Kreisklassen: Topduelle in Traßlberg und Neusorg

Kreisklasse Süd:

Mit der Partie SG Traßlberg gegen den SV Etzelwang begegnen sich zwei Teams, die auf einen perfekten Saisonstart zurückblicken. Dass die Favoritenrolle dabei der Caliskan-Elf gehört, dürfte klar sein. Anders sieht es beim Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl und beim letztjährigen Dritten 1. FC Neukirchen aus, die beide ihre Auftaktmatches in den Sand gesetzt haben. Für sie gilt es in den Partien in Loderhof (SG) und gegen Germania Amberg (FCN), endlich den Bock umzustossen, um nicht frühzeitig schon einen herben Dämpfer im Bezug auf eigene Ambitionen zu bekommen. Da ihre Aufgaben aber kein Zuckerschlecken sind, muss hüben wie drüben eine gewaltige Steigerung her.

Im Überblick die Ansetzungen des dritten Spieltags, der mit der Partie in Ammerthal am Freitagabend eröffnet wird: