 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Kreisklassen INN/Salzach Kompakt

Alle vier Kreisklassen im Überblick

Kreisklasse 1
Kreisklasse 2
Kreisklasse 3
Kreisklasse 4
B. Aibling

Kreisklasse 1

Gestern, 17:30 Uhr
TSV Aßling
TSV Aßling
SV Schechen
SV Schechen
0
0
Abpfiff

Torloses Remis – Defensivreihen dominieren in Aßling

In einem intensiven, jedoch torlosen Duell trennten sich der TSV Aßling und der SV Schechen mit 0:0. Beide Mannschaften zeigten sich defensiv äußerst stabil und ließen nur wenige Torchancen zu. Während der TSV Aßling mit frühem Pressing versuchte, das Spiel zu kontrollieren, setzte der SV Schechen auf schnelle Konter. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten blieb der entscheidende Treffer aus.

Heute, 14:00 Uhr
ASV Au
ASV Au
TSV Brannenburg
TSV Brannenburg
14:00
Spieltext ASV Au - Brannenburg

Gestern, 19:00 Uhr
WSV Samerberg
WSV Samerberg
TuS Großkarolinenfeld
TuS Großkarolinenfeld
2
3
Abpfiff

Dramatischer Schlagabtausch: Großkarolinenfeld siegt kurz nach Ausgleich

Das Spiel zwischen dem WSV Samerberg und dem TuS Großkarolinenfeld bot den 90 Zuschauern ein spannendes Auf und Ab. Bereits in der 13. Minute brachte Fabian Dodl den TuS in Führung. Nach der Pause kämpfte sich der WSV zurück und glich in der 60. Minute durch Yannick Colberg aus. Doch Großkarolinenfeld zeigte sich unbeeindruckt: Alexander Albert verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Der WSV gab nicht auf, und Florian Osterhammer markierte in der 74. Minute das 2:2. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn schon in der 75. Minute erzielte Vincent Frank den Siegtreffer für den TuS.

Ein Spiel voller Spannung und Wendungen. Trotz beeindruckender Moral des WSV sammelte TuS Großkarolinenfeld drei wichtige Punkte.

Heute, 16:00 Uhr
SV Nußdorf/Inn
SV Nußdorf/Inn
SV Bruckmühl
SV Bruckmühl
16:00
Spieltext SV Nußdorf - SV Bruckmühl II

Gestern, 18:00 Uhr
ASV Kiefersfelden
ASV Kiefersfelden
SV-DJK Kolbermoor
SV-DJK Kolbermoor
3
1
Abpfiff

ASV Kiefersfelden dominiert Kolbermoor mit frühem Doppelschlag

Der ASV Kiefersfelden zeigte vor 125 Zuschauern eine starke Leistung gegen den SV-DJK Kolbermoor. Bereits in der 3. Minute brachte Fabian Jerger sein Team mit einem frühen Tor in Führung. In der 32. Minute erhöhte Fabian Fischer nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Kolbermoor fand kaum Wege, sich gegen die kompakte Defensive der Gastgeber durchzusetzen. In der 73. Minute sorgte Marcel Kraus für die Vorentscheidung mit dem 3:0. Der SV-DJK Kolbermoor konnte in der 84. Minute zwar noch den Ehrentreffer erzielen, doch dieser änderte nichts mehr am verdienten Sieg des ASV Kiefersfelden.

Der ASV Kiefersfelden überzeugte mit einer souveränen Teamleistung und effizienter Chancenverwertung. Der SV-DJK Kolbermoor kam zu spät ins Spiel und konnte dem Druck des Gegners nicht standhalten.

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
SV Tattenhausen
SV Tattenhausen
WSV Aschau
WSV Aschau
2
1
Abpfiff

SV Tattenhausen siegt dank Doppelschlag in der ersten Hälfte

Der SV Tattenhausen setzte sich in einer spannenden Begegnung gegen den WSV Aschau mit 2:1 durch. Vor 155 begeisterten Zuschauern brachte David Weichselbaumer die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Nur 21 Minuten später erhöhte Simon Weinzierl auf 2:0, was dem Team von Trainer Josef Grabmair eine komfortable Halbzeitführung verschaffte.

In der zweiten Hälfte drängte der WSV Aschau, trainiert von Marcus Sedlbauer, auf den Anschlusstreffer, der schließlich in der 79. Minute durch Jakob Baumgartner gelang. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim verdienten 2:1 für den SV Tattenhausen.

Der SV Tattenhausen überzeugte mit einer starken ersten Halbzeit und zeigte auch in der Defensive genug Stabilität, um den späten Anschlusstreffer von Aschau abzuwehren. Der WSV Aschau kam zu spät ins Spiel und konnte die Niederlage trotz großem Einsatz nicht verhindern.

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
TuS Bad Aibling
TuS Bad Aibling
SV Riedering
SV Riedering
0
0
Abpfiff

Im Aufeinandertreffen zwischen TuS Bad Aibling und SV Riedering sahen die 120 Zuschauer ein umkämpftes, aber torloses Spiel. Beide Mannschaften agierten defensiv sehr diszipliniert, wodurch kaum Großchancen zustande kamen. TuS Bad Aibling, unter der Leitung von Trainer Julian Haas, versuchte das Spielgeschehen zu kontrollieren, während SV Riedering, geführt von Trainer Florian Dirscherl, mit schnellen Kontern Nadelstiche setzte. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Spiel ohne Tore.

Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, konnten jedoch offensiv keine entscheidenden Akzente setzen. Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis, da keine Mannschaft deutliche Vorteile hatte.

Kreisklasse 2

Morgen, 17:30 Uhr
NK Croat. Rosenheim
NK Croat. Rosenheim
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 Wasserburg
17:30
Spieltext Cro. Rosenhe - Wasserburg II

Morgen, 15:00 Uhr
DJK-SV Griesstätt
DJK-SV Griesstätt
TSV Eiselfing
TSV Eiselfing
15:00
Spieltext Griesstätt - Eiselfing

Morgen, 14:00 Uhr
SC 66 Rechtmehring
SC 66 Rechtmehring
SpVgg Pittenhart
SpVgg Pittenhart
14:00
Spieltext SC 66 Rechtm - Pittenhart

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Babensham
TSV Babensham
Türk Spor Rosenheim
Türk Spor Rosenheim
15:00
Spieltext Babensham - TS Rosenheim

Heute, 15:00 Uhr
SV Amerang
SV Amerang
SV Reichertsheim
SV Reichertsheim
15:00
Spieltext SV Amerang - Reichertshei II

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schnaitsee
TSV Schnaitsee
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim
16:00
Spieltext TSV Schnaits - 1860 Rosenh. II

Heute, 16:30 Uhr
TV Obing
TV Obing
TSV Breitbrunn-Gstadt
TSV Breitbrunn-Gstadt
16:30
Spieltext TV Obing - Breitbrunn-G

Kreisklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
TSV Heiligkreuz
TSV Heiligkreuz
TV Kraiburg
TV Kraiburg
14:00
Spieltext Heiligkreuz - TV Kraiburg

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Polling
TSV Polling
SV Kay
SV Kay
0
4
Abpfiff

SV Kay dominiert TSV Polling mit einem klaren 4:0-Erfolg

Der SV Kay zeigte sich von Beginn an spielfreudig und dominierte das Spielgeschehen gegen den TSV Polling. Bereits in der 6. Minute brachte Lukas Wembacher seine Mannschaft in Führung. In der 23. Minute erhöhte Quirin Spirkl auf 2:0, bevor Daniel Krautenbacher nur drei Minuten später das 3:0 markierte. Noch vor der Halbzeit setzte erneut Quirin Spirkl mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand (31.). Der TSV Polling kam trotz einiger Wechsel in der zweiten Hälfte nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor.

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
SV Haiming
SV Haiming
SV Gendorf Burgkirchen
SV Gendorf Burgkirchen
0
0
Abpfiff

Torflaute in Haiming: Defensive dominiert torloses Remis

Heute, 15:00 Uhr
FC Kirchweidach
FC Kirchweidach
TSV Neumarkt St. Veit
TSV Neumarkt St. Veit
15:00
Spieltext Kirchw Halsb - Neumarkt St.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Unterneukirchen
SV Unterneukirchen
DJK SV Pleiskirchen
DJK SV Pleiskirchen
16:00
Spieltext Unterneukirc - Pleiskirchen

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Palling
TSV Palling
DJK Otting
DJK Otting
16:00
Spieltext TSV Palling - DJK Otting

Heute, 14:00 Uhr
TuS Traunreut
TuS Traunreut
VfL Waldkraiburg
VfL Waldkraiburg
14:00
Spieltext TuS Traunreu - Waldkraiburg

Kreisklasse 4

Heute, 17:00 Uhr
SC Vachendorf
SC Vachendorf
SG Schönau am Königssee
SG Schönau am Königssee
17:00
Spieltext Vachendorf - SG Schönau

Heute, 15:00 Uhr
DJK Kammer
DJK Kammer
TSV Petting
TSV Petting
15:00
Spieltext DJK Kammer - TSV Petting

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
SG SC Inzell / SC Weißbach
SG SC Inzell / SC Weißbach
SV Laufen
SV Laufen
0
0
Abpfiff
Spieltext SG SC Inzell - SV Laufen

Morgen, 16:00 Uhr
FC Hammerau
FC Hammerau
TSV Bad Reichenhall
TSV Bad Reichenhall
16:00
Spieltext Hammerau - Reichenhall

Heute, 14:00 Uhr
TSV Bergen
TSV Bergen
SV Leobendorf
SV Leobendorf
14:00
Spieltext TSV Bergen - SV Leobendor

Heute, 17:00 Uhr
FC Bischofswiesen
FC Bischofswiesen
ASV Piding
ASV Piding
17:00
Spieltext Bischofswies - ASV Piding

Heute, 17:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV Kirchanschöring
BSC Surheim
BSC Surheim
17:00
Spieltext Kirchanschör II - BSC Surheim

