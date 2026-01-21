Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Mila
Kreisklassenpokal: Viertelfinale ausgelost
Interessante Begegnungen im Kreisklassenpokal des KFA Südthüringen
Am letzten Sonntag wurde während der Pokal-Endrunde der Kreisklassenmannschaften in der Halle in Sonneberg auch das Viertelfinale im Kreisklassenpokal des KFA Südthüringen ausgelost.
Als Glücksfee für die Auslosung war hier Susanne Traut, Sportjugendkoordinatorin des Kreissportbundes (KSB) Sonneberg vor Ort. Die „notarielle Aufsicht“ von Seiten des KFA Südthüringen hatte der Pokalspielleiter Ulrich Hofmann aus Römhild inne. Folgende Paarungen wurden durch Susanne Traut gezogen:
SV Rennsteig Ernstthal – FC BW Schalkau II
SV Eintracht Heldburg II – FSV Eintracht Hildburghausen III
TSV 1911 Themar – SG SV Mendhausen II
SC Schleusingen 07 – SV 08 Steinach II
Spieltag ist laut Rahmenspielplan das Wochenende 4./6. April 2026.