mannschaften der Liga gewonnen.“ SV Petershausen – SpVgg Röhrmoos 4:0: Petershausen erwischte den besseren Start – und traf gleich ins Schwarze. In der 7. Minute schaltete Verteidiger Johannes Bauer nach einer Standardsituation am schnellsten und erzielte das 1:0. Röhrmoos hätte per Elfmeter zurückschlagen können, doch die Chance blieb ungenutzt. Das bestrafte der SVP eiskalt: Wieder war Bauer zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer stellte er kurz vor der Pause auf 2:0 (44.). „Der ist eigentlich gar kein Torjäger“, witzelte Sportleiter Benedikt Spielberger. Die Statistik gibt ihm recht – in sieben Jahren traf Bauer zuvor nur sechs Mal, nun doppelt in einer Partie.

Nach dem Wiederbeginn ließ Petershausen nicht locker. Christoph Spielberger sorgte bereits in der 47. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung. Röhrmoos versuchte es danach zwar noch einmal, doch die Heimelf verteidigte konzentriert. Aljoscha Schröder setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt (74.). TSV Schwabhausen – FC Tandern 3:3: Ein Wechselbad der Gefühle erlebten der TSV Schwabhausen und der FC Tandern – in einem Duell, das in den Schlussminuten noch einmal richtig Fahrt aufnahm. Zunächst gab Schwabhausen den Ton an. Die Führung nach einer Viertelstunde durch Florian Kreitmair war verdient. Doch Tandern steigerte sich und drehte rund um die Halbzeit die Partie: Felix Grosa traf kurz vor der Pause (45.), Tim Ranneberg kurz danach per Elfmeter (48.). Plötzlich führten die Gäste – und gaben das Spiel anschließend wieder aus der Hand.

Der pfeilschnelle Christian Henning, den Tandern meist im Griff hatte, nutzte eine Unachtsamkeit und erzielte den Ausgleich (53.). Nur sechs Minuten später brachte Benedikt Sterflinger Schwabhausen zum zweiten Mal in Führung. Tandern musste erneut hinterherlaufen – und meldete sich durch Lukas Daumiller zurück, der in der 70. Minute das 3:3 markierte. Die Partie blieb bis tief in die Nachspielzeit spannend. Da zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Punkt im Strafraum der Gastgeber. Ranneberg stand nicht mehr auf dem Platz, Daumiller übernahm – und verschoss. Im Gegenzug vergab Schwabhausen die große Siegchance. So blieb es nach turbulenten 90 Minuten bei einer Punkteteilung. Kreisklasse Zugspitze 1. SC Gröbenzell – VfL Egenburg 1:4: Der VfL Egenburg startete nach dem Unentschieden gegen Spitzenreiter Wildenroth holprig in die Auswärtspartie. Anfangs hatten die Gastgeber die besseren Chancen, Egenburgs Torwart Michael Wagner parierte einen Elfmeter von Andreas Groß und hielt sein Team im Spiel.