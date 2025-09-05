Kreisklassen: Spitzenspiele in Traßlberg, Waldau und Hahnbach

Der siebte Spieltag steht in den Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden auf dem Programm, er bringt in jeder der drei Staffeln eine Partie, in der sich Spitzenteams gegenüberstehen. Die neben der DJK Ensdorf immer noch eine blütenweiße Weste besitzende SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (1./18) - Topfavorit des Südens - wird auf eigenem Geläuf vom personell vor der Saison erheblich verstärkten und aktuell auf Platz 3 rangierenden TSV Kümmersbruck herausgefordert. "Schaun mer mal", ob die Jakob-Elf dem Primus einen ersten kleinen Flecken verpassen kann.
In einer engen Oststaffel (Rang 1 und Rang 9 trennen nur vier Punkte) sieht sich der am letzten Spieltag den Ligathon besteigende SV Waldau (1./13) beim Rangdritten SG Plößberg/Schönkirch II (3./11) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt.
Schließlich kreuzen in Hahnbach die gastgebende Bezirksligareserve (6./10) und die DJK Ebnath (3./11) die Klingen, beide gehören zu den schärfsten Verfolgern des Ligafavoriten FC Dießfurt (1./14), der seit dem letzten Spieltag den "Platz an der Sonne" übernommen hat.
Auf einen Blick die Ansetzungen des kommenden Wochenends in den drei Staffeln:
Kreisklasse Süd
Der Primus aus Traßlberg also vor einer kniffligen Hausaufgabe, über einen Punktverlust würde sich der im Gleichschritt mit "Trapo" die Liga anführende DJK Ensdorf (2./18) freuen, die gegen Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1) als haushoher Favorit ans Werk geht. In der Partie des SV Kauerhof (4./12) gegen die DJK Ammerthal II (6./10) geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenplätzen nicht noch größer werden zu lassen. "Andocken" ans gesicherte Mittelfeld steht im Fokus der Partie in Utzenhofen, wo die sich bislang schwer tuende SG (12./3) auf die SG Paulsdorf (10./6) prallt. Schließlich nimmt die Kreisligareserve des TuS Rosenberg (13./1) gegen den 1. FC Neukirchen (8./7) den nächsten Anlauf, um endlich den ersten Dreier einzufahren.
Kreisklasse Ost
Geht das "Bäumchen wechsel dich-Spiel" an der Tabellenspitze im Osten weiter, oder können die Männer von Rene Niemann die Pole verteidigen? Die zahlreichen Verfolger würden natürlich eine Einbuße des SVW begrüssen - mit der SpVgg Pirk (6./9) und der DJK Irchenrieth (4./10) stehen sich das zwei im direkten Duell gegenüber. Auch der derzeitige "Vize" DJK Weiden (2./12) wäre über einen Waldauer Ausrutscher "amused", gilt er doch beim Gastspiel in Moosbach (13./4) als Favorit - wohlwissend, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, wie die Friese-Elf ja in Püchersreuth schon erfahren durfte. Schwenken wir noch an den unteren Rand der Tabelle, da muss die einzig noch sieglose SpVgg Windischeschenbach (14./2) beim in Fahrt geratenen SV Altenstadt/WN (7./9) wohl auf die eigenen Gesetze eines Derbys hoffen, um Zählbares - vielleicht sogar den ersten vollen Ertrag - mitnehmen zu können. Für SpVgg-Coach Dominik Baschnagel ein "Special Match", geht es doch gegen seinen Heimatverein, dessen Trikot er viele Jahre tragen durfte.
Kreisklasse West
Nach etwas holprigem Start - mit zwei Remis in den ersten vier Partien - ist der FC Dießfurt (1./14) nun da, wo er sich zum Saisonende sehen will, nämlich auf dem Ligathron. Wohlwissend um die Eigendynamik von Nachbarduellen, reist die Ruda-Elf ins nahe Pressath (9./7), um in der Spur zu bleiben. Wiedergutmachung hat der zuletzt entthronte SV Neusorg (2./13 - gegen den Letzten TSV Königstein II) im Sinn und auch der SVSW Kemnath (4./11 - gegen Schwarzenbach) und der SV Riglasreuth (5./11 - in Seugast) wollen mit vollem Ertrag dem Primus auf den Fersen bleiben. In der Partie der punkgleichen VfB Mantel (10.) und SV Wildenreuth (11./beide sechs Punkte) geht es um Zählbares, welches das Polster zur Abstiegszone dicker werden lässt.