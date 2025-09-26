 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
"Abstiegskampf pur" bietet das Nachbarderby zwischen dem TSV Pressath (in Weiß) und dem SC Schwarzenbach (in Schwarz). Ein jeder Zentimeter des grünen Geläufs wird umkämpft sein, es geht um lebenswichtiges Punktegut. – Foto: Dagmar Nachtigall

Kreisklassen: Ligaprimusse vor kniffligen Aufgaben in Runde 10

Ensdorf in Neukirchen auf dem Prüfstand (Süd) +++ Irchenrieth im schon immer brisanten Duell mit der DJK Neustadt (Ost) +++ Dießfurt prallt auf "launische Diva" aus Seugast und Schlicht (West)

Ohne den erkämpften ersten Tabellenplatz verlassen zu müssen, haben die drei Spitzenreiter der Kreisklassen im Kreis AM/WEN den neunten Spieltag überstanden. In Runde 10 warten nun ansprechende Herausforderungen, die bei den Ambitionen der Ligathroninhaber natürlich allesamt erfolgreich bewältigt werden müssen. Da kreuzt der immer noch mit einer unbefleckten weißen Weste ausgestattete Primus der Südstaffel DJK Ensdorf (1./27) in Neukirchen auf und unterzieht sich beim FCN (6./14 - zuletzt Remis in Traßlberg) einer Prüfung auf Herz und Nieren. Ebenfalls knifflig ist die Hausaufgabe der DJK Irchenrieth (1./19 - Spitzenreiter Ost), ist doch der alte Rivale aus Neustadt zu Gast. Die Kreisstädter kommen mit der Empfehlung eines 2:1 gegen die DJK Weiden werden dementsprechend mit breiter Brust dem Rangersten begegnen wollen. Schließlich empfängt West-Tabellenführer FC Dießfurt (1./23) mit der SG Seugast/Schlicht II (7./13) einen unberechenbaren Gast, den man als "launische Diva" bezeichnen könnte, verlor die Weiß-Truppe doch zuletzt gegen Schlußlicht Königstein, um eine Woche später den ambitionierten SVSW Kemnath niederzuhalten.

Im Überblick die Ansetzungen in den Kreisklassen AM/WEN am zehnten Spieltag:

Kreisklasse Süd

Auch Ensdorf-Konkurrent "Trapo" (2./23) hat mit dem SV Kauerhof (5./15) eine knifflige Aufgabe zu bewältigen, will, ja muss nach zwei Heimremis zuletzt aber unbedingt den vollen Ertrag einfahren. Zu den positiven Überraschungen bislang gehört sicherlich Aufsteiger SV Loderhof (3./16), der in neuer Umgebung eine scharfe Klinge schlägt. Sorgt die Türksever-Crew auch in Ammerthal (9./13) für Furore? Mehr als dringend brauchen die beiden Schlußlichter Zählbares, um nicht schon zum nahenden Vorrundenende das rettende Ufer komplett aus den Augen zu verlieren. Der SV Inter Bergsteig II (14./1) hofft dabei zuhause gegen den Elftplatzieren SV Schmidmühlen II (11 Punkte) endlich den Knoten zum Platzen zu bringen. Gleiches gilt für den TuS Rosenberg II (13./1), der in Paulsdorf (10./11) Farbe bekennen muß.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:00

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:30live

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:15live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
15:00

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
14:00

Kreisklasse Ost

Vor einer unangenehmen Hausaufgabe steht der mit Irchenrieth punktgleiche SV Waldau (2./19), der in der heimischen Elm-Arena den "Favoritenschreck" aus Püchersreuth und Floß empfängt. Die Mois-Jungs haben ja sowohl in Irchenrieth, als auch zuhause gegen die DJK Weiden gewonnen, der SVW ist also gewarnt. "Abstiegskampf pur" bekommen die Fans an der Neudorfer Strasse in Luhe-Markt zu sehen, wo der zuletzt heftig "verprügelte" FC (12./9) mit der SpVgg Moosbach (13./8) um lebenswichtiges Punktegut buhlt. Vier Spieltage sind in der Hinrunde noch zu absolvieren, gegen die zuletzt kräftig auf die Pauke schlagende SpVgg Pirk (9./12) nimmt Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./3) den nächsten Anlauf, den ersten Saisondreier einzufahren und damit den berühmten "Bock" umzustossen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
15:00live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00live

Morgen, 16:15 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
16:15live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

Heute, 18:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
18:00

Kreisklasse West

Während sich Primus Dießfurt - wie gewünscht - auf dem "Platz an der Sonne" quasi festgebissen hat, nimmt sich das Feld der "hinterherhechelnden" Verfolger immer mal wieder eine schöpferische Pause und lässt Federn. Sechs Punkte liegen die drei aktuell schärfsten Mitstreiter des FCD zurück und wollen, ja müssen am Wochenende allesamt in Gänze punkten, um nicht noch mehr Boden herzuschenken. Dabei treffen mit der DJK Ebnath (3./17) und dem SV Neusorg (4,/17) zwei Teams dieses punktgleichen Trios im Derby direkt aufeinander, während der derzeitige "Vize" SV Hahnbach II (2./17) die unangenehme Aufgabe bei Aufsteiger SV Wildenreuth (10./10) zu bewältigen hat. Weniger ums Prestige, sondern einzig und allein ums "nackte Überleben" geht es im zweiten Nachbarderby der Runde 10, wenn sich der TSV Pressath (12./7) und der SC Schwarzenbach (13./6) im Kellerduell gegenüberstehen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
15:00

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
16:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
14:00

