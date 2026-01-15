Kreisklassist Aßling verpflichtet drei Neue für den Klassenerhalt

Aßling – Der TSV 1932 Aßling stellt in der Winterpause die Weichen auf Klassenerhalt. Dafür wurde der Fußball-Kreisklassist sogar auf dem Transfermarkt aktiv und hat mit Stefano Maniscalchi, Thomas Sommerfeld und Levent Mela drei neue Spieler verpflichtet, was sonst eigentlich für den bodenständigen Dorfverein nicht Usus ist.

„Es ist tatsächlich sehr unüblich für uns. Wir hatten in den letzten Jahren so gut wie keine Wintertransfers. Die drei Spielerwechsel kamen durch die engagierte Leistung unseres Headcoaches Laszlo Ziegler“, lobt Abteilungsleiter Florian Knoblich. „Er hat durch Kontakthalten und seine sympathische Art die drei Spieler geholt. Teilweise hatte er monatelang Kontakt mit ihnen. Wir erhoffen uns von den Offensivkräften, dass sie frischen Wind in die Mannschaft bringen.“

Levent Mela, der reaktiviert wurde, ist wahrscheinlich keine Soforthilfe. „Bei ihm werden wir in der Vorbereitung schauen, wie er sich einfindet“, weiß Ziegler die Erwartungen richtig einzuschätzen. Deutlich mehr erwartet er sich von Thomas Sommerfeld, der vom SV Vogtareuth kommt. Dort pendelte der Offensivspieler zwischen erster und zweiter Mannschaft, für die er letzte Saison in der C-Klasse immerhin 22 Tore erzielt hatte. Nun muss er unter Beweis stellen, dass er auch ein paar Ligen höher treffen kann. „Er wird uns in der Offensive vor allem in der Breite verbessern. Mit ihm haben wir einen Spieler, der zuverlässig immer da ist und für die Aufgabe brennt“, so Ziegler.

Auch Stefano Maniscalchi wurde für die Offensive verpflichtet. Beim ATSV Kirchseeon spielte er mit der Reserve in der A-Klasse, aber Ziegler traut ihm in der Kreisklasse einen Leistungssprung zu: „Er ist ein technisch guter Spieler, der für Fußball brennt. Wenn er sich an die neue Herausforderung anpasst, wird er uns weiterhelfen.“

Florian Knoblich begründet die Transfers mit der engen Spielerdecke für beide Mannschaften, freut sich aber zugleich über interne Rückkehrer. Philipp Zech, Maxi Kling und Jannik Hansen sind nach ihren Verletzungen wieder fit, Matthias Kagermeier kehrt von seinem Auslandsaufenthalt zurück. „Das sind vier starke Spieler, die den Stammkader unwahrscheinlich verstärken“, prognostiziert der Abteilungsleiter.

Die Verstärkungen kommen für die Büchsenberger zur rechten Zeit, denn mit 14 Punkten aus 13 Spielen liegen sie punktgleich mit Kolbermoor, Aschau und Schechen auf dem ersten Relegationsplatz nach unten. Der Klassenerhalt soll jedoch nicht nur durch die Veränderungen im Kader gelingen, sondern auch durch gezielte Trainingsarbeit. „In der Vorbereitung liegt unser Augenmerk erst einmal auf der Fitness und auf dem Zusammenhalt. Da wir keinen Kunstrasenplatz haben, sind wir es gewohnt, dass wir ein bisschen limitiert sind, was die Einheiten angeht“, ordnet Ziegler die Trainingsbedingungen realistisch ein.

Getestet wird daher vor allem auswärts: Am 8. Februar bei der Reserve des TSV Ebersberg (15.30 Uhr), am 15. Februar in Oberndorf (13 Uhr), bei Poing II (22.2., 12.30 Uhr), ehe es am 14. Februar daheim gegen den TSV Babensham (19 Uhr) geht. Den Feinschliff soll vom 26. Februar bis 3. März das Trainingslager in Riva am Gardasee bringen.