 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Derbystimmung herrscht am Sonntag in Altenstadt/WN, wenn der gastgebende Tabellenzweite (in Blau-Schwarz) auf den Nachbarn aus der Kreisstadt, die DJK Neustadt (in Gelb-Schwarz), prallt.
Derbystimmung herrscht am Sonntag in Altenstadt/WN, wenn der gastgebende Tabellenzweite (in Blau-Schwarz) auf den Nachbarn aus der Kreisstadt, die DJK Neustadt (in Gelb-Schwarz), prallt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Kreisklassen: Runde 15 bietet "Abstiegsknaller" im Westen und Osten

Pressath vs. Auerbach (West) und Püchersreuth vs. Moosbach (Ost) bringen "Abstiegskampf pur" +++ Gleich mehrere Derbys stehen am Programm in allen drei Ligen

"Schaun mer mal", ob die aktuellen Wetterverhältnisse der Austragung der ein oder anderen Partie des 15. Spieltags in den drei Kreisklassen des Spielkreises AM/WEN einen Strich durch die Rechnung machen. Hoffen wir auf das Beste, wenngleich die Wetterprognosen nicht unbedingt verheißungsvoll sind. Gehen wir davon aus, dass gespielt werden kann, dann sehen sowohl die West- als auch die Oststaffel am Sonntag ein einer Partie knallharten Abstiegskampf, prallen doch vier Teams aufeinander, denen - bildlich gesehen - das Wasser bis zum Hals steht. So geht es in den Matches TSV Pressath (12./8) gegen SV 08 Auerbach II (14./8) in der KK West und SG Püchersreuth/Floß (13./12) gegen die SpVgg Moosbach (12./12) im Osten um nichts anderes, als das nackte Überleben in der Liga. Dass die Punkte gegen die direkte Konkurrenz quasi doppelt zählen, ist klar, zudem geht es hier wie dort darum, an das in Reichweite liegende "rettende Ufer" anzudocken.

Gleich eine ganze Reihe von Derbys stehen zudem auf dem Programm. Im Süden sehen die Fans in Ammerthal (gegen Germania Amberg), Rosenberg (gegen Loderhof) und Kümmersbruck (gegen Bergsteig Amberg II) Nachbarduelle, im Osten in Altenstadt/WN (gegen Neustadt) und Altenstadt/VOH (gegen Pleystein). Im Westen hat die Partie des SV Hahnbach II gegen die SG Seugast/Schlicht II auch Derbycharakter, liegen zwischen den beiden Gemeinden doch nur 13 Kilometer.

Im Überblick die Paarungen des kommenden Wochenends, die bis auf ein Nachholspiel im Westen allesamt am Sonntag, 2. November angepfiffen werden.

Kreisklasse Süd

Primus "Trapo" (1./38 - gegen Schmidmühlen II) und sein "Vize" aus Ensdorf (2./33 - gegen Utzenhofen/Kastl) sind haushohe Favoriten, alles andere als ein Dreier käme schon einer kleinen Sensation gleich. Am unteren Rand des Klassements werden sich die Kellerkinder schwer tun, etwas zu Verbesserung der prekären Lage tun zu können. Vor dem TuS Rosenberg II (14./1 - Derby gegen Loderhof), der Inter Bergsteig-Reserve (13./4 - Derby in Kümmersbruck) und schließlich die SG Utzenhofen/Kastl (12./6 - Herkulesaufgabe beim Ligaprimus Traßlberg) bauen sich hohe Mauern auf, wobei die beiden Erstgenannten auf die Eigenheiten von Nachbarduellen bauen, um eine Überraschung zu schaffen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
14:00

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
14:15

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
14:00live

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
14:00

So., 02.11.2025, 12:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
12:15

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
14:30

Kreisklasse Ost

Das Führungsduo der Liga, die DJK Irchenrieth (1./30 - im "Match der Extreme bei Schlußlicht Windischeschenbach) und der SV Altenstadt/WN (2./26 - im brisanten Derby gegen Neustadt) schlüpft am Wochenende in die Rolle des Favoriten und möchte natürlich die aktuelle Position verteidigen. Im Duell SV Waldau (4./24) vs. DJK Weiden (3./25) stehen sich die beiden schärfsten Verfolger des Zweigestirns an der Tabellenspitze im direkten Duell gegenüber. Für beide gilt natürlich, dranzubleiben an den Oberen, der Abstand zu den Rängen 1 und 2 soll bis zur Winterpause (letzter Spieltag des Jahres ist auf den 23. November datiert) keinesfalls anwachsen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
14:00live

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
14:00live

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
14:00live

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
14:00live

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
14:00

Kreisklasse West
Das Trio am oberen Rand der Tabelle geniesst am Wochenende durchwegs einen Heimvorteil, dabei muss erwartet werden, dass sich der FC Dießfurt (1./38 - gegen Riglasreuth), der SV Neusorg (2./30 - gegen Mantel) und auch die "Schwarz-Weissen" aus Kemnath (3./28 - gegen Königstein II) keine Blöße geben werden und damit in der Spur bleiben. In den "übelriechenden Gefilden" der Liga prallen ja Pressath und Auerbach direkt aufeinander, Mitstreiter SC Schwarzenbach (13./8 - gegen Immenreuth) hofft auf den ersten Saisonheimsieg, um sich den gesicherten Plätzen womöglich bis auf einen Zähler zu nähern.

Nachholspiel des 11. Spieltags:

Heute, 19:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
19:00

Die Paarungen der Runde 15:

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
14:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00

31.10.2025, 12:00 Uhr
Werner SchaupertAutor