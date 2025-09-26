Kreisklassen: Ligaprimusse vor kniffligen Aufgaben in Runde 10

Ohne den erkämpften ersten Tabellenplatz verlassen zu müssen, haben die drei Spitzenreiter der Kreisklassen im Kreis AM/WEN den neunten Spieltag überstanden. In Runde 10 warten nun ansprechende Herausforderungen, die bei den Ambitionen der Ligathroninhaber natürlich allesamt erfolgreich bewältigt werden müssen. Da kreuzt der immer noch mit einer unbefleckten weißen Weste ausgestattete Primus der Südstaffel DJK Ensdorf (1./27) in Neukirchen auf und unterzieht sich beim FCN (6./14 - zuletzt Remis in Traßlberg) einer Prüfung auf Herz und Nieren. Ebenfalls knifflig ist die Hausaufgabe der DJK Irchenrieth (1./19 - Spitzenreiter Ost), ist doch der alte Rivale aus Neustadt zu Gast. Die Kreisstädter kommen mit der Empfehlung eines 2:1 gegen die DJK Weiden werden dementsprechend mit breiter Brust dem Rangersten begegnen wollen. Schließlich empfängt West-Tabellenführer FC Dießfurt (1./23) mit der SG Seugast/Schlicht II (7./13) einen unberechenbaren Gast, den man als "launische Diva" bezeichnen könnte, verlor die Weiß-Truppe doch zuletzt gegen Schlußlicht Königstein, um eine Woche später den ambitionierten SVSW Kemnath niederzuhalten.
Im Überblick die Ansetzungen in den Kreisklassen AM/WEN am zehnten Spieltag:
Kreisklasse Süd
Auch Ensdorf-Konkurrent "Trapo" (2./23) hat mit dem SV Kauerhof (5./15) eine knifflige Aufgabe zu bewältigen, will, ja muss nach zwei Heimremis zuletzt aber unbedingt den vollen Ertrag einfahren. Zu den positiven Überraschungen bislang gehört sicherlich Aufsteiger SV Loderhof (3./16), der in neuer Umgebung eine scharfe Klinge schlägt. Sorgt die Türksever-Crew auch in Ammerthal (9./13) für Furore? Mehr als dringend brauchen die beiden Schlußlichter Zählbares, um nicht schon zum nahenden Vorrundenende das rettende Ufer komplett aus den Augen zu verlieren. Der SV Inter Bergsteig II (14./1) hofft dabei zuhause gegen den Elftplatzieren SV Schmidmühlen II (11 Punkte) endlich den Knoten zum Platzen zu bringen. Gleiches gilt für den TuS Rosenberg II (13./1), der in Paulsdorf (10./11) Farbe bekennen muß.
Kreisklasse Ost
Vor einer unangenehmen Hausaufgabe steht der mit Irchenrieth punktgleiche SV Waldau (2./19), der in der heimischen Elm-Arena den "Favoritenschreck" aus Püchersreuth und Floß empfängt. Die Mois-Jungs haben ja sowohl in Irchenrieth, als auch zuhause gegen die DJK Weiden gewonnen, der SVW ist also gewarnt. "Abstiegskampf pur" bekommen die Fans an der Neudorfer Strasse in Luhe-Markt zu sehen, wo der zuletzt heftig "verprügelte" FC (12./9) mit der SpVgg Moosbach (13./8) um lebenswichtiges Punktegut buhlt. Vier Spieltage sind in der Hinrunde noch zu absolvieren, gegen die zuletzt kräftig auf die Pauke schlagende SpVgg Pirk (9./12) nimmt Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./3) den nächsten Anlauf, den ersten Saisondreier einzufahren und damit den berühmten "Bock" umzustossen.
Kreisklasse West
Während sich Primus Dießfurt - wie gewünscht - auf dem "Platz an der Sonne" quasi festgebissen hat, nimmt sich das Feld der "hinterherhechelnden" Verfolger immer mal wieder eine schöpferische Pause und lässt Federn. Sechs Punkte liegen die drei aktuell schärfsten Mitstreiter des FCD zurück und wollen, ja müssen am Wochenende allesamt in Gänze punkten, um nicht noch mehr Boden herzuschenken. Dabei treffen mit der DJK Ebnath (3./17) und dem SV Neusorg (4,/17) zwei Teams dieses punktgleichen Trios im Derby direkt aufeinander, während der derzeitige "Vize" SV Hahnbach II (2./17) die unangenehme Aufgabe bei Aufsteiger SV Wildenreuth (10./10) zu bewältigen hat. Weniger ums Prestige, sondern einzig und allein ums "nackte Überleben" geht es im zweiten Nachbarderby der Runde 10, wenn sich der TSV Pressath (12./7) und der SC Schwarzenbach (13./6) im Kellerduell gegenüberstehen.