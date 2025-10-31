Kreisklassen: Runde 15 bietet "Abstiegsknaller" im Westen und Osten

Gleich eine ganze Reihe von Derbys stehen zudem auf dem Programm. Im Süden sehen die Fans in Ammerthal (gegen Germania Amberg), Rosenberg (gegen Loderhof) und Kümmersbruck (gegen Bergsteig Amberg II) Nachbarduelle, im Osten in Altenstadt/WN (gegen Neustadt) und Altenstadt/VOH (gegen Pleystein). Im Westen hat die Partie des SV Hahnbach II gegen die SG Seugast/Schlicht II auch Derbycharakter, liegen zwischen den beiden Gemeinden doch nur 13 Kilometer.

Im Überblick die Paarungen des kommenden Wochenends, die bis auf ein Nachholspiel im Westen allesamt am Sonntag, 2. November angepfiffen werden.

Kreisklasse Süd

Primus "Trapo" (1./38 - gegen Schmidmühlen II) und sein "Vize" aus Ensdorf (2./33 - gegen Utzenhofen/Kastl) sind haushohe Favoriten, alles andere als ein Dreier käme schon einer kleinen Sensation gleich. Am unteren Rand des Klassements werden sich die Kellerkinder schwer tun, etwas zu Verbesserung der prekären Lage tun zu können. Vor dem TuS Rosenberg II (14./1 - Derby gegen Loderhof), der Inter Bergsteig-Reserve (13./4 - Derby in Kümmersbruck) und schließlich die SG Utzenhofen/Kastl (12./6 - Herkulesaufgabe beim Ligaprimus Traßlberg) bauen sich hohe Mauern auf, wobei die beiden Erstgenannten auf die Eigenheiten von Nachbarduellen bauen, um eine Überraschung zu schaffen.