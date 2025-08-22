Kreisklassen: Topduelle in Hahnbach, Ebnath und Traßlberg

Irgendwie bekam man den Eindruck, als würden sich die Gäste den Frust über den bisherigen Saisonverlauf von der Seele schiessen. Nach Blitzstart war die Messe nach 20 Minuten quasi schon gelesen, da stand es 0:4. Nach dem Seitenwechsel liessen es die Gäste geruhsamer angehen, legten allerdings dennoch noch zwei "Buden" nach. Herausragend bei der Ringler-Elf der vierfache Torschütze Fabio Herrmann. Während Inter Bergsteig mit weiterhin nur einem Zähler auf der Habenseite auf Platz 13 zurückfällt, stellt der FCN - nun auf Rang 11 - den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld her.

Tore: 0:1 und 0:2 Fabio Herrmann (5./7.), 0:3 David Schirner (8.), 0:4 Fabio Herrmann (20.), 0:5 Alexander Triller (69./Eigentor), 0:6 Fabio Herrmann (85.) - Schiedsrichter: Geronimo Hirniak - Zuschauer: 40

Vorschau auf die Runde 5:

"Trapo" also vor einer kniffligen Hausaufgabe, da die Gäste aus Amberg nach der hohen Heimniederlage gegen Kauerhof sicherlich auf Wiedergutmachung aus sind. Die beiden Mitstreiter am oberen Rand des Klassements, die punktgleichen TSV Kümmersbruck (3./12 - in Neukirchen) und DJK Ensdorf (2./12 - gegen Paulsdorf) schlüpfen in ihren Partien in die Rolle des Favoriten und werden sich keine Blöße geben wollen. Und auch für den schärfsten Verfolger des Dreigestirns, den SV Kauerhof (4./9 - gegen Inter Bergsteig II), darf nur der volle Ertrag zählen.

Schauen wir noch auf die "Kellerkinder": Vor Bergsteig II (13./1) baut sich also eine hohe Mauer auf und auch Schlußlicht SV Schmidmühlen II (14./0) wird sich beim zuletzt erstmals erfolgreichen Kreisligaabsteiger aus Utzenhofen und Kastl schwer tun, Zählbares zu holen, ebenso wie der TuS Rosenberg II (12./1), der nach Ammerthal reist. Ob der nach dem hohen Auswärtsdreier in Amberg mit neuem Selbstbewußtsein ausgestattete 1. FC Neukirchen (11./3) den Kümmersbrucker Lauf stoppen kann, wird sich zeigen.

Auf einen Blick die Ansetzungen des kommenden Wochenendes: