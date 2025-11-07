Kreisklassen: Topduelle in Waldau, Weiden und Kemnath

Nachdem der Wettergott wohl erkannt hat, dass nur ein Wetterwechsel dazu führt, um weitere Spielausfälle zu verhindern, hat er Einsehen und lässt aktuell die Sonne die durchnässten Plätze doch ein wenig abtrocknen. So war und ist auch weiterhin die Hoffnung auch in den Kreisklassen des Spielkreises AM/WEN groß, dass nicht nur die in dieser Woche angesetzten Nachholspiele durchgeführt werden konnten, sondern auch Runde 16 - planmässig der drittletzte Spieltag des Kalenderjahres - ohne Absagen über die Bühne gehen kann.
Schauen wir voraus auf die Wochenendpartien in den drei Staffeln. Im Osten und Süden wurden durch mehrere Nachholspiele die Tabellen unter der Woche weitgehend begradigt, die statistischen Daten hierzu liefern wir natürlich auch.
Kreisklasse Ost
Rückblick auf drei Nachholspiele am Mittwochabend:
Tore: 1:0 Lukas Riebel (6.), 2:0 Finn Lenz (12.), 3:0 Felix Herrmann (27.), 3:1 Felix Kraus (36.), 4:1 Max Herrmann (50.), 5:1 Lukas Neumeier (55.), 5:2 Julian Meier (81.), 6:2 Felix Herrmann (83.) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tobias Guber (18.), 0:2 David Woldrich (27./Strafstoß), 1:2 Patrick Michl (32./Strafstoß), 1:3 Tobias Guber (56.), 2:3 Benedikt Meier (72.), 2:4 David Woldrich (81.) - Schiedsrichter: Rabah Ghennam - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Julian Deubzer (11.), 0:2 Fabian Quast (26.), 1:2 Raphael Benner (38.), 1:3 Markus Szega (68.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 70 - Platzverweise: Zeitstrafe für Raphael Benner (59.) und Rot für Manuel Kessler (90.+5/beide Windischeschenbach)
Vorschau auf die Partien des 16. Spieltags:
Zwei Matches stehen am kommenden Wochenende ein wenig im Fokus, denn die vier das Klassement anführenden Teams geben sich in direkten Duellen ein Stelldichein. Da reist der Ligaprimus aus Irchenrieth (1./33) zum von je her brisanten Derby nach Waldau (3./27), während der Rangzweite SV Altenstadt/WN (2./29) am Weidener Flutkanal bei der DJK (4./25) Farbe bekennen muss. Natürlich ist das Punkten gegen die direkte Konkurrenz eminent wichtig, zudem geht es um den direkten Vergleich und auch um den punktbesten Tabellendritten, der ja ebenfalls relegieren darf. Vor der Winterpause noch möglichst viel Zählbares sammeln lautet die Devise für die Mannschaften, die aktuell auf den Abstiegsplätzen rangieren. Vor allem Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./8) hat dies mehr als nötig, um seine Ausgangslage für den Re-Start im März zu verbessern. Die beiden Teams auf den Schleudersitzen, die SG Püchersreuth (13./12 - in Pleystein) und die SpVgg Moosbach (12./15 - gegen Pirk) lockt der Anschluß an die Plätze am rettenden Ufer, da dies weiterhin in greifbarer Nähe liegt.
Kreisklasse Süd
Rückblick auf Nachholspiele am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche:
Tor: 1:0 Arjent Berisha (79./Eigentor) - Schiedsrichter: Moritz Horn - Zuschauer: 50 - Platzverweis: Gelb-Rot für Aliucese Mohammed (77./Rosenberg)
Tore: 0:1 Jonas Roidl (2.), 0:2 Sebastian Hummel (36.), 1:2 Alexander Pröll (44.), 1:3 Sebastian Hummel (82.), 1:4 Tobias Wein (87.) - Schiedsrichter: Lukas Balk - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Lukas Maul (76./Loderhof)
Tore: 1:0 Andreas Koller (3.), 2:0, 3:0 und 4:0 Jan-Luis Knisch (6./25./87.) - Schiedsrichter: Frederic Schmeißner - Zuschauer: 50
Vorschau auf die Matches der Runde 16:
Auf Reisen geht das am letzten Wochenende Federn lassende Spitzenduo, sollte, ja muss die Pflichtaufgaben in der Fremde allerdings in Gänze lösen, um im packenden Zweikampf dem Kontrahenten keinen Millimeter Boden zu schenken. So will Primus Trapo (1./38 - in Etzelwang) zurück in die Erfolgsspur und auch "Vize" Ensdorf (2./37) - nur noch einen Zähler zurück - will bei "Trapo-Killer" SV Schmidmühlen II (11./15) nichts anderes, als drei Punkte ins Heimgepäck schnüren. Im dunklen Tabellenkeller hat Inter Bergsteig II (13./7) unter der Woche das ultimative Kellerduell gegen den TuS Rosenberg II (14./1) mit 1:0 gewonnen und konnte zum Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (12./7) nach Punkten aufschliessen. So beträgt der Abstand der Ränge 12 und 13 auf den einzigen Direktabstiegsplatz sechs Punkte, gleichzeitig ist der Keil zum rettenden Ufer aber stolze acht Punkte dick. Am Wochenende baut sich für die Rosenberger in Kümmersbruck eine hohe Mauer auf, Inter und Utzenhofen haben wohl Heimspiele, die Gegner (Ammerthal und Loderhof) werden allerdings kaum anreisen, um Geschenke zu verteilen.
Kreisklasse West
Die Rückrunde hat wohl erst begonnen, allerdings deutet vieles darauf hin, dass Platz 1 wohl schon vergeben scheint. Wer zweifelt noch daran, dass sich der ungeschlagene, mit acht Punkten Vorsprung die Liga anführende Topfavorit FC Dießfurt (1./41) auf dem Weg in die Kreisliga noch aufhalten lassen wird? Alles andere, als Dreier Nummer 14 für die Ruda-Elf bei der Kreisligareserve des TSV Königstein (12./11) käme am Wochenende schon einer kleinen Sensation gleich. Von den drei Teams, die aktuell um Rang 2 buhlen, prallen zwei in Runde 16 in Kemnath aufeinander, wenn die "Schwarz-Weissen" (3./31) mit dem SV Hahnbach II (4./27) die Klingen kreuzen. Die Müller-Crew aus Neusorg (2./33) reist als Favorit nach Immenreuth (9./19) und hat nur den sechsten Auswärtsdreier im Sinn, alles andere darf nicht zählen. "Abstiegskampf pur" wird den Fans in Auerbach geboten, wenn die gastgebende Kreisligareserve (14./8) mit dem SC Schwarzenbach (13./8) im ultimativen Kellerduell die Kräfte misst. In Wildenreuth geht es darum, das Polster zu den Abstiegsrängen dicker werden zu lassen, wenn Aufsteiger SV (10./15) auf die Forster-Truppe aus Pressath (11./11) prallt, die nach dem ersten Dreier seit vielen Wochen mit neuem Schwung anreisen wird.