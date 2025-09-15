Kreisklassen Blockbuster am Sauberg.

Die Anfangsphase war von gegenseitigem Abtasten geprägt ehe der Aufhausener Aktivposten Froschhammer B. nach einer knappen Viertelstunde den Pfosten traf. Drei Minuten später die nächste Großchance, diesmal Faltermeier für die Roosters - verzieht knapp. Zwei Minuten drauf verfehlt ein Freistoß von Nesslauer nur knapp sein Ziel. Routinier Zelzer brachte die Heimelf dann in Führung durch einen Strafstoß. Faltermeier war vom Keeper gefoult worden. Nur zwei Minuten später erhöhte Wiedemann auf 2:0. Eröffnender Ball von Florian Froschhammer auf Zelzer, der auf Faltermeier. Dieser lässt einen Spieler aussteigen und schiebt zu Wiedemann und der Thalmassinger Stürmer schließt überlegt ab. Aufhausen erstmal geschockt und brauchte gut 10 Minuten um sich zu sortieren. Dann wurden die Gäste wieder gefährlich über Froschhammer, nach einem schnellen Freistoß verzieht er allein vorm Tor. Im Gegenzug machte es Wiedemann besser. Messer Marc auf Faltermeier, der in die Tiefe und Wiedemann setzt sich noch gegen seinen Gegenspieler durch und schiebt trocken ein. Dann wieder die Gäste. Es ging hin und her. Spielertrainer Sommer köpfte nach einer ecke an die Latte. Thalmassing wieder im Glück. Dann nochmal Froschhammer für Aufhausen, auch ein dickes Ding. Vergibt allein vorm Tor. Gerade noch abgefälscht von Nesslauer. Faltermeier handelte sich dann eine unnötige 10 Minuten Strafe ein, nichtdestotrotz erhöhte Wiedemann auf 4:0 mit einem starken Sololauf ab der Mittellinie. Dann war Halbzeit. Eine ausgeglichene Partie in welcher die Hausherren die Chancen in Tore ummünzen konnten.

Die Messe schien gelesen, doch Aufhausen setzte alles auf eine Karte. Da Thalmassing noch volle 10 Minuten in Unterzahl zu absolvieren hatte, stellten die Gäste auf einen 4 Mann Sturm um und sollten damit erfolgreich sein. Zunächst hielt Wittenzellner im Thalmassinger Tor mit einer weltklasse Parade die Null gegen Froschhammer B. ehe Kötterl nur die Latte traf. Zum dritten Mal Alu für die Gäste. Der Anschluss dann aus der Ecke "Kuriositäten". Kötterl schlägt einen Freistoß von der Mittellinie, der Ball wird lang und länger. Wittenzellner verschätzt sich, keiner geht an die Kugel - Tor. Dann wieder Aufhausen, mit wem wohl? Richtig Froschhammer B., Wittenzellner hält. In Minute 56 passierte es dann doch. Langer Ball nach Links. Von dort scharf in die Box wo Stegner den Schlappen hinhält und zum 4:2 verkürzt. Das gab den Gästen dann natürlich Aufwind. Nach einer Stunde dann zunächst Aufatmen im Thalmassinger Lager. Zelzer wird glasklar und hörbar von den Socken geholt, im Strafraum - jeder sah den Elfmeter, Zelzer aber Gelb wegen Schwalbe. Seltsam. Hier dann mal Glück für die Gäste dass der Elfmeter ausblieb. In Minute 66 traf Kötterl dann doch zum 4:3. Wieder mit einem Freistoß, aus 22m. Nun wurde es richtig spannend. Aufhausen wurde nun noch offensiver und brachte den ehemaligen Rooster Sylva Woekessou für einen Innverteidiger. Stegner hatte dann die Sensation auf dem Fuß, doch es passte zum heuten Spiel der Gäste. Komplett frei vorm Tor schießt er daneben. Dann wars genug der Spannung und Nesslauer machte den Sack vorentscheiden zu. Mit einem schönen Kombinationsspiel zusammen mit Nöllgen spielte er sich in den Strafraum und schloss überlegt ab. Drei Minuten später markierte der starke Wiedemann den Schlusspunkt. Zelzer eröffnet auf Martinez. Dieser flankt auf Wiedemann, welcher den Ball mit der Brust annahm, einen Gegenspieler aussteigen ließ und überlegt ins lange Eck vollendete.