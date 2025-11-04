Kreisklassen: "Trapos" Wahnsinnsserie gerissen, Ensdorf patzt ebenso

Wie die Kreisligen im Spielkreis AM/WEN, blieben auch die Kreisklassen von Spielausfällen nicht verschont, nur die Weststaffel zog das Programm des 15. Spieltags komplett durch. Blicken wir kurz auf die drei Klassements: Da gab es im Süden vor den Toren Ambergs eine dicke Überraschung, die schon fast einer kleinen Sensation gleich kommt: Denn nach 14 Spielen ohne Niederlage hat es den die Liga anführenden Topfavoriten SG Traßlberg/Poppenricht (1./38) „erwischt“, der als krasser Außenseiter angereiste Tabellenelfte aus Schmidmühlen (11./15) fügte der Caliskan-Truppe auf eigenem Terrain beim 2:3 die erste Saisonniederlage zu. Chance also, für den Verfolger DJK Ensdorf (2./34) ganz nah an "Trapo" heranzurücken, doch der rettete gerade noch ein 3:3 gegen die abstiegsgefährdete SG Utzenhofen/Kastl (12./7), die nächste Überraschung der Runde 15.
In den oberen Gefilden der Oststaffel wurden bis auf den SV Altenstadt/WN (2./29 - 4:3 im Derby gegen Neustadt) die übrigen Verfolger von Spitzenreiter DJK Irchenrieth (1./30) ebenso wie dieser zum unfreiwilligen Pausieren gezwungen. Die Mannen von Marvin Häffner rückten damit bis auf einen Punkt an den Primus heran, steigerten die Spannung an der Tabellenspitze wieder. Bleibt noch der Westen: Die scheinbar "Unbesiegbaren" des FC Dießfurt (1./41 - 4:0 gegen Riglasreuth) steuern weiterhin unbeirrt in Richtung Kreisliga, mit Saisondreier Nummer 13 beträgt der Abstand zu den (allesamt erfolgreichen) Verfolgern weiterhin stolze acht Punkte.
Kreisklasse Süd
Die beiden Führenden liessen also Federn auf eigenem Terrain, ohne dass die "hinterherhechelnde Verfolgermeute" nun in eine bedrohliche Nähe tabellenmässig gerückt wäre - auch weil da die meisten - wegen Spielausfalls - zum Zuschauen verurteilt waren. Schauen wir noch hinab in die dunklen Tiefen des Klassements: Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1) nach dem 3:6 im Derby gegen Aufsteiger SV Loderhof (7./23) weiter ohne erstes Erfolgserlebnis, Bergsteig II (13./4) wohl nach Nichtantritt in Kümmerbruck mit drei verlorenen Punkten am "grünen Tisch", dagegen die Mitstreiter aus Utzenhofen/Kastl (12./7) und Schmidmühlen (11./15) mit wichtigen, bei hohen Favoriten ergatterten Punkten, wobei der Sieg des SVS beim Primus den "Graben" zwischen Relegationsplatz (dort rangiert die SG Utzenhofen) und rettendem Ufer (da steht der SVS) nun noch breiter werden ließ.
Tore: 1:0 Fabio Herrmann (6.), 2:0 David Schirner (33.), 2:1 Julian Meixner (52.), 3:1 und 4:1 Fabio Herrmann (81./84.) - Schiedsrichter: Klaus Gilch - Zuschauer: 77 - Platzverweis: Rot für Markus Werner (20./Paulsdorf).
Tore: 1:0 Tobias Hüttner (28.), 1:1 Bastian Weber (36.), 2:1 Tobias Hüttner (39.), 3:1 Anton Semjonow (47.), 3:2 Lukas Ehbauer (51./Eigentor), 3:3 Peter Brunner (71.) - Schiedsrichter: Rudolf Ziegler - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Lukas Ehbauer (54./Kauerhof)
Dicke Überraschung, der Gast aus dem Vilstal holte sich beim Ligaprimus wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, starkes Abwehrverhalten und eine effiziente Chancenverwertung waren die Bausteine des Erfolgs der Kreisligareserve. Für den Ligaprimus der erste "gebrauchte Tag" der Saison, da der schärfste Verfolger den Ausrutscher allerdings nicht ausnutzen konnte, ist dieser zu verschmerzen.
"Die Niederlage war unnötig, Pech, selbstverschuldet und am Ende auch ärgerlich. Im Fußball gibt es leider so Tage, an denen sich unglückliche Umstände verketten. Wir spielen seit Monaten gut gegen tiefstehende Mannschaften, wo wir Ballbesitz haben und auch beim Umschalten nach Ballverlust gut organisiert sind. Das ist auch die schwierigste Phase des Fußballs. Aber diesmal waren wir in beiden Phasen des Spiels nicht gut genug. Meine Spieler haben das Spiel gut reflektiert und wissen genau, was wir in den nächsten Spielen besser machen wollen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben", so Ilker Caliskan, Coach des Tabellenführers.
"Wir hatten gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter nichts zu verlieren. Mit dem Bewusstsein, dass wir nur als Team gegen die SG bestehen können, gingen wir ins Spiel. Es entwickelte sich von Anfang an ein intensives Match. Die SG egalisierte zweimal unsere Führungstreffer. Meine Mannschaft ließ aber weder läuferisch noch kämpferisch nach, konnte wiederum in der 81. Minute in Führung gehen und schließlich den Dreier einfahren", so ein stolzer Gästetrainer Hans Flierl.
Tore: 0:1 Thomas Diepold (25.), 1:1 Thomas Behrend (43.), 1:2 Christopher Roidl (69.), 2:2 Thomas Behrend (75.), 2:3 Johannes Graf (81.) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 90
"Um ein Haar" schrammte die DJK an einer zweiten Heimniederlage der bisherigen Saison vorbei, ein Treffer in der "Overtime" rettete gegen einen starken, abstiegsbedrohten Gast zumindest einen Zähler. Dabei liessen sich die Gäste auch durch zwei frühe Treffer in einer jeden Spielhälfte nicht beeindrucken, drehten die Party und standen kurz vor einer großen Überraschung. Der Punktgewinn bringt sie in der Tabelle wohl nicht weiter, er wird aber das Selbstbewußtsein stärken vor den kommenden Aufgaben, in denen es noch zwei Mal gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller geht. Die DJK wird hadern, die überrraschende Heimniederlage von "Trapo" nicht genutzt zu haben, um diesem auf die "Pelle" zu rücken.
"Wir haben viel investiert, um die Niederlagenserie zu beenden. Das Team hat Charakter bewiesen, um bei diesem schwierigen Auswärtsspiel nach den Nackenschlägen (2. Minute 1:0 nach Eckball und 49. Minute 2:1 nach Elfmeter) zurückzukommen und das Spiel zu drehen. Nach dem 2:3 konnten wir eine hundertprozentige Chance zum 2:4 nicht nutzen. Somit konnten wir uns leider nicht mit drei Punkten belohnen, da dem offensiv guten Gastgeber mit der letzen Aktion in der 96. Minute der nicht unverdiente Ausgleich gelang. Ob man bei diesem Spiel ohne großartige Unterbrechungen so lange nachspielen muss, würde ich zumindest in Frage stellen. Dennoch Hut ab vor meiner Mannschaft, in der aktuellen Situation so eine Top-Einstellung auf den Platz zu bringen. Wir nehmen diesen gewonnenen Punkt zum Anlass, um auch in den kommenden Spielen fleißig zu punkten und unsere Situation noch vor dem Winter zu verbessern", so SG-Coach Daniel Hausner.
Tore: 1:0 Benedikt Singer (2.), 1:1 Maximilian Geitner (23.), 2:1 Jonas Roidl (49./Strafstoß), 2:2 Maximilian Geitner (60.), 2:3 Justin Smarsly (64.), 3:3 Julian Trager (90.+6) - Schiedsrichter: Jürgen Jaenke - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Max Maul (13.), 0:2 Luca Ebert (16.), 1:2 Hillary Onyishi (28.), 1:3 Lukas Maul (41.), 2:3 Aliuciese Mohammed (45.), 2:4 Max Maul (47.), 3:4 Argjent Berisha (56.), 3:5 Oktay Türksever (88.), 3:6 Max Maul (89.) - Schiedsrichter: David Berendes - Zuschauer: 60
Die Partie wurde wegen Nichtantritt der Gäste abgesetzt. Sportgerichtsurteil folgt.
Angesetzte Nachholspiele in dieser Woche:
Kreisklasse Ost
Durch das unfreiwillige Pausieren von Primus Irchenrieth ist der SV Altenstadt/WN also bis auf einen Punkt an die Bachmeier-Schützlinge herangerückt. Das Duell der beiden Mitstreiter SV Waldau (4./24) gegen die DJK Weiden (3./25) fiel ja ebenfalls aus, so dass diese beiden Teams gegenüber den Altenstädtern nun einen Rückstand von vier bzw. fünf Punkten aufweisen. Wie in Altenstadt/WN sahen die Fans auch in Altenstadt/VOH (6./22) ein Derby mit sieben Toren. Und auch da fiel der entscheidende Treffer zum 4:3 gegen den TSV Pleystein (7./21) in der Endphase des Matches. Blicken wir noch in die Tiefen des Klassements: Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./8) zum Zuschauen verurteilt, im Kellerduell der beiden vor "Eschawo" platzierten Teams entführte die SpVgg Moosbach (12./15) im Spiel 1 nach ihrem Trainerwechsel lebenswichtiges Punktegut beim direkten Konkurrenten SG Püchersreuth/Floß (13./12) und hat damit Kontakt aufgenommen zum gesicherten Mittelfeld.
Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin Mittwoch, 5.11., 18.30 Uhr
Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin Mittwoch, 12.11., 18.30 Uhr
Ein Derby, welches die Fans in beiden Lagern in ein Wechselbad der Gefühle stürzte. Zunächst eine schnelle 2:0-Führung des Rangzweiten, nach der Pause schien sich das Blatt dann zugunsten der mächtig aufkommenden Gäste zu wenden, ehe nach dem Ausgleich ein später Treffer das Derby entschied. FuPa überlässt beiden Trainern, die Geschehnisse noch einmal Revue passieren zu lassen:
"Meine Jungs setzten von Beginn an das um, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich früh in Führung zu gehen. Das gelang uns auch sehr gut, weil nach knapp zehn Minuten stand es schon 2:0 für uns. Hatten danach noch die Chance, nach einem sauber vorgetragenen Spielzug auf 3:0 zu erhöhen, der Ball ging aber leider nur an den Pfosten. Danach wurde Neustadt viel viel stärker, zudem brachten wir die DJK durch einen Leichtsinnsfehler im Spielaufbau zurück ins Spiel. Wir gingen aber trotzdem mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. Nach der Pause war Neustadt viel viel bissiger, zeigte ein ganz anderes Gesicht, als in Halbzeit 1 und drehte die Partie mit sauber zu Ende gespielten Kontern. Ein ganz großes Lob an meine Jungs, die dann auf dem tiefen Platz Mentalität, Wille, Kampf und Leidenschaft ausgepackt haben und das Derby schließlich noch zu unseren Gunsten drehten. Wie heißt es so schön: Ein Derby hat seine eigenen Gesetze", so SVA-Coach Marvin Häffner.
"Ganz bittere Niederlage, wenn man aus einem 0:2 ein 3:2 macht und dann in der Nachspielzeit noch 4:3 verliert. Altenstadt ging schnell 2:0 in Führung, weil wir die schnellen Offensivspieler nicht in der Griff bekommen haben. Der Anschlusstreffer durch einen Fehler in der Altenstädter Hintermannschaft hat uns besser ins Spiel gebracht, wenngleich Altenstadt weiterhin spielerisch überlegen war und einige Chancen ungenutzt ließ. Nach der Pause haben wir bei einem Konter den sich bietenden Raum eiskalt ausgenutzt, anschließend waren wir endgültig im Spiel angekommen und konnten in dieser Phase auch nicht unverdient sogar auf 3:2 stellen. Anschließend war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hätten wir eine zum 4:2 genutzt, wäre Altenstadt wohl nicht mehr zurückgekommen. Hintenraus mussten wir auch den schwierigen Platzverhältnissen Tribut zollen und haben durch einfache Abspielfehler den Ball zu leicht hergegeben, wodurch dann auch das 3:3 zustande kam. Das 4:3 in der Nachspielzeit war dann natürlich individuell ganz stark gelöst und fast nicht zu verteidigen. Bitter, dass uns das nach dieser Aufholjagd zumindest um den einen Punkt gebracht hat", sagte Gästespielertrainer Enrico Köllner.
Tore: 1:0 und 2:0 Fabian Zaus (6./8. per Strafstoß), 2:1 Patrick Michl (10.), 2:2 Tarik Köck (52.), 2:3 Patrick Michl (58.), 3:3 Fabian Zaus (70.), 4:3 Ansalem Ogbonnaya (90.) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Luca Enslein (18.), 1:1 Sebastian Kurzka (45.+2), 1:2 Moritz Hartwig (50.), 2:2 Jan Böhm (58.), 3:2 Sebastian Kurzka (79.), 3:3 Patrik Schneider (86.), 4:3 Sebastian Kurzka (90.+3) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Rene Bauer (11.), 0:2 Andreas Steiner (35.), 1:2 Stefan Bloemer (85.) - Schiedsrichter: Simon Köhler - Zuschauer: 150
Trotz numerischer Unterzahl über mehr als eine halbe Stunde nach der Pause entführten die Gäste den vollen Ertrag und hievten sich in der Tabelle damit hoch auf Platz 5. Die Heimelf hingegen befindet sich nach nur einem Punkt aus den letzten drei Partien in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. In einer kampfbetonten Partie gelang der SG ein frühes 1:0, welches die Gäste nach einer halben Stunde egalisierten. Nach dem Seitenwechsel geriet Pirk in Unterzahl, nutzte aber eine Viertelstunde nach dem Platzverweis die sich bietende Chance, um unter gütiger Mithilfe des einheimischen Keepers den entscheidenden Nadelstich zu setzen.
"Es war kein gutes Spiel von uns. Pirk wollte den Sieg mehr und hat sich die entscheidenden Szenen in einem engen Spiel erarbeitet. Natürlich haben wir viele Ausfälle und müssen jede Woche zu viel umstellen, dennoch erwarte ich, dass wir in den kommenden Spielen nochmal die Moral und den Willen zeigen, welcher uns auszeichnet. Wir müssen punkten, sonst kommt ein schweres Frühjahr auf uns zu", sagte SG-Coach Sebastian Schell.
"Ein schweres Auswärtsspiel, in dem meine Mannschaft über 35 Minuten in Unterzahl spielen musste und den Sieg dennoch nach Hause gebracht hat. In den ersten 10 Minuten müssen wir eigentlich mindestens 1:0 führen, doch nach der ersten Standardsituation für Plössberg fällt das Tor aus abseitsverdächtiger Position auf der anderen Seite. Beide Mannschaften kamen die gesamte Distanz über den Kampf auf schwerem Geläuf. Nach einer Ecke kamen wir zum verdienten Ausgleich. Nach der Gelb-Roten Karte wollten wir eigentlich nur den Punkt verteidigen, aber nach einem Torwartfehler schaltete Kosnowski am schnellsten und drückte den Ball ins Tor. Danach hat meine Mannschaft alles rausgeholt und mit ein wenig Glück den Sieg geholt. Kämpferisch eine klasse Leistung der Jungs", so Gästetrainer Stefan Krebs.
Tore: 1:0 Louis Ziegler (13.), 1:1 Nico Deubzer (28.), 1:2 Alexander Kosnowski (69.) - Schiedsrichter: Dieter Sagolla - Zuschauer: 50 - Platzverweis: Gelb-Rot für Felix Kauer (55./Pirk)
Tor: 1:0 David Duschner (6.) - Schiedsrichter: Alexander Seidl - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Jonas Schweighofer (83./Luhe-Markt).
Nachholspiele in dieser Woche:
Kreisklasse West
Der Topfavorit aus Dießfurt also mit Dreier Nummer 13, auch die Anwärter auf Platz 2 gaben sich keine Blöße: Sowohl der SV Neusorg (2./33 - 2:0 gegen Mantel), als auch der SVSW Kemnath (3./31 - knappes 3:2 gegen Königstein II) und schließlich der SV Hahnbach II (3./27 - 1:0 gegen Seugast/Schlicht II) blieben in der Spur. In den hinteren Gefilden des Klassements bezwang der TSV Pressath (11./11) den SV 08 Auerbach II (14./8) und zog mit dem TSV Königstein II (12./11) nach Punkten gleich. Rang 13 gehört unverändert dem SC Schwarzenbach (13./8 - 3:5 gegen Immenreuth).
Nachholspiel vom Freitagabend:
Tore: 0:1 Maximilian Pinzer (13.), 0:2 Michael Wolf (31.), 0:3 Gabriel Heinl (60.), 0:4 Marco Wegmann (74.) - Schiedsrichter: Patrick Lache - Zuschauer: 80
Partien der Runde 15:
Tore: 1:0 Miroslav Havel (1.), 2:0 Andreas Brüderer (13.), 3:0 Marek Ruda (43.), 4:0 Maximilian Pinzer (80./Eigentor) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Pascal Ponnath (83./Strafstoß), 2:0 Emil Herrmann (87.) - Schiedsrichter: Marieka Meier - Zuschauer: 100
Aufatmen beim TSV Pressath, endlich wurde im "Sechs-Punkte-Match" der dritte Saisonsieg eingetütet, der letzte Dreier der Forster-Elf datierte immerhin vom 8. August - es war der dritte Spieltag. Nach Rückstand zur Pause glich die Heimelf kurz nach Wiederbeginn aus, legte dann ein scheinbar vorentscheidendes 3:1 vor, ehe in der "Overtime" noch einmal Spannung aufkam. Dominik Rau allerdings legte mit dem 4:2 dann den Deckel auf diesen eminent wichtigen Heimerfolg gegen einen Mitstreiter ums Dasein in der Liga.
"Eine überragende Leistung meiner Mannschaft in Halbzeit 2, die uns die wichtigen drei Punkte brachte. Schon vor der Pause hatten wir die ein oder andere Chance liegen gelassen, nach der Pause hat sich dann alles - verdientermaßen - in unsere Richtung gedreht", so ein erleichterter TSV-Coach Tobias Forster.
"Bitter, dieses Spiel zu verlieren, denn wir haben erneut gleich mehrere hundertprozentige Chancen ausgelassen. Pressath war immer wieder mit langen Bällen gefährlich nach vorne und hatte auch seine Chancen. Neben dem 1:0 müssen wir noch vor der Pause das 2:0 machen, dann geht das Spiel vermutlich in eine andere Richtung. Dann fällt kurz nach der Pause ein dummer Gegentreffer, wir verlieren wie die ganze Saison schon die Konzentration und kassieren zwei weitere dumme Tore. Dann wohl der Anschlußtreffer, doch direkt nach dem Anstoß und dem nächsten langen Ball bekommen wir dann das entscheidende 4:2. Unter dem Strich wäre ein Unentschieden drin gewesen an diesem Tag, wenn wir besser verteidigt hätten, hätten wir sogar gewinnen können, denn wie schon gesagt - wir hatten auch vier bis fünf hochkarätige Möglichkeiten, die du dann halt verwerten musst", so ein enttäuschter Gästetrainer Andi Trenz.
Tore: 0:1 Lukas Grüner (44.), 1:1 Andy Proske (49.), 2:1 Korbinian Fischer (77.), 3:1 Benedikt Franz (89.), 3:2 Nicolas Bauer (90.+1), 4:2 Dominik Rau (90.+2) - Schiedsrichter: Benedikt Pfister - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Lukas Brunner (4.), 0:2 Patrick Drechsler (27.), 0:3 Ben Schönfelder (41.), 0:4 Tim Stauffer (51.), 1:4 Christian Stahl (61.), 2:4 Fabian Waldmann (65.), 2:5 Malick Kohlschmidt (67.), 3:5 Christian Stahl (68.) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Uwe Salfer (89./Schwarzenbach)
Tore: 1:0 Simon Heser (32.), 2:0 Nico Pöllath (82.) - Schiedsrichter: Markus Rosner - Zuschauer: 55
Mit dem knappsten aller Ergebnisse behielt der SVH die Oberhand, dringend notwendig, da man mit vier Unentschieden in den letzten fünf Matches doch an Boden gegenüber den Mitkonkurrenten verloren hatte. Interessant, dass beide Trainer den Spielverlauf über die exakt 90 Minuten unterschiedlich beurteilen. Dabei spricht der Gästecoach von einem diskussionswürdigen "Tor des Tages":
"Ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Mannschaften viel abverlangten. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch wir hatten eben durch einen Freistoßtreffer das bessere Ende für uns und somit wichtige drei Punkte geholt", sagte Christian Gäck, Spielercoach des SVH.
Gästetrainer Florian Weiß beurteilte den Spielverlauf anders: "Eine absolut unnötige Niederlage. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hatten auch die besseren Chancen. Das Tor entstand aus einer absolut - auch für den Schiedsrichter - unübersichtlichen Situation. Der Ball springt vom Innenpfosten in die Arme unseres Keepers, daraufhin gibt der Schiedsrichter Tor, denn er war der Meinung, die Kugel wäre hinter der Linie gewesen. Eine schmeichelhafte Geschichte, für Hahnbach die entscheidende Situation. Unter dem Strich hätten wir sogar mehr als einen Punkt verdient gehabt, leider Gottes haben wir die zwei Großchancen - ein Lattenkopfball und ein Kopfball knapp vorbei - nicht nutzen können. Eine sehr bittere Niederlage".
Tor: Fabian Brewitzer (30.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 45 - Zeitstrafe für Jakub Dolezal (74./Seugast)
Tore: 1:0 Andriii Kovalov (31.), 1:1 Tobias Scherm (50.), 2:1 Peter Prechtl (60.), 3:1 Andrii Kovalov (64./Strafstoß), 3:2 Michael Pirner (87.) - Schiedsrichter: Cafer Uludag - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Christoph Spiess (78./Königstein)