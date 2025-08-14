 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligavorschau
Bleibt Ligaprimus SV Altenstadt/VOH (in Blau) auch am Weidener Flutkanal ungeschlagen?
Bleibt Ligaprimus SV Altenstadt/VOH (in Blau) auch am Weidener Flutkanal ungeschlagen? – Foto: Rainer Rosenau

Kreisklassen: Heiße Duelle in Kemnath, Etzelwang und in Amberg/Nord

Im Westen erwarten die Schwarz-Weissen den Topfavoriten aus Dießfurt +++ Im Süden kreuzt der SV Etzelwang mit Ensdorf die Klingen und die Amberger Germania erwartet Kauerhof +++ Bleibt Aufsteiger und Primus SV Altenstadt/VOH im Osten auch am Weidener Flutkanal unbesiegt?

Hinein in den vierten Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden, der nach den Wetterprognosen - es bleibt heiß - weiterhin eine große Herausforderung für alle Aktiven darstellen dürfte. Betrachten wir also das Programm der drei Staffeln Süd, West und Ost, das wieder einige sehr interessante Partien beinhaltet.

Kreisklasse Süd

Ligaprimus SG Traßlberg (1./9) reist als klarer Favorit zum Aufsteiger nach Paulsdorf (9./3) und hat nichts anderes, als den nächsten Dreier auf der Agenda. Die beiden punktgleichen Mitstreiter am oberen Rand des Klassements haben da schon eine wesentlich höhere Hürde zu überspringen. Der Überraschungsdritte TSV Kümmersbruck (3./9) prallt auf die Landesligareserve aus Ammerthal (7./6) und der aktuelle "Vize" aus Ensdorf (2./9) muss den schweren Gang nach Etzelwang (8./6) antreten. "Schaun mer mal", ob die Weste der beiden unbefleckt bleibt. In den Kellerduellen SG Utzenhofen (12./0) gegen Rosenberg II (11./1) und Inter Bergsteig II (10./1) gegen Neukirchen (13./0) geht es dagegen darum, endlich den Knoten platzen zu lassen, um nicht gleich in der Frühphase der Saison weit unten festzusitzen.

Im Überblick die Ansetzungen der Runde 4:

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
18:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:00

Mi., 27.08.2025, 18:00 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
18:00

Heute, 18:45 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
18:45

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:30

Mi., 20.08.2025, 18:45 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
18:45

Kreisklasse Ost

Das Führungsduo der Liga steht vor Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wird Liganewcomer SV Altenstadt/VOH (1./7) am Weidener Flutkanal von der DJK (4./6) sicherlich auf Herz und Nieren geprüft, schlüpft die DJK Irchenrieth (2./7) gegen das Schlußlicht SV Altenstadt/WN (14./0) in die Rolle des klaren Favoriten. Zudem wollen die Bachmeier-Schützlinge Revanche nehmen für die erst vor ein paar Wochen an gleicher Stelle erlittene Pokalniederlage gegen den SVA. Dort - im Totopokal - sorgen die Häffner-Schützlinge weiter für Furore, haben sie doch durch einen 4:3-Sieg gegen den klassenhöheren SV Köfering sogar das Endspiel erreicht. Vielleicht haucht das ja so so viel Selbstvertrauen ein, dass endlich der Knoten platzt. Blicken wir in dieser engen, ausgeglichenen Spielklasse noch in die hinteren Gefilde: Da müssen die beiden neben Altenstadt/WN ebenfalls noch sieglosen SG Püchersreuth (13./1 - zum Derby in Neustadt) und SpVgg Windischeschenbach (12./1 - in Luhe-Markt) auswärts versuchen, endlich den "Bock" umzustossen, um nicht gleich im miefigen Tabellenkeller auf der Stelle zu treten.

Auf einen Blick die Matches der Runde 4:

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/W
DJK Neustadt/WDJK Neustadt/W
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
14:00

Kreisklasse West

Mit dem Sieg beim SV Hahnbach II hat sich der SVSW Kemnath (3./7) natürlich bestens eingestimmt auf das am Wochenende stattfindende Verfolgerduell gegen den FC Dießfurt (2./7). Doch auch der FC ist - wie das 5:0 gegen Königstein zeigte - in guter Frühform, so darf ein enges und spannendes Match erwartet werden, bei dem die Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen werden. Für beide heisst es, dranzubleiben am SV Neusorg (1./9), für den alles andere als ein Dreier bei der Kreisligareserve in Auerbach (12./1) nicht zur Diskussion stehen darf. Nach dem 1:8 zum Auftakt in Dießfurt, kassierte Neuling SV Wildenreuth (10./3) auch in Pressath beim 0:5 eine zweite "Packung" in der Fremde. Nun heisst es für die Bayer-Schützlinge, erneut - wie schon gegen Ebnath - vor den eigenen Fans Wiedergutmachung zu betreiben. Die Aussichten sind gut, kommt doch mit dem SC Schwarzenbach (13./1) ein Gegner, der bislang erst einen Zähler verbuchen konnte.

Hier die Partien des vierten Spieltags im Überblick:

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

Morgen, 18:30 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
18:30

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
14:00

