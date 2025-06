Kreisklassen-Einteilung: Passau II hat Protest eingelegt

70 Vereine in fünf Gruppen einteilen zu müssen, ist wahrlich kein Spaß. Sogenannte Härtefälle sind unumgänglich. Der BFV und dessen Spielleiter schreiben sich aber seit jeher auf die Fahnen, dass die Fahrstrecken für die Einteilungen maßgebend sind. Gar nicht einverstanden ist man im Lager des 1. FC Passau, dessen zweiten Mannschaft in die Gruppe Passau-Freyung eingruppiert wurde. Der deutlich näher Richtung Landkreis Freyung-Grafenau liegende FC Tiefenbach DJK hingegen in der Pockinger Staffel, in der beispielsweise auch die FCP-Stadtkontrahenten FC Schalding und DJK Eintracht Patriching eingruppiert wurden, an den Start gehen darf.