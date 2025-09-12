Kreisklassen bieten in Runde 8 gleich mehrere Spitzenspiele

Wechseln wir in die Region Weiden: Großkampftag herrscht am Sonntag in Kemnath, wenn die gastgebende Gradl-Truppe (3./14) im "Knaller des Westens" auf den letztjährigen Vizemeister aus Neusorg (2./16) prallt. Schließlich stehen sich in der Oststaffel zwei Verfolger des Spitzenreiters SV Waldau (1./18 - gegen Altenstadt/WN) gegenüber, wenn Kreisligaabsteiger DJK Weiden (3./13) mit der Kreuzbergelf des TSV Pleystein (4./12) die Klingen kreuzt.

Ein Stelldichein der "Oberen" also am Wochenende, schauen wir noch auf die Teams, die im dunklen Tabellenkeller ihr Dasein fristen. Da rangieren drei Teams, die schon etwas zurückgefallen sind und aufpassen müssen, nicht schon in der jetzigen Phase den Anschluß ans Mittelfeld zu verlieren. Die Aufgaben am Wochenende haben es allerdings in sich, da wird es schwer, wichtiges Zählbares einzufahren. Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen (12./3 - bei der sich im Aufwind befindenden Germania), der TuS Rosenberg II (13./1 - in Etzelwang) und Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1 - gegen Loderhof) stehen vor hohen Hürden.

Rückblick auf eine vorgezogene Partie vom Donnerstagabend:

Nach Blitzstart des Gastgebers überschlugen sich ab Spielminute 32 die Ereignisse. Drei Treffer innerhalb von nur sechs Zeigerumdrehungen sorgten für den 2:2-Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn gingen die Gäste ein zweites Mal in Front, ehe der zweifache Torschütze Joshua Hammer per Strafstoß den Endstand markieren sollte. Beide Mannschaften - aktuell Tabellennachbarn - holten somit sieben Zähler aus den letzten drei Partien, der Lohn ist der Verbleib im ruhigen Fahrwasser des Klassements mit einem Polster von sieben Zählern zu Platz 12. Tore: 1:0 Joshua Hammer (1.), 1:1 Swen Sobiella (32.), 1:2 Alexander Goeth (35.), 2:2 Felix Ponath (38.), 2:3 Christian Graf (50.), 3:3 Joshua Hammer (65./Strafstoß) - Schiedsrichterin: Marie Gamperl - Zuschauer: 65 Am Wochenende spielen:

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Etzelwang Etzelwang TuS Rosenberg Rosenberg II 15:00 PUSH

Kreisklasse Ost Primus Waldau also mit Heimrecht und in der Favoritenrolle, die Elf vom Flutkanal buhlt mit den Pleysteinern um den Anschluß an die Niemann-Elf. Die dazwischen platzierte DJK Irchenrieth (2./13) will nach dem hohen Auswärtssieg zuletzt gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus Moosbach (13./5) nachlegen, ist jedoch gewarnt vor Teams aus dem hinteren Tabellendrittel. Zuletzt den ersten Sieg vor Augen, soll bei der SpVgg Windischeschenbach (14./3) gegen den unberechenbaren SV Altenstadt/VOH (6./10) endlich der Knoten platzen. Letztlich steht der FC Luhe-Markt (12./6) vor einer richtungsweisenden Partie gegen den Tabellennachbarn SG Püchersreuth/Floß (11./8), alles andere, als ein Dreier darf nicht zur Diskussion stehen, sonst droht der Pianka-Crew ein längerer Verbleib im Keller.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr DJK Irchenrieth DJK Irchenrieth SpVgg Moosbach Moosbach 15:00 live PUSH

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr DJK Weiden DJK Weiden TSV Pleystein TSV Pleystein 15:00 live PUSH

Heute, 17:45 Uhr SV Etzenricht Etzenricht II SpVgg Pirk SpVgg Pirk 17:45 live PUSH

Kreisklasse West Die zur Dießfurter Verfolgermeute gehörenden Kemnath und Neusorg also im direkten Duell, dem Spitzenreiter selbst (1./17 - haushoher Favorit im Derby gegen Schwarzenbach) würde wohl ein Unentschieden dort am meisten taugen. Schwenken wir noch an den äußerst unteren Rand des Klassements: Dort rangiert Aufsteiger TSV Königstein (14./1), der im Heimspiel gegen die bislang sehr schwankende Leistungen zeigende SG Seugast/Schlicht II (7./10) endlich den "Bock" umstossen und den ersten Dreier einfahren möchte.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Riglasreuth Riglasreuth VfB Mantel VfB Mantel 15:00 PUSH

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Wildenreuth Wildenreuth SV Immenreuth Immenreuth 15:00 PUSH

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr SV 08 Auerbach SV Auerbach II SV Hahnbach SV Hahnbach II 13:00 PUSH

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr DJK Ebnath DJK Ebnath TSV Pressath TSV Pressath 16:00 PUSH