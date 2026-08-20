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Ligavorschau
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Kreisklassen-Derbys am Wochenende: Hier wird`s zur Sache gehen!
Wir haben wieder einige Leckerbissen herausgesucht
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Zu Gast beim Ex-Verein: Norbert Kammerl (Mitte) und seine Bernrieder blicken gespannt auf das Derby beim FC Niederwinkling - zugleich das Spitzenspiel der Kreisklasse Deggendorf. – Foto: Harry Rindler
Derbytime in "Winkling", Erster gegen Zweiter - Fußballherz, was willst du mehr? Sicher eine große Kulisse dürfte das Nachbarschaftsduell auf die Sportanlage in Niederwinkling locken. Neben dem ganzen Prestige lautet freilich auch die sportlich höchst interessante Frage: Kann Bernried dem FCW die allerersten Punkte der Saison abknöpfen? Niederwinkling bislang mit blütenweißer Weste und vier Siegen aus vier Spielen. Zudem kehrt SVB-Coach Norbert Kammerl an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Stadtduell in der Kreisklasse Straubing! Die DJK SB Straubing hat den Abstieg aus der Kreisliga offenbar gut verdaut und ist mit zehn Punkten aus vier Partien sehr ordentlich gestartet. Nun lautet die Frage: Wer hat das Gäubodenfest, das am Montag zu Ende ging, am besten verdaut? Favorit sind die Hausherren. Die Ittlinger bieten bislang sehr schwankende Leistungen an. Auf einen überraschenden 3:1-Auswärtssieg beim Aufstiegs-Mitfavoriten SC Rain folgte zuletzt eine krachende 0:4-Heimpleite gegen die SG Hunderdorf/Degernbach. Zeigt die Leistungskurve zu Gast bei der DJK nun wieder nach oben?
Stadtderby in Mainburg! Der FCM hat bereits am heutigen Donnerstagabend in einem Nachholspiel des 2. Spieltags den Ortsrivalen aus Puttenhausen zu Gast. Die Hausherren lechzen dabei nach einem Erfolgserlebnis und sind mit zwei Niederlagen aus bisher zwei Partien und 0:9 Toren denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen. Puttenhausen hat bereits drei Partien absolviert und konnte immerhin bislang vier Zähler einheimsen. Ans letzte Heimspiel gegen den Lokalrivalen erinnern sich die Mainburger nur äußerst ungern zurück: Im Oktober 2025 feierte Puttenhausen einen triumphalen 6:2-Auswärtserfolg.