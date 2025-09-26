Kreisklassen: Ligaprimusse vor kniffligen Aufgaben in Runde 10

Ohne den erkämpften ersten Tabellenplatz verlassen zu müssen, haben die drei Spitzenreiter der Kreisklassen im Kreis AM/WEN den neunten Spieltag überstanden. In Runde 10 warten nun ansprechende Herausforderungen, die bei den Ambitionen der Ligathroninhaber natürlich allesamt erfolgreich bewältigt werden müssen. Da kreuzt der immer noch mit einer unbefleckten weißen Weste ausgestattete Primus der Südstaffel DJK Ensdorf (1./27) in Neukirchen auf und unterzieht sich beim FCN (6./14 - zuletzt Remis in Traßlberg) einer Prüfung auf Herz und Nieren. Ebenfalls knifflig ist die Hausaufgabe der DJK Irchenrieth (1./19 - Spitzenreiter Ost), ist doch der alte Rivale aus Neustadt zu Gast. Die Kreisstädter kommen mit der Empfehlung eines 2:1 gegen die DJK Weiden werden dementsprechend mit breiter Brust dem Rangersten begegnen wollen. Schließlich empfängt West-Tabellenführer FC Dießfurt (1./23) mit der SG Seugast/Schlicht II (7./13) einen unberechenbaren Gast, den man als "launische Diva" bezeichnen könnte, verlor die Weiß-Truppe doch zuletzt gegen Schlußlicht Königstein, um eine Woche später den ambitionierten SVSW Kemnath niederzuhalten.