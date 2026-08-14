Kreisklassen-Derbys am Wochenende! Hier geht`s zur Sache Übersicht: Spannende Lokalduelle von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Vorfreude: Die Kicker der SG Preming gastieren zum Derby bei der SG Oberpolling/Nammering. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Derbys sind freilich auch in der Kreisklasse das Salz in der Suppe. Wir haben für euch einige Lokalduelle am kommenden Wochenende herausgesucht, die auf alle Fälle einen Besuch wert sind:

Niederbayern Ost



Kreisklasse Deggendorf

Sa, 14:00 Uhr SV Irlbach - FC Niederwinkling





Beide Orte sind im Grunde nur durch die Donau getrennt, die Fußballteams liefen sich in den vergangenen Jahren aber nur sporadisch über den Weg. Die Vorzeichen für einen tollen Schlagabtausch könnten nicht besser sein, beide sind mit drei Siegen optimal aus den Startlöchern gekommen. Wer hat anschließend im Gäubodenfest noch mehr Grund zum Feiern? Kreisklasse Passau

Sa, 16:30 Uhr SG Oberpolling/Nammering - SG Preming

Mehr Nähe geht kaum: Oberpolling und Preming sind lediglich durch knapp drei Kilometer getrennt. Die Hausherren brauchen unbedingt Punkte nach dem mauen Start mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien. Nach dem Abpfiff findet dann im Steindoblstadion in Nammering die "Bayerische Nacht" statt. Wem wird das Bier im Anschluss also wohl besser munden? Kreisklasse Pocking

So, 15:00 Uhr SG Aldersbach/Walchsing - FC Vilshofen



Aldersbach und Vilshofen - da lagen sportlich viele Jahre Welten dazwischen, nun treffen sich aber beide in der Kreisklasse. Beide haben bisher einen Sieg auf dem Konto und würden liebend gerne nachlegen.

Die Hengersberger gastieren beim Landkreis-Rivalen BC Außernzell. – Foto: Bernardo Picture

Kreisklasse Regen

So, 15:00 Uhr BC Außernzell - TSV Hengersberg Die beiden Aufsteiger aus dem Landkreis Deggendorf sind ganz passabel gestartet. Beide haben vier Punkte auf dem Konto. Mit einem Derbydreier könnten beide behaupten: Auftakt geglückt! Kreisklasse Straubing

Sa, 12:00 Uhr SV Motzing - DJK SB Straubing Beide Teams kennen sich aus unzähligen Duellen bestens. Bevor am zweiten Gäubodenfest-Samstag nochmal richtig gefeiert wird, geht`s zuvor auf dem Platz zur Sache. Motzings Coach Andreas Bauer dürfte den Gegner bestens kennen, stand er doch selbst bei der DJK aus Straubing schon an der Seitenlinie. Niederbayern West Kreisklasse Dingolfing

Sa, 15:30 Uhr TSV Mamming - TSV Pilsting Vier Punkte aus drei Partien, da hätte sich Kreisliga-Absteiger TSV Pilsting wohl schon ein wenig mehr erhofft. Im Derby in Mamming darf`s also aus TSV-Sicht gerne ein Dreier sein.

Timo Sokol und der TSV Pilsting sind zu Gast in Mamming. – Foto: Werner Kroiß

Kreisklasse Kelheim

So, 14:00 Uhr SV Pattendorf - SG Rottenburg/Oberhatzkofen



Gemeindederby in Rottenburg an der Laaber! Im Ortsteil Pattendorf empfängt der SV die SG Rottenburg/Oberhatzkofen. Während die Gäste gut aus den Startlöchern gekommen sind, haben die Pattendorfer einen glatten Fehlstart hingelegt und warten noch auf den allerersten Punkt. Das Derby bietet dazu die perfekte Möglichkeit.