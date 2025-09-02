Kreisklassen: Irchenrieth und Neusorg vom Thron gestossen

Wachablösung an der Tabellenspitze der Kreisklassen West und Ost am sechsten Spieltag: Da erlebte der SV Neusorg (2./13) in der Weststaffel beim Derby in Riglasreuth (5./11) einen gebrauchten Tag und musste die schmerzhafte Erfahrung machen, dass Nachbarduelle doch irgendwie eigene Gesetze haben. Die Ablösung der Müller-Elf heisst FC Dießfurt (1./14), der die DJK Ebnath (3./12) im Verfolgerduell mit 4:1 niederhielt und damit den Ligathron bestieg.

"Am Ende ein tolles und intensives Spiel, das nicht unverdient an uns geht. In der ersten Halbzeit machen wir früh das 0:1, guter Abschluss nach schönem Zuspiel. Im Anschluss vergeben wir die ein oder andere sehr gute Chance, während Germania nur mit Standards vor unser Tor kam, ohne allerdings mit klarer Möglichkeit auf ein Tor. Wir hatten den Gegner durchaus im Griff, trotzdem musste man nach einem Konter das zu diesem Zeitpunkt für Germania glückliche 1:1 hinnehmen. In der zweite Halbzeit hat man uns sicherlich die intensive Spielweise in der ersten Hälfte angemerkt. Allerdings konnten wir immer mit einer guten Defensivleistung den Gegner in Schach halten. Nach einem Standard legten wir den Ball gut ab auf Sebastian Hummel, der aus kurzer Distanz zum 1:2 abschloss. Germania gab sich nie geschlagen und erzielte das 2:2. Kurz vor Schluss gelingt uns dann der vielumjubelte Treffer zum 3:2-Sieg. Deswegen nicht unverdient, weil wir in der ersten Halbzeit viele klare Chancen liegen haben lassen, trotzdem unter dem Strich ein glücklicher Sieg. Am Ende stand ein Erfolg, der allerdings bitter bezahlt werden musste, da sich ein Akteur schwer an der Schulter verletzte", so Gästecoach Oliver Eckl.

"Es ist wie verhext, wir haben eine gute Trainingswoche, nehmen uns viel vor für das Spiel. Und dann bekommen wir nach zwei Minuten das erste Gegentor. Der Treffer hat seine Wirkung gezeigt und wir mussten froh sein, dass wir in den 20 Minuten darauf nicht total abgeschossen worden sind. Der Gegner ließ uns am Leben und mit unserem ersten vernünftigen Spielzug konnten wir kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen, was zu diesem Zeitpunkt extrem schmeichelhaft war. Der zweite Durchgang war eigentlich in Ordnung, allerdings wiederholen sich immer wieder die gleichen Fehler, die zu Gegentore führen. Das müssen wir in den kommenden Spielen abstellen, denn die Moral und die Bereitschaft sind da. Wir haben zweimal eine Führung der Gäste ausgeglichen und auch nach dem dritten Tor hätten wir den Ausgleich erzielen müssen. Neue Woche neuer Anlauf, den negativ Trend zu stoppen", sagte Thomas Roth, der Germania-Trainer.

Dritte Niederlage in Folge für die Germania, der Turnaround gegen den weiterhin ungeschlagenen Gast blieb aus. Beide Trainer geben in Folge ein sehr ausführliches Statement und bewerten den Spielverlauf aus ihrer Sicht:

"Trapo" und Ensdorf also ohne Makel, schärfster Verfolger des Duos ist der TSV Kümmersbruck (3./15), der sich von seiner ersten Niederlage bestens erholt zeigte und das Verfolgerduell gegen den SV Kauerhof (4./12) vor großer Zuschauerkulisse knapp mit 1:0 gewann. In den Tiefen des Klassements gelang dem SV Schmidmühlen (11./6) im Duell der Kreisligareserven gegen den TuS Rosenberg (13./1) beim 1:0 ein wichtiger Dreier gegen die direkte Konkurrenz. Nicht unbedingt zu erwarten war das 4:2 des SG Paulsdorf/Freudenberg III (10./6) im Neulingsduell gegen den bislang so auftrumpfenden Gast aus Loderhof (5./10), welches der Beck-Crew ebenfalls dringend notwendiges Punktegut im Daseinskampf bescherte.

Anders, als im Osten und Westen, sieht es im Süden des Spielkreises aus. Da ziehen die SG Traßlberg/Mipo (1./18 - 7:0 am Bergsteig) und die DJK Ensdorf (2./18 - 3:2 bei der Amberger Germania) weiterhin unbeirrt ihre Kreise und führen verlustpunktfrei das Klassement an.

Das gleiche Los, nämlich den "Platz an der Sonne" räumen zu müssen, ereilte den Primus der Ostgruppe, die DJK Irchenrieth (4./10), welcher auf eigenem Geläuf eine überraschende 2:3-Niederlage gegen den Aufsteiger SG Püchersreuth/Floß (11./7) einstecken musste. Die Gäste erwiesen sich damit erneut als "Schrecken des Spitzenreiters", hatten sie doch am Spieltag davor schon die DJK Weiden von "ganz oben" weggejagt. Den "Platz an der Sonne" geniesst nun der SV Waldau (1./13) nach einem engen 3:2 bei Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./2).

"Klassisches 0:0-Spiel mit einen glücklichen Ende für Schmidmühlen. Der gegebene Elfmeter war diskussionswürdig. Uns hat es an Durchschlagkraft im Spiel nach vorne gefehlt. Die wenigen Möglichkeiten konnten nicht genutzt werden. Wie schon erwähnt, ein klassisches 0:0-Spiel ohne großartigen Höhepunkt", sagte Gästetrainer Mario Gurdan.

"Ich denke, wir haben das Spiel gegen den TuS Rosenberg II knapp, aber verdient mit 1:0 gewonnen. Eine insgesamt chancenarme Begegnung, die sich über weite Strecken im Mittelfeld abspielte. Letztendlich reichte uns ein berechtigt gegebener und souverän verwandelter Foulelfmeter zum dreifachen Punktgewinn", so das Statement von SVS-Coach Hans Flierl.

Im Kellerduell sahen die 50 Zuschauer eine Auseinandersetzung mit nur wenigen "Aufregern" vor beiden Toren. Am Ende sollte ein Strafstoß die Entscheidung bringen, dessen Berechtigung unterschiedlich gesehen wird:

Tore: 0:1 Tim Mayer (31.), 1:1 Dominik Gottfried (31.), 1:2 Daniel Weiß (61.), 2:2 Lukas Schleicher (90.+2/Eigentor) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Florian Paa (57.) - Schiedsrichter: Paul Behlau - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Johann Henschke (2.), 0:2 Thomas Behrend (6.), 0:3 und 0:4 Johann Henschke (28./47.), 0:5 Benedikt Kopf (57.), 0:6 Johann Henschke (70.), 0:7 Florian Bittner (86./Eigentor) - Schiedsrichter: Josef Schatz - Zuschauer: 110 Kreisklasse Ost Irchenrieth musste also die "Pole" an die Niemann-Elf aus Waldau abtreten, ansonsten bleibt die Oststaffel eng, nach den Ergebnissen des Wochenendes trennen den Primus und den neunplatzierten SV Etzenricht II nur vier Punkte. In den "miefigen Abgründen" des Klassements gingen die drei nun letztplatzierten Teams allesamt leer aus. "Eschawo" mit Heimniederlage gegen Waldau, die SpVgg Moosbach (13./4) verlor 1:4 (nach 1:0-Führung) bei der DJK Neustadt (5./10) und der FC Luhe-Markt (12./6) schließlich musste sich dem weiter im Aufwind befindenden SV Altenstadt/WN (7./9) mit 3:6 beugen. Im Überblick die Matches des sechsten Spieltags:

Dicke Überraschung in Irchenrieth, wo die Heimelf dafür bestraft wurde, eine Menge an besten Einschußchancen nicht genutzt zu haben. Nach Gleichstand zur Pause schien die Partie nach 67 Minuten den erwarteten Ausgang zu nehmen, doch da hatte der gastgebende Primus die Rechnung ohne den nie aufsteckenden Gast gemacht. Der setzte in der Endphase noch zwei Nadelstiche durch den dreifach einlochenden "Man of the Match" Stefan Bloemer, der mit einem sehenswerten Freistoßtor in der 89. Minute - der Ball schlug aus 30 Metern getreten unhaltbar im Winkel ein - den Gastgeber ins "Tal der Tränen" schickte. "Die Niederlage tut natürlich weh. Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, hatten Chancen im Überfluss, aber haben es leider verpasst, diese auch konsequent zu nutzen. Am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Püchersreuth hatte keine nennenswerte Torchance aus dem Spiel heraus. Alle drei Gegentreffer fielen nach Standardsituationen. Und das müssen wir uns selbst ankreiden. Wir haben den Gegner immer wieder durch unnötige und vor allem naive Fouls überhaupt erst in die Position gebracht, dass es für uns brenzlig wurde. Da müssen wir in Zukunft deutlich abgeklärter und reifer auftreten. Das Freistoßtor aus 30 Meter kann man dann auch mal so machen in der 89. Spielminute. Das ist eben Fußball und da brauchst du dich am Ende über eine Niederlage nicht beschweren. Jetzt heißt es weitermachen, sauber arbeiten und als Mannschaft reagieren. Glückwunsch an Püchersreuth zum Auswärtssieg", sagte ein natürlich enttäuschter DJK-Coach Michael Bachmeier. "Wie erwartet war unser Gegner sehr offensiv ausgerichtet, erabeitete sich auch viele Chancen, ließ die meisten davon aber fast fahrlässig liegen. Zudem hatte unser Keeper einen Sahnetag erwischt. Wir dagegen nutzten unsere wenigen Möglichkeiten eiskalt, deshalb ist unser Auswärtssieg wohl glücklich, aber irgendwie auch nicht unverdient. Nach sechs Punkten in Folge ist die Stimmung natürlich sehr gut, jetzt wollen wir am Wochenende nachlegen, dann sind wir erst einmal aus den hinteren Regionen raus", so Gästetrainer Markus Mois am Telefon zu FuPa. Tore: 0:1 Stefan Bloemer (29./Strafstoß), 1:1 Thomas Drephal (39.), 2:1 Maximilian Kaufmann (67.), 2:2 und 2:3 Stefan Bloemer (74./89.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Gelb-Rot für Benjamin Eschenbecher (SG/84.)

Mit dem knappsten aller Ergebnisse gewann die Elf vom Flutkanal dieses mit Spannung erwartete Derby gegen einen über weite Strecken dominanten Gegner aus Pirk. Letztlich entschied ein Strafstoßtor dieses Match, bei dem eine starke Defensivleistung und ein herausragender Schlussmann die Bausteine bildeten für den zweiten Saisonheimsieg der Friese-Crew. Die Gäste müssen sich dagegen zu wenig Durchsetzungsvermögen in Tornähe und fehlende Kaltschnäuzigkeit im Abschluß vorwerfen. "Es war das erwartet schwere Derby gegen eine SpVgg Pirk, die natürlich mehr als nur motiviert in diese Partie ging. Am Ende sollte uns ein Elfmeter auf die Siegerstraße bringen, was für die Gäste schmerzlich ist, da sie offensiv deutlich besser im Spiel waren. Aber unterm Strich zählen halt nur die drei Punkte, Chancen oder Feldüberlegenheit hin oder her. Insgesamt zeigten wir uns kämpferisch stark auf allen Positionen und hatten dann halt einen Daniel Hecht, der nunmal ein überragender, immer zu hundert Prozent motivierter Schlussmann ist. Er hat uns sicherlich mitgeholfen, diese drei Punkte am Flutkanal zu behalten. Glückwunsch an unsere Jungs", so ein sehr zufriedener DJK-Übungsleiter Rico Friese. Anders die Stimmungslage bei Gästetrainer Stefan Krebs nach der knappen Einbuße an alter Wirkungsstätte: "Eine sehr bittere Niederlage, die wir nicht verdient haben. Auf 90 Minuten gesehen - vor allem in Halbzeit zwei - waren wir aus meiner Sicht die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber leider die Abwehr der DJK nicht knacken. Eine Punkteteilung wäre auf jeden Fall gerecht gewesen, aber so ist der Fussball. Glückwunsch an die DJK Weiden!" Tor: 1:0 Giuseppe Roma (42./Strafstoß) - Schiedsrichter: Christian Härtl - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Lukas Gürtler (32.), 1:1 Benedikt Meier (44.), 2:1 Julius Neupert (48.), 3:1 und 4:1 Patrick Michl (52. per Strafstoß/60.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Felix Richtmann (5.), 0:2 Stefan Mois (81.), 0:3 Christoph Schmidkonz (87.) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 80 - Zeitstrafen für Moritz Hartwig (56.) und Jonas Völkl (83./beide Pleystein), sowie für Philipp Müller (58./SG).

Tore: 0:1 Markus Zitzmann (21.), 0:2 und 0:3 Daniel Rewitzer (52./60.), 1:3 und 2:3 Florian Prantzke (82. per Strafstoß/87.) - Schiedsrichter: Bernhard Kunz - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Fabian Zaus (2./Strafstoß), 1:1 Daniel Ries (7.), 1:2 Fabian Zaus (20./Strafstoß), 1:3 Vehbi Zogaj (34.), 1:4 Ansalem Ogbonnaya (42.), 2:4 Daniel Ries (72.), 2:5 Sandro Meyer (72./Eigentor), 3:5 Niklas Friedl (79.), 3:6 Xhevahir Hasani (85.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 73

Tore: 1:0 und 2:0 Maximilian Merther (26./34.), 2:1 Jan Böhm (40.) - Schiedsrichter: Fritz Betzl - Zuschauer: 70 Kreisklasse West Neusorg also im Derby von aktuell eine scharfe Klinge schlagenden Riglasreuthern bezwungen, Dießfurt nun dort, wo man zum Saisonende stehen will, nämlich ganz oben. In Schlagdistanz zur 1 bleiben auch der SVSW Kemnath (4./11 - 2:0 gegen Pressath) und die sich im direkten Duell 2:2 trennenden SV Immenreuth (7./10) und SV Hahnbach II (6./10). Am unteren Rand des Klassements gewann der SC Schwarzenbach (12./5) das Kellerduell beim TSV Königstein II (14./1) mit 4:1 und nahm Kontakt um gesicherten Mittelfeld auf und auch dem VfB Mantel (10./6) gelang im zweiten Duell der Gefahrenzone beim SV Auerbach II (13./4) mit dem 4:0 ein kleiner Befreiungsschlag in Richtung ruhiges Fahrwasser. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 6:

Überraschend klar gewann die Wegmann-Elf das Nachbarduell gegen den Ligaprimus aus dem nahen Neusorg und sorgte damit dafür, dass die Gäste ihre Spitzenposition verloren und man selbst ins obere Tabellendrittel vordringen konnte. SVR-Coach Rainer Wegmann fasst den Spielverlauf aus seiner Sicht ausführlich für FuPa zusammen: "Vor einer prächtigen Zuschauerkulisse und bestem Wetter konnten wir das Nachbarschaftsderby gegen den SV Neusorg verdient mit 3:0 gewinnen. Wir waren von Anfang an mit viel Einsatz und Leidenschaft im Spiel, haben bis zu Halbzeit keine einzige Torchance des Tabellenführers zugelassen. Neusorg hatte zwar etwas mehr Spielanteile, jedoch waren wir gut in den Zweikämpfen und haben immer wieder versucht, über schnelle Konter für Gefahr zu sorgen. So konnten wir auch verdient mit 1:0 in Führung gehen, als Marco Wegmann eine zu kurze Rückgabe des Neusorger Verteidigers abfing und nur noch durch ein Foul des Neusorger Torwarts im Strafraum zu bremsen war. Den berechtigen Elfmeter verwandelte Max Pinzer souverän. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Neusorg aber nochmals eine Schippe drauf und erspielte sich die ein oder andere Torchance, wir machten aber dann zum richtigen Zeitpunkt wieder über einen Konter durch Marco Wegmann das 2:0. Das dritte Tor durch Baste Schmucker fiel dann kurze Zeit später, als er nach einem Freistoß völlig alleine vor dem Torwart stand und sich diese Chance nicht mehr nehmen ließ. Neusorg hatte in der zweiten Halbzeit erneut mehr vom Spiel, auch zwei oder drei sehr gute Torchancen, bei denen wir viel Glück hatten. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Großes Lob auch für unseren Gegner für das überaus faire Spiel. Wenn man bedenkt, dass dieser Sieg der erste Heimsieg gegen Neusorg seit 35 Jahren war, da wir ja viele Jahre gegen den Nachbarverein im Punktspielbetrieb nicht mehr gespielt haben, sind wir schon sehr stolz auf unsere Leistung!" Ein enttäuschter Gästetrainer Patrick Müller sprach von einem berechtigten Heimdreier für den Derbygastgeber, blickte aber gleichzeitig optimistisch nach vorne: „Es gibt Tage, an denen einfach nichts zusammenläuft - und so einen haben wir ausgerechnet im Derby erwischt. Die Gegentore fielen zu ungünstigsten Zeitpunkten, während wir unsere Chancen nicht nutzen konnten. Insgesamt eine verdiente Niederlage. Jetzt heißt es: Mund abwischen, weitermachen und die kommenden Aufgaben konzentriert angehen." Tore: 1:0 Maximilian Pinzer (28./Strafstoß), 2:0 Marco Wegmann (48.), 3:0 Sebastian Schmucker (61.) - Schiedsrichter: Holger Kuhbandner - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 und 0:2 David Smolak (6./16.), 1:2 Daniel Hofmann (27./Strafstoß), 1:3 Christian Bauer (56.), 2:3 Daniel Hofmann (65.), 3:3 Marcel Rahn (67.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Rot für Martin Matous (71./SG), Gelb-Rot für Derron Smith (80./SG)

Tore: 0:1 Patrick Stubenvoll (31.), 0:2 Matthias Bertelshofer (65.), 0:3 Martin Bertelshofer (71.), 0:4 Patrick Stubenvoll (80.) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Patrick Höllerer (6.), 1:1 Jan Brunner (24.), 2:1 Ben Schönfelder (44.), 2:2 Simon Dehling (83.) - Schiedsrichter: Christian Markus Mahnel - Zuschauer: 52 - Platzverweis: Gelb-Rot für Cilian Graf (SVH/41.), Zeitstrafe für Markus Sebald (SVI/67.)

Hochverdient gewann der FC Dießfurt dieses Spitzenspiel gegen insgesamt enttäuschende Gäste. In keiner Phase des Spiels geriet dieser vierte Saisonsieg der Ruda-Elf in Gefahr. FC-Spartenleiter Henry Schraml fasst die Geschehnisse in Folge ausführlich zusammen: "Der FC Diessfurt bestimmte das Spiel gegen Ebnath über die volle Distanz und zeigte das bisher beste Saisonspiel. Schon in der ersten Halbzeit machte der FC gehörig Druck auf das Tor der Ebnather. Folgerichtig stand es bereits nach 7 Minuten 2:0 für den Gastgeber. Simon Schmid mit einem schön getretenen Freistoß und Tim Arnold mit Durchsetzungsvermögen waren die Torschützen. In der Folge hätte die Heimelf noch zwei drei Tore mehr machen müssen. Ebnath kam in der ersten Halbzeit zu keiner einzigen Aktion im Strafraum, das aggressive Pressing von Diessfurt sorgte dafür, dass die Gäste offensiv keine Akzente setzen konnten. Die gesamte Mannschaft verdiente sich hier das Lob. Im zweiten Spielabschnitt machte Diessfurt unvermindert weiter und erzielte durch Simon Schmid das 3:0. Vorausgegangen war das geschilderte, absolut aggressive Forchecking der gesamten Mannschaft. Ebnath versuchte es danach überwiegend mit langen Bällen, diese wurden aber von der gut stehenden Diessfurter Abwehr samt Torwart Timo Schraml im Keim erstickt. Nach einer tollen Kombination von Timo Fischer und Simon Schmid Simon machte der FC-Kapitän sein drittes Tor zum 4:0. Nach ihrem ersten Eckstoß des Spiels in der 90. Minute erzielten die Ebnather den Ehrentreffer, der eigentlich nicht verdient war. Der FCD ist nach dem Sieg neuer Spitzenreiter in der Kreisklasse West und sollte es auch bleiben, wenn diese Leistung konserviert werden kann", so der Dießfurter Fußballboss. "Es war ein absolut - auch in der Höhe - verdienter Sieg für Dießfurt. Wir wussten, dass Dießfurt in der Anfangsphase loslegt wie die Feuerwehr, aber wir waren am Sonntag immer einen Schritt zu spät und gedanklich auch zu langsam, so stand es schnell nach einem direkt-verwandelten Freistoß und einem Konter - resultierend aus unserem Ballverlust im Mittelfeld - 2:0. Danach spielte es Dießfurt gut von vorne weg. So war es unser einziger Ball aufs Tor, der den Ehrentreffer mit dem Abpfiff markierte. Für uns gilt es, das Spiel einfach abzuhaken und sich sofort auf das Auswärtsspiel am kommenden Freitag zu fokussieren", sagte Gästespielertrainer Johannes Reiß. Tore: 1:0 Simon Schmid (5.), 2:0 Timo Arnold (7.), 3:0 und 4:0 Simon Schmid (47./79.), 4:1 Dominik Hautmann (90.+1) - Schiedsrichter: Thomas Schnaubelt - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Rot für Lukas Eichhorn (Ebnath/90.)

Tore: 1:0 Maximilian Neumann (32.), 2:0 Andrii Kovalov (55.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 85