Kreisklassen: Topduelle in Traßlberg und Neusorg

Hinein in den dritten Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Der beinhaltet im Süden und im Westen jeweils eine Partie, in der sich zwei Mannschaften mit bislang blütenweißer Weste gegenüberstehen. Auch wenn es noch früh ist in der Saison, kann man da schon von einem Topduell sprechen. Im brutal ausgeglichenen Osten, wo kein Team bisher beide Partien gewinnen konnte und gleich sieben Mannschaften mit vier Zählern die Liga anführen, prallen vier dieser oberen Tabellenhälfte aufeinander.
Kreisklasse Süd:
Mit der Partie SG Traßlberg gegen den SV Etzelwang begegnen sich zwei Teams, die auf einen perfekten Saisonstart zurückblicken. Dass die Favoritenrolle dabei der Caliskan-Elf gehört, dürfte klar sein. Anders sieht es beim Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl und beim letztjährigen Dritten 1. FC Neukirchen aus, die beide ihre Auftaktmatches in den Sand gesetzt haben. Für sie gilt es in den Partien in Loderhof (SG) und gegen Germania Amberg (FCN), endlich den Bock umzustossen, um nicht frühzeitig schon einen herben Dämpfer im Bezug auf eigene Ambitionen zu bekommen. Da ihre Aufgaben aber kein Zuckerschlecken sind, muss hüben wie drüben eine gewaltige Steigerung her.
Im Überblick die Ansetzungen des dritten Spieltags, der mit der Partie in Ammerthal am Freitagabend eröffnet wird:
Kreisklasse Ost:
Schon die beiden ersten Runde haben deutlich gemacht, dass es in dieser Liga extrem eng zugehen wird, sie sehr ausgeglichen ist, jeder eigentlich jeden schlagen kann. Wo liegt am Wochenende vielleicht etwas mehr Spannung drin? Sicherlich in Irchenrieth, wo die DJK im ewig jungen Derby auf den SV Waldau prallt, da werden wie schon immer keine Geschenke verteilt. Für SVW-Coach Rene Niemann sicherlich ein "spezielles Spiel", wohnt er doch in Irchenrieth und war dort lange als Trainer und Aktiver tätig. Und auch in Altenstadt/WN, wo der aufgerüstetete Sportverein - bislang ohne Punkt - endlich den Knoten zum Platzen bringen will, mit Kreisligaabsteiger DJK Weiden allerdings eine harte Nuß zu knacken hat. Und vielleicht in Altenstadt/VOH, wo der Aufsteiger seine Tabellenführung gegen die DJK aus der Kreisstadt Neustadt verteidigen möchte.
Auf einen Blick die Partien der Runde 3, deren Matches allesamt am Sonntag ausgetragen werden:
Kreisklasse West:
SV Neusorg vs. SV Immenreuth lautet die Spitzenpartie der Runde 3, beide haben bislang nichts anbrennen lassen und sechs Zähler im Punktesack verstaut. Auch die Begegnung des SV Hahnbach II gegen den SVSW Kemnath verspricht Spannung, da man beide ja zum Kreis der Anwärter auf einen Aufstiegsplatz rechnen darf. "It´s Derbytime" heißt es im Duell der DJK Ebnath mit dem Nachbarn aus Riglasreuth. Und in Schwarzenbach stehen sich zwei Teams gegenüber, die noch keinen Ertrag einfahren konnten bisher, hüben wie drüben lautet die Devise deshalb unbedingt zu punkten, um nicht gleich im Keller festzusitzen.
Im Überblick die Partien des dritten Spieltags, den die Matches in Ebnath und Pressath am Freitagabend eröffnen: