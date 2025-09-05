Kreisklassen: Spitzenspiele in Traßlberg, Waldau und Hahnbach

In einer engen Oststaffel (Rang 1 und Rang 9 trennen nur vier Punkte) sieht sich der am letzten Spieltag den Ligathon besteigende SV Waldau (1./13) beim Rangdritten SG Plößberg/Schönkirch II (3./11) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt.

Schließlich kreuzen in Hahnbach die gastgebende Bezirksligareserve (6./10) und die DJK Ebnath (3./11) die Klingen, beide gehören zu den schärfsten Verfolgern des Ligafavoriten FC Dießfurt (1./14), der seit dem letzten Spieltag den "Platz an der Sonne" übernommen hat.

Auf einen Blick die Ansetzungen des kommenden Wochenends in den drei Staffeln:

Kreisklasse Süd

Der Primus aus Traßlberg also vor einer kniffligen Hausaufgabe, über einen Punktverlust würde sich der im Gleichschritt mit "Trapo" die Liga anführende DJK Ensdorf (2./18) freuen, die gegen Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1) als haushoher Favorit ans Werk geht. In der Partie des SV Kauerhof (4./12) gegen die DJK Ammerthal II (6./10) geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenplätzen nicht noch größer werden zu lassen. "Andocken" ans gesicherte Mittelfeld steht im Fokus der Partie in Utzenhofen, wo die sich bislang schwer tuende SG (12./3) auf die SG Paulsdorf (10./6) prallt. Schließlich nimmt die Kreisligareserve des TuS Rosenberg (13./1) gegen den 1. FC Neukirchen (8./7) den nächsten Anlauf, um endlich den ersten Dreier einzufahren.