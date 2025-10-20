Kreisklassen-Wahnsinn in Broitzem

Wer am Sonntag beim Spiel zwischen dem SV Broitzem II und dem TSV Rüningen dabei war, hat ein Spiel erlebt, das man so schnell nicht vergisst. Elf Tore, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten und eine Aufholjagd, die ihresgleichen sucht. Am Ende steht ein 7:5-Heimsieg für Broitzem II, obwohl Rüningen zur Pause scheinbar alles im Griff hatte.

Die Gäste aus Rüningen begannen wie aus dem Lehrbuch. Früh attackiert, zielstrebig nach vorne gespielt, Broitzem wirkte noch im Sonntagsschlaf. Nach 45 Minuten hieß es 0:3, und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit deutete nichts darauf hin, dass sich das ändern würde.

Im Gegenteil: Nach dem schnellen Anschlusstreffer zum 1:3 (47. Minute) legte Rüningen direkt doppelt nach: Sergej Delchmann (49.) und Eid Halilovic (52.) erhöhten erneut. Zu diesem Zeitpunkt schien die Messe gelesen, dachte man. Allerdings dauerte es nicht lange, bis Leander Vincent Krauel (53.) und Vedat Barthauer (56.) erneut für zwei Anschlusstreffer sorgten, und auf einmal war wieder alles offen.

Was dann folgte, war der pure Wahnsinn. Rüningen verlor komplett den Faden, Broitzem II witterte seine Chance und nutzte sie eiskalt. Innerhalb von elf Minuten wurde aus einem 4:5 ein 6:5, ehe in der Schlussphase sogar noch das 7:5 fiel. Der Rest war Jubel, Staunen und ein kollektives „Was war das denn gerade?“.

Kühni über Leidenschaft, Wille und Fußball-Wahnsinn

Nach dem Abpfiff zeigte sich Broitzems Trainer Christian Kühni sichtlich bewegt und stolz auf seine Mannschaft:

„In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden. Wir waren ängstlich, es hat gar nichts gepasst, katastrophales Passspiel. Rüningen war in dem Durchgang ganz klar besser. In der Pause haben wir die richtigen Worte gefunden und das System umgestellt. Ich habe den Jungs gesagt: Wir müssen uns wehren und das mit Leidenschaft und Wille, sonst geht hier gar nichts mehr. Und dann kam eine Leistungsexplosion. Genau das ist das, warum ich diesen Sport so liebe. Du darfst dir deiner Sache nie zu sicher sein. Im Fußball ist alles möglich, da kann so viel passieren. Ich bin mega stolz auf die Jungs heute.“

Rüningen dürfte sich noch lange fragen, wie man ein solches Spiel aus der Hand geben kann. Broitzem II dagegen feiert ein unglaubliches Comeback, das sicher noch für Gesprächsstoff in den Kabinen sorgt. Elf Tore, wilde Phasen, kein VAR, einfach ehrlicher, purer Amateurfußball.