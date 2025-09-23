Kreisklassen: Alle drei Spitzenreiter lassen nichts anbrennen

Wohl erstmals in dieser Saison haben es gleich alle drei Spitzenreiter der drei Kreisklassen im Kreis AM/WEN geschafft, den von ihnen besetzten Ligathron zu verteidigen. Unangefochten und weiter mit blütenweißer Weste zieht die DJK Ensdorf (1./27 - 3:0 gegen Ammerthal II) unbeirrt ihre Kreise am oberen Rand der Tabelle im Süden und freut sich zudem, dass der mittlerweile einzig noch ernsthafte Mitstreiter SG Traßlberg/Poppenricht (2./23 - 0:0 gegen Neukirchen) zum zweiten Mal nacheinander zuhause nur remisieren konnte.

In einer wenig spektakulären ersten Hälfte tat sich der favorisierte Gastgeber gegen einen defensiv eingestellten Gast schwer, "Aufreger" zu erzeugen. Nachdem auch der auf schnelle Gegenzüge lauernde FCN in der Offensive wenig Gefahr erzeugte, ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause, da vor den beiden Toren tatsächlich wenig Betrieb herrschte. Nach Wiederbeginn erarbeitete sich die SG ein Chancenplus, ohne dies gewinnbringend umzusetzen. Während einer Zeitstrafe für die Caliskan-Elf wurden die Gäste mutiger, Einschußchancen gab es allerdings nur wenige. In den letzten 15 Minuten nahm das Spiel dann Fahrt auf. Die Chancen für die Hausherren häuften sich nun und FCN-Keeper Nico Fischer wuchs in der Schlußphase - er parierte einen von Julian Reindl getretenen Strafstoß (90.) - und in der langen Nachspielzeit förmlich über sich hinaus. Unter dem Strich war das Remis das gerechte Ergebnis.

Oben also Ensdorf als die Liga dominierender Primus, im Keller fallen Inter Bergsteig II (14./1 - 1:5 in Utzenhofen) und TuS Rosenberg II (13./1 - 0:7 im Derby gegen Kauerhof) immer mehr zurück, ist der Keil zum rettenden Ufer doch nun schon zehn Punkte dick. Lebenswichtig der Dreier von Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl, der durch den Sieg gegen Bergsteig den Kontakt zu den gesicherten Plätzen behielt, auch wenn der aktuell fünf Zähler beträgt.

Bleibt noch die Oststaffel, unverändert die "engste" Liga der drei Kreisklassen. Da konnte die DJK Irchenrieth (1./19) ihre "Pole Position" mit einem 3:1 in Pleystein (10./12) verteidigen, punktgleich mit dem beim Derby in Altenstadt/VOH siegreichen SV Waldau (2./19). Verlassen musste das bisherige Führungstrio die DJK Weiden (3./16) nach einem 1:2 bei der DJK Neustadt (5./14).

Ganz nach dem Geschmack des "self-made-Topfavoriten" FC Dießfurt (1./23) verlief Runde 9 im Westen. Während die Ruda-Elf das Spitzenspiel beim SV Neusorg (4./17) mit 3:1 gewann, liessen die schärfsten Verfolger durch die Bank Federn. Die DJK Ebnath (3./17 - nur 1:1 in Schwarzenbach) und der SVSW Kemnath (5./15 - 1:2 in Seugast) verloren Boden gegenüber dem FCD, genauso wie die unterlegenen Neusorger. Auf Rang 2 vorgedrungen ist nun der SV Hahnbach II (2./17 - 4:3 gegen Pressath), der das Feld der drei Mannschaften anführt, die nun bereits sechs Punkte hinter dem Ligafavoriten auf der 1 zurückliegen.

"Ein hart umkämpftes Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Beide Mannschaften schenkten sich über 90 Minuten nichts und lieferten sich intensive Zweikämpfe. Am Ende konnte Nico zum Glück noch einen sehr fragwürdigen Elfmeter entschärfen, welcher uns den Auswärtspunkt sichern konnte", so Gästecoach Christian Ringler.

"Uns war vor der Partie bewusst, dass uns mit Neukirchen eine spielstarke und disziplinierte Mannschaft erwartet. Gegen die kompakt stehende Defensive agierten wir oft zu ungeduldig und fanden nur selten kreative Lösungen. Das führte zu vielen unnötigen Ballverlusten und einigen Kontern für Neukirchen, die aber kaum Gefahr brachten. Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel und erspielten uns einige Chancen, ohne dabei die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Die Zeitstrafe verschaffte Neukirchen kurzzeitig Oberwasser, doch auch in Überzahl gelang es ihnen kaum, zwingende Abschlüsse zu kreieren. In den letzten zehn Minuten hatten wir dann gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten, die wir leider ungenutzt ließen. Aufgrund unseres deutlichen Chancenplus in der Schlussphase hätten wir durchaus den Sieg verdient gehabt. Im Gesamtbild spiegelt das Unentschieden den Spielverlauf aber dennoch recht gut wider", so Marco Honig, Abwehrspieler des Gastgebers.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 140 - Zeitstrafe für Andreas Eichenseer (67./Trapo)

Tore: 0:1 Benno Riß (17.), 1:1 Benno Riß (45.+1/Eigentor) - Schiedsrichter: Gerd Rieß - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Patrick Donhauser (30.), 1:1 Fabian Stadlbauer (61.), 1:2 Patrick Donhauser (63.), 2:2 Swen Sobiella (90.) - Schiedsrichter: Keith Routon - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Andreas Hierreth (4./Eigentor), 1:1 Elias Wölfl (24.), 2:1, 3:1 und 4:1 Justin Smarsly (56./58./72.), 5:1 Max Edenharder (79.) - Schiedsrichter: Dirk Hägle - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Dennis Mutzbauer (61.), 2:0 Martin Schneider (75.) - Schiedsrichter: Matthias Kaiser - Zuschauer: 30 - Zeitstrafe für Jamshid Seifi (38./Loderhof)

Hochverdient behielt der Tabellenführer die Oberhand in dieser Partie, die schon zur Halbzeit vorentschieden war. Drei, zum Teil schön herausgespielte Treffer reichten aus, um den neunten Dreier einzutüten. Die Ensdorfer Weste bleibt also weiter ohne Flecken. "Wir sind gut in die Partie gestartet und haben von Minute 1 an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aus dem hohen Pressing und eigenen Ballstafetten resultierten dann auch die drei Treffer für uns. Ende der ersten Halbzeit haben wir das Ergebnis verwaltet und Ammerthal hatte eine Reihe von Standardsituationen, welche wir aber allesamt gut verteidigten. Zu Beginn der zweiten Hälfte erspielten wir uns noch die ein oder andere Torchance, welche wir leider nicht in etwas Zählbares ummünzen konnten. Ammerthal gab nicht auf und versuchte noch mit weiten Bällen ranzukommen, was wir aber größtenteils souverän verteidigten. Wir hatten gegen Ende der Partie noch sehr viel Ballbesitz, jedoch ohne uns zwingende Torchancen zu erarbeiten. Alles in allem ein verdienter Heimdreier in Anbetracht der etwas angespannten Personalsituation", so der Co-Trainer der DJK, Stefan Grabinger. "Die Niederlage ist der Höhe nach gerechtfertigt. Wir schaffen es aktuell noch nicht, über die volle Spielzeit gegen die Topmannschaften der Liga so dagegenzuhalten, dass wir Punkte einfahren. Ensdorf war sicherlich der bis dato stärkste Gegner in der Liga. Es hätte auch sonst viel zusammenkommen müssen, um hier etwas zu ernten", sagte Johannes Badura, der Übungsleiter der Gäste. Tore: 1:0 Sebastian Hummel (10.), 2:0 Jonas Roidl (23.), 3:0 Sebastian Hummel (38.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 100 Kreisklasse Ost In den miefigen, dunklen Abgründen des Klassements zieht sich die Schlinge um die SpVgg Windischeschenbach nach den Ergebnissen des Wochenends immer mehr zu. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nun schon acht Punkte. Während die Baschnagel-Elf (14./3) beim Kellerduell in Püchersreuth (11./11) mit 3:6 den Kürzeren zog, punkteten die SpVgg Moosbach (13./8 - 3:2 gegen Etzenricht II) und die SpVgg Pirk (9./12 - 9:0 im Derby gegen den auf Rang 12 zurückgefallenen FC Luhe-Markt) in Gänze. Extremer könnte die Krebs-Elf die eigenen Fans nicht in ein Wechselbad der Gefühle stürzen. Vor zwei Wochen 0:7 gegen Irchenrieth, nun neun Tore gegen Luhe-Markt! Besondere Erwähnung verdienen noch die fünf Tore, die der Püchersreuther Stefan Blömer markierte und damit den Gast aus "Eschawo" fast im Alleingang "erlegte".

Tore: 0:1 Ansalem Ogbonnaya (8.), 1:1 Philipp Lindner (75.), 1:2 Vehbi Zogaj (77.), 2:2 Tobias Walter (78.) - Schiedsrichter: Wolfgang Pfanzelt - Zuschauer: 63 - Zeitstrafe für David Lang (90./Plößberg).

Zwei ruhende Bälle nutzte der favorisierte Gast, um ein an Höhepunkten armes Derby für sich zu entscheiden. Einschußchancen blieben Mangelware, dagegen prägten viele verbissene Zweikämpfe die Szenerie. Nach dem 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel verlegten sich die Gäste darauf, ihren Vorsprung zu verwalten, was ihnen ohne große Probleme auch gelang. "Es war insgesamt kein gutes, aber ein kampfbetontes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben uns in diesem Spiel sehr schwer getan, weil wir nicht so agil in der Laufbereitschaft waren, zudem investierten wir ins zielstrebige Spiel nach vorne zu wenig. Durch viele Fehlpässe und hektische Aktionen waren die Bälle gleich wieder weg. Mich ärgert es, weil wir das Spiel nach zwei Standards - einem Freistoß und einem Elfmeter - verloren haben, denn aus dem Spiel heraus hatte eigentlich keine Mannschaft eine zwingende Chance. Für uns heißt, es die Fehler bis zum nächsten Spiel abzustellen und nach vorne zu schauen, denn die Jungs können richtig gut Fußball spielen. Es gebietet die Fairness, Waldau zu gratulieren", so SVA-Coach Markus Schreiner. "Uns war klar, dass gegen starke Altenstädter im Derby nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, sowie mit Lauf - und Zweikampfstärke etwas zu holen sein wird. Das 1:0 erzielten wir nach einer Standardsituation durch Quirin Schmid, als der Ball im Fünfmeterraum durch die gegnerische Abwehr nicht geklärt werden konnte, er goldrichtig stand und am schnellsten reagierte. Durch starkes Mittelfeldpressing ließen wir den Gegner über 90 Minuten nicht zur Entfaltung kommen. So entstand, kurz nach der Halbzeit, auch das 2:0. Wir erzwangen einen Fehlpass, diesen nahm Rewitzer auf und wurde anschließend im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Scifo gewohnt sicher. Dieser Treffer zog Altenstadt den Stecker, und wir kontrollierten das Spiel bis zum Schlusspfiff", so die Zusammenfassung von Gästetrainer Rene Niemann. Tore: 0:1 Quirin Schmidt (15.), 0:2 Stefano Scifo (50./Strafstoß) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Gelb-Rot für Daniel Rewitzer (90./Waldau).

Durch einen Lucky Punch in der Schlußphase zwangen die Kreisstädter die favorisierten Gäste unter dem Strich verdient in die Knie. Stark verbessert gegenüber den letzten Auftritten präsentierte sich die Truppe des Trainerduos Köllner/Demel nahezu über die gesamte Distanz hochkonzentriert, fand über einen leidenschaftlich geführten Kampf ins Spiel und belohnte sich schließlich gegen den - vor allem in Hälfte 2 enttäuschenden - Kreisligaabsteiger vom Weidener Flutkanal. In den folgenden Statements fassen beide Seiten die Geschehnisse aus ihrer Sicht zusammen: "Wir brauchten etwas, um mit der wieder neu formierten Abwehr inklusive dem Torwart richtig ins Spiel zu kommen. Als wir dann nach etwa zehn Minuten kämpferisch und läuferisch endlich angekommen sind, haben wir es sehr gut verteidigt, der Gegner war in der Offensive nur gefährlich, wenn wir Fehler machten. Nach dem diskussionswürdigen Rückstand - obwohl einer unserer Spieler verletzt am Boden lag, spielten die Gäste weiter - waren wir etwas mit der Schiedsrichterentscheidung - er erkannte den Treffer dennoch an - beschäftigt und waren etwas unsortiert. Dennoch standen wir hinten gut und hatten auch noch eine sehr gute Möglichkeit nach einem Konter über rechts noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Halbzeit sind wir auch direkt wieder spielerisch, sowie durch Kampf und Einsatz ins Spiel gekommen und konnten dann auch den verdienten Ausgleich erzielen, wieder über einen super Konter über die rechte Seite mit Pass hinter die Abwehr. Von Weiden kam dann tatsächlich erschreckend wenig, dagegen haben wir deren Defensive immer wieder vor Probleme gestellt. Nach einem erneuten Weidener Versuch, über einen langen Diagonalball die schnellen Außenspieler zu bedienen, hat unser Verteidiger Tarik Köck den Ball etwa 20 Meter hinter der Mittelinie abgefangen, setzte zu einem unwiderstehlichen Alleingang an, bei dem er mehrere Mittelfeldspieler inklusive der beiden Innenverteidiger düpierte, plötzlich alleine vor dem Gästekeeper stand und überlegt im rechten unteren Eck einlochte. Nicht nur der aus meiner Sicht verdiente Sieg, sondern auch die Tatsache, dass wir seit langer Zeit endlich einmal wieder für 80 Minuten voll da waren, im Kopf und von der Einstellung her. Über den Kampf haben wir ins Spiel gefunden und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Wenn wir es jetzt schaffen, daran am kommenden Wochenende anzuknüpfen, wird es für Irchenrieth maximal schwer, gegen uns zu punkten", so der Neustädter Spielertrainer Enrico Köllner. Anders die Stimmungslage bei Gästetrainer Rico Friese: "Ja, eigentlich fehlen mir immer noch die Worte über unser Auftreten in der zweiten Hälfte. Mit Fußball hatte das gar nichts mehr zu tun, Körpersprache, Kommunikation und Zusammenspiel waren völlig zum Erliegen gekommen. Und wenn dann noch unsere sonst so sichere Abwehr mit einsteigt in dieses Schauspiel, dann kannst du trotz Führung in Neustadt oder auch anderswo nichts holen. In der ersten Halbzeit lief es eigentlich ganz gut, Chancen auf 2:0 oder gar 3:0 wären da gewesen, vielleicht war das der Ausschlag für einige, den Gegner nicht mehr ernst zu nehmen. Neustadt hat das ganze dann dankend und mannschaftlich sehr stark angenommen, so spielt man, wenn man um jeden Preis etwas mitnehmen möchte. Hier meinen absoluten Respekt dafür und natürlich auch Glückwünsche nach Neustadt!" Tore: 0:1 Nico Brandt (39.), 1:1 Benedikt Meier (52.), 2:1 Tarik Köck (86.) - Schiedsrichter: Michael Wittmann sen. - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tobias Kleber (36.), 1:1 und 1:2 Julian Deubzer (70./75.), 1:3 Finn Baierl (79.) - Schiedsrichter: Lukas Kreuzer - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 und 2:0 Andreas Steiner (4./12.), 2:1 und 2:2 Finn Lenz (15./38.), 3:2 Andreas Steiner (65.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 65 - Zeitstrafe für Leon Scheirer (57./Etzenricht).

Tore: 1:0 Nico Krebs (16.), 2:0 Benedikt Schiesl (23.), 3:0 Johannes Schreier (38.), 4:0 Simon Hierold (41.), 5:0 Johannes Schreier (44.), 6:0 Patrick Ott (55.), 7:0 Johannes Schreier (69.), 8:0 Felix Kauer (78.), 9:0 Patrick Ott (82.) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 140 - Platzverweis: Gelb-Rot für Sandro Meyer (78./Luhe-Markt).

Tore: 0:1 Vitezlav Iwaschenkow (2.), 1:1, 2:1 und 3:1 Stefan Blömer (6./36. per Strafstoß/43.), 3:2 und 3:3 Monday Dario (54./62.), 4:3 und 5:3 Stefan Blömer (65./74. per Strafstoß), 6:3 Max Schricker (88.) - Schiedsrichter: Mario Bächer - Zuschauer: 122 - Zeitstrafen für Stefan Blömer (82./Püchersreuth) und Florian Prantzke (82./W´Eschenbach) Kreisklasse West Während am oberen Rand des Klassements Dießfurt nun mit sechs Punkten Vorsprung ein wenig davongezogen ist, bleibt es in den hinteren Gefilden der Tabelle extrem eng. Betrachten wir die Teams ab Rang 10: Da rangiert Neuling SV Wildenreuth (10./10) nach dem Remis beim Tabellennachbarn in Auerbach (11./8). Rang 12 gehört dem TSV Pressath (12./7) nach dem torreichen 3:4 in Hahnbach. Bleiben noch die beiden Schlußlichter: Dem SC Schwarzenbach (13./6) gelang beim 1:1 gegen Ebnath wohl ein Achtungspunktgewinn, letztlich ist das Remis zuhause aber dennoch zu wenig, um dem Keller den Rücken zuzuwenden. Und beim TSV Königstein II (14./4) ist die Euphorie nach dem ersten Saisonsieg wieder einer Ernüchterung gewichen, musste die Schmidt-Truppe doch bei Mitstreiter VfB Mantel (9./12) mit 0:4 eine deutliche Niederlage einstecken.

Tore: 1:0 Frederik Plänitz (43.), 2:0 Alexander Sollfrank (45.+1), 3:0 Cilian Graf (56.), 3:1 und 3:2 Mohammad Namo (60./65.), 4:2 Patrick Höllerer (78.), 4:3 Benedikt Franz (82.) - Schiedsrichter: Thorsten Pentner - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Fabian Waldmann (23.), 1:1 Daniel Tukurbayev (60./Strafstoß) - Schiedsrichter: Albert Birner - Zuschauer: 62

"Nicht Fisch und nicht Fleisch" bedeutet dieses Remis für beide Mannschaften nach einem Kellerderby, in dem "Aufreger" eher Mangelware blieben. Hüben wie drüben lag der Schwerpunkt darin, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten, so taten sich die Offensiven schwer, erfolgversprechende Aktionen zu kreieren. In einem engen hinteren Tabellendrittel dürfte sich der Aufsteiger über den Punktgewinn mehr freuen, als die Bergstädter, die schließlich zuhause spielten. "Ich glaube, das Ergebnis geht so in Ordnung. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, defensiv stabil zu stehen und so gab es nur sehr wenige, zwingende Torchancen im gesamten Spiel. An sich sind wir zufrieden, dass wir auswärts bei einem direkten Konkurrenten punkten konnten. Aber die Mannschaft und ich waren uns nach Spielende schon auch einig, das es mehr hätte sein können, wenn wir zwingender nach vorne agiert hätten", so Gästetrainer Thomas Bayer. Tore: 0:1 Jonas Häupler (46.), 1:1 Rahmat Nasiri (49.) - Schiedsrichter: Bernhard Hofmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Jan Brunner (45.), 2:0 Maximilian Pinzer (90.+4/Eigentor) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 200 - Platzverweis: Gelb-Rot für Philipp Schenkl (90.+3/Riglasreuth)

Tore: 1:0 Marco Schupfner (1./Eigentor), 2:0 Matthias Bertelshofer (42./Strafstoß), 3:0 Leon Miederer (80.), 4:0 Matthias Bertelshofer (90.) - Schiedsrichter: Bernhard Hofmann - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Serhat Kaya (66./Strafstoß), 1:1 Timo Nürnberger (78.), 2:1 Jonas Roider (83.) - Schiedsrichter: Reinhold Roth - Zuschauer: 65 - Zeitstrafe für Timo Nürnberger (86./Seugast)