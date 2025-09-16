Kreisklassen: Ensdorf und Dießfurt ohne Makel, Waldau patzt

In Runde 8 der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden haben die Spitzenreiter in zwei der drei Staffeln ihre Führungsposition verteidigen können. Da hielt die DJK Ensdorf (1./24) mit einem knappen 3:2 beim TSV Kümmerbruck (3./16) die Pole im Süden und verhinderte damit, dass - bei 24 Punkten aus acht Matches - ihre blütenweiße Weste einen ersten Flecken erhält. Und auch der Primus des Westens, der FC Dießfurt (1./20), ließ beim 4:0 im Nachbarduell mit dem SC Schwarzenbach (13./5) nichts anbrennen. Anders in der Oststaffel, da fand das "Bäumchen-wechsle-dich-Spiel" am oberen Rand der Tabelle seine Fortsetzung, denn der SV Waldau (2./16) leistete sich eine unerwartete 1:2-Niederlage gegen den SV Altenstadt/WN (5./13). Die Niemann-Männer mussten damit den "Platz an der Sonne" an die gegen die SpVgg Moosbach mit 1:0 siegreiche DJK Irchenrieth (1./16) abtreten und sorgten zudem dafür, dass die DJK Weiden (3./16 - 3:2 gegen Pleystein) nach Punkten aufschliessen konnte. Ein punktgleiches Trio führt also die Oststaffel an, dessen Abstand in einer "engen Liga" zu Platz 8 (Pleystein) gerade einmal vier Zähler beträgt.

Primus Ensdorf also mit "Big Points" in Kümmersbruck, "Trapo" (2./22) nach 3:1 in Ammerthal dicht dahinter. Da der Abstand der beiden zur "hinterherhechelnden Verfolgermeute" schon sechs (Ensdorf sogar acht) Punkte beträgt, droht den Teams ab Rang 3, dass sich das Duo "vom Acker" macht und davonzieht. Im Tabellenkeller ist der Kontakt der drei auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams zum rettenden Ufer erst einmal ein wenig abgerissen. Denn sowohl der SV Inter Bergsteig II (14./1 - 3:7 gegen Loderhof), als auch der TuS Rosenberg II (13./1 - 1:4 in Etzelwang) und schließlich Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (12./3 - 0:3 bei der Amberger Germania) haben am Wochenende nichts erben können. So ist der Keil zwischen der zehntplatzierten Schmidmühlener Reserve (11./10 - 3:3 in Paulsdorf) und den Kellerkindern schon neun bzw. sieben Zähler dick).

"Mit einem guten Auftritt feierte die Mannschaft einen 6:2-Heimsieg. Von Beginn an zeigte mein Team Spielfreude und Durchsetzungsvermögen. Die Offensive nutzte ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel ordentlich zu Ende spielen", so ein zufriedener FCN-Coach Christian Ringler.

Nach gleichverteiltem Beginn entschloss sich der SVK mit bemerkenswerter Konsequenz, dem Gastgeber ab der 10. bis zur 23. Minute von dessen vier Treffern mindestens drei ausserordentlich grosszügig aufzulegen. Geschenke wie im Märchenland. Der Anschluss zum 4:2 kurz vor dem Pausenpfiff ließ den zahlreichen Gästeanhang immerhin noch hoffen. Doch diese Optimisten mussten sich eines Besseren belehren lassen. Neukirchen hätte durchaus noch mehr als die in Halbzeit 2 erzielten weiteren Tore realisieren können. Den sporadischen Versuch eines Aufbäumens kann man dem SVK sicher nicht absprechen, doch eine Fehlpassquote, die sogar prozentual deutlich über dem CSU-Wahlergebnis in Bayern lag, erstickte alle Versuche, das Spiel noch zu drehen, sozusagen im Keim. Die Tatsache, dass man im Zweikampf meistens einen Schritt zu spät kam, komplettierte den drohenden Misserfolg. Mit vier Siegen, aber auch vier Niederlagen - davon zuletzt drei am Stück - hinkt man den Hoffnungen nunmehr deutlich hinterher. Wäre in allen bis hierhin mit nur mit einem Tor Unterschied verlorenen Vergleichen auch ein Punktgewinn oder sogar mehr durchaus möglich gewesen, bot die Vorstellung in Neukirchen keinerlei Raum, um das Ganze schönzureden. Mehr ist zu der Sache nicht zu sagen; die Mannschaft ist am Zug, diesen Zustand schnell zu verbessern. (Quelle: Spielbericht SV Kauerhof)

Hochverdient sicherte sich die Ringler-Elf den zweiten Heimdreier der Saison gegen einen "großzügigen" Gast. FuPa nimmt den vom Pressebeauftragten des SV Kauerhof verfassten - etwas außergewöhnlichen und mit deutlichen Worten gespickten - Bericht gerne, um den Spielverlauf zu skizzieren:

Tore: 0:1 Marco Honig (13.), 0:2 Andreas Eichenseer (67.), 0:3 Martin Koller (80.), 1:3 Nico Schaller (87.) - Schiedsrichter: Reinhold Roth - Zuschauer: 60

Nach 22 Minuten führten die Gäste in diesem Spitzenspiel schon mit 3:0 und schienen einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Doch die Heimelf steckte den Kopf nicht in den Sand, zeigte Moral und markierte nach 67 Minuten den Anschlußtreffer. Trotz langer Unterzahl (Tomas Kartak erhielt nach 58 Minuten eine Zeitstrafe, um nach 78 Minuten dann mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen zu werden) blieb der TSV am Drücker, verschoß nach 86 Minuten einen Strafstoß und war nach dem 2:3 - der Treffer fiel allerdings in der Schlußminute - noch einmal richtig im Spiel, allerdings zu spät. Beide Trainer schildern in Folge ausführlich den Spielverlauf dieses Topduells aus ihrer Sicht: "Mit der DJK Ensdorf war der Tabellenführer bei uns zu Gast – und man hat sofort gesehen, warum sie zurecht ganz oben steht. Spielstark, abgezockt und unglaublich effektiv. Wir haben nicht nur die ersten 25 Minuten verschlafen, sondern auch in der Defensive nicht gut genug gearbeitet. So lagen wir nach 25 Minuten schon 0:3 hinten - ein Halbzeitstand, der absolut verdient war, weil Ensdorf seine Chancen konsequent genutzt hat. In der Pause haben wir die richtigen Worte gefunden und in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Trotz 20 Minuten in Unterzahl haben die Jungs Moral und Charakter bewiesen. Der verschossene Elfmeter hätte schon das 2:3 sein können, aber direkt im Anschluss haben wir weitergemacht, an uns geglaubt und doch noch das 2:3 erzielt. Leider haben wir uns danach nicht weiter belohnt und kein Unentschieden mehr erzwungen. Aber ein Fußballspiel dauert nun mal 90 Minuten. Wenn man die komplette erste Halbzeit sieht, muss man sagen: Das Ergebnis geht so in Ordnung und die DJK Ensdorf hat verdient gewonnen. Entscheidend für mich ist aber die Reaktion meiner Mannschaft nach der Pause. Mit dieser Mentalität und diesem Einsatz können wir selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen und unseren dritten Tabellenplatz verteidigen", so TSV-Spielertrainer Donald Jakob. "Nachdem wir schon vor der Partie gegen Kümmersbruck auf den ein oder anderen Akteur verzichten mussten, hat sich dann auch noch unser kreativster Spieler nach muskulären Problemen in der Anfangsphase des Spiels verabschiedet. Dies merkte man unserem Spiel an und man musste eher auf ein gutes Umschaltspiel setzen. Daraus resultieren dann auch die Tore eins und zwei. Beim Tor zum 0:3 beweist man sehr viel Überblick und konnten den Ball nach einem tollen Pass auf die rechte Seite im Tor unterbringen. Natürlich war Kümmersbruck immer im Spiel und hatte Chancen, trotzdem stand die Abwehr mit ihrem Torhüter sicher. In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild, wir konnten eher mit Nadelstichen auf uns aufmerksam machen. Dabei hätten wir den einen oder anderen Konter klarer zu Ende spielen müssen. So blieb die Begegnung bis zum Ende interessant, da sich Kümmersbruck nie aufgab. Das 1:3 sowie 2:3 waren sicherlich unnötig, allerdings merkte man dem Team schon eine gewisse Müdigkeit an, was der Gegner ausnützte. Ein zwischenzeitlich gehaltener Elfmeter führte aber dazu, dass Kümmersbruck nicht mehr heran kam und wir am Ende den Sieg nach Hause brachten. Kompliment an die Mannschaft, die trotz erheblicher Widerstände an sich glaubt und an die Fans, die uns tatkräftig unterstützt haben", so der Rückblick von Gästetrainer Oliver Eckl. Tore: 0:1 Jonas Roidl (8.), 0:2 Sebastian Hummel (13.), 0:3 Simon Rothkopf (22), 1:3 Petr Volfik (67.), 2:3 Laurin Wiedenbauer (90.+3) - Schiedsrichter: Jakob Baier - Zuschauer: 200 - Zeitstrafe für Tomas Kartak (58./TSV), Platzverweis: Gelb-Rot für Tomas Kartak (78./TSV).

Tore: 0:1 Dennis Mutzbauer (10.), 1:1 Mohamad Ahmad (16.), 1:2 Moritz Zellerer (45.+1), 2:2 Enes Husak (45.+3/Strafstoß), 3:2 Abdulfazel Rezeal (50.), 3:3 Jamshid Seifi (56.), 3:4 Lukas Maul (65.), 3:5 Dennis Mutzbauer (67.), 3:6 Tom Hajek (84.), 3:7 Oktay Türksever (86.) - Schiedsrichter: Steve Kaiser - Zuschauer: 45 Kreisklasse Ost Waldau lässt Federn, Irchenrieth und die Elf vom Weidener Flutkanal holen volle Erträge und machen daraus ein Dreigestirn, welches nun die Liga anführt. Ein punktgleiches Trio rangiert mit dem Abstand von nur drei "Pünktchen" dahinter, nämlich Aufsteiger SV Altenstadt/VOH (4./13 - 5:3 in Windischeschenbach), der SV Altenstadt/WN (5./13) nach dem Coup in Waldau und schließlich der SV Etzenricht II (6./13 - 2:1 gegen Pirk). In den Abgründen der Starterliste behält die noch immer auf den ersten Sieg wartende SpVgg aus "Eschawo" (14./3) die "Rote Laterne", die SpVgg aus Moosbach (13./5) bleibt auf der 13, davor die SG Püchersreuth (12./8), die nach dem 2:3 beim FC Luhe-Markt (11./9) mit diesem den Platz getauscht hat.

Tor: 1:0 Fabian Quast (50.) - Schiedsrichter: Michael Wittmann sen. - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Ferdinand Schießl (90.+6/Moosbach).

Tore: 1:0 Giuseppe Roma (12.), 1:1 Manuel Janker (29.), 1:2 Tobias Ach (38.), 2:2 Nico Brandt (52.), 3:2 Lukas Brandt (66.) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Enrico Köllner (31.), 1:1 Christoph Schmidkonz (73.) - Schiedsrichter: Markus Rosner - Zuschauer: 95

Überraschend bestimmten die Gäste vom Anpfiff weg das Geschehen in der Elm-Arena, erarbeiteten sich Einschußchancen, ohne ihre Dominanz zunächst in Zählbares umzusetzen. Gerade als der SVW besser Zugriff bekam zu Spiel und Gegner, schlug der SVA dann doch zu, als Fabian Zaus das hochverdiente 0:1 markierte. Diese Führung sollte Gültigkeit behalten bis hinein in die Schlußphase einer Partie, in der der Gastgeber nie sein tatsächliches Leistungsvermögen auf den Platz brachte. Ansalem Ogbonnaya legte für den Gast schließlich den Deckel auf den Auswärtsdreier, das postwendend erzielte 1:2 kam für die Platzherren zu spät, um noch eine Wende herbeizuführen. SVW-Coach Rene Niemann war selbstredend enttäuscht, interessant zudem, dass er die Gäste als Favorit in dieser Partie gesehen hatte: "Altenstadt ist gleich gut ins Spiel reingekommen und ist der Favoritenrolle gerecht geworden. Unerklärlich die negative Leistungsschwankung von uns im Vergleich zur Vorwoche. Wir waren heute nicht in der Lage, Paroli zu bieten. Die in allen Belangen bessere Mannschaft hat verdient gewonnen", so Niemann. "Ab der ersten Minute waren Kampf, Wille und Leidenschaft meiner Jungs vorhanden. Sie setzen genau das um, was wir uns vorgenommen hatten an diesem Tag gegen einen starken Gegner aus Waldau. Dabei hatten wir in der ersten Halbzeit schon gut herausgespielte Möglichkeiten, wo wir den Ball gut haben laufen lassen, aber die Chancen leider nicht genutzt haben. Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch das verdiente 1:0, welches wir in die Kabine mitnahmen. Ein Riesenlob an meine Jungs, die dann in der Schlußphase die Führung noch ausbauten, auch das 2:0 war meiner Ansicht nach ebenfalls völlig verdient. Kurz vor Schluss gelang Waldau dann noch der Anschlusstreffer, was aber letztlich nichts mehr daran änderte, dass wir die drei Punkte mit nach Altenstadt nehmen durften. Ich wiederhole mich gerne: Ein ganz großes Lob für meine Jungs, am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg bei einem starken Gastgeber", so ein überglücklicher Gästetrainer Marvin Häffner. Tore: 0:1 Fabian Zaus (42.), 0:2 Ansalem Ogbonnaya (82.), 1:2 Kevin Schutzbier (83.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Christian Seer (7.), 0:2 Jan Böhm (14.), 1:2 Florian Prantzke (19./Strafstoß), 1:3 Sascha Sollfrank (43.), 1:4 Nikolas Haberkorn (48.), 1:5 Maximilian Reger (51.), 2:5 Vitezlav Iwaschenkow (72.), 3:5 Florian Prantzke (75.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 160

Knapp behielten die Pianka-Schützlinge in diesem "Sechs-Punkte-Match" die Oberhand. Nach dem 1:0 - aus Sicht der Gäste ein irregulärer Treffer, weil zuvor Foulspiel - wendeten die Gäste nach dem Seitenwechsel innerhalb von 120 Sekunden zunächst das Blatt. Unwägbarkeiten der SG-Deckung ermöglichten jedoch dem FC nur wenig später, selbst dem Spiel wieder eine Wende zu geben. "Nach den letzten drei sehr enttäuschenden Spielen standen wir vor einem kleinen selbst ausgesprochenen „Endspiel“. Es zählten nur drei Punkte. Das konnten wir erreichen und sind dementsprechend erleichtert. Wir waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft und haben am Ende auch verdient gewonnen. Auch wenn uns die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit fast den Sieg gekostet haben. Rechtzeitig konnten wir das Ruder nochmal herumreißen und zuhause die Punkte lassen", so Oliver Wagner vom Gastgeber. "Diese Niederlage war mehr als unnötig. Wir haben es nach dem frühen Rückstand geschafft, ins Spiel zurückzufinden, doch durch eigene Unsicherheiten in der Defensive und zu viele einfache Fehlpässe haben wir dem Gegner immer wieder Chancen ermöglicht. Besonders ärgerlich ist jedoch die enttäuschende Schiedsrichterleistung: Ein klarer Elfmeter wurde uns nicht zugesprochen. Ebenso ging dem 1:0 ein klares Foulspiel voran. Solch eine desolate Leistung des Referees hat erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf gehabt. Trotzdem müssen wir selbstkritisch bleiben: Nur wenn wir unsere Stabilität und Passsicherheit verbessern, können wir solche Partien für uns entscheiden", sagte Markus Mois, Coach der Gäste. Tore: 1:0 Niklas Friedl (27.), 1:1 Bastian Häusler (59./Eigentor), 1:2 Nikolas Feiler (61.), 2:2 Jonas Schweighofer (66.), 3:2 Oliver Wagner (69.) - Schiedsrichter: Matthias Kaiser - Zuschauer: Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Finn Lenz (12.), 2:0 Nicklas Lehnert (19.), 2:1 Johannes Schreier (76.) - Schiedsrichter: Fritz Betzl - Zuschauer: 110 Kreisklasse West Sehr zur Freude von Ligaprimus FC Dießfurt (1./20) hatte das Verfolgerduell zwischen dem SVSW Kemnath (4./15) und dem SV Neusorg (2./17) keinen Sieger, sodass die Ruda-Elf ihren Vorsprung gegenüber dem SVN auf drei Punkte vergrößern konnte. Dazwischen rangiert die DJK Ebnath (3./16 - 3:2 gegen Pressath), die die vorderen Plätze immer noch in Reichweite behält. Hinab in den Tabellenkeller, da herrschte am Wochenende beim TSV Königstein II (14./4) nach dem ersten Saisondreier gegen die SG Seugast/Schlicht II (7./10) große Erleichterung, liegt das rettende Ufer nun nur noch drei Zähler entfernt von der Schmidt-Truppe. Unbefriedigend weiterhin die Lage des SC Schwarzenbach (13./5), des SV 08 Auerbach II (12./7 - 1:9-Packung (!) gegen Hahnbach II) und des TSV Pressath (11./7), die in der ungemütlichen Region auf der Stelle getreten sind. Eine Art Befreiungsschlag landete "Liganewcomer" SV Wildenreuth (10./9) mit dem 3:0-Heimsieg gegen einen personell stark dezimierten SV Immenreuth (8./10).

Tore: 1:0 Marco Wegmann (7.), 2:0 Michael Wolf (11.), 2:1 Jonas Stubenvoll (16./Strafstoß), 3:1 Markus Hecht (80.) - Schiedsrichter: Reinhard Castro Moreno - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Marcel Rahn (8.), 2:0 Daniel Gruber (12.), 3:0 Marcel Rahn (55.) - Schiedsrichter: Mario Bächer - Zuschauer: 82

Tore: 0:1 Dominik Beer (9.), 0:2 Sebastian Rothut (21.), 0:3 Fabian Brewitzer (22.), 0:4 Sebastian Rothut (27.), 0:5 Dominik Beer (33.), 0:6 Sebastian Rothut (40.), 0:7 und 0:8 Patrick Höllerer (51./56.), 1:8 Rahmat Nasiri (72./Strafstoß), 1:9 Fabian Brewitzer (84.) - Schiedsrichter: Steven Klempert - Zuschauer: 33

Tore: 1:0 Pascal Ponnath (7.), 1:1 Dominik Rau (14.), 2:1 Pavel Neumann (47.), 3:1 Markus Pscherer (72.), 3:2 Noah Ruhland (87.) - Schiedsrichter: Andreas Kink - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 und 2:0 Marek Ruda (5./33.), 3:0 Tim Arnold (60.), 4:0 Michael Hlavsa (84.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Marcel Mähler (82./Schwarzenbach)

Zu Beginn der Partie hatte der SVSW Kemnath leichte Vorteile im Zentrum und versuchte, das Spiel an sich zu ziehen. Neusorg kämpfte sich jedoch nach und nach in die Begegnung und fand mit zunehmender Spielzeit besser in die Zweikämpfe. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst selten. Nach dem Seitenwechsel hatte der SV Neusorg mehr Spielanteile und kam besser in die Partie. Für Aufsehen sorgte dabei eine kuriose Szene: Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte kam der Kemnather Torhüter weit aus seinem Kasten. Auf dem nassen Rasen setzte der Ball tückisch auf, sprang über den Keeper hinweg und ein Neusorger Feldspieler setzte nach. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Torwart, der ins Rutschen geriet und mitsamt dem Ball im Netz landete. Der Treffer zählte jedoch nicht, da der Schiedsrichter zuvor ein Foulspiel am Torhüter erkannt hatte. In der Schlussphase neutralisierten sich die Teams, sodass das torlose Remis am Ende absolut in Ordnung geht. (Quelle: Spielbericht SV Neusorg) "Am Ende ein Spiel, in dem wir über weite Phasen des Spiels mehr vom Ball hatten, es aber nicht geschafft haben selbiges mit einem Tor in unsere Richtung zu ziehen. Neusorg konnte durch ihr Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche setzen, ich würde aber behaupten, dass die besseren Chancen bei uns lagen - auch wenn wir in einer Situation Glück mit einem Pfiff des Schiedsrichters hatten. Alles in allem dann vermutlich eine gerechte Punkteteilung", so bewertete SVSW-Coach Tobias Gradl den Spielverlauf. „Das Unentschieden ist gerecht. Wir haben uns nach etwas schwieriger Anfangsphase ins Spiel gekämpft und vor allem in der zweiten Halbzeit mehr Kontrolle bekommen. Beide Mannschaften haben viel investiert, es war ein intensives Derby ohne die ganz großen Chancen. Mit dem Punkt können wir gut leben“, sagte Gästetrainer Patrick Müller in seinem Resümee. Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Rudolf Ziegler - Zuschauer: 104 - Platzverweis: Gelb-Rot für Alexander Deyerl (90.+4/Neusorg)