Kreisklassen-Partie eskaliert: Schlägerei sorgt für Spielabbruch Polizei ermittelt von Luca Hayden / Marcel Huse · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Symbolbild: Die Partie zwischen NK Croatia und 1860 Rosenheim II musste nach einer Schlägerei abgebrochen werden – die Ermittlungen der Polizei laufen. – Foto: IMAGO / Martin Wagner und IMA

Normalerweise sollte das vorletzte Saisonspiel in der Kreisklasse Inn/Salzach 2 ein gemütlicher Sommerkick werden. Doch das Spiel entwickelte sich zum Debakel.

Rosenheim – Ein Spiel von großer Bedeutung, weit über das Sportliche hinaus – überschattet von einer Schlägerei. Sportlich ging es in der Partie zwischen 1860 Rosenheim II und NK Croatia um nicht mehr viel. 1860 II stand bereits als Meister und Aufsteiger fest, Croatia befand sich auf Rang neun, kann aber noch in die Abstiegsrelegation rutschen. Vielmehr stand das Spiel im Zeichen von Gurjo Ilic – ehemaliger Spieler und langjähriges Vorstandsmitglied von Croatia –, der kürzlich überraschend verstorben ist. Die Partie sollte den Zusammenhalt im Rosenheimer Fußball verdeutlichen und einem Benefizspiel für Ilic gleichen – stattdessen endete der Tag in einer Tragödie. Die Polizei gab an, dass es nach einem groben Foulspiel zunächst zu einem Handgemenge gekommen sei, woraufhin rund 20 Personen den Platz gestürmt haben sollen. Die Situation eskalierte und das Spiel musste abgebrochen werden. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mann musste sogar mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.