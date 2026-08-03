Kreisklassen-Absteiger zu stark für die SG

– Foto: Georg Zangenfeind

Zum Auftakt der neuen Saison in der A-Klasse Vilsbiburg musste die SG Gerzen/Aham gleich beim Kreisklassen-Absteiger TSV Kronwinkl antreten. Die Gastgeber erwiesen sich dabei als der erwartet schwere Gegner und setzten sich am Ende verdient mit 3:1 durch. Dennoch war für die Gäste nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang zwischenzeitlich sogar ein Punktgewinn in Reichweite. Kronwinkl erwischte den besseren Start und setzte die SG von Beginn an mit aggressivem Pressing unter Druck. Die Heimelf erspielte sich bereits in der Anfangsphase mehrere hochkarätige Chancen, sodass die Führung lediglich eine Frage der Zeit schien. In der 19. Minute war es schließlich Marcel Weber, der nach einer Freistoßflanke per Kopf das 1:0 für den TSV erzielte. Erst nach der Trinkpause fand Gerzen/Aham besser in die Begegnung und bekam mehr Zugriff auf das Spiel. Nach vorne fehlte jedoch weiterhin die Durchschlagskraft, während im Spielaufbau gegen die lauf- und zweikampfstarken Gastgeber immer wieder unnötige Fehler unterliefen.

Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich der SG die große Chance zum Ausgleich. Nach einer gelungenen Aktion kam Florian Högl aus etwa 16 Metern freistehend zum Abschluss, setzte den Ball jedoch über das Tor. Statt des möglichen 1:1 baute Kronwinkl wenig später die Führung aus. Nach einer Flanke war Christoph Ruhland per Kopf zur Stelle und stellte in der 53. Minute auf 2:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und kamen zurück ins Spiel. Nachdem Andre Rossek im Strafraum klar von den Beinen geholt worden war, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Andreas Krautner verwandelte den fälligen Strafstoß in der 71. Minute sicher zum 2:1-Anschlusstreffer und öffnete das Match noch einmal. In der Folgezeit war die SG am Drücker und drängte auf den Ausgleich. Der TSV blieb allerdings mit seinem schnellen Kombinationsspiel jederzeit brandgefährlich. Dass die Partie bis in die Schlussphase auf Messers Schneide stand, war auch SG-Keeper Matthias Liebl zu verdanken, der mit mehreren starken Paraden alles hielt, was zu halten war. Für reichlich Diskussionsstoff sorgte eine Szene rund zehn Minuten vor dem Ende. Nach einem klaren Foul an Florian Högl im Strafraum blieb der Elfmeterpfiff zur Überraschung aller SG-Anhänger aus. In der Folge sah Michael Czech wegen heftiger Proteste die Rote Karte. In Unterzahl und mit nachlassenden Kräften konnte die SG die Schlussoffensive trotz der Gelb-Roten Karte für Marcel Weber (89.) nicht mehr entscheidend forcieren. Kronwinkl nutzte die sich bietenden Räume und machte in der Nachspielzeit alles klar. Andreas Krampfl traf in der 90. Minute zum 3:1-Endstand.