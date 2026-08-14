 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Kreisklassen-Derbys am Wochenende! Hier geht`s zur Sache

Übersicht: Spannende Lokalduelle

von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Vorfreude: Die Kicker der SG Preming gastieren zum Derby bei der SG Oberpolling/Nammering.
Vorfreude: Die Kicker der SG Preming gastieren zum Derby bei der SG Oberpolling/Nammering. – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Derbys sind freilich auch in der Kreisklasse das Salz in der Suppe. Wir haben für euch einige Lokalduelle am kommenden Wochenende herausgesucht, die auf alle Fälle einen Besuch wert sind:

Niederbayern Ost



Kreisklasse Deggendorf
Sa, 14:00 Uhr SV Irlbach - FC Niederwinkling

Beide Orte sind im Grunde nur durch die Donau getrennt, die Fußballteams liefen sich in den vergangenen Jahren aber nur sporadisch über den Weg. Die Vorzeichen für einen tollen Schlagabtausch könnten nicht besser sein, beide sind mit drei Siegen optimal aus den Startlöchern gekommen. Wer hat anschließend im Gäubodenfest noch mehr Grund zum Feiern?

Kreisklasse Passau
Sa, 16:30 Uhr SG Oberpolling/Nammering - SG Preming

Mehr Nähe geht kaum: Oberpolling und Preming sind lediglich durch knapp drei Kilometer getrennt. Die Hausherren brauchen unbedingt Punkte nach dem mauen Start mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien. Nach dem Abpfiff findet dann im Steindoblstadion in Nammering die "Bayerische Nacht" statt. Wem wird das Bier im Anschluss also wohl besser munden?

Kreisklasse Pocking
So, 15:00 Uhr SG Aldersbach/Walchsing - FC Vilshofen

Aldersbach und Vilshofen - da lagen sportlich viele Jahre Welten dazwischen, nun treffen sich aber beide in der Kreisklasse. Beide haben bisher einen Sieg auf dem Konto und würden liebend gerne nachlegen.

Die Hengersberger gastieren beim Landkreis-Rivalen BC Außernzell.
Die Hengersberger gastieren beim Landkreis-Rivalen BC Außernzell. – Foto: Bernardo Picture

Kreisklasse Regen
So, 15:00 Uhr BC Außernzell - TSV Hengersberg

Die beiden Aufsteiger aus dem Landkreis Deggendorf sind ganz passabel gestartet. Beide haben vier Punkte auf dem Konto. Mit einem Derbydreier könnten beide behaupten: Auftakt geglückt!

Kreisklasse Straubing
Sa, 12:00 Uhr SV Motzing - DJK SB Straubing

Beide Teams kennen sich aus unzähligen Duellen bestens. Bevor am zweiten Gäubodenfest-Samstag nochmal richtig gefeiert wird, geht`s zuvor auf dem Platz zur Sache. Motzings Coach Andreas Bauer dürfte den Gegner bestens kennen, stand er doch selbst bei der DJK aus Straubing schon an der Seitenlinie.

Niederbayern West

Kreisklasse Dingolfing
Sa, 15:30 Uhr TSV Mamming - TSV Pilsting

Vier Punkte aus drei Partien, da hätte sich Kreisliga-Absteiger TSV Pilsting wohl schon ein wenig mehr erhofft. Im Derby in Mamming darf`s also aus TSV-Sicht gerne ein Dreier sein.

Timo Sokol und der TSV Pilsting sind zu Gast in Mamming.
Timo Sokol und der TSV Pilsting sind zu Gast in Mamming. – Foto: Werner Kroiß

Kreisklasse Kelheim
So, 14:00 Uhr SV Pattendorf - SG Rottenburg/Oberhatzkofen

Gemeindederby in Rottenburg an der Laaber! Im Ortsteil Pattendorf empfängt der SV die SG Rottenburg/Oberhatzkofen. Während die Gäste gut aus den Startlöchern gekommen sind, haben die Pattendorfer einen glatten Fehlstart hingelegt und warten noch auf den allerersten Punkt. Das Derby bietet dazu die perfekte Möglichkeit.

Die SpVgg Haberskirchen freut sich auf das Derby gegen Malgersdorf.
Die SpVgg Haberskirchen freut sich auf das Derby gegen Malgersdorf. – Foto: Anja Dietzinger

Kreisklasse Pfarrkirchen
So, 15:00 Uhr SpVgg Haberskirchen - SV Malgersdorf

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