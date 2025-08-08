 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Großkampfstimmung herrscht in Irchenrieth, wenn die DJK (in Rot-Weiß) mit dem alten Rivalen SV Waldau (in Gelb-Schwarz) die Klingen kreuzt.
Großkampfstimmung herrscht in Irchenrieth, wenn die DJK (in Rot-Weiß) mit dem alten Rivalen SV Waldau (in Gelb-Schwarz) die Klingen kreuzt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Kreisklassen: Topduelle in Traßlberg und Neusorg

Im Süden und Westen prallen dabei Teams aufeinander, die bislang die volle Punktzahl eingefahren haben +++ Irchenrieth und Waldau liefern sich im Osten ein schon immer brisantes Match

Hinein in den dritten Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Der beinhaltet im Süden und im Westen jeweils eine Partie, in der sich zwei Mannschaften mit bislang blütenweißer Weste gegenüberstehen. Auch wenn es noch früh ist in der Saison, kann man da schon von einem Topduell sprechen. Im brutal ausgeglichenen Osten, wo kein Team bisher beide Partien gewinnen konnte und gleich sieben Mannschaften mit vier Zählern die Liga anführen, prallen vier dieser oberen Tabellenhälfte aufeinander.

Kreisklasse Süd:

Mit der Partie SG Traßlberg gegen den SV Etzelwang begegnen sich zwei Teams, die auf einen perfekten Saisonstart zurückblicken. Dass die Favoritenrolle dabei der Caliskan-Elf gehört, dürfte klar sein. Anders sieht es beim Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl und beim letztjährigen Dritten 1. FC Neukirchen aus, die beide ihre Auftaktmatches in den Sand gesetzt haben. Für sie gilt es in den Partien in Loderhof (SG) und gegen Germania Amberg (FCN), endlich den Bock umzustossen, um nicht frühzeitig schon einen herben Dämpfer im Bezug auf eigene Ambitionen zu bekommen. Da ihre Aufgaben aber kein Zuckerschlecken sind, muss hüben wie drüben eine gewaltige Steigerung her.

Im Überblick die Ansetzungen des dritten Spieltags, der mit der Partie in Ammerthal am Freitagabend eröffnet wird:

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
15:30live

Morgen, 16:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
16:00

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
16:30

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
18:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
16:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
15:00

Kreisklasse Ost:

Schon die beiden ersten Runde haben deutlich gemacht, dass es in dieser Liga extrem eng zugehen wird, sie sehr ausgeglichen ist, jeder eigentlich jeden schlagen kann. Wo liegt am Wochenende vielleicht etwas mehr Spannung drin? Sicherlich in Irchenrieth, wo die DJK im ewig jungen Derby auf den SV Waldau prallt, da werden wie schon immer keine Geschenke verteilt. Für SVW-Coach Rene Niemann sicherlich ein "spezielles Spiel", wohnt er doch in Irchenrieth und war dort lange als Trainer und Aktiver tätig. Und auch in Altenstadt/WN, wo der aufgerüstetete Sportverein - bislang ohne Punkt - endlich den Knoten zum Platzen bringen will, mit Kreisligaabsteiger DJK Weiden allerdings eine harte Nuß zu knacken hat. Und vielleicht in Altenstadt/VOH, wo der Aufsteiger seine Tabellenführung gegen die DJK aus der Kreisstadt Neustadt verteidigen möchte.

Auf einen Blick die Partien der Runde 3, deren Matches allesamt am Sonntag ausgetragen werden:

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
DJK Neustadt/W
DJK Neustadt/WDJK Neustadt/W
17:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
15:00live

Kreisklasse West:

SV Neusorg vs. SV Immenreuth lautet die Spitzenpartie der Runde 3, beide haben bislang nichts anbrennen lassen und sechs Zähler im Punktesack verstaut. Auch die Begegnung des SV Hahnbach II gegen den SVSW Kemnath verspricht Spannung, da man beide ja zum Kreis der Anwärter auf einen Aufstiegsplatz rechnen darf. "It´s Derbytime" heißt es im Duell der DJK Ebnath mit dem Nachbarn aus Riglasreuth. Und in Schwarzenbach stehen sich zwei Teams gegenüber, die noch keinen Ertrag einfahren konnten bisher, hüben wie drüben lautet die Devise deshalb unbedingt zu punkten, um nicht gleich im Keller festzusitzen.

Im Überblick die Partien des dritten Spieltags, den die Matches in Ebnath und Pressath am Freitagabend eröffnen:

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
14:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
15:00

Heute, 18:30 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
18:30

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
18:30

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

So., 10.08.2025, 11:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
11:00

