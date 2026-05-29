Kreisklassen-Partie eskaliert: Schlägerei sorgt für Spielabbruch

Normalerweise sollte das vorletzte Saisonspiel in der Kreisklasse Inn/Salzach 2 ein gemütlicher Sommerkick werden. Doch das Spiel entwickelte sich zum Debakel.
Rosenheim – Ein Spiel von großer Bedeutung, weit über das Sportliche hinaus – überschattet von einer Schlägerei. Sportlich ging es in der Partie zwischen 1860 Rosenheim II und NK Croatia um nicht mehr viel. 1860 II stand bereits als Meister und Aufsteiger fest, Croatia befand sich auf Rang neun, kann aber noch in die Abstiegsrelegation rutschen. Vielmehr stand das Spiel im Zeichen von Gurjo Ilic – ehemaliger Spieler und langjähriges Vorstandsmitglied von Croatia –, der kürzlich überraschend verstorben ist.
Die Partie sollte den Zusammenhalt im Rosenheimer Fußball verdeutlichen und einem Benefizspiel für Ilic gleichen – stattdessen endete der Tag in einer Tragödie. Die Polizei gab an, dass es nach einem groben Foulspiel zunächst zu einem Handgemenge gekommen sei, woraufhin rund 20 Personen den Platz gestürmt haben sollen. Die Situation eskalierte und das Spiel musste abgebrochen werden. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mann musste sogar mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.
Sportlich zeigte sich lange eine ausgeglichene Partie. Beim Stand von 2:2 erzielte 1860 Rosenheim in der 84. Minute den Führungstreffer – wenig später eskalierte die Situation. Auch ein Spieler soll verletzt worden sein.
Auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal von NK Croatia wird die Situation wie folgt geschildert: „Aufgrund des unverantwortlichen Verhaltens einer Person, die offensichtlich nicht wegen des Fußballs gekommen war, wurde einer unserer Spieler angegriffen und erlitt körperliche Verletzungen, weshalb er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste.“
Ein Augenzeuge bestätigte gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern die Ereignisse. „Es ist Folgendes passiert: Ein Spieler von 1860 Rosenheim wurde gefoult und blieb am Boden liegen. Im Anschluss sah es für mich so aus, als hätte der Croatia-Spieler beim Drübersteigen noch nachgetreten. Daraufhin ist ein Zuschauer gekommen und wollte den Croatia-Spieler schlagen, woraufhin die gesamte Situation eskaliert ist.“
Beide Mannschaften verurteilten in ihren Statements jegliche Gewalt auf und neben dem Fußballplatz. „Fußball steht für Respekt, Fairness und Zusammenhalt – Werte, die jederzeit im Vordergrund stehen sollten“, schrieb 1860 Rosenheim auf Instagram. Direkt zur Situation wollten sich beide Vereine auf Anfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.
Ein trauriger Tag für den Rosenheimer Amateurfußball.