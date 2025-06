Kreisklassen-Einteilung im Fußballkreis West steht fest

Nach den beiden Kreisligen gibt der Fußballkreis Niederbayern West nun auch bekannt, wie die vier Kreisklassen in der Saison 2025/2026 aussehen werden. In allen Staffeln kommt es zu einigen Veränderungen - in der Kreisklasse Dingolfing gibt es gar sechs neue Gesichter. "Mit dem Abstieg von gleich vier Rottaler Vereinen haben sich die Grenzen deutlich verschoben. Vor allem der FC Julbach/Kirchdorf hat so enorme Auswärtsfahrten vor sich, lernt aber dabei viele neue Vereine kennen", merkt Kreisspielleiter Herbert Hasak an.







Erfreuliches gibt es vom Reservespielbetrieb zu vermelden: In den Kreisklassen Dingolfing, Landshut und Pfarrkirchen schicken alle(!) Starter eine Reserve ins Rennen. In der Kelheimer Staffel sind es 11 Teams.