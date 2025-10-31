Kreisklassen: Runde 15 bietet "Abstiegsknaller" im Westen und Osten

"Schaun mer mal", ob die aktuellen Wetterverhältnisse der Austragung der ein oder anderen Partie des 15. Spieltags in den drei Kreisklassen des Spielkreises AM/WEN einen Strich durch die Rechnung machen. Hoffen wir auf das Beste, wenngleich die Wetterprognosen nicht unbedingt verheißungsvoll sind. Gehen wir davon aus, dass gespielt werden kann, dann sehen sowohl die West- als auch die Oststaffel am Sonntag ein einer Partie knallharten Abstiegskampf, prallen doch vier Teams aufeinander, denen - bildlich gesehen - das Wasser bis zum Hals steht. So geht es in den Matches TSV Pressath (12./8) gegen SV 08 Auerbach II (14./8) in der KK West und SG Püchersreuth/Floß (13./12) gegen die SpVgg Moosbach (12./12) im Osten um nichts anderes, als das nackte Überleben in der Liga. Dass die Punkte gegen die direkte Konkurrenz quasi doppelt zählen, ist klar, zudem geht es hier wie dort darum, an das in Reichweite liegende "rettende Ufer" anzudocken.
Gleich eine ganze Reihe von Derbys stehen zudem auf dem Programm. Im Süden sehen die Fans in Ammerthal (gegen Germania Amberg), Rosenberg (gegen Loderhof) und Kümmersbruck (gegen Bergsteig Amberg II) Nachbarduelle, im Osten in Altenstadt/WN (gegen Neustadt) und Altenstadt/VOH (gegen Pleystein). Im Westen hat die Partie des SV Hahnbach II gegen die SG Seugast/Schlicht II auch Derbycharakter, liegen zwischen den beiden Gemeinden doch nur 13 Kilometer.
Im Überblick die Paarungen des kommenden Wochenends, die bis auf ein Nachholspiel im Westen allesamt am Sonntag, 2. November angepfiffen werden.
Kreisklasse Süd
Primus "Trapo" (1./38 - gegen Schmidmühlen II) und sein "Vize" aus Ensdorf (2./33 - gegen Utzenhofen/Kastl) sind haushohe Favoriten, alles andere als ein Dreier käme schon einer kleinen Sensation gleich. Am unteren Rand des Klassements werden sich die Kellerkinder schwer tun, etwas zu Verbesserung der prekären Lage tun zu können. Vor dem TuS Rosenberg II (14./1 - Derby gegen Loderhof), der Inter Bergsteig-Reserve (13./4 - Derby in Kümmersbruck) und schließlich die SG Utzenhofen/Kastl (12./6 - Herkulesaufgabe beim Ligaprimus Traßlberg) bauen sich hohe Mauern auf, wobei die beiden Erstgenannten auf die Eigenheiten von Nachbarduellen bauen, um eine Überraschung zu schaffen.
Kreisklasse Ost
Das Führungsduo der Liga, die DJK Irchenrieth (1./30 - im "Match der Extreme bei Schlußlicht Windischeschenbach) und der SV Altenstadt/WN (2./26 - im brisanten Derby gegen Neustadt) schlüpft am Wochenende in die Rolle des Favoriten und möchte natürlich die aktuelle Position verteidigen. Im Duell SV Waldau (4./24) vs. DJK Weiden (3./25) stehen sich die beiden schärfsten Verfolger des Zweigestirns an der Tabellenspitze im direkten Duell gegenüber. Für beide gilt natürlich, dranzubleiben an den Oberen, der Abstand zu den Rängen 1 und 2 soll bis zur Winterpause (letzter Spieltag des Jahres ist auf den 23. November datiert) keinesfalls anwachsen.
Nachholspiel des 11. Spieltags:
Die Paarungen der Runde 15: