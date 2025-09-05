 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Stösst die Kreisligareserve des TuS Rosenberg (orangefarbenes Trikot) gegen den 1. FC Neukirchen (in Schwarz) den "Bock" um und landet den ersten Saisonsieg?
Stösst die Kreisligareserve des TuS Rosenberg (orangefarbenes Trikot) gegen den 1. FC Neukirchen (in Schwarz) den "Bock" um und landet den ersten Saisonsieg? – Foto: Frank Kokott

Kreisklassen: Spitzenspiele in Traßlberg, Waldau und Hahnbach

"Trapo" empfängt den Dritten aus Kümmersbruck (Süd) +++ Waldau prallt auf die drittplatzierte SG aus Plößberg und Schönkirch (Ost) +++ Hahnbach II kreuzt im Verfolgerduell mit der DJK Ebnath die Klingen (West)

Der siebte Spieltag steht in den Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden auf dem Programm, er bringt in jeder der drei Staffeln eine Partie, in der sich Spitzenteams gegenüberstehen. Die neben der DJK Ensdorf immer noch eine blütenweiße Weste besitzende SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (1./18) - Topfavorit des Südens - wird auf eigenem Geläuf vom personell vor der Saison erheblich verstärkten und aktuell auf Platz 3 rangierenden TSV Kümmersbruck herausgefordert. "Schaun mer mal", ob die Jakob-Elf dem Primus einen ersten kleinen Flecken verpassen kann.

In einer engen Oststaffel (Rang 1 und Rang 9 trennen nur vier Punkte) sieht sich der am letzten Spieltag den Ligathon besteigende SV Waldau (1./13) beim Rangdritten SG Plößberg/Schönkirch II (3./11) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt.

Schließlich kreuzen in Hahnbach die gastgebende Bezirksligareserve (6./10) und die DJK Ebnath (3./11) die Klingen, beide gehören zu den schärfsten Verfolgern des Ligafavoriten FC Dießfurt (1./14), der seit dem letzten Spieltag den "Platz an der Sonne" übernommen hat.

Auf einen Blick die Ansetzungen des kommenden Wochenends in den drei Staffeln:

Kreisklasse Süd

Der Primus aus Traßlberg also vor einer kniffligen Hausaufgabe, über einen Punktverlust würde sich der im Gleichschritt mit "Trapo" die Liga anführende DJK Ensdorf (2./18) freuen, die gegen Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1) als haushoher Favorit ans Werk geht. In der Partie des SV Kauerhof (4./12) gegen die DJK Ammerthal II (6./10) geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenplätzen nicht noch größer werden zu lassen. "Andocken" ans gesicherte Mittelfeld steht im Fokus der Partie in Utzenhofen, wo die sich bislang schwer tuende SG (12./3) auf die SG Paulsdorf (10./6) prallt. Schließlich nimmt die Kreisligareserve des TuS Rosenberg (13./1) gegen den 1. FC Neukirchen (8./7) den nächsten Anlauf, um endlich den ersten Dreier einzufahren.

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
13:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:00

Heute, 18:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
18:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
15:00

Kreisklasse Ost

Geht das "Bäumchen wechsel dich-Spiel" an der Tabellenspitze im Osten weiter, oder können die Männer von Rene Niemann die Pole verteidigen? Die zahlreichen Verfolger würden natürlich eine Einbuße des SVW begrüssen - mit der SpVgg Pirk (6./9) und der DJK Irchenrieth (4./10) stehen sich das zwei im direkten Duell gegenüber. Auch der derzeitige "Vize" DJK Weiden (2./12) wäre über einen Waldauer Ausrutscher "amused", gilt er doch beim Gastspiel in Moosbach (13./4) als Favorit - wohlwissend, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, wie die Friese-Elf ja in Püchersreuth schon erfahren durfte. Schwenken wir noch an den unteren Rand der Tabelle, da muss die einzig noch sieglose SpVgg Windischeschenbach (14./2) beim in Fahrt geratenen SV Altenstadt/WN (7./9) wohl auf die eigenen Gesetze eines Derbys hoffen, um Zählbares - vielleicht sogar den ersten vollen Ertrag - mitnehmen zu können. Für SpVgg-Coach Dominik Baschnagel ein "Special Match", geht es doch gegen seinen Heimatverein, dessen Trikot er viele Jahre tragen durfte.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00live

Kreisklasse West

Nach etwas holprigem Start - mit zwei Remis in den ersten vier Partien - ist der FC Dießfurt (1./14) nun da, wo er sich zum Saisonende sehen will, nämlich auf dem Ligathron. Wohlwissend um die Eigendynamik von Nachbarduellen, reist die Ruda-Elf ins nahe Pressath (9./7), um in der Spur zu bleiben. Wiedergutmachung hat der zuletzt entthronte SV Neusorg (2./13 - gegen den Letzten TSV Königstein II) im Sinn und auch der SVSW Kemnath (4./11 - gegen Schwarzenbach) und der SV Riglasreuth (5./11 - in Seugast) wollen mit vollem Ertrag dem Primus auf den Fersen bleiben. In der Partie der punkgleichen VfB Mantel (10.) und SV Wildenreuth (11./beide sechs Punkte) geht es um Zählbares, welches das Polster zur Abstiegszone dicker werden lässt.

Heute, 18:30 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
18:30

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
17:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00

