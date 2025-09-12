Kreisklassen bieten in Runde 8 gleich mehrere Spitzenspiele

Hinein in den achten Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden, der in einer jeden Staffel das Aufeinandertreffen von Teams des vorderen Tabellendrittels - man darf also getrost von Spitzenspielen sprechen - bietet. Gleich zwei Topduelle finden im Süden statt, die ersten Vier der Tabelle sind da unter sich. So steht die DJK Ensdorf (1./21) beim TSV Kümmersbruck (3./16) vor einer schweren Auswärtsprüfung und auch der derzeitige "Vize" SG Traßlberg/Poppenricht (2./19) sieht sich in Ammerthal bei der Landesligareserve (4./13) einer Prüfung auf Herz und Nieren unterzogen.
Wechseln wir in die Region Weiden: Großkampftag herrscht am Sonntag in Kemnath, wenn die gastgebende Gradl-Truppe (3./14) im "Knaller des Westens" auf den letztjährigen Vizemeister aus Neusorg (2./16) prallt. Schließlich stehen sich in der Oststaffel zwei Verfolger des Spitzenreiters SV Waldau (1./18 - gegen Altenstadt/WN) gegenüber, wenn Kreisligaabsteiger DJK Weiden (3./13) mit der Kreuzbergelf des TSV Pleystein (4./12) die Klingen kreuzt.
Im Überblick die Ansetzungen des achten Spieltags in den drei Staffeln:
Kreisklasse Süd
Ein Stelldichein der "Oberen" also am Wochenende, schauen wir noch auf die Teams, die im dunklen Tabellenkeller ihr Dasein fristen. Da rangieren drei Teams, die schon etwas zurückgefallen sind und aufpassen müssen, nicht schon in der jetzigen Phase den Anschluß ans Mittelfeld zu verlieren. Die Aufgaben am Wochenende haben es allerdings in sich, da wird es schwer, wichtiges Zählbares einzufahren. Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen (12./3 - bei der sich im Aufwind befindenden Germania), der TuS Rosenberg II (13./1 - in Etzelwang) und Schlußlicht Inter Bergsteig II (14./1 - gegen Loderhof) stehen vor hohen Hürden.
Rückblick auf eine vorgezogene Partie vom Donnerstagabend:
Nach Blitzstart des Gastgebers überschlugen sich ab Spielminute 32 die Ereignisse. Drei Treffer innerhalb von nur sechs Zeigerumdrehungen sorgten für den 2:2-Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn gingen die Gäste ein zweites Mal in Front, ehe der zweifache Torschütze Joshua Hammer per Strafstoß den Endstand markieren sollte. Beide Mannschaften - aktuell Tabellennachbarn - holten somit sieben Zähler aus den letzten drei Partien, der Lohn ist der Verbleib im ruhigen Fahrwasser des Klassements mit einem Polster von sieben Zählern zu Platz 12.
Tore: 1:0 Joshua Hammer (1.), 1:1 Swen Sobiella (32.), 1:2 Alexander Goeth (35.), 2:2 Felix Ponath (38.), 2:3 Christian Graf (50.), 3:3 Joshua Hammer (65./Strafstoß) - Schiedsrichterin: Marie Gamperl - Zuschauer: 65
Am Wochenende spielen:
Kreisklasse Ost
Primus Waldau also mit Heimrecht und in der Favoritenrolle, die Elf vom Flutkanal buhlt mit den Pleysteinern um den Anschluß an die Niemann-Elf. Die dazwischen platzierte DJK Irchenrieth (2./13) will nach dem hohen Auswärtssieg zuletzt gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus Moosbach (13./5) nachlegen, ist jedoch gewarnt vor Teams aus dem hinteren Tabellendrittel. Zuletzt den ersten Sieg vor Augen, soll bei der SpVgg Windischeschenbach (14./3) gegen den unberechenbaren SV Altenstadt/VOH (6./10) endlich der Knoten platzen. Letztlich steht der FC Luhe-Markt (12./6) vor einer richtungsweisenden Partie gegen den Tabellennachbarn SG Püchersreuth/Floß (11./8), alles andere, als ein Dreier darf nicht zur Diskussion stehen, sonst droht der Pianka-Crew ein längerer Verbleib im Keller.
Kreisklasse West
Die zur Dießfurter Verfolgermeute gehörenden Kemnath und Neusorg also im direkten Duell, dem Spitzenreiter selbst (1./17 - haushoher Favorit im Derby gegen Schwarzenbach) würde wohl ein Unentschieden dort am meisten taugen. Schwenken wir noch an den äußerst unteren Rand des Klassements: Dort rangiert Aufsteiger TSV Königstein (14./1), der im Heimspiel gegen die bislang sehr schwankende Leistungen zeigende SG Seugast/Schlicht II (7./10) endlich den "Bock" umstossen und den ersten Dreier einfahren möchte.