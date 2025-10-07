Kreisklassen: Wahnsinnsserie von Südprimus Ensdorf gerissen

Mit zehn Startsiegen in Folge hatte die DJK Ensdorf bayernweit für Aufsehen gesorgt, nun ist diese "Wahnsinnsserie" gerissen: Am 11. Spieltag "erwischte" es den Ligaprimus der Kreisklasse Süd (1./30) nun das erste Mal - und das auf eigenem Geläuf. Mit 3:1 nahmen die Gäste aus Kauerhof (6./18) den vollen Ertrag mit nach Hause und sorgten zudem dafür, dass die Spannung an der Tabellenspitze der Südstaffel wieder ansteigt. Denn der schärfste Verfolger der Eckl-Crew, die SG Traßlberg/Poppenricht (2./29 - 4:0 in Rosenberg), ist nun bis auf einen Zähler an die DJK herangerückt.

Primus Ensdorf also mit erster Einbuße, sehr zur Freude von der SG "Trapo", die ihm nun ihren heißen Atem spüren lässt. Hinab in die Tiefen des Klassements, wo die beiden Tabellenschlußlichter ohne Ertrag blieben, also nichts tun konnten, um den schon stolzen Rückstand zu den gesicherten Plätzen zu verkürzen. Inter Bergsteig II (13./4 - 0:2 in Etzelwang) und auch Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1 - 0:4 gegen Traßlberg) treten im Keller also auf der Stelle. Das dritte "Sorgenkind" im Bunde, die SG Utzenhofen (12./6), war zur unfreiwilligen Untätigkeit verurteilt, da das Heimspiel gegen Ammerthal (10./13) wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Was verdient es sonst noch erwähnt zu werden? Vielleicht der stetige Aufwärtstrend des schlecht gestarteten letztjährigen Vizemeisters Germania Amberg (4./19 - 7:2 in Paulsdorf), der nach nun dreizehn Zählern aus den letzten fünf Matches dorthin vorgedrungen ist, wo er sich am liebsten sieht, nämlich im oberen Tabellendrittel.

"Nichts Neues im Westen" könnte man die Situation an der Tabellenspitze eben der Weststaffel nach den Ergebnissen der Runde 11 beschreiben. Der FC Dießfurt (1./29 - 2:1 in Mantel) bleibt das Maß aller Dinge, der SV Neusorg (2./23 - 5:0 gegen Pressath) bleibt der schärfste Verfolger - der Abstand weiterhin sechs Zähler.

Spannender ist auch - zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde - der Kampf um die ganz vorderen Plätze in der Kreisklasse Ost geworden. Weiterhin den Ligathron besetzt die DJK Irchenrieth (1./23 - 1:1 im Topduell bei der DJK Weiden) vor dem punktgleichen SV Waldau (2./23 - 1:1 in Pirk). Mit nur drei Punkten Abstand folgen die DJK Weiden (3./20) und der neu in den Kreis der Ligafavoriten vorgerückte SV Altenstadt/WN (4./20), der nach einem bescheidenen Saisonauftakt mächtig in Fahrt gekommen und acht Spieltagen ungeschlagen ist.

Tore: 1:0 und 2:0 Alexander Kloos (9./38.) - Schiedsrichter: Keine Angaben - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Alexander Goeth (29.), 1:1 und 1:2 Dominik Greiler (38./50.), 1:3 Karel Kardos (57.), 1:4 Petr Volfik (60.), 2:4 Timo Feuerer (89.) - Schiedsrichter: Bogdan Dressler - Zuschauer: 57 - Zeitstrafe für Dominik Greiler (80./Kümmersbruck).

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt.

Nach drei Dreiern in Folge und einem Vordringen in die Höhen des Klassements setzte es für den bislang besten Aufsteiger eine saftige Heimklatsche. Dabei gelang dem Gast im Nachbarderby ein Blitzstart, bei dem er mit vier Treffern in den ersten 18 Minuten schon eine frühe Vorentscheidung schuf. Danach kann man der Heimelf die Bemühungen auf eine Resultatsverbesserung nicht absprechen, doch war der Rückstand insgesamt dann doch zu hoch, um noch an Zählbares denken zu können. Dennoch - beim Aufsteiger kann man auf das bisher Gezeigte stolz sein, man wird das Ergebnis richtig bewerten und dann nach vorne blicken, wie es Coach Oktay Türksever in seinem ausführlichen Statement auch erklärt: "Das 1:7 war natürlich ein sehr deutliches Ergebnis, das in dieser Höhe sicher nicht den tatsächlichen Spielverlauf widerspiegelt. Wir haben in den ersten 18 Minuten vier Gegentore kassiert – da ist es enorm schwierig, nochmal richtig in die Partie zu finden. Trotzdem hatte die Mannschaft Moral gezeigt: Kurz vor der Halbzeit hätten wir mit dem möglichen 2:4 vielleicht nochmal eine Wende einleiten können. Wäre uns das gelungen, wäre die zweite Hälfte sicherlich anders verlaufen. Klar ist aber auch: Wir hatten personelle Probleme und einige angeschlagene Spieler im Kader. Das soll keine Ausrede sein, denn Neukirchen hat in der Anfangsphase stark Druck gemacht und sich mit den vier Toren auch verdient belohnt. Wir waren in den ersten Minuten einfach nicht wach genug und haben das Spiel dadurch zu früh aus der Hand gegeben. Trotz der Niederlage überwiegt bei uns der Glaube an unsere Stärke. Als Aufsteiger haben wir in den ersten zehn Spieltagen bereits gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind und auch in dieser Liga bestehen können. Die Mannschaft hat in vielen Spielen Charakter, Leidenschaft und Teamgeist bewiesen – und das sind die Dinge, auf die wir weiter aufbauen. Jetzt warten in den kommenden zwei Wochen mit Kauerhof und der SG Traßlberg zwei richtig starke Gegner auf uns. Auch diese Spiele werden keine Selbstläufer, aber genau solche Aufgaben wollen wir als Team annehmen. Wir werden alles daransetzen, weiter Punkte zu sammeln, unsere Leistungen zu stabilisieren und uns Stück für Stück weiterzuentwickeln. Unser Ziel bleibt es, bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich einzufahren, um dann mit frischem Selbstvertrauen und neuen Zielen in die Rückrunde zu starten", so SVL-Coach Oktay Türksever. "Unsere Mannschaft zeigte eine sehr gute geschlossene Leistung und dominierte von Beginn an die Partie. Bereits nach 20 Minuten stand es 4:0, dank des konzentrierten Auftretens, des schnellen Kombinationsspiels und der hohen Effizienz vor dem Tor. Ein ordentlicher Auftritt und sehr wichtig nach der klaren Niederlage vom letzten Wochenende gegen Ensdorf", sagte Gästetrainer Christian Ringler. Tore: 0:1 Tim Mayer (6.), 0:2 Elias Markmann (11.), 0:3 Luca Renner (15.), 0:4 Tim Mayer (18.), 1:4 Alexander Pröll (23.), 1:5 David Schirner (61.), 1:6 Noah Markmann (77.), 1:7 Tim Mayer (82.) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 95

Das Elementare vorweg: Die Gäste verdienten sich den Auswärtserfolg bei der bis dahin verlustpunktfreien DJK Ensdorf durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und unbedingten Einsatz. Dabei sollte es auch keine grosse Rolle spielen, dass bei den Gastgebern zwei, drei Stammspieler ersetzt werden mussten. Sehr früh wurde Nikolaus Franz von rechts bedient und schob den Ball aus sieben Metern ein. Der Ausgleich liess nur fünf Minuten auf sich warten; Matti Götz nutzte seine Chance aus kurzer Entfernung. Zwischenzeitlich scheiterte Paul Schmidt bei einem Schuss außerhalb des Sechzehners an der Latte. Mehr Erfolg hatte Schmidt kurz vor dem Wechsel, als er im Strafraum nach cleverer Körperdrehung zwei Ensdorfer Verteidiger ins Leere laufen liess und unhaltbar vollstreckte. Nach Wiederbeginn verstärkten die Ensdorfer den Druck, doch die fleißige und vielbeinige Abwehr des SVK war überwiegend Herr der Lage. Einen von zwei, drei vielversprechenden Kontern schloss Hüttner aus halbrechter Position mit platziertem Flachschuss zum 1:3 ab. Da sich bei nun zunehmenden Strafraumszenen der Vilstaler auch Glück und Geschick beim SVK paarten und mit großer Leidenschaft verteidigt wurde, durfte man den, da nichts Entscheidendes mehr passierte, doch etwas überraschenden wie unstrittig verdienten Erfolg der Gäste zur Kenntnis nehmen. Man kann den Verlauf der Partie getrost als Musterbeispiel dafür anführen, was man inklusive der Einwechselspieler mit Willen und unbändigem Einsatz so alles erreichen kann. (Quelle: Spielbericht SV Kauerhof) "Ein verdienter Sieg für die Gastmannschaft. Wir haben es leider kaum geschafft, Chancen zu kreieren gegen den tief stehenden Gegner. Dessen gezielte Umschaltmomente hatten dagegen leider ihre Wirkung. Mit guter Zweikampfführung, Laufbereitschaft und dem nötigen Willen war uns der Gegner am heutigen Tage leider immer etwas voraus. Trotzdem nehmen wir diese Niederlage an, werden auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen, um gestärkt die nächsten Wochen anzugehen. Wir können aktuell auf eine tolle Serie an Siegen zurückblicken, daher wirft uns diese Niederlage nicht um. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben, die wir gemeinsam angehen wollen", sagte DJK-Übungsleiter Oliver Eckl. Tore: 0:1 Nikolaus Franz (6.), 1:1 Matti Götz (6.), 1:2 Paul Schmidt (44.), 1:3 Tobias Hüttner (67.) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 80 Kreisklasse Ost Oben ein Quartett, dahinter bleibt die Liga unverändert eng, ist der Keil auf der Zielgeraden zum Vorrundenende von Platz 5 (SG SV Plößberg - 16 Punkte) zu Platz 13 (SG Püchersreuth - 11 Punkte) doch nur fünf Zähler dick. Ganz dunkel bleiben die Wolken über der SpVgg Windischeschenbach, der Vizemeister der Saison 23/24 verlor das "Sechs-Punkte-Match" in Moosbach mit 2:3 und ziert nach einer bislang "gebrauchten" Spielzeit weiterhin - mit fünf Punkten Rückstand - das Tabellenende. Davor - auf den Schleudersitzen - rangieren die SG Püchersreuth (13./11) und die Moosbacher (12./11).

Tor: 1:0 Philipp Lindner (51.) - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 150

Ein am Ende gerechtes Remis vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse. Dabei dauerte es, bis die Partie Fahrt aufnahm, in der ersten 45 Minuten blieben "Aufreger" absolute Mangelware. Nach dem Pausentee weiterhin ein umkämpftes Match mit nur wenigen Highlights, das erste führte dann gleich zum 1:0, als Giuseppe Roma "das Runde" nach Zuspiel von Nico Brandt per Kopf in die Maschen platzierte. Irchenrieth nun logischerweise mit mehr Zug und der Möglichkeit zum Ausgleich zehn Minuten später. Nach Foul an Julian Deubzer in der Box gab es Strafstoß, den Thomas Drephal vergab und sich zu allem Unglück dabei noch verletzte (63.). In Spielminute 77 dann doch das - gerechte - 1:1, Bastian Reinold verwertete die Vorarbeit Julian Deubzers zum Gleichstand. In der Schlußphase wurde es dann noch turbulent, als der von einer Zeitstrafe eben zurückgekehrte Christoph Schieder quasi sofort mit Gelb-Rot endgültig in die Dusche verbannt wurde und der Irchenriether Julian Deubzer wenige Sekunden vor dem Ende der Partie ebenfalls eine Zeitstrafe erhielt. "Auf die gesamten 90 Minuten gesehen bin ich heute zufrieden mit meinen Jungs. Kampf, Wille und spielerische Disziplin waren auf allen Stationen zu hundert Prozent gegeben. Insgesamt sahen die Zuschauer an diesem Tag ein von Taktik geprägtes Spiel, ich denke für die Kreisklasse auf einem gutes Niveau stehend. Da wir ohne jeglichen Druck in dieser Saison unterwegs sind, nehmen wir diesen Punkt gegen Irchenrieth gerne mit, andere Teams sind gegen diese Truppe auch schon unter die Räder gekommen. Ich denke, beide Teams können mit dem Unentschieden gut leben", so DJK-Coach Rico Friese. "Es hätte das erhoffte Spitzenspiel werden können, doch der Unparteiische hatte an diesem Tag offenbar andere Pläne. Ständige, teils fragwürdige Unterbrechungen und Belehrungen im Minutentakt verhinderten jeglichen Spielfluss und nahmen dem Spiel früh die Qualität. Leider bestätigten sich die Befürchtungen vor dem Spiel. Zum Spiel selbst: Unterm Strich kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen, auch wenn wir mehr Spielanteile und die deutlich klareren Torchancen hatten. Letztlich fehlte uns in den entscheidenden Momenten die Abgeklärtheit, um das Spiel für uns zu entscheiden. Besonders bitter war der vergebene Elfmeter - noch schmerzhafter jedoch die Verletzung unseres Spielers bei der Ausführung, der uns nun mehrere Wochen fehlen wird. Trotzdem: Großen Respekt an meine Mannschaft! Sie hat sich nicht unterkriegen lassen, bis zur letzten Sekunde gekämpft und alles reingeworfen. Mit dem Punkt können wir gut leben und der Fokus liegt bereits auf dem nächsten schweren Auswärtsspiel in Plößberg", so Gästetrainer Michael Bachmeier im ausführlichen Resümee. Tore: 1:0 Giuseppe Roma (54.), 1:1 Bastian Reinold (76.) - Schiedsrichter: Cafer Uludag - Zuschauer: 300 - Platzverweise: Zeitstrafe für Christoph Schieder (83./Irchenrieth), Gelb-Rot für Christian Schieder (90.+3/Irchenrieth)

Tore: 1:0 Patrick Michl (11./Strafstoß), 1:1 Max Herrmann (62./Strafstoß), 2:1 Yannick Busch (65.), 2:2 Lukas Wagner (79.), 2:3 Leon Scheirer (90.+3) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Max Herrmann (81./Etzenricht)

Tore: 0:1 Dominik Ries (38.), 0:2 Daniel Ries (66.) - Schiedsrichter: Leonhard Hammerer - Zuschauer: 75

Bis hinein in die Schlußphase schienen die Gäste - bereits nach zehn Minuten mit einem Mann weniger am Feld - mit einem 2:0-Vorsprung im Rücken auf die Siegerstrasse eingebogen, ehe sie innerhalb von drei Zeigerumdrehungen den Ausgleich und zu allem Übel - fast schon tragisch für sie - in der Nachspielzeit noch den dritten Gegentreffer kassierten. Damit verhinderten die nie aufgebenden und das 3:2 frenetisch feiernden Hausherren den zweiten Saisondreier der Gäste und sorgten zudem dafür, dass die in diesem Kellerduell zu vergebenden und so wichtigen Punkte im direkten Aufeinandertreffen mit einem Mistreiter in Moosbach blieben. "Eine absolute Willensleistung meiner jungen Truppe. Nachdem wir in der ersten Halbzeit nicht unverdient und trotz gegnerischer Unterzahl mit 0:2 in Rückstand geraten sind, wollten die Jungs unbedingt das Spiel noch mal drehen, was gegen einen nie aufgebenden Gegner sehr schwer war. Es gelang nach langer Spielzeit mit einem Doppelschlag der Ausgleich. In der Nachspielzeit konnte sogar noch der Lucky Punch gesetzt werden. Ein hart erarbeiteter Sieg und ganz wichtige Punkte", sagte der Trainer der Heimelf, Alexander Pecher. "Eine bittere und unnötige Niederlage für unsere Mannschaft ", bilanzierte der Windischeschenbacher Co-Trainer Werner Meinert - er stand für den verreisten Coach Dominik Baschnagel an der Außenlinie - nach dem Spiel in Moosbach. "Leider blieb auch ein sehr fader Beigeschmack, weil sich unsere afrikanischen Spieler Beleidigungen ausgesetzt sahen", so Meinert weiter. Trotz früher Unterzahl hatte Windischeschenbach zur Pause verdient mit 2:0 geführt. Wiederum war es Kapitän Florian Prantzke, der die Gelb-Schwarzen in diesem wichtigen Spiel mit einem Doppelpack in Führung brachte. "Wir haben in dieser Saison einfach kein Spielglück und bekommen zu viele persönliche Strafen", so Meinert mit Blick auf die doppelte Unterzahl in der letzten Viertelstunde der Partie, die dann die Wende im Spiel brachte. Für "Eschawo" wird die Luft langsam sehr dünn. In den letzten beiden Begegnungen der Hinrunde ist man quasi zum Siegen verdammt. Tore: 0:1 und 0:2 Florian Prantzke (21./30.), 1:2 Rene Bauer (74.), 2:2 Maximilian Putzer (77.), 3:2 Rene Bauer (90.+3) - Schiedsrichter: Rabbah Ghennam - Zuschauer: 80 - Platzverweise: Rot für Thomas Lebegern (10./W´Eschenbach), Gelb-Rot für Martin Giering (79./W´Eschenbach).

Tore: 0:1 Tobias Guber (20.), 1:1 Simon Hierold (83.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 100

Die Gäste bleiben nach diesem verdienten Auswärtssieg im "Aufzug nach oben", man darf sie nach einer beeindruckenden Aufholjagd getrost als "Mannschaft der Stunde" bezeichnen. Der Aufsteiger hingegen ist nach zwei Einbußen in Folge wieder hinten reingerutscht, doch ist der Abstand zum rettenden Ufer unverändert greifbar nahe. "Wie erwartet trafen wir auf eine defensiv sehr kompakt stehende Mannschaft, die ihr Spiel vor allem über lange Bälle auf ihre schnellen Sturmspitzen aufbaute. Es gelang uns leider nicht immer, diese Spielweise konsequent zu unterbinden, wodurch die Altenstädter zu mehreren guten Torchancen kamen, die sie zum Teil jedoch glücklicherweise ungenutzt ließen. Wir selbst waren über weite Strecken bemüht und auf Augenhöhe, konnten jedoch aufgrund vieler ungenauer Zuspiele, insbesondere beim letzten Pass, kaum zwingende Torchancen herausspielen. Insgesamt war es ein umkämpftes Spiel, in dem wir vor allem in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft entwickeln konnten", sagte Markus Mois, der Trainer der gastgebenden Spielgemeinschaft. "Wir wussten, dass es ein ganz schweres Spiel werden würde, da Püchersreuth schon bewiesen hatte, das sie gegen die Oberen gewinnen bzw. punkten können. Meine Jungs setzten ab der ersten Minute das um, was wir uns vorgenommen hatten. Leider konnten wir aber unsere herausgespielten Chancen dabei nicht nützen, gingen aber trotzdem mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit, so blieb es noch spannend vor der zweiten Hälfte. Nach der Pause hinterließ das Wetter immer mehr seine Spuren am tiefen Spielfeld, daher war es dann sehr schwer, unser Spiel aufzuziehen. Dennoch machten wir dann aber das verdiente 2:0. Ein großes Lob für den Gastgeber, der wirklich gekämpft hat. Auch ein großes Lob für meine Abwehrspieler und meinen Tormann, das zweite Spiel hintereinander hielten sie die Null. Nun sind wir seit acht Punktspielen ungeschlagen, so kann es weitergehen", sagte ein sehr zufriedener Gästetrainer Marvin Häffner. Tore: 0:1 Vehbi Zogaj (44.), 0:2 Benjamin Eder (53.) - Schiedsrichter: Kevin Hirsch - Zuschauer: 50 Kreisklasse West Siebter Dreier in Folge, weiterhin ungeschlagen, der FC Dießfurt wird seiner Rolle als Topfavorit ohne Zweifel gerecht. Hinter dem sechs Zähler zurückliegenden "Vize" aus Neusorg hat sich nun der SVSW Kemnath (3./21) platziert nach dem hohen 6:2-Derbydreier in Immenreuth (8./13). Überraschend sicherlich das torlose Remis von Kreisligaabsteiger SV Hahnbach II (4./19) gegen den SC Schwarzenbach (13./8), da hat die Gäck-Elf wichtiges Punktegut liegen gelassen. "Tabellenende ade", hieß es beim TSV Königstein II (11./10) nach dem 2:0 im Derby beim SV 08 Auerbach II (14./8), dem auch gleich die "Rote Laterne" in die Hand gedrückt wurde. So rangieren nun drei Mannschaften mit jeweils acht Zählern auf den Abstiegsplätzen, nämlich die Auerbacher, die Schwarzenbacher und die Pressather.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Bernhard Hofmann - Zuschauer: 40

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Im Keller- und Nachbarderby gegen den TSV Königstein II musste sich die zweite Mannschaft des SV 08 Auerbach auf ihrem B-Platz mit 0:2 geschlagen geben und rutschte damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Die Gäste hingegen feierten den Erfolg im Sechs-Punkte-Spiel, konnten sie doch das Tabellenende endlich verlassen. Dass beide Teams um die Bedeutung dieses Duells wussten, wurde vom Anpfiff weg deutlich. Nervosität herrschte hüben wie drüben, nach wenigen Sekunden hatte Königstein die erste Großchance nach einem kapitalen Abwehrfehler der Hausherren. Überhaupt präsentierten sich die Gäste zunächst kampfstärker und gingen deshalb auch verdient in der 25. Minute durch David Späth in Führung. Auerbach hingegen kam vor der Pause kaum gefährlich vor das Tor, so musste Coach Andreas Trenz in der Kabine deutliche Worte sprechen. Nach Wiederanpfiff präsentierte sich die Heimelf dann auch tatsächlich verbessert, erarbeitete sich nun auch mehr Spielanteile und kam zu mehreren guten Möglichkeiten, allerdings ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig. In der Nachspielzeit sorgten die Gäste mit dem 2:0 durch Tobias Weber dann für die Entscheidung. „Wir wollten endlich unseren letzten Tabellenplatz abgeben und auch auswärts einmal gewinnen – beides ist uns gelungen“, so ein erleichterter TSV-Coach Bernd Schmidt nach der Partie. Anders die Stimmungslage bei Auerbachs Chefanweiser Andreas Trenz, der war sauer: „Das war einfach zu wenig für die Kreisklasse. Wenn man in so einem Derby nicht bis unter die Haarspitzen motiviert ist, dann weiß ich auch nicht.“ Tore: 0:1 David Späth (25.), 0:2 Tobias Weber (90.+1) - Schiedsrichter: Julian Emmermacher - Zuschauer: Keine Angabe.

Das Nachbarderby am Feiertag zwischen dem SV Immenreuth und dem SVSW Kemnath hatte am Ende einen deutlichen Gewinner. Vor über 160 Zuschauern gelang dem Gast aus Kemnath ein perfekter Start, führte er doch nach nicht einmal sieben Minuten schon mit 2:0 - Julian Birkner und Serhat Kaya trafen für die "Schwarz-Weissen". Zudem musste die Heimelf Immenreuth schon früh auf Kapitän Jan Brunner verzichten, der verletzt den Platz verlassen musste. „Schlechter kann ein Derby gar nicht starten“, sagte SVI-Trainer Matthias Müller nach dem Schlusspfiff. Nach einer ohne Zweifel turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas, nun startete auch Immenreuth erste Offensivversuche. Trotz eines 2:0-Vorsprungs war Kemnaths Coach Tobias Gradl zur Halbzeit nicht zufrieden: „Wir haben uns etwas von der Spielweise des Gegners anstecken lassen, das hat mir so nicht gefallen“, so der SVSW-Übungsleiter im Interview mit "wirfilmendeinspiel.de". Nach offensichtlich deutlichen Worten in der Kabine kamen die Gäste konzentrierter aufs Spielfeld zurück, Erdzhan Yozkan stellte früh auf ein schon vorentscheidendes 3:0. Tobias Kraus markierte nur vier Minuten später wohl mit einem sehenswerten Distanzschuss - der schönste Treffer des Tages - das 1:3, doch als Remzi Boskurt in der 65. Minute das 4:1 für Kemnath gelang, war die Messe gelesen, auch wenn Tim Stauffer seine Farben noch einmal heran brachte. Innerhalb von nur sechzig Sekunden stellten die Gäste dann noch auf ein hohes 6:2. Nach dem Abpfiff waren sich beide Coaches dahingehend einig, dass das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung ging. Tore: 0:1 Julian Birkner (2.), 0:2 Serhat Kaya (7.), 0:3 Erdzhan Yozkan (50.), 1:3 Tobias Kraus (54.), 1:4 Remzi Bozkurt (65.), 2:4 Tim Stauffer (67.), 2:5 Julian Birkner (71.), 2:6 Serhat Kaya (72.) - Schiedsrichter: Wolfgang Pfanzelt - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Andreas Mark (31.), 1:1 Simon Schmid (59.), 1:2 Miroslav Havel (76.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Sadek Alkhalaf (45./Dießfurt) und Martin Bertelshofer (61./Mantel), Zeitstrafe für Michal Hlavsa (88./Dießfurt).

Tore: 1:0 Ramiz Mulic (9.), 2:0 Sandro Schwirzer (12.), 3:0 und 4:0 Tobias Oheim (45./61.), 5:0 und 6:0 Christian Bauer (72./85.) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 50 - Zeitstrafe für Dominik Plannerer (85./Ebnath).