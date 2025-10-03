Kreisklassen biegen auf die Zielgerade zum Vorrundenende ein

In den Niederungen der Klassements haben die Schlußlichter ja zuletzt "den Aufstand geprobt", haben einen vollen Ertrag eingefahren und haben nun natürlich im Sinn, bis zum Beginn der Rückrunde den Punktstand noch so weit weiter zu verbessern, dass sie mit einer guten Ausgangslage in den zweiten Saisonabschnitt gehen können. Während im Westen der TSV Königstein II (14./7) durch seinen zweiten Saisonsieg bereits an den Teams davor "angedockt" hat, muss die SpVgg Windischeschenbach (14./6) den Weg von sechs Zählern bis zum ersten gesicherten Tabellenplatz noch erfolgreich angehen. Im Süden hat sich der SV Inter Bergsteig Amberg II (13./6) dem rettenden Ufer mit dem ersten Saisonsieg bis auf fünf Punkte nähern können, dagegen ist der Rückstand des TuS Rosenberg II (14./1) zu Platz 11 mit zehn Punkten schon mehr als besorgniserregend.

In Runde 11, sie bietet Spitzenspiele, Kellerduelle und Derbys, wollen die Oberen ihren Ambitionen bei Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades weiter Nahrung geben, die sorgenbehafteten Teams werden daran arbeiten, ins oder zumindest in die Nähe des ruhigen Fahrwassers zu gelangen.

Im Überblick die Ansetzungen des 11. Spieltags in den drei Staffeln:

Kreisklasse Süd

Der Ligaprimus aus Ensdorf wird (1./30) auf eigenem Terrain gegen den SV Kauerhof (6./15) an der Fortsetzung seiner beeindruckenden Serie arbeiten, verlustpunktfrei zu bleiben. Verfolger SG "Trapo" (2./26) wird sich bei Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1) keine Blöße geben. In der Abstiegszone die Hüttenstädter also vor einer schier unüberwindlichen Mauer, der SV Inter Bergsteig II (13./4) reist mit gesteigertem Selbstbewußtsein nach Etzelwang (8./14), was er bei einem heimstarken Team auch brauchen wird. Bleibt noch die SG Utzenhofen (12./6), die gegen die DJK Ammerthal II (10./13) unbedingt punkten muss, will sie den Kontakt zu Platz 11 nicht noch mehr abreissen lassen. Derbystimmung herrscht in Loderhof, wo der starke Aufsteiger (3./19) auf den Nachbarn aus Neukirchen (7./14) prallt.