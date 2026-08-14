Kreisklassen-Derbys am Wochenende! Hier geht`s zur Sache

Derbys sind freilich auch in der Kreisklasse das Salz in der Suppe. Wir haben für euch einige Lokalduelle am kommenden Wochenende herausgesucht, die auf alle Fälle einen Besuch wert sind:
Kreisklasse Deggendorf
Sa, 14:00 Uhr SV Irlbach - FC Niederwinkling
Kreisklasse Passau
Sa, 16:30 Uhr SG Oberpolling/Nammering - SG Preming
Mehr Nähe geht kaum: Oberpolling und Preming sind lediglich durch knapp drei Kilometer getrennt. Die Hausherren brauchen unbedingt Punkte nach dem mauen Start mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien. Nach dem Abpfiff findet dann im Steindoblstadion in Nammering die "Bayerische Nacht" statt. Wem wird das Bier im Anschluss also wohl besser munden?
Kreisklasse Pocking
So, 15:00 Uhr SG Aldersbach/Walchsing - FC Vilshofen
Aldersbach und Vilshofen - da lagen sportlich viele Jahre Welten dazwischen, nun treffen sich aber beide in der Kreisklasse. Beide haben bisher einen Sieg auf dem Konto und würden liebend gerne nachlegen.
Kreisklasse Regen
So, 15:00 Uhr BC Außernzell - TSV Hengersberg
Die beiden Aufsteiger aus dem Landkreis Deggendorf sind ganz passabel gestartet. Beide haben vier Punkte auf dem Konto. Mit einem Derbydreier könnten beide behaupten: Auftakt geglückt!
Kreisklasse Straubing
Sa, 12:00 Uhr SV Motzing - DJK SB Straubing
Beide Teams kennen sich aus unzähligen Duellen bestens. Bevor am zweiten Gäubodenfest-Samstag nochmal richtig gefeiert wird, geht`s zuvor auf dem Platz zur Sache. Motzings Coach Andreas Bauer dürfte den Gegner bestens kennen, stand er doch selbst bei der DJK aus Straubing schon an der Seitenlinie.
Kreisklasse Dingolfing
Sa, 15:30 Uhr TSV Mamming - TSV Pilsting
Vier Punkte aus drei Partien, da hätte sich Kreisliga-Absteiger TSV Pilsting wohl schon ein wenig mehr erhofft. Im Derby in Mamming darf`s also aus TSV-Sicht gerne ein Dreier sein.
Kreisklasse Kelheim
So, 14:00 Uhr SV Pattendorf - SG Rottenburg/Oberhatzkofen
Gemeindederby in Rottenburg an der Laaber! Im Ortsteil Pattendorf empfängt der SV die SG Rottenburg/Oberhatzkofen. Während die Gäste gut aus den Startlöchern gekommen sind, haben die Pattendorfer einen glatten Fehlstart hingelegt und warten noch auf den allerersten Punkt. Das Derby bietet dazu die perfekte Möglichkeit.
Kreisklasse Pfarrkirchen
So, 15:00 Uhr SpVgg Haberskirchen - SV Malgersdorf
Kollbach-Derby in Haberskirchen! - >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!