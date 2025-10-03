Kreisklassen biegen auf die Zielgerade zum Vorrundenende ein

Hinein in den 11. Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN, dem drittletzten der Hinrunde in der Saison 2025/26. Da führen mit dem FC Dießfurt (KK West - 1./26 - sechs Punkte Vorsprung) und der DJK Ensdorf (KK Süd - 1./30 - vier Punkte Vorsprung) zwei Teams auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft mit schon ein wenig Polster zum Verfolgerfeld die Liga an. Anders in der KK Ost, da muss sich die DJK Irchenrieth (1./22) den Ligathron mit dem alten Rivalen SV Waldau (2./22) teilen.
In den Niederungen der Klassements haben die Schlußlichter ja zuletzt "den Aufstand geprobt", haben einen vollen Ertrag eingefahren und haben nun natürlich im Sinn, bis zum Beginn der Rückrunde den Punktstand noch so weit weiter zu verbessern, dass sie mit einer guten Ausgangslage in den zweiten Saisonabschnitt gehen können. Während im Westen der TSV Königstein II (14./7) durch seinen zweiten Saisonsieg bereits an den Teams davor "angedockt" hat, muss die SpVgg Windischeschenbach (14./6) den Weg von sechs Zählern bis zum ersten gesicherten Tabellenplatz noch erfolgreich angehen. Im Süden hat sich der SV Inter Bergsteig Amberg II (13./6) dem rettenden Ufer mit dem ersten Saisonsieg bis auf fünf Punkte nähern können, dagegen ist der Rückstand des TuS Rosenberg II (14./1) zu Platz 11 mit zehn Punkten schon mehr als besorgniserregend.
In Runde 11, sie bietet Spitzenspiele, Kellerduelle und Derbys, wollen die Oberen ihren Ambitionen bei Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades weiter Nahrung geben, die sorgenbehafteten Teams werden daran arbeiten, ins oder zumindest in die Nähe des ruhigen Fahrwassers zu gelangen.
Im Überblick die Ansetzungen des 11. Spieltags in den drei Staffeln:
Kreisklasse Süd
Der Ligaprimus aus Ensdorf wird (1./30) auf eigenem Terrain gegen den SV Kauerhof (6./15) an der Fortsetzung seiner beeindruckenden Serie arbeiten, verlustpunktfrei zu bleiben. Verfolger SG "Trapo" (2./26) wird sich bei Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1) keine Blöße geben. In der Abstiegszone die Hüttenstädter also vor einer schier unüberwindlichen Mauer, der SV Inter Bergsteig II (13./4) reist mit gesteigertem Selbstbewußtsein nach Etzelwang (8./14), was er bei einem heimstarken Team auch brauchen wird. Bleibt noch die SG Utzenhofen (12./6), die gegen die DJK Ammerthal II (10./13) unbedingt punkten muss, will sie den Kontakt zu Platz 11 nicht noch mehr abreissen lassen. Derbystimmung herrscht in Loderhof, wo der starke Aufsteiger (3./19) auf den Nachbarn aus Neukirchen (7./14) prallt.
Kreisklasse Ost
Das Topduell des elften Spieltags findet am Weidener Flutkanal statt, wo die gastgebende DJK Weiden (3./19) mit dem Primus aus Irchenrieth (1./22) die Klingen kreuzt. Das dritte Spitzenteam, der SV Waldau (2./22) muss bei der unberechenbaren SpVgg Pirk (10./12) Farbe bekennen, sollte diese Aufgabe aber erfolgreich lösen, um gegenüber der Konkurrenz keinen Boden zu verschenken. "Abstiegskampf pur" ist in Moosbach angesagt, wo im ultimativen Kellerduell die SpVgg (13./8) mit den Gästen aus "Eschawo", also aus Windischeschenbach (14./6) um lebenswichtige Punkte feilscht. Da wird den Fans sicherlich ein Kampf um einen jeden Zentimeter geboten, in einem Match, das für beide als "Sechs-Punkte-Spiel" zu werten ist.
Kreisklasse West
Auch wenn Überraschungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind, wird sich der FC Dießfurt (1./26) in Mantel (9./12) nicht die "Butter vom Brot" nehmen lassen. Der erste Verfolger SV Neusorg (2./20) schlüpft gegen den TSV Pressath (11./8) in die Rolle des klaren Favoriten. In den unteren Gefilden des Klassements kommt es in Auerbach zum direkten Aufeinandertreffen zweier Mitstreiter um den Klassenerhalt, wenn im Duell der Kreisligareserven die aus Auerbach (12./8) mit der aus Königstein (14./7) die Kräfte misst. Knallharter Daseinskampf steht da auf der Speisekarte, es geht für beide um mehr als nur drei Punkte. Vor einer hohen Mauer steht schließlich der SC Schwarzenbach (13./7), reist er doch zum Kreisligaabsteiger SV Hahnbach II (3./18), der sicherlich keine Gnade walten lassen wird, will er doch den Kontakt zu den ganz vorderen Plätzen halten. Großkampfstimmung herrscht bereits am heutigen Feiertag in Immenreuth, duelliert sich der Sportverein (8./13) doch mit den Schwarz-Weissen aus dem nahen Kemnath (4./18), es heißt also "it´s Derbytime!"