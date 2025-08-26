Kreisklassen: Bergsteig erlebt in Kauerhof ein Waterloo

Fünfter Spieltag in den Kreisklassen der Region Amberg/Weiden, der erneut einige Überraschungen beherbergte. Dass die Kreisklasse Ost eine Liga ist, in der jeder jeden schlagen kann, bewies das Aufeinandertreffen des Tabellenletzten SG Püchersreuth/Floß mit dem Tabellenführer DJK Weiden, welches die Heimelf überraschend mit 2:1 für sich entschied, die Elf vom Flutkanal vom Ligathron stieß, welchen nun die mit 2:0 beim SV Altenstadt/VOH erfolgreiche DJK Irchenrieth besetzt (1./10) - punktgleich mit dem SV Waldau (2./10 - 7:0 gegen Luhe-Markt).

"Über den verdienten Sieg der Gastgeber gibt es nichts zu diskutieren. Wir befinden uns momentan - vor allem mental - in einer schwierigen Situation, aus der wir uns nur gemeinsam befreien werden. Zur Zeit scheint es so, das wir mit Spitzenmannschaften wie Kauerhof oder auch der SG nicht mithalten können. Hoffnung auf eine baldige Wende geben mir der brutal gute Trainingsbesuch von über 30 Spielern beider Mannschaften in den letzten Einheiten und der Zusammenhalt, der zwischen den beiden Teams herrscht. Nur so werden wir diese von den Ergebnissen her schwierige Zeit überstehen", erklärt Germania-Übungsleiter Thomas Roth.

"Am 5. Spieltag erwartete uns mit der SC Germania ein ambitionierter Gegner zum Derby in Poppenricht, der sicherlich auch heuer um den Aufstieg wieder ein Wörtchen mitreden will. In der ersten Halbzeit war es wie erwartet ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Gekonnt nutzte Torjäger Tom Behrend in der 20. Minute eine davon eiskalt per Lupfer ins lange Eck zur wichtigen 1:0-Führung. Kurz nach der Pause erlöste Julian Reindl mit einem Doppelpack binner weniger Minuten die Heimelf und sorgte für die Vorentscheidung. Zuerst traf er souverän per Foulelfmeter, ehe er nur kurze Zeit später einen traumhaften Freistoß im rechten Dreieck aus gut 25 Metern versenkte. Germania hatte in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch was entgegenzusetzen und so konnte Benedikt Kopf einen Konter kurz vor Schluss noch zum 4:0-Endstand vollenden. Am Ende des Tages ein mehr als verdienter Heimsieg, wobei der Gegner vor allem in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe agierte und uns kämpferisch alles abverlangte", so Daniel Humml vom Spitzenreiter.

Fünftes Spiel, fünfter Dreier, die SG schwimmt weiter unbeirrt auf der Erfolgswelle. Auch dem Gast aus Amberg - er durchlebt aktuell eine schwierige Phase - liessen die Caliskan-Schützlinge keine Chance und unterstrichen damit ihre Ambitionen. Bei der Germania hingegen hofft man darauf, möglichst zeitnah den Turnaround zu schaffen. In Folge die Statements zur Partie am vergangenen Sonntag:

"Trapo", Ensdorf und Kauerhof also ohne Makel, die bisherige Überraschungsmannschaft aus Kümmersbruck (4./12) dagegen mit der ersten Einbuße in Neukirchen. Der FCN (9./6) nach zwei Dreiern in Folge auf der Überholspur, schließlich hat man ja Ambitionen vorne mitzumischen. Nicht unbedingt zu erwarten war auch das 1:0 des bisherigen Schlußlichts SV Schmidmühlen II (12./3) beim Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (10./3), der der Vilstalelf neues Selbstbewußtsein einhaucht und die SG im Tabellenkeller auf der Stelle treten lässt. Inter Bergsteig II und der TuS Rosenberg II (1:4 in Ammerthal - beide 1 Punkt) warten noch immer auf das erste Erfolgserlebnis und zieren deshalb das Tabellenende.

Nach durchwachsenen Ergebnissen in der Auftaktphase mit zwei Unentschieden hat sich der Topfavorit der Weststaffel FC Dießfurt (3./11) mit dem Auswärtssieg beim Verfolgerduell in Hahnbach an den Tabellenführer SV Neusorg (1./13 - nur 1:1 gegen Wildenreuth) bis auf zwei Punkte herangeschoben. Schließlich hat die SG Traßlberg/Mipo (1./15) ihre Spitzenposition in der Südgruppe mit einem beeindruckenden 4:0 gegen den letztjährigen Vizemeister Germania Amberg (8./6) untermauert. Punktgleich im Nacken sitzt der Caliskan-Elf allerdings die DJK Ensdorf (2./15), die beim 7:1 gegen die SG Paulsdorf/Freudenberg III (11./3) ebenfalls eine "Machtdemonstration" auf den Platz brachte. Schärfster Verfolger des Führungsduos ist der SV Kauerhof (3./12), der beim 11:1-Kantersieg gegen den SV Inter Bergsteig Amberg II (14./1) ohne Zweifel den "Vogel" abschoss.

"In einer umkämpften ersten Hälfte gelang kurz vor der Pause das wichtige 1:0, das die Weichen stellte. Nach dem Seitenwechsel spielte die Mannschaft weiter konzentriert und nutzte ihre Chancen konsequent. Eine starke, geschlossene Teamleistung sicherte den verdienten Erfolg und so konnte man endlich den heimischen Fans einen schönen Sonntag bescheren", sagte ein zufriedener FCN-Coach Christian Ringler.

Der Heimsieg gegen den Tabellenzweiten bewies, dass die Leistungskurve bei den Hausherren weiter nach oben zeigt. Beide Seiten fassen den Spielverlauf aus ihrer Sicht zusammen:

"Wir sind personell am sprichwörtlichen Zahnfleisch dahergekommen: Zwei wichtige Spieler fehlten urlaubsbedingt, einige waren angeschlagen, so mussten wir mit Spielern aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft auffüllen. Trotzdem war die erste Halbzeit insgesamt ausgeglichen, wir hatten sogar die Chance zur Führung, die wir aber nicht nutzen konnten. Kurz vor der Pause ging Neukirchen dann per Elfmeter in Führung. Direkt nach der Halbzeit erzielten wir eigentlich den Ausgleich, doch das Tor wurde uns wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Danach erhöhte Neukirchen den Druck, war zielstrebiger und holte sich am Ende verdient die drei Punkte. Nach dem 2:0 für die Hausherren mussten wir zudem über 20 Minuten in Unterzahl spielen, da wir eine Gelb-Rote Karte hinnehmen mussten, das machte die Aufgabe natürlich nicht leichter. Natürlich ist es schade, dass wir leer ausgegangen sind, doch wir schauen nach vorne und lassen uns davon nicht unterkriegen. Auch wenn uns in den kommenden drei Wochen ein hartes Programm erwartet, gehen wir optimistisch an die Aufgabe heran", so das ausführliche Statement von Gästespielertrainer Donald Jakob.

Tore: 1:0 Leonhard Brandt (45.+2 - Strafstoß), 2:0 David Schirner (58.), 3:0 Sven Wuttig (90.) - Schiedsrichter: Jürgen Kläning - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Azad Ali Mahammad (68./Kümmersbruck)

Tor: 0:1 Kai Artmann (52.) - Schiedsrichter: Andreas Tischner - Zuschauer: 65

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Andre Gilch - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sebastian Hummel (20.), 2:0 Fabian Westiner (23.), 3:0 und 4:0 Jonas Roidl (36./41. per Strafstoß), 5:0 Julian Trager (51.), 6:0 Maximilian Metz (60.), 7:0 Sebastian Hummel (65.), 7:1 Nicolai Fuchs (69.) - Schiedsrichter: Andreas Köstlmeier - Zuschauer: 65 Kreisklasse Ost Der Abstand von Rang 8 (DJK Neustadt) zum "Platz an der Sonne" (DJK Irchenrieth) beträgt drei Punkte, das sagt alles, dass es weiterhin eng zugeht. Die Höhen des Klassments haben wir betrachtet, schauen wir noch in den Keller. Da ist - nach dem Coup der SG Püchersreuth/Floß - die SpVgg Windischeschenbach (14./2) das einzige Team nun, welches noch keinen Sieg einfahren konnte. Bis in die Nachspielzeit hinein führte die Baschnagel-Elf in Plößberg, ehe sie noch den Ausgleich zum 3:3 kassierte. Im "Aufzug nach oben" bleibt dagegen der SV Altenstadt/WN: Die mit vielen Vorschußlorbeeren bedachte Häffner-Crew (9./6) landete mit dem 4:1 gegen den SV Etzenricht II (10./6) den zweiten Dreier in Folge. Auf einen Blick die Ansetzungen der Runde 5:

Tore: 0:1 Florian Prantzke (30.), 1:1 und 2:1 Philipp Müller (35./51.), 2:2 Florian Prantzke (66.), 2:3 Bastian Weidner (78.), 3:3 Luca Lindner (90.+3/Strafstoß) - Schiedsrichter: Wolfgang Bäumler - Zuschauer: 150

Der Höhenflug des Aufsteigers aus Altenstadt ist nach der zweiten Niederlage in Folge erst einmal gestoppt. Gegen den erfahrenen Gast setzte es eine 0:2-Niederlage, wobei die Schreiner-Elf nach dem Seitenwechsel die Partie dominierte, Chancen zum Ausgleich besaß, ehe sie eine Viertelstunde vor Schluß der endgültige Knockout ereilte. Der Kreisligaabsteiger hievte sich damit auf den "Erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen mit guten Möglichkeiten für beide Mannschaften um in Führung zu gehen. Eine Unaufmerksamkeit in unserer Defensive brachte dann in der 24. Minute die Führung für Irchenrieth. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die klar bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen, leider konnten wir unsere Torchancen nicht nutzen. Die DJK Irchenrieth dagegen hat dann in der 77. Minute ihre einzige Möglichkeit in der zweiten Halbzeit ausgenutzt. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben gekämpft und alles probiert, das Spiel noch zu drehen. Aber zum Schluss zählen halt immer noch die Tore und da war uns Irchenrieth einen Schritt voraus", so SVA-Trainer Markus Schreiner. "Das war die richtige Antwort auf die Niederlage in der letzten Woche. Zudem waren wir mit Altenstadt/VOH punktgleich, beide mit sieben Zählern, was der Partie natürlich eine besondere Bedeutung verliehen hat. Vor allem aber wollten wir eine Reaktion auf das letzte Spiel zeigen, in dem wir weit unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Die Jungs haben unter der Woche hart trainiert und wir haben es geschafft, diese Intensität ins Spiel mitzunehmen. Das 1:0 war schön herausgespielt: Finn Baierl mit einem starken Ball über die Abwehr, Luca Opacak nimmt ihn technisch sauber mit und verwertet sicher. Kurz darauf haben wir durch Max Kaufmann noch ein weiteres Tor erzielt, das aber leider wegen Abseits aberkannt wurde. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir leider wieder unsere typischen 20 Minuten, die wir aber gut überstanden haben. In der Schlussphase folgte dann das entscheidende 2:0 - Max Kaufmann steckte durch auf Tommy Drephal, der bleibt ruhig und macht den Deckel drauf. Insgesamt ein verdienter Sieg und ein Schritt in die richtige Richtung", so das Resümee eines sehr zufriedenen Gästespielercoaches Michael Bachmeier. Tore: 0:1 Luka Opacak (23.), 0:2 Maximilian Kaufmann (77.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 und 2:0 Ansalem Ogbonnaya (1./36.), 3:0 Fabian Zaus (41./Strafstoß), 3:1 Maximilian Merther (59.), 4:1 Fabian Zaus (71.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Guber (2.), 2:0 und 3:0 Markus Zitzmann (4./9.), 4:0 Daniel Hausner (44.), 5:0 und 6:0 Tobias Guber (48./58.), 7:0 Florian Ott (71.) - Schiedsrichter: Maik Kreye - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Patrick Klotz (80.) - Schiedsrichter: Andreas Kink - Zuschauer: 120

Mit der SpVgg Pirk gewann die Mannschaft dieses Spiel, die über die gesamte Distanz gesehen weniger Fehler machte, die Mehrzahl an Chancen besaß und defensiv letztlich stabiler agierte. Vom Anpfiff weg sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit nach dreißig Minuten nur einer Großchance auf jeder Seite. Beide Mannschaften standen sehr gut und dementsprechend konnte sich kein Team erfolgversprechend durchkombinieren. Zwei von vielen Ballverlusten der Neustädter in der Vorwärtsbewegung gaben Pirk dann Hilfestellung zu zwei Treffern, wobei das 2:0 durch Patrick Ott schön herausgespielt wurde. Die Gäste wirkten davon beeindruckt, so dass ein dritter Gegentreffer noch vor der Halbzeit in der Luft lag. In der zweiten Halbzeit stand Pirk etwas tiefer, was den Gästen etwas mehr Räume brachte. Torchancen erspielen konnten sie sich zunächst aber dennoch nicht. Das 2:1 - einen tollen Flankenlauf von Paul Pitschmann schloss Youngster Julius Neupert per Kopf ab - machte die Partie wieder spannender, aber nur kurz. Einen erneut unnötigen Ballverlust im Mittelfeld bestrafte die SpVgg sofort eiskalt. Trotz des Rückschlags gab Neustadt nicht auf, kam erneut heran, drängte nun, um den Hausherren beim entscheidenden vierten Gegentor ein weiteres Gastgeschenk zu machen, womit die Messe gelesen war. Auch wenn die Gäste nie aufsteckten - Probleme im Aufbauspiel und viele unnötige Ballverluste machten es dem Gastgeber leichter, dieses Heimspiel am Ende verdient für sich zu entscheiden. Tore: 1:0 Manuel Fleischmann (35.), 2:0 Patrick Ott (39.), 2:1 Julius Neupert (66.), 3:1 Nico Deubzer (69.), 3:2 Vinzenz Busch (86.), 4:2 Massimo Mazzullo (90.+2) - Schiedsrichter: Wolfgang Pfanzelt - Zuschauer: 85

"David gegen Goliath ohne Chance?" Weit gefehlt, denn der vermeintliche "Underdog" ging mit großem Einsatzwillen und Leidenschaft ans Werk und zwang - zusätzlich motiviert durch die Kirwa - den enttäuschenden Favoriten verdientermassen in die Knie. Beide Trainer resümieren nachfolgend die insgesamt 96 Minuten: "Die Jungs waren von Beginn an hochmotiviert und hatten den nötigen Ehrgeiz, im Kirwa-Spiel wirklich alles in die Waagschale zu werfen. Man hat gesehen, dass in dieser Klasse mit Selbstvertrauen jeder jeden schlagen kann. Nach den nicht ganz so berauschenden Anfangsspielen der Saison freut es mich umso mehr, dass nun eine klare Reaktion gekommen ist. Wir waren an diesem Tag die bessere Mannschaft, haben das Spielgeschehen bestimmt und wollten den Sieg einfach mehr. Ein großes Dankeschön auch an die DJK Weiden, die sehr fair agiert hat", sagte der Coach der Heimelf, Markus Mois. "Ja, was soll ich groß sagen. Sehr enttäuschend natürlich das Ganze am Samstag. Schon vor dem Spiel waren alle Alarmglocken bei mir an und es hat sich dann leider bewahrheitet. Acht Spieler nicht an Bord, ausgerechnet Kirwa-Spiel beim Tabellenletzten plus ein Schiri, dem wir schlichtweg nicht liegen. In den ersten 30 Minuten waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, die Mannen um die SG Püchersreuth wollten es unbedingt und haben es dann erzwungen. 2:0 nach elf Minuten, wir komplett aus der Partie in dieser Phase, Chancen auf beiden Seiten dann vorhanden. Wir versuchten es die restliche Zeit krampfhaft und scheiterten am Schlussmann oder uns selbst. Aufgrund des Spielverlaufs kann ich nur Glückwünsche nach Floß und Püchersreuth senden, verdienter Sieg an diesem Tag. Mit halber Kraft gewinnst du halt nichts in dieser Liga, das müssen wir uns ankreiden. Aber die Jungs haben das Ganze nach der Partie selber gut eingeschätzt. Der Blick geht nach vorne, der Fokus ist nun rein aufs Derby am Sonntag gegen Pirk gerichtet", so der Rückblick von DJK-Coach Rico Friese. Tore: 1:0 Moritz Müller-Staschewski (7.), 2:0 Stefan Bloemer (11.), 2:1 Giuseppe Roma (75.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 150 - Zeitstrafen für Lukas Brandt (67./DJK) und Philipp Schneider (81./SG) Kreisklasse West Überraschend sicherlich, dass die bislang weiße Weste von Primus SV Neusorg (1./15) gegen den Aufsteiger aus Wildenreuth (10./5) beim 1:1 einen ersten Flecken erhielt. Und weiterhin überraschend auch, welch scharfe Klinge die DJK Ebnath (2./12 - 2:1 im Verfolgerduell gegen Kemnath) bislang schlägt, sie geniesst damit weiter Höhenluft und ist an den Lokalrivalen auf der 1 bis auf einen Zähler herangerückt. Dass der FC Dießfurt den Fuß am Gaspedal hat, haben wir eingangs behandelt, schwenken wir noch hinab in die Tiefen des Klassements: Da warten Aufsteiger TSV Königstein II (14./1 - ein in der "Overtime" sichergestelltes 5:5 in Pressath) und der SC Schwarzenbach (13./2 - 0:2 gegen Riglasreuth) nach nun fünf Spieltagen immer noch auf das erste Erfolgserlebnis und belegen zusammen mit dem VfB Mantel (12./3 - 0:1 gegen Immenreuth) die Plätze, die Abstiegsgefahr bedeuten.

Eine starke erste Hälfte legte den Grundstein für den Gast, um am Ende - verdient - den vollen Ertrag mitzunehmen. Das 3:0 zum Pausentee bedeutete schon ein dickes Polster für den FC. Nach dem Seitenwechsel legte die Heimelf zu, doch die mangelhafte Verwertung der sich bietenden Einschußchancen und ein starker Gästegoalie verhinderten, dass die Partie noch einmal an Spannung zulegen konnte. "Leider mussten wir eine verdiente Niederlage hinnehmen. Zu viele individuelle Fehler und eine schlechte erste Hälfte entschieden eigentlich schon das Spiel. Wir haben in Halbzeit zwei zwar noch alles probiert, aber auch hier war die Chancenverwertung nicht genügend", sagte SVH-Spielertrainer Christian Gäck. "Der FC Diessfurt fuhr einen sicheren Sieg in Hahnbach ein. Von Anfang an bestimmten wir das Spiel. Das 1:0 bereitete Sadek Alkhalaf geschickt vor, bediente Tim Arnold, der eiskalt verwandelte. Arnold hatte auch das 2:0 auf dem Fuß, verpasste aber knapp. Diessfurt machte weiter Druck, die logische Folge war das 2:0 und 3:0. Einen fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Simon Schmid zum 2:0, nach guter Vorarbeit von Tocani Arbios markierte Schmid auch das 3:0. In der 2. Halbzeit kam Hahnbach besser ins Spiel. Dabei konnte sich der FC auf Keeper Timo Schraml verlassen, der mit zwei oder drei guten Paraden ein Gegentor verhinderte. Insgesamt gesehen ging der Sieg für uns auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung", so FC-Spartenleiter Henry Schraml im Resümee. Tore: 0:1 Tim Arnold (4.), 0:2 und 0:3 Simon Schmid (30. per Strafstoß/36.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 70 - Platzverweis: Gelb-Rot für Michal Hlavsa (88./Dießfurt)

Tore: 0:1 Marco Wegmann (7.), 0:2 Sebastian Schmucker (24.) - Schiedsrichter: Josef Scheck - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Daniel Fenk (44.), 0:2 Michael Pirner (46.), 1:2 Al Zain Mohammad (50.), 1:3 Michael Pirner (55.), 2:3 Al Zain Mohammad (65.), 3:3 Benedikt Franz (67.), 4:3 Michael Pfleger (70.), 4:4 Michael Pirner (82.), 5:4 Benedikt Franz (90.+2), 5:5 Michael Pirner (90.+4) - Schiedsrichter: Thomas Ferstl - Zuschauer: 82

Die DJK bleibt in der Spur, auch im mit Spannung erwartete Duell mit den ambitionierten Gästen aus Kemnath behielt die Reiß-Elf die Oberhand und das verdient. Ebnath-Coach fasst das Spielgeschehen ausführlich zusammen, Gästetrainer Gradl hingegen drückt nach nun nur einem Punkt aus den letzten beiden Matches seine Enttäuschung aus: "Wir sind natürlich sehr glücklich nach dem Sieg und ich denke, er geht auch über das ganze Spiel gesehen in Ordnung. Klar war Kemnath die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, aber in der Anfangsphase war das gewählte Mittel nur Distanzschüsse. Wir versuchten immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen, was uns auch gelang. Eine schöne Seitenverlagerung wurde durch Ponnath auf Schenkel abgelegt. Dessen Schuss wurde dann unhaltbar abgefälscht und flog über den Keeper hinweg in die Maschen. Pape setzte kurz darauf noch einen Flugkopfball an den Pfosten. In der Phase kurz vor der Halbzeit fehlte uns im Mittelfeld etwas die Zuordnung, so kam Kemnath mit Flanken aus dem Halbfeld zu Chancen. Das 1:1 fiel dann quasi mit dem Pausenpfiff. Nach einer kurz ausgeführten zog Kaya zog nach innen und schloss mit seinem starken Linken ab. Der Ball war ebenfalls abgefälscht und deshalb nicht zu halten. In der zweiten Hälfte musste unser Keeper Schmid zwei oder drei brenzlige Situationen bereinigen, einmal musste auch der Pfosten retten. Da Kemnath vehement auf das zweite Tor drängte, kamen wir immer wieder zu sehr guten Situationen. Eine davon konnte Pape durch eine sehenswerte Einzelaktion kreieren. Auf der Grundlinie überraschte er mit einer schnellen Körpertäuschung seinen Gegenspieler und auch den Keeper, der die kurze Ecke offen ließ", so die ausführliche Zusammenfassung von DJK-Spielertrainer Johannes Reiß. "Bittere Niederlage. Wir haben es zu keiner Zeit geschafft, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Natürlich haben uns einige wichtige Spieler gefehlt, aber das darf und wird keine Ausrede sein", so dagegen das kurze Statement von Gästecoach Tobias Gradl. Tore: 1:0 Lukas Schenkl (14.), 1:1 Serhat Kaya (44.), 2:1 Pape Ndiaye (75.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 130

Tor: 0:1 Jan Brunner (90.+5) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Jan Brunner (Immenreuth/90.+6)

Tore: 0:1 Quissam Laabarta (22.), 0:2 Nicolas Bauer (72.), 1:2 David Smolak (76.) - Schiedsrichter: Sergej Aleschko - Zuschauer: 50