Kreisklassen-Talent verstärkt Bezirksliga-Offensive des SV Bruckmühl Yanik Molitor kommt vom TSV Weyarn von Alexander Nikel · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser

Yanik Molitor läuft ab Sommer für den SV Bruckmühl auf. – Foto: SV Bruckmühl

Yanik Molitor wechselt zum SV Bruckmühl. Der 22-jährige Offensivspieler kommt aus der Kreisklasse vom TSV Weyarn in die Bezirksliga Ost.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl steht seit vielen Jahren für die erfolgreiche Entwicklung junger Spieler. Passend zur Vereinsphilosophie ist nach Julian Parisi und Veysel Kilic auch die dritte Neuverpflichtung für die Bezirksliga-Saison 2026/2027 ein Talent mit großem Entwicklungspotenzial. Yanik Molitor kommt vom TSV Weyarn in die Marktgemeinde. Yanik Molitor mit elf Toren und sieben Vorlagen in der Kreisklasse Molitor traf in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zweistellig für seinen Heimatverein in der Kreisklasse. Nun bekommt der 22-Jährige zwei Ligen höher in Bruckmühl seine Chance. Mit dem TSV Weyarn stieg der Offensivspieler im Sommer 2025 aus der A-Klasse auf. Dabei steuerte er 15 Tore und vier Vorlagen in 22 Spielen bei.

Auch in der höheren Spielklasse zeigte der Youngster keine Anpassungsschwierigkeiten. In der abgelaufenen Saison hatte er mit 18 Torbeteiligungen in 27 Spielen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des Turn- und Sportvereins. Ab Sommer soll Molitor das Offensivspiel des SVB beleben. Beim Bezirksligisten ist der Rechtsfuß sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum eingeplant. Stephan Keller: "Bringt eine unglaubliche Waffe mit" Stephan Keller, sportlicher Leiter der Herren, freut sich auf ein weiteres Talent in den Reihen der ersten Mannschaft: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Yanik für uns gewinnen konnten und er uns zur neuen Saison verstärken wird. Yanik macht unsere Offensive mit seinem Tempo noch variabler. Sein Spielerprofil passt perfekt. Er ist ein sehr talentierter junger Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit eine unglaubliche Waffe mitbringt.“