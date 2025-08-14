Kreisklassen: Heiße Duelle in Kemnath, Etzelwang und in Amberg/Nord

Hinein in den vierten Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden, der nach den Wetterprognosen - es bleibt heiß - weiterhin eine große Herausforderung für alle Aktiven darstellen dürfte. Betrachten wir also das Programm der drei Staffeln Süd, West und Ost, das wieder einige sehr interessante Partien beinhaltet.
Kreisklasse Süd
Ligaprimus SG Traßlberg (1./9) reist als klarer Favorit zum Aufsteiger nach Paulsdorf (9./3) und hat nichts anderes, als den nächsten Dreier auf der Agenda. Die beiden punktgleichen Mitstreiter am oberen Rand des Klassements haben da schon eine wesentlich höhere Hürde zu überspringen. Der Überraschungsdritte TSV Kümmersbruck (3./9) prallt auf die Landesligareserve aus Ammerthal (7./6) und der aktuelle "Vize" aus Ensdorf (2./9) muss den schweren Gang nach Etzelwang (8./6) antreten. "Schaun mer mal", ob die Weste der beiden unbefleckt bleibt. In den Kellerduellen SG Utzenhofen (12./0) gegen Rosenberg II (11./1) und Inter Bergsteig II (10./1) gegen Neukirchen (13./0) geht es dagegen darum, endlich den Knoten platzen zu lassen, um nicht gleich in der Frühphase der Saison weit unten festzusitzen.
Im Überblick die Ansetzungen der Runde 4:
Kreisklasse Ost
Das Führungsduo der Liga steht vor Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wird Liganewcomer SV Altenstadt/VOH (1./7) am Weidener Flutkanal von der DJK (4./6) sicherlich auf Herz und Nieren geprüft, schlüpft die DJK Irchenrieth (2./7) gegen das Schlußlicht SV Altenstadt/WN (14./0) in die Rolle des klaren Favoriten. Zudem wollen die Bachmeier-Schützlinge Revanche nehmen für die erst vor ein paar Wochen an gleicher Stelle erlittene Pokalniederlage gegen den SVA. Dort - im Totopokal - sorgen die Häffner-Schützlinge weiter für Furore, haben sie doch durch einen 4:3-Sieg gegen den klassenhöheren SV Köfering sogar das Endspiel erreicht. Vielleicht haucht das ja so so viel Selbstvertrauen ein, dass endlich der Knoten platzt. Blicken wir in dieser engen, ausgeglichenen Spielklasse noch in die hinteren Gefilde: Da müssen die beiden neben Altenstadt/WN ebenfalls noch sieglosen SG Püchersreuth (13./1 - zum Derby in Neustadt) und SpVgg Windischeschenbach (12./1 - in Luhe-Markt) auswärts versuchen, endlich den "Bock" umzustossen, um nicht gleich im miefigen Tabellenkeller auf der Stelle zu treten.
Auf einen Blick die Matches der Runde 4:
Kreisklasse West
Mit dem Sieg beim SV Hahnbach II hat sich der SVSW Kemnath (3./7) natürlich bestens eingestimmt auf das am Wochenende stattfindende Verfolgerduell gegen den FC Dießfurt (2./7). Doch auch der FC ist - wie das 5:0 gegen Königstein zeigte - in guter Frühform, so darf ein enges und spannendes Match erwartet werden, bei dem die Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen werden. Für beide heisst es, dranzubleiben am SV Neusorg (1./9), für den alles andere als ein Dreier bei der Kreisligareserve in Auerbach (12./1) nicht zur Diskussion stehen darf. Nach dem 1:8 zum Auftakt in Dießfurt, kassierte Neuling SV Wildenreuth (10./3) auch in Pressath beim 0:5 eine zweite "Packung" in der Fremde. Nun heisst es für die Bayer-Schützlinge, erneut - wie schon gegen Ebnath - vor den eigenen Fans Wiedergutmachung zu betreiben. Die Aussichten sind gut, kommt doch mit dem SC Schwarzenbach (13./1) ein Gegner, der bislang erst einen Zähler verbuchen konnte.
Hier die Partien des vierten Spieltags im Überblick: