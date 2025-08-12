Kreisklassen: Neusorg, Traßlberg und Altenstadt/VOH auf der "Pole"

Mit dem SV Neusorg (KK West - 3:2 gegen Immenreuth) und der SG Traßlberg/Mipo (KK Süd - 2:0 gegen Etzelwang) grüßen zwei Vereine von der Tabellenspitze, die man dort auch erwarten konnte. Ein wenig überraschend dagegen hat in der KK Ost der Aufsteiger SV Altenstadt/VOH (4:0 gegen die DJK Neustadt) den "Platz an der Sonne" inne.

"Bei über 33 Grad im Schatten war es für beide Seiten eine enorme Herausforderung und trotzdem war es ein Spiel mit hohem Tempo und enormem Einsatz beider Mannschaften! Das Spiel war ein klassisches „wer die erste Bude macht, gewinnt am Ende“. Nun, das erste Tor habe in dem Fall ich geschossen - ins eigene Tor - und wir haben trotzdem verloren. Wir haben dann noch die Chance auf den Ausgleich, aber der Ball wird von der Linie gekratzt, folglich mussten wir aufmachen und wurden beim Spielaufbau mit dem 2:0 bestraft. Trapo hat sich diesen Sieg hart erarbeitet und ist somit verdient als Sieger vom Platz gegangen. Respekt an diese Willensleistung! Haken dahinter, jetzt kommt Ensdorf - wir sind bereit", so SVE-Spielercoach Simon Heller.

"Mit einem schwer erkämpften Heimsieg sicherten wir uns den nächsten Dreier. Gegen einen sehr kompakt und vor allem sehr tief stehenden Gegner, der ausschließlich mit langen Bällen operierte, behielten wir über die gesamte Spielzeit die volle Spielkontrolle. Während wir in Halbzeit 1 die klaren Torchancen vermissen liessen, schalteten wir nach der Pause einen Gang hoch und erarbeiteten und damit dann Einschußmöglichkeiten. Hier haben wir allerdings die nötige Konsequenz vermissen lassen, weshalb ein Eigentor der Gäste herhalten musste, um in Führung zu gehen. Insgesamt muß man der ganzen Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Trotz der Hitze behielten wir immer einen kühlen Kopf, haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und konnten so letztlich den verdienten Heimsieg einfahren. Am Ende ein hartes Stück Arbeit gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft aus Etzelwang, die sich - wie schon immer -als unangenehmer Gegner präsentiert hat", so Julian Reindl, Kapitän des Tabellenführers.

Trotz - wegen hoher sommerlicher Temperaturen - schwierigen äußeren Bedingungen lieferten sich die beiden Kontrahenten ein intensives und spannendes Match, welches der Ligaprimus durch zwei Treffer in der "Crunchtime" gegen einen starken Gast letztlich für sich entschied. Beide Seiten fassen die anstrengenden 93 Minuten zusammen:

Wie erwähnt sitzt die SG Traßlberg auf dem Ligathron, muss diesen aber mit der DJK Ensdorf (4:0 gegen Schmidmühlen) und der Überraschungsmannschaft aus Kümmersbruck (3:1 in Rosenberg) teilen. Alle drei Teams haben die Maximalpunktzahl von neun Zählern auf der Habenseite. In negativer Hinsicht überraschen hingegen bislang der 1. FC Neukirchen (1:6 gegen Germania Amberg) und Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (1:4 in Loderhof), die beide noch punktlos im Tabellenkeller auf der Stelle treten. In dieser Tabellenregion hatte man beide Mannschaften - auch wenn die Saison noch jung ist - beileibe nicht erwartet.

"Das Sohn-Vater-Duell wurde letztendlich durch die mangelnde Fitness meiner Mannschaft entschieden. Wir hatten uns einen Plan zurecht gelegt, der bis zum 1:0 gut aufgegangen ist. Wir wollten kompakt verteidigen und dann unsere Chance über unsere schnellen Stürmer suchen. Dann fiel das 0:1 nach einer schönen Kombination, bei der wir zu weit weg vom Gegenspieler standen und das 0:2 kurz vor der Pause, da haben wir nicht aufgepasst und wurden über die Außenbahn überspielt. Nach der Pause wollten wir noch einmal alles in die Waagschale werfen, um den Anschluß zu schaffen, der uns dann auch gelungen ist. Es kam aber nur kurz Hoffnung auf, da wir fast im Gegenzug - nach erneuter Unkonzentriertheit - das 1:3 aus unserer Sicht hinnehmen müssen. Danach konnten wir nichts mehr zulegen, das Wetter tat dabei das Übrige. Einige Jungs waren aufgrund des Trainingsrückstands einfach nicht in der Lage, noch einmal Gas zu geben. Letzten Endes ein verdienter Sieg der Kauerhofer, den ich meinem Sohn dann auch gegönnt habe", so Achim Beck, Trainer der Gäste und Vater des Kauerhofer Coaches.

"Wir haben das Spiel von Beginn an ruhig und konzentriert aufgebaut und uns verdient eine 2:0-Pausenführung erarbeitet. Nach dem Anschlusstreffer wurde es kurz hektisch, doch mit dem 3:1 konnten wir die Kontrolle zurückgewinnen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die bei den heißen Temperaturen eine bemerkenswerte Laufbereitschaft gezeigt und sich am Ende mit dem Sieg belohnt hat", so Konstantin Beck, Coach des SVK.

Nach Wiederbeginn agierten die Gastgeber dominanter und versäumten es, die Führung auszubauen. Durch den Anschlusstreffer von Julian Meixner kam kurzfristig noch einmal Spannung auf. Paul Schmidt brachte den Dreier in der 63. Minute in trockene Tücher. Da die Gäste nur ein überschaubares Wechselkontingent zur Verfügung hatten, machte sich dieses bei den hohen Temperaturen zunehmend nachteilig für sie bemerkbar. Das Manko der Kauerhofer darf schon thematisiert werden, denn man hätte sich das Ganze einfacher machen können und müssen, in dem man wenigstens einen der zahlreichen Konter zur endgültigen Entscheidung verwertet hätte. Trotzdem gebührt beiden Teams eine Fleissnote, weil sie bei den Umständen eine flotte Partie geboten hatten. (Quelle: Spielbericht Günter Becher, SVK)

Bei hochsommerlichen Temperaturen musste die Kauerhofer Mannschaft schon ein recht hartes Stück Arbeit verrichten, ehe der verdiente Heimsieg unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Der SVK ging nach einem schnellen Angriff über links in der 19. Minute in Führung, als Michael Schiekofer eine scharfe Flanke von Tim Wiesnet von der Grundlinie verwertete. Kurz vor dem Wechsel unterlief Markus Werner bei einem Rettungsversuch ein Eigentor zum 2:0. Zur vollständigen Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Gäste durchaus Strafraumpräsenz im Sechzehner der Gastgeber zu verzeichnen hatten und zu einigen Standards kamen - eine richtig zwingende Chance sprang jedoch nicht heraus. Dies wohl auch, weil die SVK-Defensive sicher stand und auch der Rückzug nach Ballverlusten im Mittelfeld besser funktionierte als noch vor Wochenfrist.

Tore: 1:0 Fabio Herrmann (19.), 1:1 und 1:2 David Mora Barth (36./37.), 1:3 Luca Roth (53.), 1:4 Fabian Kammerl (59.), 1:5 Florian Danzer (73.), 1:6 Tim Nißler (86.) - Schiedsrichter: Marcel Opeldus - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 und 2:0 Stefan Ehbauer (17./44.), 2:1 Daniel Enns (45.+1), 3:1 Stefan Ehbauer (49.), 4:1 Markus Feldmeier (80.), 4:2 Mohamad Ahmad (89.), 5:2 Stefan Ehbauer (90.+2) - Schiedsrichter: Marcel Ruhnau - Zuschauer: 52

Tore: 1:0 Max Maul (15.), 2:0 Oktay Türksever (28./Strafstoß), 2:1 Tim Nadler (84./Eigentor), 3:1 Oktay Türksever (89.), 4:1 Tim Nadler (90.+4) - Schiedsrichter: Rudolf Ziegler - Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Jonas Roidl (48.), 2:0 Maximilian Metz (55.), 3:0 Simon Rothkopf (60.), 4:0 Maximilian Metz (75.) - Schiedsrichter: Reinhard Weindler - Zuschauer: 80 Kreisklasse Ost Im Osten des Spielkreises AM/WEN sorgt Liganeuling SV Altenstadt/VOH weiterhin für Furore. Die Männer von Markus Schreiner hielten den stark eingeschätzen, jedoch enttäuschenden Gast aus der Kreisstadt Neustadt klar mit 4:0 nieder und verteidigten damit ihre Führungsposition. Gleichschritt halten kann nur die DJK Irchenrieth (3:1 gegen Waldau), die ebenfalls nun über sieben Zähler im Punktesack verfügt. Wie eng die Liga bleibt, zeigt die Tatsache, dass der Abstand zwischen dem Rangzehnten DJK Neustadt (4 Punkte) und dem Führungsduo gerade einmal drei Zähler beträgt. Blicken wir noch in den miefigen Tabellenkeller: Da gibt es seit dem Wochenende ein alleiniges Schlußlicht. Der SV Altenstadt/WN hat nach dem 2:3 gegen die DJK Weiden als nun einzige Mannschaft immer noch nichts Zählbares auf die Habenseite gebracht. Im Überblick die Matches der Runde 3:

Tor: 0:1 Niklas Friedl (30.) - Schiedsrichter: Thomas Fiebig - Zuschauer: 65

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey" skandierten die Spieler des alten und neuen Tabellenführers SV Altenstadt/VOH nach dem auch in der Höhe verdienten Heimsieg gegen einen in allen Belangen enttäuschenden Gast aus der Kreisstadt. Vom Anpfiff weg merkte man der Heimelf den unbedingten Willen an, den Platz als Sieger zu verlassen. Halbzeit 1 hatte dabei zwei Phasen, die das Spiel und das Ergebnis maßgeblich beeinflussen sollten: Zunächst befand sich die Gästeelf mit den Gedanken offensichtlich noch in der Kabine, anders ist die Teilnahmslosigkeit bei den beiden SV-Toren innerhalb von zwei Minuten - beim 0:1 war der Torschütze völlig ungedeckt, beim 0:2 schauten gleich drei Abwehrspieler zu, wie Krämer abzog - nicht zu erklären. Als sich Neustadt etwas erholt hatte und nach Foul an Vinzenz Busch einen Strafstoß bekam, scheiterte Kapitän Patrick Michl mit seinem schwach getretenen Elfmeter an Heimkeeper Burkard. Quasi im Gegenzug fing die Neustädter Abwehr einen Angriff ab, bevor sich DJK-Innenverteidiger Kevin Mann einen verhängnisvollen "Bock" leistete, unnötig den Ball im Zweikampf verlor und zusehen musste, wie Sascha Sollfrank alleine aufs Tor zulief und zur Vorentscheidung traf. Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis die Messe zugunsten des SVA schon frühzeitig und endgültig gelesen war. Erneut Dennis Krämer nutzte das zu zögerliche Attackieren der Gästedefensive und traf eiskalt zum 4:0. Der Rest ist schnell erzählt: Altenstadt kämpfte weiter um jeden Zentimeter, während die Gäste nach vorne quasi nicht vorhanden waren. Zwei Mal im ganzen Spiel wurde der heimische Keeper nach Freistössen geprüft, der dritte Schuß aufs Tor war der vergebene Strafstoß, das war´s. Am Ende stand ein überzeugender Heimsieg der Schreiner-Elf, während man über die Vorstellung der DJK den Mantel des Schweigens hüllen sollte. "Ich bin stolz auf die Jungs. Eine unglaublich disziplinierte Leistung haben sie abgerufen, gepaart mit tollem Einsatz und dem beeindruckenden Willen, um einen jeden Zentimeter des Rasens zu kämpfen und damit das Spiel zu gewinnen. Wir wollten die Freiräume bespielen, das haben wir geschafft. Zudem haben wir die Fehler unserer Gäste sehr gut ausgenutzt. Nun sind wir weiter im Jahr 2025 bislang nur einmal besiegt worden, den erarbeiteten Schwung wollen wir nun in die kommenden, schweren Aufgaben mitnehmen", so ein glücklicher SVA-Coach Markus Schreiner. Anders die Stimmungslage bei Gästespielertrainer Enrico Köllner: "Ich bin irgendwie sprachlos, wie schlecht wir heute waren. Alles was wir vorher besprochen hatten, haben wir vermissen lassen. Wir wussten um die Zweikampfstärke und die langen Bälle der Altenstädter, haben sie aber dennoch unglaublich schlecht verteidigt. Immer waren wir einen Schritt langsamer, auch gedanklich war der Gastgeber überlegen. Dann zwei Gegentore gleich am Anfang, ein vergebener Elfmeter - wenn wir den machen, geht vielleicht noch etwas - und dann ein unnötiger Fehler, ich hoffe, dass sich die Mannschaft alles Schlechte, was man nur machen kann, für dieses Spiel aufgehoben hatte. Nächste Woche will ich ein komplett anderes Gesicht sehen", so der sichtlich geknickte 37jährige Köllner, der wie immer kämpferisch alles raushaute, was einige seiner jungen Mitspieler an diesem Tag keineswegs taten..... Tore: 1:0 Sascha Sollfrank (4.), 2:0 Dennis Krämer (6.), 3:0 Sascha Sollfrank (22.), 4:0 Dennis Krämer (51.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 120 - Besonderes Vorkommnis: Patrick Michl (Neustadt) scheitert mit Foulelfmeter an SV-Keeper Thomas Burkard (19.)

Tore: 0:1 und 0:2 Giuseppe Roma (33./49.), 0:3 Fabian Friese (59.), 1:3 Fabian Zaus (76.), 2:3 Benjamin Eder (88.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 80

2:0 führte der Gastgeber zum Seitenwechsel, nicht unverdient. Erst war Maximilian Kaufmann nach Eckstoß von Christoph Schieder zur Stelle, ehe Julian Deubzer nach Steckpaß von Fabian Quast zum zweiten Mal für den Gastgeber traf. Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten, trafen aber erst nach dem Pausentee durch Tobias Guber, der die Partie wieder scharf machte. Der Anschluß beflügelte den SVW, der nun die Szenerie bestimmte, aber im Anlegen und Abschluss der Angriffe zu ungenau agierte. Ein schneller Gegenzug brachte schließlich die endgültige Entscheidung zugunsten der Hausherren, als Fabian Quast - assistiert von Maximilian Kaufmann - eiskalt zum 3:1 einlochte. "Erste Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Halbzeit war Waldau spielbestimmender, weil wir zu eindimensional im Spielaufbau waren und Waldau uns sehr gut angelaufen hat. Jedoch konnten wir den entscheidenden Konter zum 3:1 nutzen. Alles in allem ein verdienter Derbysieg, aber leider haben sich auf Waldauer Seite ein Spieler und auf unserer Seite zwei Spieler kurz vor Spielschluss schwerer verletzt. Wir wünschen allen Spielern eine schnelle Genesung", so der Irchenriether Co-Trainer Markus Hirnert. "Beide Mannschaften hatten ihre guten und schlechten Phasen im Spiel mit einer Gleichzahl von Torchancen, wir vielleicht sogar die Besseren. Leider haben wir diese nicht konsequent zu Ende gespielt. Sie waren vor dem Tor zielstrebiger und geradliniger. Glückwunsch an die DJK Irchenrieth", so das kurze Statement von Gästecoach Rene Niemann. Tore: 1:0 Maximilian Kaufmann (15.), 2:0 Julian Deubzer (45.), 2:1 Tobias Guber (48.), 3:1 Fabian Quast (78.) - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 250

Auch die zweite Heimpartie der noch jungen Saison setzte die SpVgg in den Sand. Ein Treffer kurz vor der Pause und ein zweiter nach einer Stunde reichte dem Aufsteiger, um den vollen Ertrag aus "Eschawo" mitzunehmen. Beide Coaches fassen das Geschehen aus ihrer Sicht zusammen: "Wer seine Chancen so fahrlässig liegen lässt, verliert zu Hause", ärgerte sich SpVgg-Trainer Dominik Baschnagel nach der Partie über die mangelhafte Chancenverwertung. "Die Gäste aus Etzenricht haben aus ihren wenigen Chancen zwei Tore gemacht und deshalb unterm Strich verdient gewonnen. Für uns heißt es nun, Mund abputzen und auf das nächste Spiel schauen", so der einheimische Übungsleiter. "Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben Druck gemacht, jedoch einige gute Chancen liegen gelassen. Nach 15 Minuten haben wir ein wenig den Faden verloren, da hatte die Heimelf dann auch die ein oder andere Möglichkeit. Bis zur Halbzeit spielte sich grundsätzlich vieles im Mittelfeld ab. Dass wir bei der Hitze dann kurz vor der Pause einen sauberen Angriff erfolgreich abschlossen und mit einer Führung in die Pause gingen, spielte uns natürlich in die Karten. Wohlwissend, dass die Heimelf nach Wiederbeginn Gas geben wird, haben wir uns darauf eingestellt, haben gut verteidigt, ehe wir den zweiten Nadelstich nach einem Eckstoß setzen konnten. Danach haben wir kaum Chancen zugelassen, Windischeschenbach wurde hauptsächlich nur durch Standards gefährlich. Deshalb betrachte ich unseren Sieg als mehr als verdient. Drei Spiele sechs Punkte, sind sehr zufrieden. Nun wollen wir gegen Waldau an die Leistung anknüpfen, auch wenn wegen Urlaub und Krankheit einige Spieler fehlen werden. Wir werden uns da wieder etwas einfallen lassen", so das ausführliche Statement von Gästetrainer Klaus Moucha. Tore: 0:1 Maximilian Merther (44.), 0:2 Yannick Englhardt (60.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 und 2:0 Benedikt Schiesl (4./42.), 2:1 Kevin Vogel (45.), 2:2 Ferdinand Schießl (67.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 80.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Rabah Ghennam - Zuschauer: 70 - Platzverweis: Gelb-Rot für Volkan Kuzpinari (Pleystein/88.) Kreisklasse West Die Ergebnisse des Wochenends sorgten für eine Wachablösung an der Tabellenspitze. Mit dem SV Immenreuth (2:3 in Neusorg) und dem SV Hahnbach II (2:3 gegen Kemnath) verloren zwei Mannschaften des bisherigen Führungstrios ihre Matches und fielen damit auf die Ränge 6 und 7 mit jeweils sechs Zählern zurück. Alleiniger Ligaprimus ist nun der SV Neusorg (1./9), gefolgt vom Ligatopfavoriten FC Dießfurt (5:0 gegen Königstein) und den in Hahnbach erfolgreichen Kemnathern, die bisher jeweils sieben Zähler einfahren konnten. Gähnende Leere im Punktebeutel herrscht immer noch bei Aufsteiger TSV Königstein II - er ziert das Tabellenende - nach der deutlichen Einbuße in Dießfurt. Die Matches der Runde 3 im Überblick:

Das 2:0 für die Gäste spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem grünen Geläuf vor dem Seitenwechsel wieder. Der SVH zeigte Moral, kam entschlossen aus der Kabine zurück und schaffte den Gleichstand. Als vieles schon auf eine Punkteteilung hindeutete versetzte Andrii Kovalov der Heimelf noch den späten Knockout. "Leider mussten wir am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen. Die starken Gäste aus Kemnath verlangten uns alles ab und haben im Ganzen gesehen verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen. Trotzdem ein Lob an unsere Mannschaft, die nach dem 0:2 stark zurück gekommen ist, darauf gilt es aufzubauen", so SVH-Spielercoach Christian Gäck "Wir sind heute super ins Spiel gekommen, haben in der ersten Halbzeit alles im Griff gehabt und verdient 2:0 geführt. Nach der Pause hat Hahnbach mit den Einwechslungen richtig Druck gemacht und sich den Ausgleich erkämpft. Am Ende war es dann ein Willensakt – mit der letzten Aktion im Spiel machen wir das 3:2. Ein Sieg mit sehr viel Leidenschaft, Charakter und dem berühmten Lucky Punch", sagte ein sehr zufriedener Gästespielertrainer Tobi Gradl. Tore: 0:1 und 0:2 Serhat Kaya (34. per Strafstoß/41.), 1:2 Matthias Wawersig (55.), 2:2 Christian Gäck (65.), 2:3 Andrii Kovalov (90.+3) - Schiedsrichter: David Berendes - Zuschauer: 62 - Zeitstrafe für Jonas Rösch (Hahnbach/28.)

Tore: 0:1 Dominik Greupner (55.), 1:1 Alexander Sparrer (57.) - Schiedsrichter: Vincent Schödlbauer -Zuschauer: 80 - Zeitstrafe für Kevin Wache (SVA/59.)

Tore: 1:0 Korbinian Fischer (15.), 2:0 Andy Proske (32.), 3:0 und 4:0 Benedikt Franz (33./47.), 5:0 Michael Pfleger (66.) - Schiedsrichter: Lukas Groher - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Pascal Ponnath (29.), 2:0 Dominik Plannerer (38.), 3:0 Daniel Tukurbayev (90.+2/Strafstoß), 4:0 Pape Ndiaye (90.+4) - Schiedsrichter: Christoph Herrmann - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Simon Schmid (7.), 2:0 Thorsten Schraml (12.), 3:0 Miroslav Havel (38.), 4:0 und 5:0 Simon Schmid (76./88. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Alexander Seidl - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Daniel Rothmeier (23./Eigentor), 1:1 Patrick Stubenvoll (40./Strafstoß), 2:1 David Smolak (50.), 2:2 Joah Knestrick (65.), 3:2 und 4:2 David Smolak (71./88.) - Schiedsrichter: Markus Schwendner - Zuschauer: 80