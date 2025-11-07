Kreisklassen: Topduelle in Waldau, Weiden und Kemnath

Tore: 0:1 Julian Deubzer (11.), 0:2 Fabian Quast (26.), 1:2 Raphael Benner (38.), 1:3 Markus Szega (68.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 70 - Platzverweise: Zeitstrafe für Raphael Benner (59.) und Rot für Manuel Kessler (90.+5/beide Windischeschenbach)

Vorschau auf die Partien des 16. Spieltags:

Zwei Matches stehen am kommenden Wochenende ein wenig im Fokus, denn die vier das Klassement anführenden Teams geben sich in direkten Duellen ein Stelldichein. Da reist der Ligaprimus aus Irchenrieth (1./33) zum von je her brisanten Derby nach Waldau (3./27), während der Rangzweite SV Altenstadt/WN (2./29) am Weidener Flutkanal bei der DJK (4./25) Farbe bekennen muss. Natürlich ist das Punkten gegen die direkte Konkurrenz eminent wichtig, zudem geht es um den direkten Vergleich und auch um den punktbesten Tabellendritten, der ja ebenfalls relegieren darf. Vor der Winterpause noch möglichst viel Zählbares sammeln lautet die Devise für die Mannschaften, die aktuell auf den Abstiegsplätzen rangieren. Vor allem Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./8) hat dies mehr als nötig, um seine Ausgangslage für den Re-Start im März zu verbessern. Die beiden Teams auf den Schleudersitzen, die SG Püchersreuth (13./12 - in Pleystein) und die SpVgg Moosbach (12./15 - gegen Pirk) lockt der Anschluß an die Plätze am rettenden Ufer, da dies weiterhin in greifbarer Nähe liegt.