Kreisklassen: Neun Teams noch mit blütenweißer Weste

Im Überblick die Ansetzungen der Runde 2 mit Spielberichten und Stimmen bei ausgewählten Partien:

Vier Teams verfügen nach der Runde 2 noch über eine unbefleckte Weste, neben der das Klassement anführenden DJK Weiden sind das die SpVgg Pirk, der letztjährige Abstiegsrelegant SpVgg Windischeschenbach und der Aufsteiger SG Waidhaus. Am unteren Ende des Klassements warten Kreisligaabsteiger SV Kohlberg, die SG Plößberg und die SpVgg Vohenstrauß II noch auf erstes Punktegut auf der Habenseite.

Tore: 0:1 Sebastian Kurzka (15.), 1:1 Patrick Michl (44.), 1:2 Christian Seer (78.), 2:2 Bastian Forster (80.) - Schiedsrichter: Dominik Ruppert - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Rot für Yannick Busch (Neustadt/90.+8)

Eine halbe Stunde lang war der Heimelf das am Dienstag zuvor ausgetragene Pokalspiel noch anzumerken, da bestimmten die Gäste die Szenerie, ohne die Dominanz in Zählbares zu verwandeln. Nach Wiederbeginn schien die Elf vom Flutkanal ihre Müdigkeit verloren zu haben, nun diktierte sie deutlich das Geschehen gegen einen dann enttäuschenden Gast. Am Ende stand ein unter dem Strich verdienter erster Heimdreier für die Friese-Crew. DJK-Coach Rico Friese: "Insgesamt gesehen ein verdienter Sieg für unsere Jungs. Dass Waldau in den ersten 45 Minuten frischer wirkte, war nach unserem schweren Totopokal-Spiel gegen Hahnbach zu erwarten, darauf waren wir auch alle eingestellt. Beide Teams hätten in Führung gehen können, aber so blieb es torlos bis zur Halbzeit. In Hälfte 2 musste mein Keeper Hecht nur noch einmal eingreifen, ansonsten ging’s in eine Richtung. Unsere Jungs zeigten sich spielfreudig über alle Stationen und die ersten beide Tore waren richtig schön rausgespielt. In der ersten Halbzeit mit einem Pfostenkracher zur Stelle, markierte dann auch noch unser Niklas Strohbach mit einem sehenswerten Freistoß das 3:0. Ein wichtiger Heimdreier für uns, noch dazu bei drei Spielen in sechs Tagen, nicht so einfach gegen diesen Gegner. In der zweiten Halbzeit ein souveräner Auftritt von unserem Team, Glückwunsch nochmal an jeden einzelnen." Gästetrainer Rene Niemann: "Von der sehr guten Vorbereitung ist bei meiner Mannschaft derzeit nicht mehr viel zu sehen. Wie auch letzte Woche ließen wir beste Chancen ungenutzt. Wir haben gut ins Spiel gefunden, hatten auch einige sehr gute Möglichkeiten und das Spiel bis zur 30. Minute kontrolliert. Unmittelbar nach der Halbzeit führte ein zügig vorgetragener Angriff zur Führung der DJK. Ab diesem Zeitpunkt lief bei uns gar nichts mehr zusammen und Weiden gewann, auch in der Höhe, verdientermaßen das Spiel. Man kann bei der DJK Weiden verlieren, aber mit der Art und Weise in der 2. Halbzeit bin ich nicht einverstanden." Tore: 1:0 und 2:0 Lukas Brandt (53./62.), 3:0 Niklas Strohbach (76.) - Schiedsrichter: Daniel Schwartling - Zuschauer: 75 Tore: 1:0 und 2:0 Lukas Brandt (53./62.), 3:0 Niklas Strohbach (76.) - Schiedsrichter: Daniel Schwartling - Zuschauer: 75

Erstmals seit 2012 und dem Wiederherstellen der Selbstständigkeit der Etzenrichter Zweiten sowie parallel dem Abstieg der Grün-Weißen Kohlberger aus der Kreisliga Süd stand am Freitagabend wieder ein Lokalderby mit dem Sportverein aus der benachbarten Marktgemeinde Kohlberg auf der Agenda. Nach einer lange Zeit ausgeglichenen ersten Hälfte siegte der SVE am Ende verdient und doch recht deutlich mit 3:0 gegen den keineswegs enttäuschenden Nachbarn. Knackpunkt war sicherlich der ideal getimte Führungstreffer, den Maximilian Merther unmittelbar vor dem Pausenpfiff des in der Summe gut leitenden Schiris Enes Özbay markierte. Nach Wiederbeginn folgte die beste Phase der Gästeelf, sie dauerte bis zum 2:0, das Lukas Neumeier nach energischer Vorarbeit von Sebastian Treml aus kurzer Distanz erzielte. Den Schlusspunkt aus Perspektive der Gastgeber setzte dann Finn Lenz nach einem Steilpass. Gäste- Co-Trainer Bredow scheiterte in der Nachspielzeit noch bei der Ausführung eines Handelfmeters. Spielentscheidend war über die volle Distanz, dass die einheimische Offensive schneller, zielstrebiger und mit mehr Wucht auftrat. (Quelle: Spielbericht Rudi Walberer, SVE) SVE-Coach Klaus Moucha: "Heimspiel 3:0 gewonnen - ich bin sehr zufrieden. Ankreiden müssen wir uns, in der ersten Hälfte zwei oder drei sehr gute Chancen nicht genutzt zu haben. Chancenverwertung ist aktuell und weiter ein Thema. Psychologisch wichtig war dann das 1:0 kurz vor der Halbzeit. Wir wussten, dass es nach Wiederbeginn intensiv werden würde, dennoch haben wir die ersten 20 Minuten des zweiten Abschnitts verschlafen. Als der Gegner dann aufmachen musste, haben wir die individuelle Klasse, noch zwei schöne Tore zu erzielen. Fußball ist ein Ergebnissport, deshalb - wie gesagt - bin ich sehr zufrieden." Gästecoach Eugenio Wild: "Es war ein gutes Derby in Etzenricht, leider mit wenig Erfreulichem für uns, obwohl es eine Leistungssteigerung zur Vorwoche gab. Entscheidend waren zwei Situationen vor der Halbzeit: Einmal hat der Schiedsrichter einen großen Anteil daran mit einer klaren Fehlentscheidung. Als in der 40. Minute ein Etzenrichter Verteidiger meinen Stürmer, der alleine aufs Tor zu läuft, mit einer klaren Notbremse stoppt, zeigt er statt Rot nur Gelb, obwohl der Etzenrichter der letzte Mann war. Entweder Rot, oder es steht wahrscheinlich 1:0 für uns, sowas geht nicht. Dann bekommst in der 44. Minute das 1:0 gegen dich, wobei da mein Torhüter nicht gut aussieht - wenn er rauskommt, muss er den haben. Die zweite Hälfte sind wir dann mit sehr viel Mut angegangen, haben uns auch einige Chancen erspielt, aber nichts daraus gemacht - das muss auf jeden Fall besser werden. Etzenricht hat dann nur noch auf Konter gespielt und durch unsere Fehler die Tore gemacht, auch das müssen wir besser verteidigen, das war zu einfach. Schließlich verschießt Bredow noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit - da sieht man einfach, das aktuell nichts rein geht." Tore: 1:0 Maximilian Merther (43.), 2:0 Lukas Neumeier (71.), 3:0 Finn Lenz (83.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 100

Aufgrund einer deutlichen Dominanz nach dem Seitenwechsel ein verdienter Heimsieg der SG im Duell Vizemeister gegen Meister der letztjährigen A-Klasse Ost. Trotz einer klaren Überlegenheit im zweiten Spielabschnitt dauerte es bin in die Crunchtime des Matches, ehe sich die Heimelf mit drei Treffern innerhalb von zwölf Minuten belohnte und damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel landete. Ein geglückter Start in neuer Umgebung also. SG-Coach Fabian Wirth: "Nach dem Auftaktsieg in Kohlberg war es natürlich wichtig, zuhause gegen den A-Klassen-Meister Vohenstrauß nachzulegen. Die Anfangsphase war relativ ausgeglichen, allerdings mit wenig Sehenswertem. Dann fällt mehr oder weniger aus dem Nichts das 0:1, was wir kurz darauf nach einem Torwartfehler ausgleichen konnten. Der Gegentreffer hat uns wachgerüttelt, ab dann haben wir das Spiel komplett übernommen und es war ein Spiel auf ein Tor. Vohenstrauß konzentrierte sich nur noch aufs Verteidigen und agierte selbst nur noch mit langen Bällen auf die Außen. Mein Keeper musste ein einziges Mal eingreifen in diesem Spiel. Am Ende standen wichtige Punkte zum Erreichen unseres Saisonziels." Gästetrainer Christof Müssig: "Ein wie erwartet sehr schweres Spiel in Waidhaus. In den ersten 15 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann gingen wir nach einer Ecke mit 1:0 in Führung, bekommen aber zu schnell den Ausgleich. Das 1:1 zur Pause geht dann auch in Ordnung. Nach der Pause war Waidhaus dann das bessere Team und wir bekamen vorallem die beiden starken tschechischen Spieler von Waidhaus nicht mehr in den Griff. Waidhaus drückte dann immer mehr auf den Führungstreffer, der ihnen dann auch kurz vor Schluss gelang. Auf Grund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für Waidhaus definitiv verdient. Trotzdem Respekt an meine sehr junge Mannschaft, die auf jeden Fall alles gegeben hat." Tore: 0:1 Maximilian Forster (14.), 1:1 Pavel Jarina (19.), 2:1 Yannik Friedl (83.), 3:1 Dominik Frank (90.+3), 4:1 Markus Weig (90.+5) - Schiedsrichter: Andreas Kink - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Bastian Weidner (6.), 0:2 Patrick Trautner (23.), 1:2 Max Hammer (35.), 1:3 Raphael Benner (52.), 2:3 David Duschner (70./Strafstoß) - Schiedsrichter: Anna-Lena Mayer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Quast (30.), 2:0 Maximilian Kaufmann (33.), 3:0 Fabian Quast (41.), 4:0 Luka Opacak (44.), 4:1 und 4:2 Louis Ziegler (59./86. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 70

Tor: 1:0 Alexander Kosnowski (32.) - Schiedsrichter: Christoph Herrmann - Zuschauer: 100 Kreisklasse Süd Kreisligaabsteiger SV Köfering, die Bayernligareserve der DJK Ammerthal und der SV Kauerhof konnten den zweiten Saisonsieg einfahren und führen die Tabelle punktgleich an. Aufsteiger FSV Gärbershof, sowie die Spielgemeinschaften Utzenhofen/Kastl und Paulsdorf/Freudenberg III konnten auch am vergangenen Wochenende nichts Zählbares ergattern. Erwähnenswert noch die Schlußphase in der Partie zwischen dem TSV Kümmersbruck und dem FSV Gärbershof, wo die Gäste bis zur 82. Minute mit 1:0 führten, dann gleich zwei Mal Rot für Keeper Bury und Kapitän Schmidt kassierten und die letzten Minuten in doppelter Unterzahl bestreiten mussten. Die Heimelf nutzte dies eiskalt aus und drehte das Match mit zwei Toren in der "Overtime" noch in ihre Richtung.

Die Treffer in dieser intensiv geführten Auseinandersetzung fielen erst in einer turbulenten Schlußphase, dabei wendete die Heimelf nach 0:1-Rückstand noch das Blatt durch einen Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten. Beide Seiten fassen die Geschehnisse der insgesamt 94 Minuten aus ihrer Sicht zusammen: SVK-Trainer Konstantin Beck: "Wir haben unseren Matchplan über den Großteil der Spielzeit konsequent umgesetzt und uns bereits in der ersten Halbzeit viele Spielanteile erarbeitet. Zudem haben wir uns einige gute Torchancen herausgespielt, die wir leider noch nicht verwerten konnten. Der Gegentreffer zur Führung des Gegners im letzten Drittel des Spiels war natürlich ärgerlich und etwas, das wir besser verteidigen müssen. Entscheidend war aber unsere Reaktion. Die Mannschaft ist ruhig geblieben, hat weiter an sich geglaubt und sich mit zwei Toren für den hohen Aufwand belohnt. Dieser Sieg ist das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Bereitschaft, bis zur letzten Minute alles zu investieren. Darauf können wir aufbauen. Ein besonderer Dank gilt außerdem Schiedsrichter Sahinbay, der kurzfristig eingesprungen ist, nachdem der ursprünglich eingeteilte Schiedsrichter nicht erschienen war." Gästecoach Maximilian Witzel: "Die ersten 30 Minuten waren wir überhaupt nicht im Spiel, zu viele Bälle viel zu einfach verloren, zu weit weg von den Gegenspielern, zu viel Platz im Zentrum gelassen und überhaupt nicht kommuniziert. Gott sei Dank hat das Kauerhof in dieser Phase nicht ausnutzen können. Anschließend wurden wir griffiger und besser und hatten bis zur Halbzeit selbst noch zwei oder drei gute Chancen. In der zweiten Hälfte war es ein intensives Spiel, bei welchem keine Mannschaft wirklich die klar bessere war. Leider gab uns unser Führungstreffer nicht die nötige Sicherheit, sondern wir haben durch zwei vermeidbare individuelle Fehler stattdessen zwei Gegentore kassiert. Daher kann man sagen, dass die Niederlage in einem eigentlich typischen Unentschieden-Spiel dann am Ende auch nicht unverdient ist, weil wir eben diesen einen Fehler mehr gemacht haben, als Kauerhof an diesem Tag." Tore: 0:1 Sven Wuttig (75.), 1:1 Justin Röhrer (78.), 2:1 Tim Wiesnet (83.) - Schiedsrichter: Erdogan Sahinbay - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 und 0:2 Johannes Luber (38./82.), 0:3 Karl Inzelsperger (90.+3) - Schiedsrichter: Andreas Tischner - Zuschauer: 55

Der Führungstreffer nach etwas mehr als einer halben Stunde verlieh der Heimelf keineswegs mehr Sicherheit, im Gegenteil, die Gäste rissen danach das Ruder an sich und wendeten das Blatt per Doppelschlag noch vor dem kühlenden Pausengetränk. Nach Wiederbeginn zunächst ein unverändertes Bild, Loderhof am Drücker, doch verpasste es der SVL in dieser Phase bei einigen vergebenen Einschußchancen, den Weg zum Auswärtssieg zu ebnen. Nach und nach kämpfte sich die Heimelf ins Spiel zurück und belohnte sich schließlich mit dem Ausgleichstreffer in der Schlußphase für die gezeigte Moral, nicht aufzugeben. SVI-Coach Danny Graf: "Wir konnten durch einen sehr gut herausgespielten Konter das 1:0 erzielen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torabschlüssen auf beiden Seiten. In den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit haben wir jedoch komplett die Konzentration verloren und folgerichtig innerhalb kurzer Zeit zwei Gegentore kassiert. Auch nach der Pause fanden wir nur schwer zurück ins Spiel und Loderhof hatte mehrere gute Möglichkeiten, auf 3:1 zu erhöhen. Durch verschiedene Systemumstellungen und ganz viel Kampf meiner Jungs ist es uns schließlich gelungen, wieder mehr Zugriff auf die Partie zu bekommen. Das wurde am Ende mit dem 2:2-Ausgleich belohnt. Ein großes Kompliment an meine Jungs, die trotz unserer angespannten Personalsituation nie aufgegeben und bis zum Schluss alles versucht haben." Gästetrainer Oliver Harsch-Hausmann: "Anfangs gab es auf beiden Seiten nahezu ausschließlich lange Bälle. Nach dem Gegentor haben wir angefangen, Fußball zu spielen und konnten das Spiel durch zwei Standardsituationen noch vor der Halbzeit drehen. Nach dem Seitenwechsel haben wir es leider mehrfach verpasst, den Vorsprung auszubauen. Wenn der Kopfball nicht am Lattendreieck, sondern im Tor landet, ist das Spiel entschieden. So hat es Illschwang mit einer hervorragenden kämpferischen Einstellung geschafft, nach mehreren Abprallern den Ausgleich zu erzielen und aus wenigen Chancen das Maximum herauszuholen. Nun gilt es, bis kommenden Samstag weiter an uns zu arbeiten und das im Heimspiel gegen die SG Kastl/Utzenhofen auf den Platz zu bringen." Tore: 1:0 Timo Bayer (32.), 1:1 Moritz Zellerer (43.), 1:2 Lukas Maul (45.+3/Strafstoß), 2:2 Timo Bayer (82.) - Schiedsrichter: Fabian Müller - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Stadlbauer (62.), 1:1 Florian Engelhardt (90.+7) - Schiedsrichter: Elias Braun - Zuschauer: 10

Im Gemeindederby zwischen dem Kreisligaabsteiger und dem Aufsteiger gab es am Ende keinen Sieger. Gegen den defensiv eingestellten Gast tat sich der ASV schwer, "Aufreger" in der Box zu erzeugen. Nach in der Entstehung glücklicher 1:0-Führung musste die Schuster-Elf nach etwas mehr als einer Stunde den Ausgleich hinnehmen, den die engagierten Gäste auch verdientermaßen dann auch über die Zeit brachten. ASV-Coach Dominik Schuster: "Wir haben über das komplette Spiel keine richtigen Lösungsansätze gegen einen tief stehenden Gegner gefunden. So kommen wir dann auch nur zu einem Tor nach einer verunglückten Flanke. Theuern hat dann noch einen ihrer Konter gesetzt und so blieb es dann am Ende eben bei einem 1:1." „Es war das erwartet schwere und hart umkämpfte Derby. Verletzungs- und urlaubsbedingt mussten wir einige Ausfälle kompensieren, deshalb lag unser Fokus auf einer kompakten Defensive und gezielten Nadelstichen. Die Mannschaft hat den Matchplan über die gesamten 90 Minuten hervorragend umgesetzt, kaum etwas zugelassen und sich trotz des unglücklichen Rückstands nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Ausgleich war die verdiente Belohnung. Über das gesamte Spiel gesehen ist das 1:1 ein gerechtes Ergebnis. Für uns als Aufsteiger ist jeder Punkt wertvoll. Ein großes Kompliment an die Jungs für ihren Einsatz und die geschlossene Mannschaftsleistung“, so das Statement des Trainerteams der Gäste aus Theuern. Tore: 1:0 Michael Dotzler (20.), 1:1 Johannes Segerer (65.) - Schiedsrichter: Erich Krumbholz - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Silas Hummel (58.), 1:1 und 2:1 Florian Paa (82./90.+3), 3:1 Tobias Gigl (90.+4) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 120 - Platzverweise: Rot für Martin Bury und Roman Schmidt (beide Gärbershof/83.)

Tore: 1:0 Daniil Chaika (17.), 2:0 Andreas Hartung (20.), 3:0 Luis Bosser (33./Eigentor), 4:0 Houshiar Darwich (43.), 5:0 Simon Heller (45.+1), 5:1 Nicolai Fuchs (51.), 5:2 Patrick Baldauf (54.) - Schiedsrichter: Markus Lang - Zuschauer: 70 Kreisklasse West Neben dem zum Favoritenkreis zählenden SC Kirchenthumbach darf sich auch die neu gegründete Spielgemeinschaft aus Seugast und Freihung über einen ertragreichen und perfekten Saisonstart mit sechs Zählern freuen. Beide führen im Gleichschritt die Liga an. Die TSG Weiherhammer, der SV Wildenreuth und der TSV Pressath warten hingegen immer noch auf den ersten Ertrag. Eine Erwähnung verdient sicherlich der 6:0-Auswärtssieg des Ligawechslers Germania Amberg beim bedauernswerten Aufsteiger aus Weiherhammer.

Schon zum Seitenwechsel war in dieser Partie die Messe schon gelesen, mit einem 4:1-Vorsprung durfte die verjüngte Heimelf in die Kabinen gehen. Gleich mehrere individuelle Unzulänglichkeiten der Gäste nutzte der SC eiskalt aus, die spielerisch nicht einmal enttäuschenden Pressather brachten sich damit selbst um den Lohn aller Arbeit. Beide Seiten fassen das Spielgeschehen noch einmal zusammen und bewerten die eigene Leistung: SCK-Coach Roman Schäffler: "Mit der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit kann man natürlich zufrieden sein, wenn du nach Führung und Ausgleich dann mit 4:1 in die Pause gehst, dann passt das. Nach der Pause wollte ich angeschlagenen Spielern nach dem 5:1 die Möglichkeit geben, wieder Spielpraxis zu sammeln. Dass nach fünfmaligem Wechsel dann ein Bruch drin war, war dann eigentlich nichts Besonderes. Für uns war wichtig, nach dem guten Amberg-Spiel nachzulegen, was meine junge Mannschaft vor großer Zuschauerkulisse wirklich gut gemacht hat. Nun geht es mit sechs Punkten im Rücken nach Hahnbach, wo wir uns nicht hinten reinstellen, sondern unseren Fußball spielen wollen. Unsere junge Mannschaft will den Ball, will laufen, wir fahren dahin, um Zählbares mitzunehmen." Gästetrainer Daniel Käß: "Das Ergebnis spiegelt vor allem die zweite Halbzeit nicht wieder, allerdings kann man dem Gegner in entscheidenden Situationen gleich fünf Tore auflegen. Da trainierst du unter der Woche alles mögliche, wie zum Beispiel das Umschaltspiel und versuchst nach der Niederlage gegen Kemnath Selbstbewußtsein zu tanken, dann zerstörst du dir alles hier mit individuellen Fehlern, die wirklich schwer zu begreifen sind. Die zweite Halbzeit hat mir dann gefallen, wir haben uns in der Halbzeit dann noch vorgenommen, trotz des 1:4 noch nicht aufzugeben, doch dann kriegen wir in unserer Aufbäumphase ein weiteres, billiges Tor. Dann kann ich auch nachvollziehen, dass dann - eine Rote Karte kam ja dazu - bei denen, die am Platz stehen, die Köpfe runterhängen. So fährst du mit einer Klatsche heim, obwohl das Spiel insgesamt so schlecht nicht war. Nun gilt es trotz und gerade wegen einer angespannten Personallage enger zusammenrücken, die fehlenden Spieler dürfen keine Ausrede sein, auch wenn es wirklich extrem eng ist. Die zwölf oder dreizehn Mann, die übrig sind, müssen jetzt schauen, dass wir ergebnistechnisch die Kurve bekommen. Spielerisch war ja gegenüber Kemnath eine Verbesserung schon zu erkennen." Tore: 1:0 Louis Paulus (10.), 1:1 Matthias Braun (17.), 2:1 Louis Paulus (21.), 3:1 Nico Mühlbauer (27.), 4:1 und 5:1 Yannick Gutte (41./56.), 6:1 Nico Mühlbauer (87.), 6:2 Fabian Waldmann (90.+3) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 210 - Platzverweis: Rot für Samuel Hauer (Pressath/61.)

Die Heimelf leistete sich einen Fehlstart und lag nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit 0:2 zurück, erarbeitete sich jedoch bis zum Seitenwechsel den 2:2-Ausgleich, ein Spielstand, der bis zum Schlusspfiff Gültigkeit haben sollte. Beide Trainer fassen die aufregenden 93 Minuten zusammen: Tobias Gradl, spielender Co-Trainer der Schwarz-Weissen: "Leider laden wir den Gegner in der Anfangsphase aktuell zu häufig zum Toreschießen ein. Wie schon am ersten Spieltag kassierten wir auch diesmal in derselben Spielminute nach einem ähnlichen Ballverlust das 0:1. Das 0:2 fiel anschließend durch einen berechtigten Foulelfmeter. Bei diesen Temperaturen einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherzulaufen, kostet natürlich viel Kraft. Trotzdem haben die Jungs eine starke Reaktion gezeigt und noch vor der Pause verdient auf 2:2 gestellt. Im weiteren Spielverlauf hatten wir mehrfach die Möglichkeit zum Lucky Punch – der entscheidende Treffer wollte an diesem Tag aber einfach nicht mehr fallen." Gästecoach Holger Fleck: "Nach solch einem Spiel die richtigen Worte zu finden, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Der Punktgewinn ist mehr als verdient - ich bin sicher, wenn wir die verletzungsbedingten Auswechslungen nicht gehabt hätten, holen wir uns die drei Punkte in Kemnath. Wir gingen in der ersten Halbzeit schnell und völlig verdient nach einem klasse Spielzug durch das Mittelfeld in die Spitze in Führung, kurze Zeit später erhöhten wir durch einen berechtigten Elfmeter auf 2:0. Leider musste ich nach einem Brutalo-Check eine verletzungsbedingte Auswechslung vornehmen. Mein Spieler, der sich das Schlüsselbein durch das brutale Foul gebrochen hat, wurde ein paar Sekunden vorher gefoult, rappelte sich auf und bekam dann den üblen Check von der Seite. In der Folgezeit bekommen wir den Anschlusstreffer 1:2 durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeter gegen uns. Ein Zuschauer von Kemnath bestätigte mein Unverständnis mit den Worten "brutal ungerecht - ein lächerlicher Elfmeter." Etwa 15 Minuten vor der Halbzeit dann der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt musste ich erneut verletzungsbedingt wechseln, auch hier ging ein klares Foul voraus. Meine Jungs haben über 90 Minuten wieder alles gegeben mit Kampf und Leidenschaft. Wie die schwere Verletzung entstanden ist, hätte auf jeden Fall verhindert werden können. Schade, dass hier nicht schneller und konsequenter geahndet wurde. Mich beschäftigen die Verletzungen meiner beiden Jungs im Moment aber mehr - wobei eine davon, wie gesagt, doch sehr erheblich ist - als der mehr als verdiente Punkt in Kemnath." Tore: 0:1 Sebastian Kelsch (9.), 0:2 Fabian Brewitzer (17./Strafstoß), 1:2 Andrii Kovalov (25./Strafstoß), 2:2 Martin Pasieka (32.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100

Der SV Neusorg hat das Derby gegen die DJK Ebnath verdient mit 3:1 gewonnen und dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt. Die Partie begann furios: Bereits in der 1. Minute war Christopher König zur Stelle und verwertete einen Abpraller zur frühen 1:0-Führung für die Gastgeber. Angetrieben von diesem Blitzstart hielt Neusorg den Druck hoch und erspielte sich in der Anfangsphase weitere gute Möglichkeiten. Nach rund einer halben Stunde kam Ebnath zu seiner besten Chance auf den Ausgleich, doch SVN-Keeper Rupprecht reagierte stark und bewahrte sein Team vor dem Gegentreffer. Wenig später schlug Neusorg erneut zu: Nach einem schnell vorgetragenen Konter setzte Heser den Ball an den Pfosten. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen von Noah Söllner, der keine Mühe hatte und zum 2:0 einschob. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste zunächst besser ins Spiel und hatten die Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Der Ebnather Angreifer vergab jedoch aus aussichtsreicher Position. In der 52. Minute machte Neusorg dann den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Derbysieg. Thomas Küffner nutzte eine Unstimmigkeit in der Gästeabwehr eiskalt aus und schob zum 3:0 ein. Zwar konnte die DJK Ebnath in der 74. Minute noch auf 3:1 verkürzen, ernsthaft in Gefahr geriet der Neusorger Sieg jedoch nicht mehr. Die Heimelf verteidigte konzentriert und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Unter dem Strich stand ein reifer und geschlossener Auftritt des SV Neusorg, der sich den Derbysieg durch Einsatzbereitschaft, Leidenschaft und Effizienz verdiente. (Quelle: Spielbericht SV Neusorg) SVN-Coach Patrick Müller: „Das war heute ein starkes Spiel von unserer Seite. Der Siegeswille war von Beginn an zu spüren und meine Spieler haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Ich bin stolz darauf, dass wir das Derby so für uns entschieden haben und eine solche Mannschaftsleistung abrufen konnten.“ Gästecoach Dominik Hautmann: "Von Anfang an waren wir nie richtig im Spiel und geraten nach einem Fehler gleich zu Beginn in Rückstand. Danach haben wir ziemlich unkoordiniert versucht, ins Spiel zu kommen. Dabei haben wir auch ein oder zwei Abschlüsse herausgespielt, aber entweder waren wir nicht zwingend genug, oder der SVN-Keeper stand im Weg. Vor der Halbzeit sind wir dann durch einen Konter mit 0:2 in Rückstand geraten. Zweite Halbzeit begann dann gut. Hatten durch Ponnath die Möglichkeit zum Anschluss, bekommen aber im Gegenzug nach Absprachefehler das 0:3. Danach noch was zu drehen, war natürlich fast unmöglich. Dennoch hat die Mannschaft weiterhin versucht, einen Treffer zu erzielen, was auch gelungen ist. Letztendlich war es aber ein verdienter Sieg für Neusorg. Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken und Kemnath das Leben so schwer wie möglich zu machen." Tore: 1:0 Christopher König (1.), 2:0 Noah Söllner (34.), 3:0 Thomas Küffner (52.), 3:1 Klaus Seidl - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Markus Hecht (14.), 0:2 und 0:3 Lukas Greger (22./33.) - Schiedsrichter: Paul Meiler - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Christian Bauer (20.), 0:2 Jonas Roider (37.), 0:3 Alex Schlosser (55.), 0:4 und 0:5 Jonas Roider (60./70.), 1:5 Michael Weber (88.) - Schiedsrichter: Bernd Dietl - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Vincent Liebner (49.), 1:1 Lukas Bräuer (90.) - Schiedsrichter: Torsten Heisterberg - Zuschauer: 60