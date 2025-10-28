Kreisklassen-Klose trifft achtmal nach Wadenbeinbruch: "Wie im Rausch"

Finning – „So etwas habe ich noch nicht erlebt – weder als Trainer noch selbst als Spieler oder Mitspieler. Vielleicht mal fünf, aber acht noch nie“.

Was Peter Bootz (64), der Trainer von Kreisklassist TSV Finning, früher erfolgreicher Bayernligaspieler u.a. in Fürstenfeldbruck, Augsburg und bei Türk Gücü München, und mittlerweile ein alter Trainer-Fuchs mit „acht“ meint, sind die Tore, die TSV-Stürmer Dennis Greis (30) beim 9:3 im Punktspiel gegen den TSV Peiting II erzielt hat. Nochmal: ACHT Tore in EINEM Spiel – das muss ihm erst mal einer nachmachen, auch wenn’s „nur“ gegen den Tabellenletzten war.

„Das verging wie im Rausch. Im Spiel hab‘ ich das gar nicht richtig realisiert, aber es hat sich gut angefühlt“, erzählt der Acht-Tore-Mann. „Wie ich’s gemacht hab? Das kann ich gar nicht erklären, ich bin einfach gut ins Spiel gekommen und dann lief’s“ – mit vier Toren gleich mal in den ersten 22 Minuten.

„Da gab’s schon Harry Kane-Rufe von den Zuschauern“, erzählt Peter Bootz. Und der Coach fügt an: „Man merkt richtig, dass Dennis den Schalter umgelegt hat und dass es Klick gemacht hat. Jetzt trifft er wieder“. Immerhin insgesamt schon 21 Mal in der laufenden Spielzeit, eins davon am Sonntag beim 4:5 in Issing.

„Nach einer durchwachsenen Saison läuft es jetzt wieder“, sagt Greis. Ein Wadenbeinbruch war es, der ihn da lange außer Gefecht gesetzt hatte. So kam er nur auf fünf Einsätze und vier Treffer. „In diesen schwierigen Zeiten war der Rückhalt von Verein, Trainer und Mannschaft sehr wichtig für mich.“

Aus der A-Klasse in die Bezirksliga: Greis schwärmt von Zeit in Raisting

Der gebürtige Finninger, der mit Sechs beim TSV mit dem Fußballspielen begann, seit drei Jahren mit Freundin Melanie in Reichling wohnt und den Bootz vor ein paar Jahren schon zum TSV Utting holen wollte, ließ sonst fast jede Spielzeit Tore sprechen: 2016/17 waren es z.B. 29 in 24 Spielen, 2021/22 25 in 21 Partien und in der Herbstrunde 2022 19 in 14 Spielen. Insgesamt hat Greis in rund 130 Spielen über 100 Mal getroffen – davon neun Mal in der Bezirksliga unter Trainer Hannes Franz für den SV Raisting (2018 bis 2021).

„Es war eine brutal schwierige Entscheidung, meinen Heimatverein zu verlassen. Aber ich habe immer gesagt: Wenn Raisting anfragt, mach ich’s. Aus der A-Klasse in die Bezirksliga – diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.“ Der Schritt hat sich gelohnt: „Es war eine richtig geile Zeit – ein echter Dorfverein, tolle Mentalität. Und ich habe viele gute Freunde gewonnen, mit denen ich heute noch oft unterwegs bin.“

Nix FC Bayern. Nix 1860 München: Greis ist Klose- und Kaiserslautern-Fan

Hobby-Koch Greis (Spezialität Bolognese, aber aktuell auch gerne mal Kürbissuppe) arbeitet in Eresing bei der W.Ulrich GmbH (stellt u.a. ökologische und nachhaltige Waschmittel her) als

Projektbegleiter, schwärmt von seiner Arbeit („ist auch mein Hobby“) und ist auch Eishockeybegeistert, drückt regelmäßig dem HCL, aber auch mal den Kölner Haien vor Ort die Daumen. Seine „große Leidenschaft“ ist und bleibt aber der Fußball. Und da überrascht der Oberbayer mit einer „Pfälzer Liebe“. Nix Bayern, nix 1860: „Ich bin Fan des 1. FC Kaiserslautern“, verrät er. „Ich mag die Atmosphäre am Betzenberg, fahre da immer wieder hin.“

Woher stammt diese Begeisterung für die „roten Teufel“? Die stammt aus der Zeit, als Miro Klose (47), der Weltmeister von 2014, für die „Betze-Buben“ stürmte (1999 bis 2004). Greis schwärmt: „Klose ist die Ikone schlechthin, war wie ich Stürmer – und mein absolutes Vorbild. Als er Lautern verließ (2004 nach Bremen, 2007 zu den Bayern/d.Red.) blieb ich FCK-Fan.“

Kleiner Unterschied zwischen dem einstigen Weltklasse-Stürmer und seinem Fan aus der Kreisklasse: Kloses Bestmarke sind lediglich fünf Tore, die er in am 5. Mai 2013 der italienischen Serie A für Lazio Rom beim 6:0 gegen den FC Bologna erzielt hat. Klarer Vorteil für den Finninger Greis…