Kreisklassen: Heiße Duelle in Kemnath, Etzelwang und in Amberg/Nord

Kreisklasse Ost

Das Führungsduo der Liga steht vor Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wird Liganewcomer SV Altenstadt/VOH (1./7) am Weidener Flutkanal von der DJK (4./6) sicherlich auf Herz und Nieren geprüft, schlüpft die DJK Irchenrieth (2./7) gegen das Schlußlicht SV Altenstadt/WN (14./0) in die Rolle des klaren Favoriten. Zudem wollen die Bachmeier-Schützlinge Revanche nehmen für die erst vor ein paar Wochen an gleicher Stelle erlittene Pokalniederlage gegen den SVA. Dort - im Totopokal - sorgen die Häffner-Schützlinge weiter für Furore, haben sie doch durch einen 4:3-Sieg gegen den klassenhöheren SV Köfering sogar das Endspiel erreicht. Vielleicht haucht das ja so so viel Selbstvertrauen ein, dass endlich der Knoten platzt. Blicken wir in dieser engen, ausgeglichenen Spielklasse noch in die hinteren Gefilde: Da müssen die beiden neben Altenstadt/WN ebenfalls noch sieglosen SG Püchersreuth (13./1 - zum Derby in Neustadt) und SpVgg Windischeschenbach (12./1 - in Luhe-Markt) auswärts versuchen, endlich den "Bock" umzustossen, um nicht gleich im miefigen Tabellenkeller auf der Stelle zu treten.

Auf einen Blick die Matches der Runde 4: