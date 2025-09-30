Kreisklassen-Schlusslichter gewinnen und geben Lebenszeichen

"Die Träger der Roten Laterne proben den Aufstand", so könnte man den zehnten Spieltag in den drei Kreisklassen des Kreises AM/WEN überschreiben, haben doch tatsächlich alle drei am unteren Rand des Klassements platzierten Teams den Knoten zum Platzen gebracht, einen Sieg einfahren können und damit den Hoffnungen auf bessere Zeiten Nahrung gegeben. Da schlägt die SpVgg Windischeschenbach (14./6) in der Oststaffel die SpVgg Pirk (10./12) durch ein Strafstoßtor in der Nachspielzeit mit 2:1 und landet damit den ersten Dreier, im Süden sichert sich die Bezirksligareserve des SV Inter Bergsteig Amberg (13./4) mit dem 2:1 gegen den SV Schmidmühlen (11./11) ebenfalls den ersten vollen Ertrag und schließlich zwingt im Westen der TSV Königstein II (14./7) den SV Immenreuth (8./13) mit 3:2 in die Knie und hat mit seinem nun zweiten Saisonsieg den Anschluß an die vor ihm platzierten Teams geschafft.

"Die Partie gegen den SC Germania Amberg war ein Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten, die unsere aktuelle Entwicklung gut widerspiegeln. In der ersten Halbzeit haben wir vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir standen kompakt, waren aktiv gegen den Ball und haben im Ballbesitz mit Geduld und Struktur nach vorne gespielt. Unser Positionsspiel war diszipliniert, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmten, und wir konnten den Gegner immer wieder vor große Probleme in seinem Offensivspiel stellen. Trotz der guten Leistung gerieten wir jedoch durch einen Abstimmungsfehler in der Defensive mit 0:1 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel konnten wir uns für unseren Aufwand belohnen und erzielten kurz nach Wiederanpfiff den verdienten Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf verloren wir jedoch zunehmend die Struktur. Wir wichen von unserem ursprünglichen Plan ab und bauten unser Spiel vermehrt über lange Bälle auf. Dadurch ermöglichten wir dem SC Germania Amberg mehr Zugriff auf die Partie und verloren selbst die Kontrolle. Germania nutzte dies konsequent und entschied das Spiel mit zwei weiteren Treffern für sich. Am Ende steht eine 1:3-Niederlage, die deutlich macht, woran wir weiterarbeiten müssen. Die ersten 45 Minuten waren ein Schritt in die richtige Richtung – jetzt gilt es, dieses Niveau über die gesamte Spielzeit zu halten", so das ausführliche Resümee von Gästetrainer Simon Heller.

"Ein für uns ein wichtiger Sieg gegen keineswegs enttäuschende Gäste. Wir haben es heute einfach gut gemacht, fast über die gesamte Spieldauer. Beim Gegentreffer waren wir einmal unkonzentriert, allerdings hat der Ausgleich diesmal keine Wirkung hinterlassen. Ich denke, aufgrund der Chancen, die wir hatten und der Tatsache, dass der Gegner kaum zu Abschlüssen kam, geht der Sieg an diesem Tag vollkommen in Ordnung", so Germania-Coach Thomas Roth.

Zehn Punkte aus den letzten vier Partien, die Leistungskurve der Germania zeigt weiterhin nach oben. Bei den Gästen hingegen setzt sich das Auf und Ab in den Ergebnissen fort. Präsentierte sich der SVE vor dem Seitenwechsel noch als disziplinierter, unangenehmer Spielpartner - der Ausgleich nach dem Seitenwechsel war nicht unverdient - verlor die Heller-Elf gegen auf das Gaspedal tretende Gastgeber danach allerdings den Faden und musste eine am Ende verdiente Niederlage - die dritte in der Fremde - hinnehmen.

Mit dem ersten Sieg in Neukirchen seit 14 Jahren - und dann noch einem sehr hohen - zieht die DJK Ensdorf also weiter unbeirrt ihre Kreise an der Tabellenspitze - 30 Punkte nach zehn Spielen ist schon eine mehr als beeindruckende Bilanz. Mithalten kann da einzig die SG Traßlberg/Mipo (2./26 - 5:2 gegen Kauerhof), deren Abstand zum Verfolgerfeld immerhin sieben Zähler beträgt. Sicherlich bemerkenswert das bisherige Auftreten des Liganeulings SV Loderhof (3./19 - 2:1 in Ammerthal), der in neuer Umgebung eine scharfe Klinge schlägt. Im Tabellenkeller "muckt" Inter Bergsteig II also auf, über dem TuS Rosenberg II (Platz 14) dagegen sind die Wolken bei nur einem Punkt und 3:33 Toren schon sehr sehr dunkel. Schließlich rangiert Im Abstand von fünf Punkten zum rettenden Ufer der Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (12./6 - 0:2 in Kümmersbruck) auf dem ersten "Schleudersitz".

Schwenken wir vom Keller in die Höhen der drei Staffeln, da haben die das Klassements anführenden Teams am Wochenende nichts anbrennen lassen. Sowohl der Primus des Westens FC Dießfurt (1./26 - 3:1 gegen Seugast/Schlicht II), als auch der des Südens DJK Ensdorf (1./30 - 6:1 in Neukirchen) und schließlich die DJK Irchenrieth aus der Ostgruppe (1./25 - 4:0 gegen DJK Neustadt) haben ihre Pole Position verteidigen können.

Tore: 1:0 Simon Koberstein (40.), 1:1 Lukas Maul (75.), 1:2 Nico Dierschedl (86.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Florian Paa (45.), 2:0 Mario Micko (62.) - Schiedsrichter: Josef Kneißl - Zuschauer: 120

Erleichterung herrschte am vergangenen Samstag am Bergsteig in Amberg, wo die einheimische Bezirksligareserve endlich den Bock umstossen konnte und den ersten Dreier im Punktesack verstaute. Per Distanzschuß brachte Sven Gruber nach einer Viertelstunde seine Farben in Führung. Nach dem Ausgleich durch ein Eigentor verpasste die Heimelf eine frühzeitige, erneute Führung, als Nikolei Dürrbeck mit seinem Strafstoß an Gästekeeper Eias Graf scheiterte. Eine Viertelstunde vor dem Ende sollte dann ein weiterer Elfmeter für die Entscheidung sorgen. "Nach den hohen Niederlagen der letzten Wochen platzte bei uns endlich der Knoten. In Hälfte 1 vergaben wir sehr gute Möglichkeiten, zum Beispiel verschossen wir einen Foulelfmeter. Der Siegtreffer fiel dann ebenfalls durch einen Foulelfmeter, den Mesko Becirovic verwandelte und damit den verdienten Sieg sicherstellte", so Bergsteig-Coach Andreas Wächter. Tore: 1:0 Sven Gruber (15.), 1:1 Sergiy Kuzmenko (19./Eigentor), 2:1 Mesud Becirovic (75./Strafstoß) - Schiedsrichter: Benedikt Schmidbauer - Zuschauer: 30 Kreisklasse Ost Mit dem vierten Dreier in Folge verteidigt die DJK Irchenrieth (1./22) also den Platz am Ligathron, muss diesen aber mit dem punktgleichen SV Waldau (2./22 - 5:0 gegen die SG Püchersreuth) teilen. Schärfster Verfolger des Duos bleibt die DJK Weiden (3./19 - 2:0 gegen Plößberg/Schönkirch II). In den miefigen Abgründen der Liga hofft die SpVgg Windischeschenbach (14./6) nun, dass der erste Sieg den Turnaround eingeleitet hat. An Schleudersitzinhaber SpVgg Moosbach (13./8) ist man schon mal auf zwei Punkte dran. Davor - von der SG Püchersreuth auf Platz 11 mit 11 Punkten bis hinauf auf Platz 5, dort rangiert der TSV Pleystein mit 15 Punkten - geht es extrem eng zu. Mit einem Sieg kann man da gleich mehrere Stufen auf der Tabellenleiter nach oben klettern, auf der anderen Seite kann eine Niederlage für die am oberen Rand dieser achtköpfigen Gruppe platzieren Teams auch schnell eine Talfahrt nach sich ziehen. Eng, enger, Kreisklasse Ost halt.

Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit - die besseren Chancen lagen allerdings eher auf Irchenriether Seite - kam Neustadt gut raus aus der Kabine, spätestens nach dem 3:0 war die Gegenwehr aber dann gebrochen. Der Sieg war unter dem Strich auch verdient. (Quelle: Kurzbericht DJK Irchenrieth) "Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Wir waren über die gesamten 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und haben zu keiner Zeit Zweifel aufkommen lassen. Es war ein sehr reifer und konzentrierter Auftritt mit wenigen Fehlern auf unserer Seite. Neustadt wurde lediglich durch Standardsituationen vereinzelt gefährlich. Einziger Kritikpunkt bleibt die Chancenverwertung - der Deckel muss zur Halbzeit eigentlich schon drauf sein. Wenn Neustadt da den Ausgleich macht, kann es nochmal ein unnötig dreckiges Spiel werden. Da müssen wir in Zukunft konsequenter und abgezockter vor dem Tor agieren. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg und freuen uns jetzt auf das Derby gegen die DJK Weiden am kommenden Sonntag", so DJK-Coach Michael Bachmeier Gästespielertrainer Enrico Köllner sah den Spielverlauf ein wenig anders. "Ein über weite Strecken halbwegs ausgeglichenes Spiel, auch von den Torchancen her gesehen war das quantitativ und qualitativ ausgeglichen. In den entscheidenden Momenten waren wir aber nicht wach genug und ein Tabellenführer nutzt solche Fehler mit dieser offensiven Qualität dann eben eiskalt aus. Der Torhüter von Irchenrieth hatte einen starken Tag, auch wenn unsere Abschlüsse zumeist sehr zentral kamen. Daher geht der Sieg alles in allem durchaus verdient an Irchenrieth, fällt in dieser Höhe aber ein bis zwei Tore zu hoch aus. Hatten wir schon in Halbzeit 1 drei Riesendinger, die wir nicht nutzten, hatten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit unsere stärkste Phase, da müssen wir mindestens eins machen. Wenn wir da treffen, läuft das Spiel anders." Tore: 1:0 und 2:0 Maximilian Kaufmann (28./50.), 3:0 und 4:0 Thomas Drephal (63./66.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Fried (27.), 2:0 Fabian Friese (73.) - Schiedsrichter: Maik Kreye - Zuschauer: 80 - Zeitstrafe für Christoph Schmidkonz (19./Plößberg).

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Vehbi Zogaj (25./27./30.), 4:0 Niko Lohner (63.), 5:0 Fabian Zaus (67.), 6:0 Ansalem Ogbonnaya (79.) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 70 - Platzverweise: Gelb-Rot für Maximilian Reger (32.) und Nikolas Haberkorn (85./beide Altenstadt/VOH).

Tore: 1:0 und 2:0 Tobias Guber (8./15.), 3:0 und 4:0 Felix Volkmer (17./Strafstoß und 22.), 5:0 Quirin Schmidt (79.) - Schiedsrichter: Sven Kossligk - Zuschauer: 150

"Eschawo lebt noch", hieß es im Sportheim der SpVgg Windischeschenbach nach dem verdienten Heimsieg gegen Pirk. "Meine Jungs haben heute alles auf dem Platz gelassen", freute sich Trainer Dominik Baschnagel, "Pirk war der erwartet schwere Gegner, Stefan Krebs hatte seine Jungs gut eingestellt", ergänzte er noch. Das Spiel stand von Beginn an auf des Messers Schneide. Viele Zweikämpfe, viele Unterbrechungen nach Pfiffen des gut leitenden Schiedsrichters machten die Partie sehr zerfahren. Beide Mannschaften lieferten sich viele packende Mittelfeldduelle, insgesamt sahen die Fans ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. SpVgg-Kapitän Flo Prantzke entschied die Partie letztlich mit einem Doppelpack. Erst erzielte er den Ausgleich, bevor er in der dritten Minute der Nachspielzeit einen berechtigten Elfmeter zum Siegtreffer verwandelte. Windischeschenbach gab damit ein Lebenszeichen ab und hofft nun auf einen Aufschwung. (Quelle: Spielbericht SpVgg Windischeschenbach). Gästetrainer Stefan Krebs war natürlich in höchstem Maße frustriert und enttäuscht. "Eine bittere Niederlage - nach einer 1:0-Führung haben wir es nicht geschafft, das 2:0 nachzulegen, gleich fünf oder sechs Großchancen liegen gelassen und am Ende das Spiel noch verloren. Mir fehlen die Worte." Tore: 0:1 Benedikt Schiesl (46.), 1:1 und 2:1 Florian Prantzke (61./90.+3 per Strafstoß) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 100

Nach der Demütigung von Pirk landete der FC einen eminent wichtigen Heimsieg gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller. Nach frühem 1:0 - der von David Duschner getretene Ball wurde von Marco Lehner unhaltbar für den Moosbacher Keeper Phlipp Pausch noch abgefälscht - dauerte es eine Stunde, ehe die Heimelf nachlegte. Diesmal fungierte David Duschner als Vorbereiter, sein Zuspiel verwertete Kilian Pfanzelt zum 2:0. Zuvor hatte der Moosbacher Ferdinand Schießl nach Gelb-Rot das Spielfeld verlassen müssen, in der 71. Minute folgte ihm sein Mannschaftskamerad Jonas Zimmermann, er erhielt glatt Rot. "Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben es dem Gegner einfach zu leicht gemacht. So konnte dieser trotz wenig Initiative zwei Tore erzielen, die durch unsere mangelhafte Defensivleistung ermöglicht wurden. Respekt an die neun verbliebenen Spieler, die trotz Überzahl des Gegners gut mithalten konnten und nichts mehr zuliessen. Schade, dass das Spiel und die Spieler nicht im Vordergrund standen, sondern eher zweifelhafte Entscheidungen. Jetzt heißt es, in der Trainingswoche alles zu geben, um im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen zu können", so Gästetrainer Alexander Pecher. Tore: 1:0 David Duschner (10.), 2:0 Kilian Pfanzelt (60.) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 80 - Platzverweise: Gelb-Rot für Ferdinand Schießl (54./Moosbach) und Rot für Jonas Zimmermann (71./Moosbach)

Tore: 1:0 Damian Musiol (8.), 1:1 Volkan Kuzpinari (30.), 2:1 Klaus Moucha (78.), 2:2 und 2:3 Tobias Ach (81./90.+2) - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 60 Kreisklasse West Topfavorit FC Dießfurt wird den eigenen Ambitionen weiterhin gerecht, der Vorsprung der Ruda-Elf zum "Vize" SV Neusorg (2./20 - 3:0-Derbysieger in Ebnath) beträgt sechs Punkte. Auf den Rängen 3 und 4 rangieren der SV Hahnbach (3./18 - nur 1:1 in Wildenreuth) und der SVSW Kemnath (4./18 - 2:1 gegen Mantel), vor der Überraschungsmannschaft der bisherigen Spielzeit, dem SV Riglasreuth (5./17 - 5:2 gegen Auerbach) und der DJK Ebnath (ebenfalls 17 Zähler). Extrem "kuschelig" geht´s im Tabellenkeller zu: Der Dreier von Königstein II ("Big Points" gegen Immenreuth) hat die Sorgenfalten der Teams bis hinauf zu Platz 7 (SG Seugast - 13 Punkte) größer werden lassen, ist doch der Abstand zum einzigen Direktabstiegsplatz geschrumpft. Die am meisten gefährdeten Teams sind aktuell neben Königstein und Auerbach II (8 Punkte) die beiden Nachbarvereine SC Schwarzenbach (7 Punkte) und TSV Pressath (8 Punkte), die sich am Wochenende im direkten Duell 2:2 trennten, ein Derbyergebnis, was keinen so recht zufriedenstellen konnte.

Tore: 1:0 Markus Hecht (20.), 2:0 Sebastian Schmucker (27.), 2:1 David Lauterbach (48.), 2:2 Rahmat Nasiri (70.), 3:2 Finn Seitz (71.), 4:2 Markus Hecht (78.), 5:2 Finn Seitz (84.) - Schiedsrichter: Patrick Lache - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Cilian Graf (11.), 1:1 Daniel Hofmann (83.) - Schiedsrichter: Bernhard Kunz - Zuschauer: 44

Tore: 1:0 Korbinian Fischer (9.), 2:0 Mohammad Namo (55.), 2:1 Alexander Sparrer (61.), 2:2 Thorsten Loeb (86./Eigentor) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 100

Von Beginn an war der SV Neusorg die spielbestimmende Mannschaft. Mit viel Ballbesitz kontrollierte man das Geschehen, hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten, gegen die tiefstehende Abwehr der Gastgeber durchzudringen. Nach 25 Minuten setzte Krapf mit einem Schuss an den Außenpfosten das erste Ausrufezeichen. Das Spiel fand überwiegend in der Hälfte der Ebnather statt, dennoch hatte die DJK nach einem Standard ebenfalls einen Pfostentreffer zu verzeichnen. Torlos ging es schließlich in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann furios, Neusorg zeigte sofort den unbedingten Siegeswillen. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff reagierte Marijan Würtele am schnellsten nach dem Klärungsversuch einer Ecke und markierte das 0:1. Der Druck der Gäste blieb hoch und in der 55. Minute schob Raphael Herold nach starker Vorarbeit von Heser zum 0:2 ein. Neusorg presste nun extrem aggressiv, zwang die Heimelf zu Fehlern und dominierte die Partie klar. Lediglich der gut aufgelegte Ebnather Torhüter verhinderte mit starken Paraden eine deutlichere Führung. In der 80. Minute belohnte sich schließlich Leon Traßl für seine starke Leistung, umkurvte den Keeper und stellte mit dem 0:3 den verdienten Derbysieg sicher. Am Ende stand ein klarer Sieg, bei dem der SV Neusorg von Anfang an die Kontrolle hatte. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, auf die sich in den kommenden Wochen aufbauen lässt. (Quelle: Spielbericht SV Neusorg) „Das war heute ein richtig starker Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben das Spiel von Beginn an kontrolliert, uns viele Chancen erarbeitet und vor allem in der zweiten Halbzeit unsere Qualität gezeigt. Jeder Spieler hat heute seinen Teil zum Derbysieg beigetragen – darauf können wir stolz sein. Jetzt gilt es, diese Leistung in den nächsten Wochen zu bestätigen“, so Gästetrainer Patrick Müller. DJK-Coach Johannes Reiß schilderte seine Eindrücke folgendermassen: "Es ist immer ärgerlich, im Derby zu verlieren und dann auch noch zuhause. Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen mit wenigen Tormöglichkeiten. Auf beiden Seiten war ein Pfostentreffer zu vermelden. Nach der Halbzeit erwischte Neusorg den Traumstart und ging bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Würtele bekam das Leder nach eine abgewehrten Ecke und brachte es, trotz voll besetztem Strafraum im Tor unter. Für Neusorg war das wie ein Startschuss und sie wurden immer griffiger in den Zweikämpfen. Das 2:0 war stark abseitsverdächtig, aber resultierte aus einem Ballverlust in der Abwehr. Mit dem 3:0 besiegelte Traßl, der den Keeper umkurvte und einschob, den verdienten Sieg für Neusorg." Tore: 0:1 Marijan Würtele (47.), 0:2 Raphael Herold (55.), 0:3 Leon Traßl (80.) - Schiedsrichter: Roman Solter - Zuschauer: 200 - Zeitstrafe für Lukas Eichhorn (76./Ebnath)

Tore: 1:0 Timo Fischer (30.), 2:0 Miroslav Havel (34.), 2:1 Ersin Tiryaki (44.), 3:1 Simon Schmid (50.) - Schiedsrichter: Andre Hönig - Zuschauer: 101 - Platzverweise: Rot für Marin Matous (32./Seugast) und Gelb-Rot für Manuel Ströhl (62./Seugast).

Tore: 1:0 Serhat Kaya (9.), 1:1 Mirco Dobner (75.), 2:1 Soner Öksüz (84.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 90