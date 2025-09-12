 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Vor einer schon immer brisanten und unangenehmen Aufgabe steht der SV Neusorg (in Weiß-Schwarz) im Verfolgerduell der Weststaffel beim SVSW Kemnath.
Vor einer schon immer brisanten und unangenehmen Aufgabe steht der SV Neusorg (in Weiß-Schwarz) im Verfolgerduell der Weststaffel beim SVSW Kemnath. – Foto: Creativ-Action.de

Kreisklassen bieten in Runde 8 gleich mehrere Spitzenspiele

Die Schwarz-Weissen aus Kemnath empfangen Neusorg im Duell der Dießfurt-Verfolger (West) +++ Neuprimus Ensdorf beim Dritten in Kümmersbruck am Prüfstand, "Vize" Trapo in Ammerthal (Süd) +++ "Dranbleiben" die Devise bei DJK Weiden (3.) vs. Pleystein (4.) im Osten

Hinein in den achten Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden, der in einer jeden Staffel das Aufeinandertreffen von Teams des vorderen Tabellendrittels - man darf also getrost von Spitzenspielen sprechen - bietet. Gleich zwei Topduelle finden im Süden statt, die ersten Vier der Tabelle sind da unter sich. So steht die DJK Ensdorf (1./21) beim TSV Kümmersbruck (3./16) vor einer schweren Auswärtsprüfung und auch der derzeitige "Vize" SG Traßlberg/Poppenricht (2./19) sieht sich in Ammerthal bei der Landesligareserve (4./13) einer Prüfung auf Herz und Nieren unterzogen.

Wechseln wir in die Region Weiden: Großkampftag herrscht am Sonntag in Kemnath, wenn die gastgebende Gradl-Truppe (3./14) im "Knaller des Westens" auf den letztjährigen Vizemeister aus Neusorg (2./16) prallt. Schließlich stehen sich in der Oststaffel zwei Verfolger des Spitzenreiters SV Waldau (1./18 - gegen Altenstadt/WN) gegenüber, wenn Kreisligaabsteiger DJK Weiden (3./13) mit der Kreuzbergelf des TSV Pleystein (4./12) die Klingen kreuzt.

Im Überblick die Ansetzungen des achten Spieltags in den drei Staffeln:

Kreisklasse Süd

Ein Stelldichein der "Oberen" also am Wochenende, schauen wir noch auf die Teams, die im dunklen Tabellenkeller ihr Dasein fristen. Da rangieren drei Teams, die schon etwas zurückgefallen sind und aufpassen müssen, nicht schon in der jetzigen Phase den Anschluß ans Mittelfeld zu verlieren. Die Aufgaben am Wochenende haben es allerdings in sich, da wird es schwer, wichtiges Zählbares einzufahren. Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen (12./3 - bei der sich im Aufwind befindenden Germania), der TuS Rosenberg II (13./1 - in Etzelwang) und Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1 - gegen Loderhof) stehen vor hohen Hürden.

Rückblick auf eine vorgezogene Partie vom Donnerstagabend:

Gestern, 17:45 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
3
3
Abpfiff

Nach Blitzstart des Gastgebers überschlugen sich ab Spielminute 32 die Ereignisse. Drei Treffer innerhalb von nur sechs Zeigerumdrehungen sorgten für den 2:2-Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn gingen die Gäste ein zweites Mal in Front, ehe der zweifache Torschütze Joshua Hammer per Strafstoß den Endstand markieren sollte. Beide Mannschaften - aktuell Tabellennachbarn - holten somit sieben Zähler aus den letzten drei Partien, der Lohn ist der Verbleib im ruhigen Fahrwasser des Klassements mit einem Polster von sieben Zählern zu Platz 12.

Tore: 1:0 Joshua Hammer (1.), 1:1 Swen Sobiella (32.), 1:2 Alexander Goeth (35.), 2:2 Felix Ponath (38.), 2:3 Christian Graf (50.), 3:3 Joshua Hammer (65./Strafstoß) - Schiedsrichterin: Marie Gamperl - Zuschauer: 65

Am Wochenende spielen:

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:00

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:15

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
16:00live

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
14:00

Kreisklasse Ost

Primus Waldau also mit Heimrecht und in der Favoritenrolle, die Elf vom Flutkanal buhlt mit den Pleysteinern um den Anschluß an die Niemann-Elf. Die dazwischen platzierte DJK Irchenrieth (2./13) will nach dem hohen Auswärtssieg zuletzt gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus Moosbach (13./5) nachlegen, ist jedoch gewarnt vor Teams aus dem hinteren Tabellendrittel. Zuletzt den ersten Sieg vor Augen, soll bei der SpVgg Windischeschenbach (14./3) gegen den unberechenbaren SV Altenstadt/VOH (6./10) endlich der Knoten platzen. Letztlich steht der FC Luhe-Markt (12./6) vor einer richtungsweisenden Partie gegen den Tabellennachbarn SG Püchersreuth/Floß (11./8), alles andere, als ein Dreier darf nicht zur Diskussion stehen, sonst droht der Pianka-Crew ein längerer Verbleib im Keller.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
15:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
16:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

Heute, 17:45 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
17:45live

Kreisklasse West

Die zur Dießfurter Verfolgermeute gehörenden Kemnath und Neusorg also im direkten Duell, dem Spitzenreiter selbst (1./17 - haushoher Favorit im Derby gegen Schwarzenbach) würde wohl ein Unentschieden dort am meisten taugen. Schwenken wir noch an den äußerst unteren Rand des Klassements: Dort rangiert Aufsteiger TSV Königstein (14./1), der im Heimspiel gegen die bislang sehr schwankende Leistungen zeigende SG Seugast/Schlicht II (7./10) endlich den "Bock" umstossen und den ersten Dreier einfahren möchte.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
15:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
13:00

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
16:00

Heute, 18:30 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
18:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
15:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
14:00

