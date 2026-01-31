Kreisklassen-Masters bündelt Derbykraft in Liebenwalde

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Januar endet in Liebenwalde mit einem sportlichen Höhepunkt des regionalen Hallenfußballs. Am heutigen Samstag richtet der FV 1997 Liebenwalde das 1. Kreisklassen Masters seiner ersten Männermannschaft aus. Ab 17 Uhr wird die Weinberghalle zur Bühne für acht Herrenmannschaften, die in zwei Vierergruppen antreten. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten, ehe der Abend in einer kompletten Finalrunde mit Halbfinals, Platzierungsspielen und Finale seinen Abschluss findet. Der Modus ist klar, der Anspruch hoch, die Erwartung spürbar.

Der Modus ohne Umwege Acht Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt. In der Vorrunde bestreitet jedes Team drei Spiele, die Gruppenplatzierungen entscheiden über den weiteren Turnierverlauf. Es folgen ein Spiel um Platz sieben, ein Spiel um Platz fünf, zwei Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale. Ab der K.-o.-Phase beträgt die Spielzeit 14 Minuten, was zusätzliche Intensität und taktische Tiefe verspricht. Fehler lassen sich dann kaum noch korrigieren.

Ein Turnier zum Abschluss des Fußballmonats Das 1. Kreisklassen Masters ist bewusst als Schlusspunkt des Januars angesetzt. Nach Wochen des Hallenfußballs bietet dieses Turnier noch einmal einen konzentrierten Wettbewerb, der sportliche Relevanz mit Derbycharakter verbindet. Die Weinberghalle in Liebenwalde bietet dafür den passenden Rahmen. Der Gastgeber FV 1997 Liebenwalde lädt damit nicht nur zum Mitspielen, sondern auch zum gemeinsamen Erleben eines langen Hallenabends ein.

Gruppe A mit Gastgeber im Mittelpunkt

In der Gruppe A treffen der Birkenwerder BC 1908 II, die SpG Lichterfelde/Finow II, der Post SV 1921 Zehlendorf II und der FV 1997 Liebenwalde aufeinander. Der Gastgeber steht dabei besonders im Fokus. Bereits zum Auftakt um 17 Uhr beginnt das Turnier mit der Begegnung zwischen Birkenwerder II und dem Post SV Zehlendorf II. Für Liebenwalde folgen die ersten beiden Auftritte um 17:14 Uhr gegen Lichterfelde/Finow II und um 18:10 Uhr gegen den Post SV. Diese Gruppe verspricht enge Spiele, da mehrere Mannschaften aus vergleichbaren Spielklassen kommen und sich in ihrer Struktur ähneln.

Gruppe B mit vielen direkten Vergleichen

Die Gruppe B setzt sich aus dem SV Eintracht Bötzow II, dem BSV Rot-Weiß Schönow III, der TSG Fortuna 21 Grüneberg II und dem 1. FC Barnim zusammen. Auch hier beginnt der Wettbewerb früh mit klaren Richtungsduellen. Um 17:28 Uhr treffen Grüneberg II und der 1. FC Barnim aufeinander, ehe um 17:42 Uhr Bötzow II und Schönow III folgen. In dieser Gruppe wird sich schnell zeigen, wer mit dem Hallenboden zurechtkommt und wer Probleme hat, das Tempo mitzugehen.

Der Übergang in die Entscheidungsphase

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen ab 20:01 Uhr die Platzierungsspiele. Um 20:29 Uhr beginnen die beiden Halbfinals, in denen die besten Teams der Gruppen aufeinandertreffen. Ab diesem Moment zählt nur noch das direkte Duell. Die Spielzeit von 14 Minuten erhöht den Druck zusätzlich, da sich Phasen der Kontrolle und der Überforderung deutlicher abzeichnen.

Der lange Weg zum Titel

Das Spiel um Platz drei ist für 20:57 Uhr angesetzt und bietet den unterlegenen Halbfinalisten die Chance, den Turnierabend mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Der Höhepunkt folgt um 21:11 Uhr mit dem Finale. Dann entscheidet sich, welche Mannschaft das 1. Kreisklassen Masters des FV 1997 Liebenwalde für sich entscheidet und den Januar mit einem Titel abschließt.