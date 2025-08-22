Kreisklassen: Topduelle in Hahnbach, Ebnath und Traßlberg

Auf geht´s, hinein in die Runde 5 der Kreisklassen. Die bringt im Süden ein und im Westen zwei Matches, die man - auch wenn die Saison noch jung ist - getrost als Spitzenspiel bezeichnen kann. Da prallt in der Region Amberg der Spitzenreiter SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (1./12) auf die Germania aus Amberg (6./6), die - wenngleich erst mit sechs Zählern auf der Habenseite - sicherlich zu den Ambitionierten der Liga zählt. In der Weststaffel bekommen die Fans gleich zwei hochinteressante Partien zu sehen: In Hahnbach kreuzt die gastgebende Bezirksligareserve (3./9) mit dem "self-made" Topfavoriten aus Dießfurt (4./8) die Klingen und in Ebnath duelliert sich die bislang überraschend stark auftrumpfende DJK (2./9) mit dem SVSW Kemnath (5./8), eine Partie, die schon ein wenig Derbycharakter besitzt. In der engsten, ausgeglichensten aller drei Kreisklassen, im Osten - den Rangzehnten SV Etzenricht und den Tabellenführer DJK Weiden trennen gerade einmal drei Punkte - wird es, da scheinbar jeder jeden schlagen kann, sicherlich wieder Überraschungen geben. Eine wäre, wenn sich der aktuelle Primus vom Weidener Flutkanal (1./9) bei der SG Püchersreuth/Floß (14./1) die Butter vom Brot nehmen lassen würde.
Kreisklasse Süd
Rückblick auf ein Match vom Mittwochabend:
Irgendwie bekam man den Eindruck, als würden sich die Gäste den Frust über den bisherigen Saisonverlauf von der Seele schiessen. Nach Blitzstart war die Messe nach 20 Minuten quasi schon gelesen, da stand es 0:4. Nach dem Seitenwechsel liessen es die Gäste geruhsamer angehen, legten allerdings dennoch noch zwei "Buden" nach. Herausragend bei der Ringler-Elf der vierfache Torschütze Fabio Herrmann. Während Inter Bergsteig mit weiterhin nur einem Zähler auf der Habenseite auf Platz 13 zurückfällt, stellt der FCN - nun auf Rang 11 - den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld her.
Tore: 0:1 und 0:2 Fabio Herrmann (5./7.), 0:3 David Schirner (8.), 0:4 Fabio Herrmann (20.), 0:5 Alexander Triller (69./Eigentor), 0:6 Fabio Herrmann (85.) - Schiedsrichter: Geronimo Hirniak - Zuschauer: 40
Vorschau auf die Runde 5:
"Trapo" also vor einer kniffligen Hausaufgabe, da die Gäste aus Amberg nach der hohen Heimniederlage gegen Kauerhof sicherlich auf Wiedergutmachung aus sind. Die beiden Mitstreiter am oberen Rand des Klassements, die punktgleichen TSV Kümmersbruck (3./12 - in Neukirchen) und DJK Ensdorf (2./12 - gegen Paulsdorf) schlüpfen in ihren Partien in die Rolle des Favoriten und werden sich keine Blöße geben wollen. Und auch für den schärfsten Verfolger des Dreigestirns, den SV Kauerhof (4./9 - gegen Inter Bergsteig II), darf nur der volle Ertrag zählen.
Schauen wir noch auf die "Kellerkinder": Vor Bergsteig II (13./1) baut sich also eine hohe Mauer auf und auch Schlußlicht SV Schmidmühlen II (14./0) wird sich beim zuletzt erstmals erfolgreichen Kreisligaabsteiger aus Utzenhofen und Kastl schwer tun, Zählbares zu holen, ebenso wie der TuS Rosenberg II (12./1), der nach Ammerthal reist. Ob der nach dem hohen Auswärtsdreier in Amberg mit neuem Selbstbewußtsein ausgestattete 1. FC Neukirchen (11./3) den Kümmersbrucker Lauf stoppen kann, wird sich zeigen.
Auf einen Blick die Ansetzungen des kommenden Wochenendes:
Kreisklasse Ost
Egal, wie die Ergebnisse in Runde 5 ausfallen - großartige Veränderungen im Tabellenbild sind in dieser seit Jahren erstmals wieder extrem ausgeglichenen Oststaffel nicht zu erwarten. Auch wenn die DJK Weiden (1./9) in Püchersreuth den erwarteten Dreier einfährt, die Meute der Verfolger - aktuell sind es fünf mit zwei Punkten Rückstand - wird groß bleiben. Deshalb schauen wir an den unteren Rand des Klassements. Aufsteiger Püchersreuth/Floß also mit Herkulesaufgabe und auch die punktgleiche Baschnagel-Truppe aus Windischeschenbach (13./1) steht beim Rangfünften in Plößberg (7 Punkte) vor einer hohen Hürde. Nachdem beim SV Altenstadt/WN (12./3) in Irchenrieth der Knoten geplatzt ist, möchte die Häffner-Truppe nun natürlich im "Aufzug nach oben" bleiben, ein Sieg gegen Aufsteiger SV Etzenricht II (10./6) soll her und ist die Voraussetzung.
Die Paarungen des fünften Spieltags im Überblick:
Kreisklasse West
Anders, wie im Osten, gestaltet sich das Tabellenbild in der Weststaffel. Mit Ausnahme der Überraschungsmannschaft aus Ebnath (2./9) tummeln sich schon die "üblichen Verdächtigen" im oberen Drittel des Klassements. Neusorg (1./12), Hahnbach (3./9), Dießfurt (4./8) und Kemnath (5./8) geniessen schon die "Höhenluft" und wollen dies auch weiterhin tun. Dabei kommt es am Wochenende zu zwei direkten Duellen. Die Reiß-Elf aus Ebnath begrüßt die Gäste aus dem 14 Kilometer entfernt liegenden Kemnath und der Kreisligaabsteiger aus Hahnbach steht mit dem FC Dießfurt vor einer kniffligen Hausaufgabe. In den "Abgründen" des Klassements unternehmen der TSV Königstein II (14./0 - in Pressath), der SV 08 Auerbach II (13./1 - in Seugast) und der SC Schwarzenbach (12./2 - gegen Riglasreuth) einen erneuten Anlauf, erstmals einen vollen Ertrag einzufahren.
Die Auseinandersetzungen der fünften Runde im Überblick: