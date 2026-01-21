Kreisklassenpokal: Viertelfinale ausgelost

Am letzten Sonntag wurde während der Pokal-Endrunde der Kreisklassenmannschaften in der Halle in Sonneberg auch das Viertelfinale im Kreisklassenpokal des KFA Südthüringen ausgelost.

Als Glücksfee für die Auslosung war hier Susanne Traut, Sportjugendkoordinatorin des Kreissportbundes (KSB) Sonneberg vor Ort. Die „notarielle Aufsicht“ von Seiten des KFA Südthüringen hatte der Pokalspielleiter Ulrich Hofmann aus Römhild inne. Folgende Paarungen wurden durch Susanne Traut gezogen:

SV Rennsteig Ernstthal – FC BW Schalkau II

SV Eintracht Heldburg II – FSV Eintracht Hildburghausen III

TSV 1911 Themar – SG SV Mendhausen II

SC Schleusingen 07 – SV 08 Steinach II

Spieltag ist laut Rahmenspielplan das Wochenende 4./6. April 2026.