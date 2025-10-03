 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Beim "Kälte-Grohmann-Cup" standen sie sich zuletzt gegenüber (unser Foto), am Sonntag nun prallen die DJK Weiden (dunkles Trikot) und die DJK Irchenrieth (gelbes Leibchen) im Topduell der Kreisklasse Ost aufeinander.
Beim "Kälte-Grohmann-Cup" standen sie sich zuletzt gegenüber (unser Foto), am Sonntag nun prallen die DJK Weiden (dunkles Trikot) und die DJK Irchenrieth (gelbes Leibchen) im Topduell der Kreisklasse Ost aufeinander. – Foto: Rainer Rosenau

Kreisklassen biegen auf die Zielgerade zum Vorrundenende ein

Drei Spieltage sind noch zu absolvieren, im Süden und Westen führt der Spitzenreiter relativ souverän, im Osten ist´s dagegen oben extrem eng +++ Im Tabellenkeller ist es im Westen am spannensten, im Süden und Osten müssen die gefährdeten Teams Gas geben, um dranzubleiben am rettenden Ufer

Hinein in den 11. Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN, dem drittletzten der Hinrunde in der Saison 2025/26. Da führen mit dem FC Dießfurt (KK West - 1./26 - sechs Punkte Vorsprung) und der DJK Ensdorf (KK Süd - 1./30 - vier Punkte Vorsprung) zwei Teams auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft mit schon ein wenig Polster zum Verfolgerfeld die Liga an. Anders in der KK Ost, da muss sich die DJK Irchenrieth (1./22) den Ligathron mit dem alten Rivalen SV Waldau (2./22) teilen.

In den Niederungen der Klassements haben die Schlußlichter ja zuletzt "den Aufstand geprobt", haben einen vollen Ertrag eingefahren und haben nun natürlich im Sinn, bis zum Beginn der Rückrunde den Punktstand noch so weit weiter zu verbessern, dass sie mit einer guten Ausgangslage in den zweiten Saisonabschnitt gehen können. Während im Westen der TSV Königstein II (14./7) durch seinen zweiten Saisonsieg bereits an den Teams davor "angedockt" hat, muss die SpVgg Windischeschenbach (14./6) den Weg von sechs Zählern bis zum ersten gesicherten Tabellenplatz noch erfolgreich angehen. Im Süden hat sich der SV Inter Bergsteig Amberg II (13./6) dem rettenden Ufer mit dem ersten Saisonsieg bis auf fünf Punkte nähern können, dagegen ist der Rückstand des TuS Rosenberg II (14./1) zu Platz 11 mit zehn Punkten schon mehr als besorgniserregend.

In Runde 11, sie bietet Spitzenspiele, Kellerduelle und Derbys, wollen die Oberen ihren Ambitionen bei Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades weiter Nahrung geben, die sorgenbehafteten Teams werden daran arbeiten, ins oder zumindest in die Nähe des ruhigen Fahrwassers zu gelangen.

Im Überblick die Ansetzungen des 11. Spieltags in den drei Staffeln:

Kreisklasse Süd

Der Ligaprimus aus Ensdorf wird (1./30) auf eigenem Terrain gegen den SV Kauerhof (6./15) an der Fortsetzung seiner beeindruckenden Serie arbeiten, verlustpunktfrei zu bleiben. Verfolger SG "Trapo" (2./26) wird sich bei Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1) keine Blöße geben. In der Abstiegszone die Hüttenstädter also vor einer schier unüberwindlichen Mauer, der SV Inter Bergsteig II (13./4) reist mit gesteigertem Selbstbewußtsein nach Etzelwang (8./14), was er bei einem heimstarken Team auch brauchen wird. Bleibt noch die SG Utzenhofen (12./6), die gegen die DJK Ammerthal II (10./13) unbedingt punkten muss, will sie den Kontakt zu Platz 11 nicht noch mehr abreissen lassen. Derbystimmung herrscht in Loderhof, wo der starke Aufsteiger (3./19) auf den Nachbarn aus Neukirchen (7./14) prallt.

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
13:15live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
15:00

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:00

Heute, 16:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
16:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

Kreisklasse Ost

Das Topduell des elften Spieltags findet am Weidener Flutkanal statt, wo die gastgebende DJK Weiden (3./19) mit dem Primus aus Irchenrieth (1./22) die Klingen kreuzt. Das dritte Spitzenteam, der SV Waldau (2./22) muss bei der unberechenbaren SpVgg Pirk (10./12) Farbe bekennen, sollte diese Aufgabe aber erfolgreich lösen, um gegenüber der Konkurrenz keinen Boden zu verschenken. "Abstiegskampf pur" ist in Moosbach angesagt, wo im ultimativen Kellerduell die SpVgg (13./8) mit den Gästen aus "Eschawo", also aus Windischeschenbach (14./6) um lebenswichtige Punkte feilscht. Da wird den Fans sicherlich ein Kampf um einen jeden Zentimeter geboten, in einem Match, das für beide als "Sechs-Punkte-Spiel" zu werten ist.

Morgen, 16:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
16:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

Kreisklasse West

Auch wenn Überraschungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind, wird sich der FC Dießfurt (1./26) in Mantel (9./12) nicht die "Butter vom Brot" nehmen lassen. Der erste Verfolger SV Neusorg (2./20) schlüpft gegen den TSV Pressath (11./8) in die Rolle des klaren Favoriten. In den unteren Gefilden des Klassements kommt es in Auerbach zum direkten Aufeinandertreffen zweier Mitstreiter um den Klassenerhalt, wenn im Duell der Kreisligareserven die aus Auerbach (12./8) mit der aus Königstein (14./7) die Kräfte misst. Knallharter Daseinskampf steht da auf der Speisekarte, es geht für beide um mehr als nur drei Punkte. Vor einer hohen Mauer steht schließlich der SC Schwarzenbach (13./7), reist er doch zum Kreisligaabsteiger SV Hahnbach II (3./18), der sicherlich keine Gnade walten lassen wird, will er doch den Kontakt zu den ganz vorderen Plätzen halten. Großkampfstimmung herrscht bereits am heutigen Feiertag in Immenreuth, duelliert sich der Sportverein (8./13) doch mit den Schwarz-Weissen aus dem nahen Kemnath (4./18), es heißt also "it´s Derbytime!"

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
15:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
13:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

Aufrufe: 03.10.2025, 12:00 Uhr
Werner SchaupertAutor