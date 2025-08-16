Kreisklassen INN/Salzach Kompakt

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

In einem intensiven, jedoch torlosen Duell trennten sich der TSV Aßling und der SV Schechen mit 0:0. Beide Mannschaften zeigten sich defensiv äußerst stabil und ließen nur wenige Torchancen zu. Während der TSV Aßling mit frühem Pressing versuchte, das Spiel zu kontrollieren, setzte der SV Schechen auf schnelle Konter. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten blieb der entscheidende Treffer aus.

Das Spiel zwischen dem WSV Samerberg und dem TuS Großkarolinenfeld bot den 90 Zuschauern ein spannendes Auf und Ab. Bereits in der 13. Minute brachte Fabian Dodl den TuS in Führung. Nach der Pause kämpfte sich der WSV zurück und glich in der 60. Minute durch Yannick Colberg aus. Doch Großkarolinenfeld zeigte sich unbeeindruckt: Alexander Albert verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Der WSV gab nicht auf, und Florian Osterhammer markierte in der 74. Minute das 2:2. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn schon in der 75. Minute erzielte Vincent Frank den Siegtreffer für den TuS.

ASV Kiefersfelden dominiert Kolbermoor mit frühem Doppelschlag Der ASV Kiefersfelden zeigte vor 125 Zuschauern eine starke Leistung gegen den SV-DJK Kolbermoor. Bereits in der 3. Minute brachte Fabian Jerger sein Team mit einem frühen Tor in Führung. In der 32. Minute erhöhte Fabian Fischer nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Kolbermoor fand kaum Wege, sich gegen die kompakte Defensive der Gastgeber durchzusetzen. In der 73. Minute sorgte Marcel Kraus für die Vorentscheidung mit dem 3:0. Der SV-DJK Kolbermoor konnte in der 84. Minute zwar noch den Ehrentreffer erzielen, doch dieser änderte nichts mehr am verdienten Sieg des ASV Kiefersfelden. Der ASV Kiefersfelden überzeugte mit einer souveränen Teamleistung und effizienter Chancenverwertung. Der SV-DJK Kolbermoor kam zu spät ins Spiel und konnte dem Druck des Gegners nicht standhalten.

SV Tattenhausen siegt dank Doppelschlag in der ersten Hälfte Der SV Tattenhausen setzte sich in einer spannenden Begegnung gegen den WSV Aschau mit 2:1 durch. Vor 155 begeisterten Zuschauern brachte David Weichselbaumer die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Nur 21 Minuten später erhöhte Simon Weinzierl auf 2:0, was dem Team von Trainer Josef Grabmair eine komfortable Halbzeitführung verschaffte. In der zweiten Hälfte drängte der WSV Aschau, trainiert von Marcus Sedlbauer, auf den Anschlusstreffer, der schließlich in der 79. Minute durch Jakob Baumgartner gelang. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim verdienten 2:1 für den SV Tattenhausen. Der SV Tattenhausen überzeugte mit einer starken ersten Halbzeit und zeigte auch in der Defensive genug Stabilität, um den späten Anschlusstreffer von Aschau abzuwehren. Der WSV Aschau kam zu spät ins Spiel und konnte die Niederlage trotz großem Einsatz nicht verhindern.

Im Aufeinandertreffen zwischen TuS Bad Aibling und SV Riedering sahen die 120 Zuschauer ein umkämpftes, aber torloses Spiel. Beide Mannschaften agierten defensiv sehr diszipliniert, wodurch kaum Großchancen zustande kamen. TuS Bad Aibling, unter der Leitung von Trainer Julian Haas, versuchte das Spielgeschehen zu kontrollieren, während SV Riedering, geführt von Trainer Florian Dirscherl, mit schnellen Kontern Nadelstiche setzte. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Spiel ohne Tore. Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, konnten jedoch offensiv keine entscheidenden Akzente setzen. Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis, da keine Mannschaft deutliche Vorteile hatte.

Kreisklasse 2

Kreisklasse 3

SV Kay dominiert TSV Polling mit einem klaren 4:0-Erfolg Der SV Kay zeigte sich von Beginn an spielfreudig und dominierte das Spielgeschehen gegen den TSV Polling. Bereits in der 6. Minute brachte Lukas Wembacher seine Mannschaft in Führung. In der 23. Minute erhöhte Quirin Spirkl auf 2:0, bevor Daniel Krautenbacher nur drei Minuten später das 3:0 markierte. Noch vor der Halbzeit setzte erneut Quirin Spirkl mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand (31.). Der TSV Polling kam trotz einiger Wechsel in der zweiten Hälfte nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor.

Torflaute in Haiming: Defensive dominiert torloses Remis

Kreisklasse 4

