Kreisklassen: "Trapos" Wahnsinnsserie gerissen, Ensdorf patzt ebenso

Wie die Kreisligen im Spielkreis AM/WEN, blieben auch die Kreisklassen von Spielausfällen nicht verschont, nur die Weststaffel zog das Programm des 15. Spieltags komplett durch. Blicken wir kurz auf die drei Klassements: Da gab es im Süden vor den Toren Ambergs eine dicke Überraschung, die schon fast einer kleinen Sensation gleich kommt: Denn nach 14 Spielen ohne Niederlage hat es den die Liga anführenden Topfavoriten SG Traßlberg/Poppenricht (1./38) „erwischt“, der als krasser Außenseiter angereiste Tabellenelfte aus Schmidmühlen (11./15) fügte der Caliskan-Truppe auf eigenem Terrain beim 2:3 die erste Saisonniederlage zu. Chance also, für den Verfolger DJK Ensdorf (2./34) ganz nah an "Trapo" heranzurücken, doch der rettete gerade noch ein 3:3 gegen die abstiegsgefährdete SG Utzenhofen/Kastl (12./7), die nächste Überraschung der Runde 15.

Die beiden Führenden liessen also Federn auf eigenem Terrain, ohne dass die "hinterherhechelnde Verfolgermeute" nun in eine bedrohliche Nähe tabellenmässig gerückt wäre - auch weil da die meisten - wegen Spielausfalls - zum Zuschauen verurteilt waren. Schauen wir noch hinab in die dunklen Tiefen des Klassements: Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1) nach dem 3:6 im Derby gegen Aufsteiger SV Loderhof (7./23) weiter ohne erstes Erfolgserlebnis, Bergsteig II (13./4) wohl nach Nichtantritt in Kümmerbruck mit drei verlorenen Punkten am "grünen Tisch", dagegen die Mitstreiter aus Utzenhofen/Kastl (12./7) und Schmidmühlen (11./15) mit wichtigen, bei hohen Favoriten ergatterten Punkten, wobei der Sieg des SVS beim Primus den "Graben" zwischen Relegationsplatz (dort rangiert die SG Utzenhofen) und rettendem Ufer (da steht der SVS) nun noch breiter werden ließ.

In den oberen Gefilden der Oststaffel wurden bis auf den SV Altenstadt/WN (2./29 - 4:3 im Derby gegen Neustadt) die übrigen Verfolger von Spitzenreiter DJK Irchenrieth (1./30) ebenso wie dieser zum unfreiwilligen Pausieren gezwungen. Die Mannen von Marvin Häffner rückten damit bis auf einen Punkt an den Primus heran, steigerten die Spannung an der Tabellenspitze wieder. Bleibt noch der Westen: Die scheinbar "Unbesiegbaren" des FC Dießfurt (1./41 - 4:0 gegen Riglasreuth) steuern weiterhin unbeirrt in Richtung Kreisliga, mit Saisondreier Nummer 13 beträgt der Abstand zu den (allesamt erfolgreichen) Verfolgern weiterhin stolze acht Punkte.

"Wir hatten gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter nichts zu verlieren. Mit dem Bewusstsein, dass wir nur als Team gegen die SG bestehen können, gingen wir ins Spiel. Es entwickelte sich von Anfang an ein intensives Match. Die SG egalisierte zweimal unsere Führungstreffer. Meine Mannschaft ließ aber weder läuferisch noch kämpferisch nach, konnte wiederum in der 81. Minute in Führung gehen und schließlich den Dreier einfahren", so ein stolzer Gästetrainer Hans Flierl.

"Die Niederlage war unnötig, Pech, selbstverschuldet und am Ende auch ärgerlich. Im Fußball gibt es leider so Tage, an denen sich unglückliche Umstände verketten. Wir spielen seit Monaten gut gegen tiefstehende Mannschaften, wo wir Ballbesitz haben und auch beim Umschalten nach Ballverlust gut organisiert sind. Das ist auch die schwierigste Phase des Fußballs. Aber diesmal waren wir in beiden Phasen des Spiels nicht gut genug. Meine Spieler haben das Spiel gut reflektiert und wissen genau, was wir in den nächsten Spielen besser machen wollen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben", so Ilker Caliskan, Coach des Tabellenführers.

Dicke Überraschung, der Gast aus dem Vilstal holte sich beim Ligaprimus wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, starkes Abwehrverhalten und eine effiziente Chancenverwertung waren die Bausteine des Erfolgs der Kreisligareserve. Für den Ligaprimus der erste "gebrauchte Tag" der Saison, da der schärfste Verfolger den Ausrutscher allerdings nicht ausnutzen konnte, ist dieser zu verschmerzen.

"Um ein Haar" schrammte die DJK an einer zweiten Heimniederlage der bisherigen Saison vorbei, ein Treffer in der "Overtime" rettete gegen einen starken, abstiegsbedrohten Gast zumindest einen Zähler. Dabei liessen sich die Gäste auch durch zwei frühe Treffer in einer jeden Spielhälfte nicht beeindrucken, drehten die Party und standen kurz vor einer großen Überraschung. Der Punktgewinn bringt sie in der Tabelle wohl nicht weiter, er wird aber das Selbstbewußtsein stärken vor den kommenden Aufgaben, in denen es noch zwei Mal gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller geht. Die DJK wird hadern, die überrraschende Heimniederlage von "Trapo" nicht genutzt zu haben, um diesem auf die "Pelle" zu rücken. "Wir haben viel investiert, um die Niederlagenserie zu beenden. Das Team hat Charakter bewiesen, um bei diesem schwierigen Auswärtsspiel nach den Nackenschlägen (2. Minute 1:0 nach Eckball und 49. Minute 2:1 nach Elfmeter) zurückzukommen und das Spiel zu drehen. Nach dem 2:3 konnten wir eine hundertprozentige Chance zum 2:4 nicht nutzen. Somit konnten wir uns leider nicht mit drei Punkten belohnen, da dem offensiv guten Gastgeber mit der letzen Aktion in der 96. Minute der nicht unverdiente Ausgleich gelang. Ob man bei diesem Spiel ohne großartige Unterbrechungen so lange nachspielen muss, würde ich zumindest in Frage stellen. Dennoch Hut ab vor meiner Mannschaft, in der aktuellen Situation so eine Top-Einstellung auf den Platz zu bringen. Wir nehmen diesen gewonnenen Punkt zum Anlass, um auch in den kommenden Spielen fleißig zu punkten und unsere Situation noch vor dem Winter zu verbessern", so SG-Coach Daniel Hausner. Tore: 1:0 Benedikt Singer (2.), 1:1 Maximilian Geitner (23.), 2:1 Jonas Roidl (49./Strafstoß), 2:2 Maximilian Geitner (60.), 2:3 Justin Smarsly (64.), 3:3 Julian Trager (90.+6) - Schiedsrichter: Jürgen Jaenke - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Max Maul (13.), 0:2 Luca Ebert (16.), 1:2 Hillary Onyishi (28.), 1:3 Lukas Maul (41.), 2:3 Aliuciese Mohammed (45.), 2:4 Max Maul (47.), 3:4 Argjent Berisha (56.), 3:5 Oktay Türksever (88.), 3:6 Max Maul (89.) - Schiedsrichter: David Berendes - Zuschauer: 60

Die Partie wurde wegen Nichtantritt der Gäste abgesetzt. Sportgerichtsurteil folgt. Angesetzte Nachholspiele in dieser Woche: Heute, 19:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg II TuS Rosenberg Rosenberg II 19:00 live PUSH Morgen, 19:00 Uhr SV Loderhof/Sulzbach Loderh/Sulzb DJK Ensdorf DJK Ensdorf 19:00 PUSH Do., 06.11.2025, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal II SC Germania Amberg Germ. Amberg 19:00 PUSH Kreisklasse Ost Durch das unfreiwillige Pausieren von Primus Irchenrieth ist der SV Altenstadt/WN also bis auf einen Punkt an die Bachmeier-Schützlinge herangerückt. Das Duell der beiden Mitstreiter SV Waldau (4./24) gegen die DJK Weiden (3./25) fiel ja ebenfalls aus, so dass diese beiden Teams gegenüber den Altenstädtern nun einen Rückstand von vier bzw. fünf Punkten aufweisen. Wie in Altenstadt/WN sahen die Fans auch in Altenstadt/VOH (6./22) ein Derby mit sieben Toren. Und auch da fiel der entscheidende Treffer zum 4:3 gegen den TSV Pleystein (7./21) in der Endphase des Matches. Blicken wir noch in die Tiefen des Klassements: Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./8) zum Zuschauen verurteilt, im Kellerduell der beiden vor "Eschawo" platzierten Teams entführte die SpVgg Moosbach (12./15) im Spiel 1 nach ihrem Trainerwechsel lebenswichtiges Punktegut beim direkten Konkurrenten SG Püchersreuth/Floß (13./12) und hat damit Kontakt aufgenommen zum gesicherten Mittelfeld.

Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin Mittwoch, 5.11., 18.30 Uhr

Mi., 12.11.2025, 18:30 Uhr SV Waldau SV Waldau DJK Weiden DJK Weiden 18:30 live PUSH

Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin Mittwoch, 12.11., 18.30 Uhr

Ein Derby, welches die Fans in beiden Lagern in ein Wechselbad der Gefühle stürzte. Zunächst eine schnelle 2:0-Führung des Rangzweiten, nach der Pause schien sich das Blatt dann zugunsten der mächtig aufkommenden Gäste zu wenden, ehe nach dem Ausgleich ein später Treffer das Derby entschied. FuPa überlässt beiden Trainern, die Geschehnisse noch einmal Revue passieren zu lassen: "Meine Jungs setzten von Beginn an das um, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich früh in Führung zu gehen. Das gelang uns auch sehr gut, weil nach knapp zehn Minuten stand es schon 2:0 für uns. Hatten danach noch die Chance, nach einem sauber vorgetragenen Spielzug auf 3:0 zu erhöhen, der Ball ging aber leider nur an den Pfosten. Danach wurde Neustadt viel viel stärker, zudem brachten wir die DJK durch einen Leichtsinnsfehler im Spielaufbau zurück ins Spiel. Wir gingen aber trotzdem mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. Nach der Pause war Neustadt viel viel bissiger, zeigte ein ganz anderes Gesicht, als in Halbzeit 1 und drehte die Partie mit sauber zu Ende gespielten Kontern. Ein ganz großes Lob an meine Jungs, die dann auf dem tiefen Platz Mentalität, Wille, Kampf und Leidenschaft ausgepackt haben und das Derby schließlich noch zu unseren Gunsten drehten. Wie heißt es so schön: Ein Derby hat seine eigenen Gesetze", so SVA-Coach Marvin Häffner. "Ganz bittere Niederlage, wenn man aus einem 0:2 ein 3:2 macht und dann in der Nachspielzeit noch 4:3 verliert. Altenstadt ging schnell 2:0 in Führung, weil wir die schnellen Offensivspieler nicht in der Griff bekommen haben. Der Anschlusstreffer durch einen Fehler in der Altenstädter Hintermannschaft hat uns besser ins Spiel gebracht, wenngleich Altenstadt weiterhin spielerisch überlegen war und einige Chancen ungenutzt ließ. Nach der Pause haben wir bei einem Konter den sich bietenden Raum eiskalt ausgenutzt, anschließend waren wir endgültig im Spiel angekommen und konnten in dieser Phase auch nicht unverdient sogar auf 3:2 stellen. Anschließend war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hätten wir eine zum 4:2 genutzt, wäre Altenstadt wohl nicht mehr zurückgekommen. Hintenraus mussten wir auch den schwierigen Platzverhältnissen Tribut zollen und haben durch einfache Abspielfehler den Ball zu leicht hergegeben, wodurch dann auch das 3:3 zustande kam. Das 4:3 in der Nachspielzeit war dann natürlich individuell ganz stark gelöst und fast nicht zu verteidigen. Bitter, dass uns das nach dieser Aufholjagd zumindest um den einen Punkt gebracht hat", sagte Gästespielertrainer Enrico Köllner. Tore: 1:0 und 2:0 Fabian Zaus (6./8. per Strafstoß), 2:1 Patrick Michl (10.), 2:2 Tarik Köck (52.), 2:3 Patrick Michl (58.), 3:3 Fabian Zaus (70.), 4:3 Ansalem Ogbonnaya (90.) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Luca Enslein (18.), 1:1 Sebastian Kurzka (45.+2), 1:2 Moritz Hartwig (50.), 2:2 Jan Böhm (58.), 3:2 Sebastian Kurzka (79.), 3:3 Patrik Schneider (86.), 4:3 Sebastian Kurzka (90.+3) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Rene Bauer (11.), 0:2 Andreas Steiner (35.), 1:2 Stefan Bloemer (85.) - Schiedsrichter: Simon Köhler - Zuschauer: 150